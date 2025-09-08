Разделы

«Яндекс Музыка» внедрила нейросетевую технологию сведения треков и запустила «AI-сеты Моей волны»

«Яндекс Музыка» внедрила нейросетевую технологию сведения треков и запустила «AI-сеты Моей волны». Музыка в них подбирается «Моей волной» персонально для каждого пользователя и с помощью нейросети сводится в единый динамичный DJ-сет с плавным звучанием и гармоничным сочетанием композиций. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

«“AI-Сеты” — это новый способ слушать “Мою волну”. В них музыка не просто подбирается под ваши предпочтения — она в реальном времени сводится в персональный DJ-сет. Аудиомодель внимательно анализирует структуру треков — такты, ритм, вокал — и с помощью нейросетей и алгоритмической обработки выбирает самые яркие фрагменты. Затем отдельная нейросеть аккуратно сводит их, накладывая друг на друга так, чтобы получился плавный и цельный музыкальный поток — со своим характером, настроением и звучанием, которое идеально подходит именно вам», — сказала Александра Сагалович, руководитель сервиса «Яндекс Музыка».

Функция будет особенно полезна для домашних вечеринок, танцев и других активностей, где важно сохранять атмосферу. Музыка звучит как единый поток: без резких перепадов, провисаний и с сохранением общего настроения. Нейросетевое сведение треков делает переходы между треками плавными, а звучание — цельным.

В приложении «Яндекс Музыки» уже появились «AI-сеты Моей волны» по более чем семидесяти жанрам электронной музыки — от техно и хауса до драм-н-бейса и джангла. Под занятия — например, «Вечеринка», «В дороге», «Тренируюсь» и под настроение — «Радостное» и «Энергичное». В будущем стриминг планирует добавлять новые сценарии.

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%
Импортонезависимость

Найти новую функцию можно на главной странице мобильного приложения «Яндекс Музыки» — там появился блок «Свели в AI-сет». Подписчики могут выбрать в «Яндекс Музыке» превосходное качество звучания, чтобы музыка в ИИI-сетах играла в lossless-качестве.

Скоро «AI-сеты Моей волны» появятся на других платформах стриминга — в веб-версии, десктопном приложении и на умных колонках «Яндекса».

