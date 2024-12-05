Создана первая в мире алмазная батарея, способная проработать тысячи лет г. CNews писал о разработанном специалистами Национального института материаловедения Японии (National Institute of Materials Science, NIMS) аккумуляторе, одним из компонентов которого тоже является синтетический алмаз, а два других — это изотопы углерода и никеля с длительным периодом полураспада. Алмаз используется в качестве электродов. Батарея имеет металлическую защитную оболочку, вып

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM утбука. Diamond Laptop Sleeve покрывает 8800 бриллиантов круглой огранки, каждый — с сертификатом. Алмазы могут поцарапать корпус компьютера, и чтобы этого не произошло, дизайнеры использовали

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана Международная группа исследователей получила новое представление об образовании алмазов на ледяных планетах, таких как Нептун и Уран. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже в недра планеты под действием гравитационных сил, что приведет к «алмазному дождю» из более высоких слоев. Результаты исследования опубликованы в Nature

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров о-замещенной вакансии, которой легко управлять с помощью света или микроволн. Из-за этого дефектные алмазы становятся идеальным интерфейсом для квантовых компьютеров Свойства NV-центров мало от

«Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве Завод «Энергия» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») и ювелирный завод «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в области использования и продвижения оборудования «Энергии», которое позволяет создавать авторские изде

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы зовала в качестве узла памяти кремниевые дефектные центры, находящиеся в алмазном резонаторе. Таким образом, данные (фотоны), которые приходят от Алисы и Боба, вступают во взаимодействие со спинами в алмазе и при охлаждении до абсолютного нуля сохраняют свое состояние на длительное время — примерно на 0,2 миллисекунды. Авторы работы при помощи неравенств Белла удостоверились, что распределе

«Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень» «Консист Бизнес Групп» объявила о завершении проекта создания единой системы учета хозяйственной деятельности НПФ «Алмазная осень», головной офис которого расположен в Мирном (Республика Саха, Якутия). В рамках проекта внедрена комплексная система управления на базе Microsoft Dynamics, автоматизированы опер

На Сатурне и Юпитере существуют мириады алмазов едавно опубликованной адиабатой (диаграммой давления/температура) Юпитера и Сатурна. В результате удалось подсчитать, что в глубинных слоях атмосферы планет-гигантов вполне могут существовать твердые алмазы, которые так ценятся на Земле. На еще большей глубине, давление и температура уже настолько большие, что алмазы превращаются в жидкость, создавая алмазные дожди. График состояния

Создан квантовый компьютер "в алмазе" ожет работать, как с «1» и «0», так и с обоими состояниями одновременно. Это называется состоянием суперпозиции и позволяет квантовым компьютерам выполнять миллионы вычислений одновременно. Как и все алмазы, алмаз, используемый в эксперименте, имел примеси. В ювелирном деле чем больше примесей, тем менее ценен алмаз, поскольку это снижает его блеск и прозрачность. Однако для квантового комп

«Бриллиант Телеком» внедрил систему бизнес-анализа на базе QlikView Компания «Бриллиант Телеком» и ГК Optima подвели итоги совместного проекта по внедрению BI-решения на базе QlikView в телекоммуникационном операторе. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что инвестиции

В Змее таилась алмазная планета лась в планету из углерода очень высокой плотности, благодаря чему получила неофициальное название «алмазная». Исследователи полагают, что по мере сближения звезд пульсар вращался все быстрее и

Алмазная электроника заменит ненадежный кремний ь около одного миллиарда устройств. Изображение алмазного триода, сделанное электронным микроскопом Алмазная пленка создается из водорода и метана с использованием метода, называемого химическо

Алмазная бритва заменит 1000 одноразовых дольше, чем обычные одноразовые бритвы. Технологический прорыв в изготовлении этого необходимого каждому продукта достигнут благодаря нанесению на твердосплавную режущую пластину нанокристаллического алмазного покрытия и плазменной заточке. В результате режущая кромка имеет толщину несколько нанометров. Этот простой, на первый взгляд, процесс разрабатывался много лет. На фотографии показаны

Британцы облачили iPad в золото и бриллианты адняя сторона которого будет полностью состоять из 22-каратового золота, а логотип инкрустирован 53 бриллиантами. Стоимость устройства в таком исполнении составит $189 тыс. Компания Stuart Hugh

Первый бриллиантовый iPad В Интернете появилась новая версия Интернет-планшета Apple iPad. Она инкрустирована бриллиантами разного цвета и достаточно высокой чистоты весом в 11,43 карата. Стоимость гаджета составляет 19999 долларов.

Бриллиантовый хай-тек: российские традиции х алмазов менее 0,03 карата применяют круглую огранку в 17 граней. Добыча алмазов в России и в мире Алмазы впервые были обнаружены в Индии еще до нашей эры – в россыпях были открыты такие знаме

В Москве состоялся семинар по технологии огранки алмазов ечает свое 40-летие, состоялся семинар, посвященный огранке алмазов и способам определения качества бриллиантов. Школа огранки алмазов готовит кадры для Гохрана и алмазной индустрии России – ст

34 бриллианта Motorola Компания Motorola выпустила новую модель своего телефона AURA, на этот раз имеющего корпус с бриллиантами и золотыми деталями. Устройство выполнено в форм-факторе "ротатор". Драгоценные камни располагаются в верхней части устройства вокруг внешнего экрана, а также в районе навигационно

Новый Luxury-телефон компании Gresso других коллекциях компании. Коллекция White Diamonds Ослепительное сочетание черного дерева и белых бриллиантов в оправе из 18К золота – отличительная особенность самой роскошной коллекции Gres

Создан генератор гигантских бриллиантов т из паров богатого углеродом газа под действием высокой температуры и радио- или микроволн. Однако алмазы, получаемые таким методом, имеют желтовато-коричневый оттенок из-за примесей. Чтобы по

Алмазная "матрица" породила жизнь на Земле: новая гипотеза «Возникновение жизни на алмазах» (Genesis on Diamonds), в которой делается вывод о том, что именно алмазы могли стать той платформой, на которой зарождалась жизнь на Земле. Исследование немецк

Nokia 8800 Arte инкрустировали 112 бриллиантами Ювелир Томас Хейердал (Thomas Heyerdahl) из Норвегии выпустил ограниченную серию телефонов Nokia 8800 Arte, инкрустированных 112 бриллиантами. Телефон премиум-класса Nokia 8800 Arte поступил в продажу в конце прошлого года по рекомендованной розничной цене около $1500. Телефон Томаса Хейердала обойдется втрое дороже – ег

Поддельные бриллианты станут лучшими друзьями летчиков-истребителей на Падтура (Nitin Padture) разработала технологию покрытия лопаток турбин турбореактивных двигателей двуокисью циркония. Именно двуокись циркония широко используют для изготовления дешевых поддельных бриллиантов. Лопатки турбин реактивных двигателей подвергаются регулярному воздействию пылевых частиц – и, в частности, песка. В условиях чрезвычайно высоких температур такое воздействие способ

Gresso выпустил мобильник с бриллиантами за ?30 тыс. lack Diamonds будет доступна в двух версиях: Black Diamonds и Royal Black Diamonds. В первой версии бриллиант включен только в клавиши навигации, во второй – в 23 клавиши. Их общая кратность со

DocsVision внедрят в НПФ «Алмазная осень» В Негосударственном пенсионном фонде «Алмазная осень» стартовал проект по внедрению системы управления документами на базе DocsVision. В результате внедрения автоматизированной системы управления документами в центральном офисе НПФ

Особо чистые алмазы растут в Подмосковье го внимания требует выращивание особо чистых монокристаллов, в которых каждый родной атом находится на своем месте, а количество легирующих примесей четко регламентировано. Именно такие, особо чистые алмазы растят в подмосковном городе Троицке в Технологическом институте сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ). Искусственные алмазы предназначены не для ювелирной промышлен

В недрах Беларуси таятся алмазы? в Беларуси высокохромистых карбонатитов является признаком возможного наличия в недрах Беларуси потенциально алмазоносных кимберлитовых трубок и свидетельством в пользу проведения поисковых работ на алмазы.

Philips представил телевизор с бриллиантами й ЖК-телевизор Ambilight с поддержкой HDTV украшен бриллиантами на 225 карат — около 2250 отдельных бриллиантов, расположенных на боковых гранях Ambilight. Philips Diamond FlatTV Телевизор Diam

Черные алмазы попали на Землю из космоса ментов водорода и азота. В частности, присутствие водорода, по мнению ученых, происходит из-за большой концентрации этого элемента в межзвездном пространстве. Обычные (бесцветные или слабоокрашенные) алмазы добывают из изверженных вулканических пород (кимберлитовых трубок), которые были вынесены на поверхность земли с глубины более 100 км. Этот процесс в геологическом масштабе времени был о

Ноутбук для олигархов уже в продаже Platinum и Otazu Ego Diamond. Устройства выполнены в корпусе оригинальной формы и украшены сотнями бриллиантов. Кроме того, некоторые элементы корпуса ноутбука выполнены из белого золота. В со

Z-машина выдала жидкие алмазы тановке, так называемой Z-машине лабораторий Сандия в США, в ходе экспериментов по изучению поведения особой кристаллической формы углерода - алмаза - при сверхвысоких давлениях были получены "жидкие алмазы". Ранее на Z-машине были получены рекордные значения температуры - 20 млн. градусов Кельвина, что намного больше температур, необходимых для инициирования реактора синтеза водорода в гел

Z-машина выдала жидкие алмазы тановке, так называемой Z-машине лабораторий Сандия в США, в ходе экспериментов по изучению поведения особой кристаллической формы углерода - алмаза - при сверхвысоких давлениях были получены "жидкие алмазы". Ранее на Z-машине были получены рекордные значения температуры - 20 млн. градусов Кельвина, что намного больше температур, необходимых для инициирования реактора синтеза водорода в гел

Canon представит самый дорогой цифровик анные для оформления фотоаппаратов, предоставлены владельцем самой большой в мире коллекции цветных бриллиантов Эдди Элзасом на безвозмездной основе. Canon - не единственный вендор, догадавшийс

Выпущен бриллиантовый mp3-плеер Корпус этого уникального проигрывателя выполнен из 18-каратного золота 750 пробы, а рамка его дисплея инкрустирована 63-мя 1-каратными бриллиантами, пишет РБК. Кроме того, в комплекте к аппарату прилагается изящная цепочка для ношения плеера на шее, которая украшена аквамарином. Стоит отметить, что этот дизайн I.Beat был выпол

Современные девушки променяли бриллианты на телевизоры Знаменитое изречение Мерилин Монро о том, что лучшие друзья девушек это бриллианты, в настоящее время теряет свою актуальность. Как выяснилось, три из четырех современных женщин предпочтут бриллиантовому ожерелью новый плазменный телевизор, сообщает агенство Reuter

Русские создают криптосмартфон из платины та. Кроме того, некоторые детали телефона будут выполнены из черного дерева, покрытого полиэстером. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Большинство клавиш новинки также будут выполнены из платины,

В России появился собственный бриллиантовый телефон е речи, почты и SMS-сообщений, не позволяет перехватывать и записывать разговоры и похищать данные. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Согласно заключенному соглашению, корпус телефона планируетс

Алмазы спасают закон Мура пают природным аналогам, кроме цены. Ученые предсказывают также резкое падение цен на искусственные алмазы в течение десятилетия. Сегодня довольно быстро развиваются компании, занимающиеся синт

Алмазы спасают закон Мура пают природным аналогам, кроме цены. Ученые предсказывают также резкое падение цен на искусственные алмазы в течение десятилетия. Сегодня довольно быстро развиваются компании, занимающиеся синт