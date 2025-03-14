В «Яндекс Музыке» появилось «Автоматическое» качество звучания

Пользователям мобильного приложения «Яндекс Музыки» больше не обязательно вручную переключаться между уже существующими режимами звучания — «Превосходным», «Оптимальным» и «Экономичным». Стриминг добавил режим «Автоматическое» со специальным алгоритмом, он включит тот уровень качества звучания, который лучше всего подойдет пользователю в данный момент. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Алгоритм способен анализировать не только скорость интернет-соединения, но и его тип — например, Wi-Fi или мобильную сеть, а также тип аудиоустройства: проводное, встроенный динамик или Bluetooth. Для анализа он использует множество параметров, что делает прослушивание музыки устойчивым к колебаниям скорости соединения с интернетом.

Новый режим будет полезен при поездке на машине, в поезде или на прогулках за городом, где бывает неустойчивое соединение с интернетом, что позволит слушать музыку практически без прерываний.

Помимо «Автоматического», пользователям доступно три режима звучания: «Превосходное» — воспроизводит музыку в lossless и других высококачественных форматах. Режим «Оптимальное» обеспечивает сбалансированное звучание, а вариант «Экономичное» позволяет слушать музыку при ограниченном объеме памяти на устройстве и медленном интернете, минимизируя расход трафика.

Чтобы настроить качество звучания в «Яндекс Музыке», нужно в мобильном приложении открыть раздел «Настройки» и перейти в «Настройки звука», далее открыть «Качество звука» и выбрать необходимый режим воспроизведения.