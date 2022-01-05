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Алмаз минерал, кубическая аллотропная форма углерода Бриллиант



05.01.2022 Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
26.03.2020 Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
16.06.2017 «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень»
11.10.2013 На Сатурне и Юпитере существуют мириады алмазов
06.04.2012 Создан квантовый компьютер "в алмазе"
31.08.2011 В Змее таилась алмазная планета
09.08.2011 Алмазная электроника заменит ненадежный кремний
20.08.2010 Алмазная бритва заменит 1000 одноразовых
30.11.2009 Бриллиантовый хай-тек: российские традиции
25.11.2009 В Москве состоялся семинар по технологии огранки алмазов
29.07.2008 Алмазная "матрица" породила жизнь на Земле: новая гипотеза
05.10.2007 DocsVision внедрят в НПФ «Алмазная осень»
10.05.2007 Особо чистые алмазы растут в Подмосковье
15.02.2007 В недрах Беларуси таятся алмазы?
10.01.2007 Черные алмазы попали на Землю из космоса
03.11.2006 Z-машина выдала жидкие алмазы
03.11.2006 Z-машина выдала жидкие алмазы
08.06.2006 Алмазы спасают закон Мура
08.06.2006 Алмазы спасают закон Мура
20.09.2005 Магнитные алмазы: наноуглерод теснит металл
20.09.2005 Магнитные алмазы: наноуглерод теснит металл
19.05.2005 300-каратные алмазы можно легко вырастить
19.05.2005 300-каратные алмазы можно легко вырастить
02.04.2004 Российские физики получили сверхпроводящие алмазы
02.04.2004 Российские физики получили сверхпроводящие алмазы
29.07.2003 Китайцы предлагают дешевый метод синтеза алмазов
29.07.2003 Китайцы предлагают дешевый метод синтеза алмазов
16.05.2003 В нефти нашли крошечные алмазы
16.05.2003 В нефти нашли крошечные алмазы
01.10.2002 В США научились выращивать гигантские алмазы совершенной формы
01.10.2002 В США научились выращивать гигантские алмазы совершенной формы
09.09.2002 Алмазная электроника готова вытеснить кремниевую
09.09.2002 Алмазная электроника готова вытеснить кремниевую
12.07.2002 "Алмазная фабрика": новое о юности Солнечной системы
12.07.2002 "Алмазная фабрика": новое о юности Солнечной системы

Публикаций - 211, упоминаний - 267

Алмаз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9747 3
Microsoft Corporation 23693 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25701 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5895 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7649 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1205 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50521 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13051 10
Известия ИД 493 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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