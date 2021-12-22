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Яндекс.Медиасервисы
Яндекс.Музыка



22.12.2021 Подписчики «Плюса» теперь могут слушать «Яндекс.музыку» на телевизорах
15.11.2021 «Яндекс.музыка» запускает персональный поток музыки с новой формулой рекомендаций
10.09.2021 «Яндекс.музыка» добавила управление «Станцией» в мобильное приложение
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе»
02.09.2019 «Яндекс» запрещает пользователям бесплатно слушать музыку дольше 30 минут
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music
08.10.2018 «Яндекс» запустил «Музыку» в Израиле. Цены
31.08.2018 «Тинькофф мобайл» и «Яндекс.Музыка» запустили совместную подписку
28.11.2017 Мегафон» предлагает безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Boom и Zvooq
02.08.2017 «Яндекс» создал «убийцу» Shazam для мессенджера Telegram
24.10.2014 Вышла новая мобильная «Яндекс.Музыка»
05.09.2013 «Яндекс.Музыка» запускает новую партнёрскую программу для независимых исполнителей
09.07.2013 Количество композиций в «Яндекс.Музыке» превысило 10 млн
23.05.2013 Вышло приложение «Яндекс.Музыка» для Android
29.11.2012 Вышла новая версия «Яндекс.Музыки» для iPhone
30.07.2012 Вышла новая версия приложения «Яндекс.Музыка» для iPhone
30.05.2012 «Яндекс.Музыка» для iPhone стала первым платным сервисом поисковика
30.05.2012 "Яндекс.Музыка" для iPhone стала первым платным приложением поисковика
23.03.2012 На «Яндекс.Музыке» состоялась премьера нового альбома Мадонны
14.02.2012 Количество треков на «Яндекс.Музыке» превысило 3 млн
17.11.2011 Вышло приложение «Яндекс.Музыка» для Facebook
20.10.2011 Пользователям «Яндекс.Музыки» стали доступны страницы плейлистов
30.09.2011 За год пользователи прослушали треки на «Яндекс.Музыке» 1,3 млрд раз
22.09.2010 «Яндекс» запустил музыкальный сервис раньше Google

Публикаций - 143, упоминаний - 202

Яндекс.Медиасервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4563 107
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 18
Google LLC 9494 14
Apple Inc 10168 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 11
Meta - Facebook 4146 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7846 6
Microsoft Corporation 21090 5
Samsung Electronics 8966 5
LG Electronics 3138 5
Cinemood - МультиКубик 27 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Telegram Group 695 4
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 4
VK - Mail.ru Group 2842 4
Amazon Inc - Amazon.com 2535 4
Huawei 3003 4
Adobe Systems 1351 3
Yota - Скартел 710 3
Sony 5567 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 178 3
Honor 359 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 662 3
Twitter 2304 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Intel Corporation 10799 2
Samsung - Harman Kardon 252 2
4A Games 629 2
Сбер - Цифровая Платформа 203 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 16 2
JBL 143 2
Philips 1731 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3765 2
Ситилинк - Citilink 231 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 255 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2441 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 24
Яндекс.Такси 279 23
Авто.ру - Auto.ru 77 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4887 12
Uber 275 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 179 8
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 8
Яндекс.Еда 100 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 5
Связной ГК 1087 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 5
KIA Motors 83 5
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 4
Vimeo - Видеохостинг 60 4
АвтоВАЗ 160 4
Hyundai Motor 257 4
Skoda - Škoda Auto 33 3
Союзмультфильм - киностудия 28 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 77 3
ЦИАН - CIAN 49 3
Avito - Авито 195 3
Visa International 1642 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 3
Renault - Рено Россия 124 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 346 3
Walt Disney Company 493 2
О2О Delivery club 162 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 227 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 565 2
Партия еды 6 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 120 2
Belkacar - оператор каршеринга 27 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 28 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1624 2
Pink Floyd - британская рок-группа 15 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7441 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2059 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 312 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2358 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 373 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2396 1
Президент Российской Федерации 1853 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 833 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 4 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
4CIO 593 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2053 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6338 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 6
Мобильное приложение - Mobile app 1220 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14032 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4698 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 551 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 102 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3031 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 611 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1539 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 829 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 3
Kids Assistant - Цифровая няня 2 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 2
AAC - Advanced Audio Coding 384 2
USB Type-C - USB-C 1005 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3276 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3548 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 217 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 71 1
Наушники - Headphones 169 1
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 62 1
ARM - Advanced RISC Machine 253 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 35 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 518 1
Google Android 11577 32
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 268 25
Яндекс.Маркет 471 21
Apple iOS 6251 20
Яндекс.Плюс 46 19
Google YouTube - Видеохостинг 2179 16
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 29 15
Яндекс.Диск 125 14
Яндекс.Недвижимость 27 14
Яндекс.Дзен 74 13
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 13
Яндекс.Работа 22 13
Google Play - Google Store - Android Market 2644 13
Apple Music 77 12
Яндекс.Авто 33 12
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 186 12
Яндекс.Навигатор 118 11
Apple iPhone - серия смартфонов 5832 11
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 51 11
Apple - App Store 2360 10
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 10
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 8
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 7
Яндекс.Радио 10 7
Apple iTunes Store 1033 7
Zvooq 34 7
Google Play Music 56 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 199 6
Яндекс.Здоровье 16 6
Яндекс.Лавка 77 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1019 6
Яндекс.Радар 25 6
Uber Eats - UberEATs 29 5
WhatsApp Messenger 699 5
Rakuten Viber 465 5
Google YouTube Music 24 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 149 4
Яндекс.Карты и Транспорт 313 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 4
Microsoft Windows 10 10127 4
Волож Аркадий 207 8
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 8
Василевский Андрей 20 7
Рязанов Антон 10 5
Гевак Андрей 4 4
Воронцов Константин 10 4
Стыскин Андрей 9 2
Лаптев Максим 6 2
Сагалович Александра 2 2
Гребенщиков Борис 7 2
Худавердян Тигран 67 2
Жидовленков Борис 1 1
Ford Henry - Форд Генри 15 1
Савиновский Артем 1 1
Шулейко Даниил 12 1
Захаров Федор 1 1
Термен Лев 1 1
Ковалевич Алина 1 1
Lorentzon Martin - Мартин Лоренцтон 2 1
Голиков Борис 9 1
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 6 1
Daniel Ek - Эк Дэниэл 2 1
Юрьев Никита 5 1
Ледовская Татьяна 10 1
Крылова Елена 27 1
Старостин Анатолий 1 1
Горбунов Владимир 8 1
Комарова Татьяна 16 1
Колмановская Елена 13 1
Наймушин Игорь 1 1
Гагарина Полина 9 1
Королев Павел 7 1
Соколов Игорь 10 1
Тихвинский Никита 12 1
Носик Антон 100 1
Ложечкин Александр 31 1
Орлова Мария 8 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 21 1
Ильичев Михаил 16 1
Чепакин Андрей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 85290 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27338 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34521 10
Казахстан - Республика 4151 10
Беларусь - Белоруссия 3217 9
Украина 5539 9
Европа 7360 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11050 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11661 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9641 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12060 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Израиль 1685 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11651 3
Турция - Турецкая республика 1482 3
Австралия - Австралийский Союз 2660 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3976 3
Япония 7937 3
Новая Зеландия 617 3
Канада 3060 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 2
Африка - Африканский регион 2671 2
Италия - Итальянская Республика 2903 2
Азия - Азиатский регион 3176 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 2
Франция - Французская Республика 4939 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 124 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 2
Германия - Федеративная Республика 7792 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1393 2
Узбекистан - Республика 1256 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 302 2
Германия - Берлин 606 1
Португалия - Португальская Республика 649 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1091 1
Испания - Каталония - Барселона 695 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2253 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 7
Русский язык 1783 3
Образование в России 665 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1281 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 23 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 239 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 16 1
Запугивание и шантаж 4 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Cashback - Кэшбэк 42 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 249 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 130 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
НКО - Некоммерческая организация 101 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 103 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 1
Дед Мороз 153 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 631 1
КиноПоиск - портал о кино 124 36
Коммерсантъ - Издательский дом 799 5
Детское радио 9 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 3
CNews - ZOOM.CNews 1330 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10340 2
Reddit 215 2
FT - Financial Times 1095 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 1
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 1
ShowTime - телеканал 15 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 1
Wikipedia - Википедия 399 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 1
Пятый канал - Телеканал 44 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
РИА Новости 750 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
Bloomberg 973 1
Thomson Reuters - Рейтер 5686 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 276 1
NYT - The New York Times 943 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 906 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
Microsoft Research 125 1
comScore 327 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 6 1
ИИИ - Институт исследований интернета 18 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 723 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 411 1
GeekBrains 43 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 78 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
HTML5 Camp 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
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