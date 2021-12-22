Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Медиасервисы
Яндекс.Музыка
Публикаций - 143, упоминаний - 202
Яндекс.Медиасервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
|Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 6 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 18 1
|TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru