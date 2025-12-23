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Яндекс.Медиасервисы Яндекс.Музыка
СОБЫТИЯ
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|23.12.2025
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«Яндекс Музыка» добавила AI-сеты «Моей волны» в веб-версию, десктопное приложение и умные колонки с «Алисой»
коллекцию по сравнению с обычной настройкой «Вечеринка», где музыка не структурирована как DJ-сет. «Яндекс Музыка» расширила доступ к AI-сетам «Моей волны», добавив их на самые популярные платф
|19.12.2025
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Рынок музыкальных стримингов в России вырос на 23% в 2025 г. и составил 46 млрд руб. — данные «Яндекс Музыки»
евает срок жизни подписчика, что напрямую влияет на доходы музыкальных стримингов. В конце 2023 г. «Яндекс Музыка» впервые внедрила в свои рекомендации генеративные модели, и в следующие два го
|01.12.2025
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«Распаковка 2025»: «Яндекс Музыка» подвела персональные итоги года для слушателей и артистов
Сервис «Яндекс Музыка» впервые запустил интерактивную механику — подписчики «Плюса» смогут сами выбра
|06.11.2025
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ИИ-рекомендации «Яндекс Музыки» теперь подбирают музыку на 12 разных языках
«Яндекс Музыка» продолжает развивать систему персональных рекомендаций – теперь подписчики «Пл
|29.10.2025
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Благодаря внедрению новой модели рекомендаций на базе ИИ аудитория «Яндекс Музыки» превысила 30,5 миллионов слушающих подписчиков в месяц
«Яндекс Музыку» слушает больше 30,5 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц, что на 32% больше,
|25.09.2025
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«Яндекс Музыка» и «ГПМ Радио» объявили о стратегическом партнерстве
Подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и радиохолдинг «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объединят экспер
|22.09.2025
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В честь 15-летия «Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания и открыла доступ к сервису для всех пользователей
Подписной музыкальный сервис «Яндекс Музыка» отмечает 15 лет. По случаю праздника стриминг до 26 сентября 2025 г. открыл до
|18.09.2025
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«Яндекс Музыка» в партнерстве с «Яндекс Афишей» запускает отдельный раздел с персональными рекомендациями концертов
а артисты сделать свои концерты заметнее для поклонников и привлечь новую аудиторию. За год через «Яндекс Музыку» было продано билетов на общую сумму 1 млрд руб., а больше половины подписчиков
|08.09.2025
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«Яндекс Музыка» внедрила нейросетевую технологию сведения треков и запустила «AI-сеты Моей волны»
«Яндекс Музыка» внедрила нейросетевую технологию сведения треков и запустила «AI-сеты Моей вол
|21.07.2025
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«Яндекс Музыка» открывает артистам доступ к «Импульсу»
Сервис «Яндекс Музыка» завершил бета-тестирование нового инструмента для продвижения релизов «Импульс
|16.07.2025
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«Яндекс Музыка» запустила настройки «Моей волны» по темпам бега
ься посреди тренировки, к тому же музыка в них не всегда может понравиться конкретному пользователю. Чтобы подписчики могли без ограничений наслаждаться музыкой, синхронизированной с беговым темпом, «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» рекомендовать треки персонально для слушателя по его предпочтениям и под разный беговой темп — в стриминге появились специальные настройки для легких, средних
|11.06.2025
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BandLink Research опубликовал новое исследование об эффективности пресейвов для артистов разных категорий
релизов в 2023 г. В 2024 г. доля пресейвов на стримингах распределилась следующим образом: 66,4% — «Яндекс Музыка», 26,7% — «VK Музыка», 4,2% — Spotify и 2,7% — Apple Music. Использование пресе
|04.06.2025
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«Яндекс Музыка» объявила «Леточеллу»
«Яндекс Музыка» запустила проект «Леточелла» с выгодой для подписчиков «Яндекс Плюса». В рамка
|03.06.2025
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«Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch
«Яндекс Музыка» продолжает расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг предс
|02.06.2025
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Lossless-качество, текстомузыка и управление «Кинопоиском» через «Яндекс Музыку»
калу. Подробнее о новых функциях «Кинопоиска», в том числе управлении музыкой на телевизорах через «Яндекс Музыку», телеканале К1, блокировке экрана, обновлениях в главном и детском разделах мо
|31.03.2025
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«Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска»
на запрос CNews по данному вопросу. Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика В работе «Яндекс.Облака» произошел сбой Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30. Предыдущие сбои в работе «Яндекса»
|26.03.2025
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«Яндекс Музыка» запустила новую веб-версию сервиса
«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование новой веб-версии. Теперь в ней доступны трейлеры,
|14.03.2025
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В «Яндекс Музыке» появилось «Автоматическое» качество звучания
Пользователям мобильного приложения «Яндекс Музыки» больше не обязательно вручную переключаться между уже существующими режимами з
|19.02.2025
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«Яндекс Музыка» запустила для каждого слушателя персональный рейтинг самых прослушиваемых артистов
«Яндекс Музыка» продолжает развивать персонализацию приложения и укреплять связь слушателей с
|20.01.2025
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Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году
Яндекс Музыка Яндекс Музыка — один из самых популярных сервисов для прослушивания музыки в РФ. Его отличает
|03.12.2024
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«Яндекс Музыка» запустит платный инструмент продвижения для артистов
учат возможность продвигать свое творчество в «Яндекс Музыке», а также в рекламной сети «Яндекса». «Яндекс Музыка» впервые откроет артистам доступ к премиальной аудитории в 24 млн подписчиков «
|21.11.2024
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«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров
«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров. Оно дополнилось функци
|08.11.2024
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«Гарда» обнаружила фальшивую «Яндекс Музыку»
ользователей получить бесплатные подписки на приложения. На этот раз «средством воздействия» стала «Яндекс Музыка». Сообщения приходят через популярные мессенджеры (W******p, Telegram, Viber) и
|05.11.2024
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«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам
«Яндекс Музыка» запустила умные фильтры для быстрой навигации по сохраненным трекам. Они помог
|14.10.2024
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«Яндекс Музыка» продлевает поддержку артистов бонусными донатами до конца 2024 года
«Яндекс Музыка» продлевает бонусную программу поддержки до конца 2024 г., чтобы еще больше арт
|02.10.2024
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«Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой»
Теперь подписчики «Плюса» могут слушать «Яндекс Музыку» в lossless-качестве не только в мобильном и десктопном приложениях стриминга,
|30.09.2024
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«Яндекс Музыка» и BandLink помогут начинающим артистам стать еще более заметными для индустрии
Сервис для артистов BandLink при поддержке «Яндекс Музыки» запустил «Чарт Нитро». Это актуальный рейтинг из двадцати самых популярных тре
|27.09.2024
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«Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными для всех пользователей
тельные алгоритмы предложат посмотреть следующий клип, похожий на тот, что был в поисковом запросе. Яндекс Музыка «Яндекс Музыка» сделала музыкальные клипы доступными для всех пользовате
|25.09.2024
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«Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры»: быстрый способ знакомства с музыкой и погружения в творчество артиста
«Яндекс Музыка» представила «Трейлеры» – инструмент знакомства с новой музыкой, который позвол
|16.09.2024
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«Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и функцию покупки билетов в приложении
ителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Интеграция функции покупки билетов в «Яндекс Музыку» позволит исполнителям увеличить продажи билетов и привлечь больше внимания пок
|21.08.2024
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«Яндекс Музыку» теперь можно слушать в формате без потери качества звучания
Подписчики «Яндекс Плюса «теперь могут слушать «Яндекс Музыку» в качестве, отвечающем самым высоким стандартам звучания. Стриминг впервые пре
|26.07.2024
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«Яндекс Музыка» перезапустила приложение для Apple Watch
«Яндекс Музыки». Позже в приложении появится функция скачивания музыки, подкастов, а также книг, и «Яндекс Музыку» на Apple Watch можно будет использовать автономно без синхронизации с мобильны
|17.07.2024
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Мумбатон, скиффл и кранк: «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» распознавать и рекомендовать сотни новых музыкальных жанров
которые они любят, но, возможно, не могут точно обозначить», — Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки». Музыкальные направления определила редакция сервиса, а к отбору треков редких
|08.07.2024
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Новая технология «Нитро» от «Яндекс Музыки» поможет начинающим исполнителям найти первых слушателей
«Яндекс Музыка» создала технологию «Нитро» для начинающих исполнителей. Она поможет им найти п
|20.06.2024
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В приложениях «Яндекс Музыки» появилась новая история прослушиваний
Пользователи «Яндекс Музыки» теперь могут просматривать хронологию и источники прослушиваний, а также быстро возвращаться к трекам, которые случайно забыли добавить в свою коллекцию. Новая история прослушива
|25.04.2024
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«Яндекс Музыка» продолжает развивать бета-версию десктопного приложения: в нем появилась возможность персонализировать боковое меню, а также создавать и редактировать плейлисты
ом или артиста, нужно навести курсор на карточку и нажать кнопку «Закрепить». Та же кнопка доступна в «Моей волне», с ее помощью можно закрепить любимую настройку. Бета-версия десктопного приложения «Яндекс Музыки» для Mac OS и Windows доступна для подписчиков «Яндекс Плюс».
|15.04.2024
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«Яндекс Музыка» прогнозирует рост рынка музыкальных стримингов в России на 15% в 2024 году
льных стриминговых сервисов в России составил 24-26 млрд руб. По данным GfK, в IV квартале 2023 г. «Яндекс Музыка» продолжает быть лидером по числу подписчиков среди стриминговых сервисов.
|10.04.2024
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«Яндекс Музыка» продолжает персонализировать сервис: теперь дизайн «Моей волны» подстраивается под музыкальные предпочтения пользователей
менте и способна адаптироваться под изменение музыкальных вкусов слушателей. *** В декабре 2023 г. «Яндекс Музыка» представила новую бренд-платформу, в основу которой легла концепция персональн
|21.02.2024
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«Яндекс Музыка» откроет слушателям еще больше новых артистов с помощью обновленного алгоритма «Незнакомое» в «Моей волне»
«Яндекс Музыка» представила новый алгоритм рекомендаций для настройки «Незнакомое» в «Моей во
|02.02.2024
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Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году
Яндекс Музыка Яндекс Музыка — наиболее популярный музыкальный стриминговый сервис в России. Его каталог нас
Яндекс.Медиасервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|Сагалович Александра 19 18
|Волож Аркадий 268 11
|Гевак Андрей 16 9
|Василевский Андрей 20 8
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 8
|Скотникова Яна 6 6
|Рязанов Антон 12 5
|Воронцов Константин 25 4
|Мингалиева Дарья 6 3
|Михайлов Александр 56 3
|Буховцев Михаил 9 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
|Горелкин Антон 118 2
|Биленко Михаил 7 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Лаптев Максим 20 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Ройтберг Павел 40 2
|Вакуленко Василий 15 2
|Захаров Федор 2 2
|Карев Алексей 15 2
|Мельник Сергей 22 2
|Данилов Никита 22 2
|Михайлов Станислав 12 2
|Пелевин Виктор 13 2
|Сафронов Александр 6 2
|Золотухина Дарья 9 2
|Примаченко Ольга 5 2
|Ваенга Елена 4 2
|Дапкус Екатерина 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Худавердян Тигран 94 2
|Савченко Алла 15 1
|Чачава Александр 124 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Аникин Леонид 61 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Манджиков Очир 56 1
|Казарян Карен 84 1
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