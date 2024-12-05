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Алмаз минерал, кубическая аллотропная форма углерода Бриллиант

СОБЫТИЯ


05.12.2024 Создана первая в мире алмазная батарея, способная проработать тысячи лет

г. CNews писал о разработанном специалистами Национального института материаловедения Японии (National Institute of Materials Science, NIMS) аккумуляторе, одним из компонентов которого тоже является синтетический алмаз, а два других — это изотопы углерода и никеля с длительным периодом полураспада. Алмаз используется в качестве электродов. Батарея имеет металлическую защитную оболочку, вып
28.03.2024 Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

утбука. Diamond Laptop Sleeve покрывает 8800 бриллиантов круглой огранки, каждый — с сертификатом.  Алмазы могут поцарапать корпус компьютера, и чтобы этого не произошло, дизайнеры использовали
13.03.2024 На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Международная группа исследователей получила новое представление об образовании алмазов на ледяных планетах, таких как Нептун и Уран. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже в недра планеты под действием гравитационных сил, что приведет к «алмазному дождю» из более высоких слоев. Результаты исследования опубликованы в Nature
05.01.2022 Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

о-замещенной вакансии, которой легко управлять с помощью света или микроволн. Из-за этого дефектные алмазы становятся идеальным интерфейсом для квантовых компьютеров Свойства NV-центров мало от
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве

Завод «Энергия» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») и ювелирный завод «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в области использования и продвижения оборудования «Энергии», которое позволяет создавать авторские изде
26.03.2020 Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

зовала в качестве узла памяти кремниевые дефектные центры, находящиеся в алмазном резонаторе. Таким образом, данные (фотоны), которые приходят от Алисы и Боба, вступают во взаимодействие со спинами в алмазе и при охлаждении до абсолютного нуля сохраняют свое состояние на длительное время — примерно на 0,2 миллисекунды. Авторы работы при помощи неравенств Белла удостоверились, что распределе
16.06.2017 «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень»

«Консист Бизнес Групп» объявила о завершении проекта создания единой системы учета хозяйственной деятельности НПФ «Алмазная осень», головной офис которого расположен в Мирном (Республика Саха, Якутия). В рамках проекта внедрена комплексная система управления на базе Microsoft Dynamics, автоматизированы опер
11.10.2013 На Сатурне и Юпитере существуют мириады алмазов

едавно опубликованной адиабатой (диаграммой давления/температура) Юпитера и Сатурна. В результате удалось подсчитать, что в глубинных слоях атмосферы планет-гигантов вполне могут существовать твердые алмазы, которые так ценятся на Земле. На еще большей глубине, давление и температура уже настолько большие, что алмазы превращаются в жидкость, создавая алмазные дожди. График состояния

06.04.2012 Создан квантовый компьютер "в алмазе"

ожет работать, как с «1» и «0», так и с обоими состояниями одновременно. Это называется состоянием суперпозиции и позволяет квантовым компьютерам выполнять миллионы вычислений одновременно. Как и все алмазы, алмаз, используемый в эксперименте, имел примеси. В ювелирном деле чем больше примесей, тем менее ценен алмаз, поскольку это снижает его блеск и прозрачность. Однако для квантового комп
31.01.2012 «Бриллиант Телеком» внедрил систему бизнес-анализа на базе QlikView

Компания «Бриллиант Телеком» и ГК Optima подвели итоги совместного проекта по внедрению BI-решения на базе QlikView в телекоммуникационном операторе. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что инвестиции

31.08.2011 В Змее таилась алмазная планета

лась в планету из углерода очень высокой плотности, благодаря чему получила неофициальное название «алмазная». Исследователи полагают, что по мере сближения звезд пульсар вращался все быстрее и
09.08.2011 Алмазная электроника заменит ненадежный кремний

ь около одного миллиарда устройств. Изображение алмазного триода, сделанное электронным микроскопом Алмазная пленка создается из водорода и метана с использованием метода, называемого химическо
20.08.2010 Алмазная бритва заменит 1000 одноразовых

дольше, чем обычные одноразовые бритвы. Технологический прорыв в изготовлении этого необходимого каждому продукта достигнут благодаря нанесению на твердосплавную режущую пластину нанокристаллического алмазного покрытия и плазменной заточке. В результате режущая кромка имеет толщину несколько нанометров. Этот простой, на первый взгляд, процесс разрабатывался много лет. На фотографии показаны
17.05.2010 Британцы облачили iPad в золото и бриллианты

адняя сторона которого будет полностью состоять из 22-каратового золота, а логотип инкрустирован 53 бриллиантами. Стоимость устройства в таком исполнении составит $189 тыс. Компания Stuart Hugh
16.03.2010 Первый бриллиантовый iPad

В Интернете появилась новая версия Интернет-планшета Apple iPad. Она инкрустирована бриллиантами разного цвета и достаточно высокой чистоты весом в 11,43 карата. Стоимость гаджета составляет 19999 долларов.
30.11.2009 Бриллиантовый хай-тек: российские традиции

х алмазов менее 0,03 карата применяют круглую огранку в 17 граней. Добыча алмазов в России и в мире Алмазы впервые были обнаружены в Индии еще до нашей эры – в россыпях были открыты такие знаме
25.11.2009 В Москве состоялся семинар по технологии огранки алмазов

ечает свое 40-летие, состоялся семинар, посвященный огранке алмазов и способам определения качества бриллиантов. Школа огранки алмазов готовит кадры для Гохрана и алмазной индустрии России – ст
26.10.2009 34 бриллианта Motorola

Компания Motorola выпустила новую модель своего телефона AURA, на этот раз имеющего корпус с бриллиантами и золотыми деталями. Устройство выполнено в форм-факторе "ротатор". Драгоценные камни располагаются в верхней части устройства вокруг внешнего экрана, а также в районе навигационно
10.12.2008 Новый Luxury-телефон компании Gresso

других коллекциях компании. Коллекция White Diamonds Ослепительное сочетание черного дерева и белых бриллиантов в оправе из 18К золота – отличительная особенность самой роскошной коллекции Gres
14.11.2008 Создан генератор гигантских бриллиантов

т из паров богатого углеродом газа под действием высокой температуры и радио- или микроволн. Однако алмазы, получаемые таким методом, имеют желтовато-коричневый оттенок из-за примесей. Чтобы по
29.07.2008 Алмазная "матрица" породила жизнь на Земле: новая гипотеза

«Возникновение жизни на алмазах» (Genesis on Diamonds), в которой делается вывод о том, что именно алмазы могли стать той платформой, на которой зарождалась жизнь на Земле. Исследование немецк
07.06.2008 Nokia 8800 Arte инкрустировали 112 бриллиантами

Ювелир Томас Хейердал (Thomas Heyerdahl) из Норвегии выпустил ограниченную серию телефонов Nokia 8800 Arte, инкрустированных 112 бриллиантами. Телефон премиум-класса Nokia 8800 Arte поступил в продажу в конце прошлого года по рекомендованной розничной цене около $1500. Телефон Томаса Хейердала обойдется втрое дороже – ег
01.04.2008 Поддельные бриллианты станут лучшими друзьями летчиков-истребителей

на Падтура (Nitin Padture) разработала технологию покрытия лопаток турбин турбореактивных двигателей двуокисью циркония. Именно двуокись циркония широко используют для изготовления дешевых поддельных бриллиантов. Лопатки турбин реактивных двигателей подвергаются регулярному воздействию пылевых частиц – и, в частности, песка. В условиях чрезвычайно высоких температур такое воздействие способ
14.12.2007 Gresso выпустил мобильник с бриллиантами за ?30 тыс.

lack Diamonds будет доступна в двух версиях: Black Diamonds и Royal Black Diamonds. В первой версии бриллиант включен только в клавиши навигации, во второй – в 23 клавиши. Их общая кратность со
05.10.2007 DocsVision внедрят в НПФ «Алмазная осень»

В Негосударственном пенсионном фонде «Алмазная осень» стартовал проект по внедрению системы управления документами на базе DocsVision. В результате внедрения автоматизированной системы управления документами в центральном офисе НПФ
10.05.2007 Особо чистые алмазы растут в Подмосковье

го внимания требует выращивание особо чистых монокристаллов, в которых каждый родной атом находится на своем месте, а количество легирующих примесей четко регламентировано. Именно такие, особо чистые алмазы растят в подмосковном городе Троицке в Технологическом институте сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ). Искусственные алмазы предназначены не для ювелирной промышлен
15.02.2007 В недрах Беларуси таятся алмазы?

в Беларуси высокохромистых карбонатитов является признаком возможного наличия в недрах Беларуси потенциально алмазоносных кимберлитовых трубок и свидетельством в пользу проведения поисковых работ на алмазы.
18.01.2007 Philips представил телевизор с бриллиантами

й ЖК-телевизор Ambilight с поддержкой HDTV украшен бриллиантами на 225 карат — около 2250 отдельных бриллиантов, расположенных на боковых гранях Ambilight. Philips Diamond FlatTV Телевизор Diam
10.01.2007 Черные алмазы попали на Землю из космоса

ментов водорода и азота. В частности, присутствие водорода, по мнению ученых, происходит из-за большой концентрации этого элемента в межзвездном пространстве. Обычные (бесцветные или слабоокрашенные) алмазы добывают из изверженных вулканических пород (кимберлитовых трубок), которые были вынесены на поверхность земли с глубины более 100 км. Этот процесс в геологическом масштабе времени был о
16.11.2006 Ноутбук для олигархов уже в продаже

Platinum и Otazu Ego Diamond. Устройства выполнены в корпусе оригинальной формы и украшены сотнями бриллиантов. Кроме того, некоторые элементы корпуса ноутбука выполнены из белого золота. В со
03.11.2006 Z-машина выдала жидкие алмазы

тановке, так называемой Z-машине лабораторий Сандия в США, в ходе экспериментов по изучению поведения особой кристаллической формы углерода - алмаза - при сверхвысоких давлениях были получены "жидкие алмазы". Ранее на Z-машине были получены рекордные значения температуры - 20 млн. градусов Кельвина, что намного больше температур, необходимых для инициирования реактора синтеза водорода в гел
03.11.2006 Z-машина выдала жидкие алмазы

тановке, так называемой Z-машине лабораторий Сандия в США, в ходе экспериментов по изучению поведения особой кристаллической формы углерода - алмаза - при сверхвысоких давлениях были получены "жидкие алмазы". Ранее на Z-машине были получены рекордные значения температуры - 20 млн. градусов Кельвина, что намного больше температур, необходимых для инициирования реактора синтеза водорода в гел
20.09.2006 Canon представит самый дорогой цифровик

анные для оформления фотоаппаратов, предоставлены владельцем самой большой в мире коллекции цветных бриллиантов Эдди Элзасом на безвозмездной основе. Canon - не единственный вендор, догадавшийс
14.09.2006 Выпущен бриллиантовый mp3-плеер

Корпус этого уникального проигрывателя выполнен из 18-каратного золота 750 пробы, а рамка его дисплея инкрустирована 63-мя 1-каратными бриллиантами, пишет РБК. Кроме того, в комплекте к аппарату прилагается изящная цепочка для ношения плеера на шее, которая украшена аквамарином. Стоит отметить, что этот дизайн I.Beat был выпол
02.08.2006 Современные девушки променяли бриллианты на телевизоры

Знаменитое изречение Мерилин Монро о том, что лучшие друзья девушек это бриллианты, в настоящее время теряет свою актуальность. Как выяснилось, три из четырех современных женщин предпочтут бриллиантовому ожерелью новый плазменный телевизор, сообщает агенство Reuter
13.07.2006 Русские создают криптосмартфон из платины

та. Кроме того, некоторые детали телефона будут выполнены из черного дерева, покрытого полиэстером. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Большинство клавиш новинки также будут выполнены из платины,
13.07.2006 В России появился собственный бриллиантовый телефон

е речи, почты и SMS-сообщений, не позволяет перехватывать и записывать разговоры и похищать данные. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Согласно заключенному соглашению, корпус телефона планируетс
08.06.2006 Алмазы спасают закон Мура

пают природным аналогам, кроме цены. Ученые предсказывают также резкое падение цен на искусственные алмазы в течение десятилетия. Сегодня довольно быстро развиваются компании, занимающиеся синт
08.06.2006 Алмазы спасают закон Мура

пают природным аналогам, кроме цены. Ученые предсказывают также резкое падение цен на искусственные алмазы в течение десятилетия. Сегодня довольно быстро развиваются компании, занимающиеся синт
18.05.2006 Goldvish представил бриллиантовый мобильник

ятно высокой ценой мобильник обязан 120 каратам бриллиантов, которыми украшены его корпус и кнопки. Бриллиантовый Goldvish La Million De La Nuit Телефон, созданый дизайнером Эммануэлем Гейтом (

Публикаций - 384, упоминаний - 517

Алмаз и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 43
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Samsung Galaxy 1035 24
Google Android 15243 16
Apple iPhone 4 800 15
Samsung Galaxy Note 702 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 14
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 11
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Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 6
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Hughes Stuart - Хьюз Стюарт 10 10
Aloisson Peter - Элойссон Петер 8 6
Путин Владимир 3454 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 5
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 5
Ксенин Алекс 311 5
Дубровинская Наталья 4 4
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 3
Дубровинский Леонид 3 3
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Колядин Александр 2 2
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Bradley John - Брэдли Джон 3 2
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Греф Герман 485 2
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Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Лаптева Марина 114 2
Саркисов Руслан 14 2
Cuenat Alexandre - Кьюнат Александр 2 2
Килин Сергей 3 2
Китов Сергей 19 2
Gerber Christof - Гербер Кристоф 2 2
Батали Марио 2 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Сидоров Владимир 8 2
Kotagiri Rao - Котагири Рао 2 2
Гилязов Михаил 6 2
Dhala Jeremy - Дала Джереми 2 2
Talapatra Saikat - Талапатра Сайкат 2 2
Monroe Marilyn - Монро Мерилин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 78
Земля - планета Солнечной системы 10865 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 41
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 35
Европа 24962 33
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Германия - Федеративная Республика 13220 25
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Южная Корея - Республика 7051 22
Япония 13807 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 18
Солнечная система - Solar system 2569 17
Сатурн - Титан (спутник) 533 16
Канада 5081 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Франция - Французская Республика 8176 15
Уран - планета Солнечной системы 550 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 14
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
США - Колумбия - Вашингтон 1486 11
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 11
Руанда - Республика 47 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Индия - Bharat 5869 8
США - Калифорния 4828 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Китай - Тайвань 4245 6
Нидерланды 3745 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 6
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 54
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 44
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Металлы - Платина - Platinum 500 28
Физика - Physics - область естествознания 2940 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 22
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 20
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 18
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 13
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
CeBIT 614 3
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