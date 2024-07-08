Новая технология «Нитро» от «Яндекс Музыки» поможет начинающим исполнителям найти первых слушателей

«Яндекс Музыка» создала технологию «Нитро» для начинающих исполнителей. Она поможет им найти первых слушателей и попасть в рекомендации сервиса. Тесты технологии показали, что за неделю она позволяет артистам увеличить количество прослушиваний в десятки раз. «Нитро» доступно на сервисе исполнителям с аудиторией до 5 тыс. слушателей в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Плюса».

По данным компании Luminate, которая проводит международные исследования в области музыкальной индустрии, в 2023 г. 45 млн треков в музыкальных стримингах так и не нашли слушателей. Начинающим артистам сложно пробиться со своей музыкой через множество других релизов, получить поддержку стриминговых платформ и попасть в их рекомендации. Аудитория таких артистов слишком мала или ее вовсе нет, поэтому сервисам не хватает данных, чтобы оценить потенциальную популярность их треков по стандартным алгоритмам рекомендаций.

«Нитро» поможет исполнителям, которые еще не нашли своих слушателей. Новая технология позволяет составлять рекомендации в «Яндекс Музыке» не только по реакции пользователей на треки, но и по схожести композиций. «Нитро» использует нейросетевую технологию, которая анализирует звучание композиции и создает ее аудиовектор — визуальное изображение звука. Затем алгоритмы подбирают для трека слушателей, которым нравится музыка с похожим аудиовектором, — и сервис рекомендует композицию этим людям.

«Яндекс Музыка решает одну из самых острых индустриальных проблем артистов — так называемую проблему «холодного старта», когда первые треки уже есть, а первых слушателей еще нет. Каждую неделю мы получаем в среднем 55 тыс. новых релизов, и 80% из них поступают от артистов, у которых до 5 тыс. слушателей в месяц. «Нитро» поможет им найти свою аудиторию и вдохновиться на создание новых хитов», — сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

«Яндекс Музыка» начала тестировать «Нитро» прошлой осенью, и за это время технология помогла найти аудиторию более 600 артистам. Благодаря «Нитро» количество прослушиваний треков этих исполнителей за неделю в среднем увеличилось на сервисе в 22 раза по сравнению с неделей раньше, когда технология не использовалась.

Например, трек «Не угасай» артиста VEYS попал в «Нитро» в октябре 2023 г. В тот момент исполнителя слушали в «Яндекс Музыке» около 1,5 тыс. человек в месяц. Благодаря «Нитро» этот показатель вырос до 35 тыс. Дальше артист уже сам стал набирать популярность: через четыре месяца количество его слушателей увеличилось до 500 тыс. в месяц. Затем VEYS стал участником «Искры» — проекта «Яндекс Музыки», в который попадают артисты, быстро набравшие популярность в рекомендациях сервиса.

Сейчас команда «Яндекс Музыки» учитывает «Нитро» при планировании редакционного промо. В будущем рейтинг самых популярных артистов по результатам «Нитро» появится на сервисе для музыкантов BandLink.

Все артисты с аудиторией до 5 тыс. слушателей в месяц могут попасть в «Нитро». Для этого нужно разместить трек на сервисе и прислать его на питчинг с помощью обновленного инструмента «Питчинг в Яндекс Музыке». Он доступен в BandLink артистам и менеджерам, верифицированным на площадке. «Яндекс Музыка» подберет для каждого нового релиза первых слушателей. Если они положительно реагируют — например, поставят лайки, дослушивают до конца, — то композиция может попасть в «Нитро», чтобы «Яндекс Музыкиа порекомендовала ее еще большей аудитории.

«Нитро» — не первый инструмент «Яндекс Музыки», который помогает артистам продвинуть их творчество и расширить аудиторию. Ранее на сервисе появилась функция «Будущий релиз». Она позволяет исполнителю заранее анонсировать свои новые треки или альбомы и таким образом привлечь внимание слушателей еще до официального релиза. У сервиса также есть инструмент «Донаты от фанатов», с помощью которого музыканты могут получать финансовую поддержку от поклонников.