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Сагалович Александра



30.01.2025 Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28% 1
03.12.2024 «Яндекс Музыка» запустит платный инструмент продвижения для артистов 1
14.10.2024 «Яндекс Музыка» продлевает поддержку артистов бонусными донатами до конца 2024 года 1
25.09.2024 «Яндекс Музыка» запустила «Трейлеры»: быстрый способ знакомства с музыкой и погружения в творчество артиста 1
16.09.2024 «Яндекс Музыка» запустила персональные рекомендации концертов и функцию покупки билетов в приложении 1
21.08.2024 «Яндекс Музыку» теперь можно слушать в формате без потери качества звучания 1
17.07.2024 Мумбатон, скиффл и кранк: «Яндекс Музыка» обучила «Мою волну» распознавать и рекомендовать сотни новых музыкальных жанров 1
08.07.2024 Новая технология «Нитро» от «Яндекс Музыки» поможет начинающим исполнителям найти первых слушателей 1
06.12.2023 «Яндекс музыка» удвоит донаты пользователей: сервис выделил 100 млн руб. на поддержку артистов, выпускающих новую музыку 1
01.12.2023 Музыка как бесконечный источник воодушевления: «Яндекс музыка» рассказала о новом уровне персонализации сервиса 1
01.11.2023 Мобильные приложения «Яндекс музыки» стали доступными для незрячих пользователей 1
22.12.2021 Подписчики «Плюса» теперь могут слушать «Яндекс.музыку» на телевизорах 1
15.11.2021 «Яндекс.музыка» запускает персональный поток музыки с новой формулой рекомендаций 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Сагалович Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7364 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 2
LG Electronics 3616 1
Samsung Electronics 10269 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
Почта России ПАО 2116 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3862 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1613 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 3
Podcasts - Подкастинг 256 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5322 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 2
Микрофон - Microphone 2503 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3460 1
Наушники - Headphones 4010 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 208 1
Холодный старт - Перезагрузка 56 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2534 1
Lossless data compression - сжатие данных без потерь 40 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 453 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
Умные платформы 1685 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 146 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 12
Яндекс.Плюс 191 5
Google Android 14013 3
Apple iOS 7817 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 639 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 625 1
Google Android TV 316 1
Google Android Auto 34 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Apple macOS VoiceOver 31 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Яндекс.Лавка 231 1
Кандаурова Ляля 1 1
Мищенко Николай 1 1
Вагин Антон 1 1
Сафронов Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 3
Африка - Африканский регион 3480 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 162 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1632 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8674 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
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