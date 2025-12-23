«Яндекс Музыка» добавила AI-сеты «Моей волны» в веб-версию, десктопное приложение и умные колонки с «Алисой» коллекцию по сравнению с обычной настройкой «Вечеринка», где музыка не структурирована как DJ-сет. «Яндекс Музыка» расширила доступ к AI-сетам «Моей волны», добавив их на самые популярные платф

Рынок музыкальных стримингов в России вырос на 23% в 2025 г. и составил 46 млрд руб. — данные «Яндекс Музыки» евает срок жизни подписчика, что напрямую влияет на доходы музыкальных стримингов. В конце 2023 г. «Яндекс Музыка» впервые внедрила в свои рекомендации генеративные модели, и в следующие два го

«Распаковка 2025»: «Яндекс Музыка» подвела персональные итоги года для слушателей и артистов Сервис «Яндекс Музыка» впервые запустил интерактивную механику — подписчики «Плюса» смогут сами выбра

ИИ-рекомендации «Яндекс Музыки» теперь подбирают музыку на 12 разных языках «Яндекс Музыка» продолжает развивать систему персональных рекомендаций – теперь подписчики «Пл

Благодаря внедрению новой модели рекомендаций на базе ИИ аудитория «Яндекс Музыки» превысила 30,5 миллионов слушающих подписчиков в месяц «Яндекс Музыку» слушает больше 30,5 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц, что на 32% больше,

«Яндекс Музыка» и «ГПМ Радио» объявили о стратегическом партнерстве Подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и радиохолдинг «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объединят экспер

В честь 15-летия «Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания и открыла доступ к сервису для всех пользователей Подписной музыкальный сервис «Яндекс Музыка» отмечает 15 лет. По случаю праздника стриминг до 26 сентября 2025 г. открыл до

«Яндекс Музыка» в партнерстве с «Яндекс Афишей» запускает отдельный раздел с персональными рекомендациями концертов а артисты сделать свои концерты заметнее для поклонников и привлечь новую аудиторию. За год через «Яндекс Музыку» было продано билетов на общую сумму 1 млрд руб., а больше половины подписчиков

«Яндекс Музыка» внедрила нейросетевую технологию сведения треков и запустила «AI-сеты Моей волны» «Яндекс Музыка» внедрила нейросетевую технологию сведения треков и запустила «AI-сеты Моей вол

«Яндекс Музыка» открывает артистам доступ к «Импульсу» Сервис «Яндекс Музыка» завершил бета-тестирование нового инструмента для продвижения релизов «Импульс

«Яндекс Музыка» запустила настройки «Моей волны» по темпам бега ься посреди тренировки, к тому же музыка в них не всегда может понравиться конкретному пользователю. Чтобы подписчики могли без ограничений наслаждаться музыкой, синхронизированной с беговым темпом, «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» рекомендовать треки персонально для слушателя по его предпочтениям и под разный беговой темп — в стриминге появились специальные настройки для легких, средних

BandLink Research опубликовал новое исследование об эффективности пресейвов для артистов разных категорий релизов в 2023 г. В 2024 г. доля пресейвов на стримингах распределилась следующим образом: 66,4% — «Яндекс Музыка», 26,7% — «VK Музыка», 4,2% — Spotify и 2,7% — Apple Music. Использование пресе

«Яндекс Музыка» объявила «Леточеллу» «Яндекс Музыка» запустила проект «Леточелла» с выгодой для подписчиков «Яндекс Плюса». В рамка

«Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch «Яндекс Музыка» продолжает расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг предс

Lossless-качество, текстомузыка и управление «Кинопоиском» через «Яндекс Музыку» калу. Подробнее о новых функциях «Кинопоиска», в том числе управлении музыкой на телевизорах через «Яндекс Музыку», телеканале К1, блокировке экрана, обновлениях в главном и детском разделах мо

«Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска» на запрос CNews по данному вопросу. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика В работе «Яндекс.Облака» произошел сбой Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30. Предыдущие сбои в работе «Яндекса»

«Яндекс Музыка» запустила новую веб-версию сервиса «Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование новой веб-версии. Теперь в ней доступны трейлеры,

В «Яндекс Музыке» появилось «Автоматическое» качество звучания Пользователям мобильного приложения «Яндекс Музыки» больше не обязательно вручную переключаться между уже существующими режимами з

«Яндекс Музыка» запустила для каждого слушателя персональный рейтинг самых прослушиваемых артистов «Яндекс Музыка» продолжает развивать персонализацию приложения и укреплять связь слушателей с

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году Яндекс Музыка Яндекс Музыка — один из самых популярных сервисов для прослушивания музыки в РФ. Его отличает

«Яндекс Музыка» запустит платный инструмент продвижения для артистов учат возможность продвигать свое творчество в «Яндекс Музыке», а также в рекламной сети «Яндекса». «Яндекс Музыка» впервые откроет артистам доступ к премиальной аудитории в 24 млн подписчиков «

«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров «Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров. Оно дополнилось функци

«Гарда» обнаружила фальшивую «Яндекс Музыку» ользователей получить бесплатные подписки на приложения. На этот раз «средством воздействия» стала «Яндекс Музыка». Сообщения приходят через популярные мессенджеры (W******p, Telegram, Viber) и

«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам «Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам. Они помог

«Яндекс Музыка» продлевает поддержку артистов бонусными донатами до конца 2024 года «Яндекс Музыка» продлевает бонусную программу поддержки до конца 2024 г., чтобы еще больше арт

«Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой» Теперь подписчики «Плюса» могут слушать «Яндекс Музыку» в lossless-качестве не только в мобильном и десктопном приложениях стриминга,

«Яндекс Музыка» и BandLink помогут начинающим артистам стать еще более заметными для индустрии Сервис для артистов BandLink при поддержке «Яндекс Музыки» запустил «Чарт Нитро». Это актуальный рейтинг из двадцати самых популярных тре

«Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными для всех пользователей тельные алгоритмы предложат посмотреть следующий клип, похожий на тот, что был в поисковом запросе. Яндекс Музыка «Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными для всех пользовате

«Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры»: быстрый способ знакомства с музыкой и погружения в творчество артиста «Яндекс Музыка» представила «Трейлеры» – инструмент знакомства с новой музыкой, который позвол

«Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и функцию покупки билетов в приложении ителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Интеграция функции покупки билетов в «Яндекс Музыку» позволит исполнителям увеличить продажи билетов и привлечь больше внимания пок

«Яндекс Музыку» теперь можно слушать в формате без потери качества звучания Подписчики «Яндекс Плюса «теперь могут слушать «Яндекс Музыку» в качестве, отвечающем самым высоким стандартам звучания. Стриминг впервые пре

«Яндекс Музыка» перезапустила приложение для Apple Watch «Яндекс Музыки». Позже в приложении появится функция скачивания музыки, подкастов, а также книг, и «Яндекс Музыку» на Apple Watch можно будет использовать автономно без синхронизации с мобильны

Мумбатон, скиффл и кранк: «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» распознавать и рекомендовать сотни новых музыкальных жанров которые они любят, но, возможно, не могут точно обозначить», — Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки». Музыкальные направления определила редакция сервиса, а к отбору треков редких

Новая технология «Нитро» от «Яндекс Музыки» поможет начинающим исполнителям найти первых слушателей «Яндекс Музыка» создала технологию «Нитро» для начинающих исполнителей. Она поможет им найти п

В приложениях «Яндекс Музыки» появилась новая история прослушиваний Пользователи «Яндекс Музыки» теперь могут просматривать хронологию и источники прослушиваний, а также быстро возвращаться к трекам, которые случайно забыли добавить в свою коллекцию. Новая история прослушива

«Яндекс Музыка» продолжает развивать бета-версию десктопного приложения: в нем появилась возможность персонализировать боковое меню, а также создавать и редактировать плейлисты ом или артиста, нужно навести курсор на карточку и нажать кнопку «Закрепить». Та же кнопка доступна в «Моей волне», с ее помощью можно закрепить любимую настройку. Бета-версия десктопного приложения «Яндекс Музыки» для Mac OS и Windows доступна для подписчиков «Яндекс Плюс».

«Яндекс Музыка» прогнозирует рост рынка музыкальных стримингов в России на 15% в 2024 году льных стриминговых сервисов в России составил 24-26 млрд руб. По данным GfK, в IV квартале 2023 г. «Яндекс Музыка» продолжает быть лидером по числу подписчиков среди стриминговых сервисов.

«Яндекс Музыка» продолжает персонализировать сервис: теперь дизайн «Моей волны» подстраивается под музыкальные предпочтения пользователей менте и способна адаптироваться под изменение музыкальных вкусов слушателей. *** В декабре 2023 г. «Яндекс Музыка» представила новую бренд-платформу, в основу которой легла концепция персональн

«Яндекс Музыка» откроет слушателям еще больше новых артистов с помощью обновленного алгоритма «‎Незнакомое» в «Моей волне» «Яндекс Музыка» представила новый алгоритм рекомендаций для настройки «‎Незнакомое» в «Моей во