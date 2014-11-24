Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198687
ИКТ 15331
Организации 11742
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3585
Системы 27051
Персоны 86681
География 3112
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 894

Stewart Martha Стюарт Марта

СОБЫТИЯ


24.11.2014 Apple совместно с разработчиками приложений запустила кампанию по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом 1
24.11.2014 Apple начала кампанию помощи фонду борьбы со СПИДом 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Stewart Martha и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13136 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18311 2
Наушники - Headphones 4469 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3687 2
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 2
Zynga Farmville 14 2
Apple iLife GarageBand 58 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 750 2
Apple - App Store 3105 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
Apple iTunes Store 1118 1
Батали Марио 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Африка - Африканский регион 3639 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54706 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6166 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 521 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 464 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Спорт - Футбол 774 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27245 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4985 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще