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Apple iTunes Store

Apple iTunes Store

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple

карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes. Всего за последние два года эксперты Group-IB обнаружили в зоне RU более 5 тыс. домен
08.10.2019 Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку

й по сравнению с предыдущим релизом, и главным среди них стал полный отказ от фирменного приложения iTunes, которое было неотъемлемой частью macOS в течение многих лет. Новая ОС Apple распростр
03.06.2019 Apple закрывает iTunes

Конец iTunes Apple намерена заменить iTunes тремя отдельными приложениями для потребления му
11.04.2019 Apple разорит iTunes ради новой macOS

Радикальный пересмотр концепции iTunes Следующее серьезное обновление операционной системы macOS для Mac после нынешней macOS
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой

Решение суда Ленинский районный суд города Кирова постановил заблокировать доступ к некоторым приложениям, размещенным в магазинах Play Market и iTunes, на основании того, что они содержат криминальную тематику. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Юрьянского района Кировской области, которая и потребовала принять такое решение.

20.09.2018 Apple будет собирать данные о пользователях и начислять им «показатель доверия». Опрос

идентифицировать мошенников. Показатель будет рассчитываться при совершении пользователем покупок в iTunes Store. Сообщение об этом появилось на обновленной странице с правилами приватности

27.04.2018 В магазине приложений Windows 10 появился iTunes

В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 1
08.02.2018 Eset: мобильный вымогатель принимает выкуп подарочными картами iTunes

ребование выкупа, оформленное в классическом стиле «полицейских вымогателей». Сумма выкупа варьируется – 25 или 50 долларов или евро. Интересно, что злоумышленники принимают выкуп подарочными картами iTunes и предоставляют жертвам подробную инструкцию по их покупке и использованию. Данная версия вымогателя наиболее активна в странах Латинской Америки. 71% срабатываний антивирусных решений E
28.06.2016 Пользователи iTunes — «под прицелом» мошенников

на пользователей Apple. Мошенники рассылают от лица Apple Service сообщения о вирусе в базе данных iTunes, сообщили CNews в Eset. Специалисты Eset получили несколько образцов спама. Во всех пи
09.12.2015 Названы 20 самых продаваемых песен и альбомов в российском iTunes

сполнителей, альбомов, фильмов и приложений в российском сегменте магазина, а также рейтинг самых популярных наименований, за которые пользователи проголосовали рублём. Самым продаваемым в российском iTunes в 2015 г. стал трек Take Me To Church ирландского исполнителя Hozier. Саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков серого» стал самым продаваемым альбомом 2015 г. ТОП-20 самых продаваемых песе
04.12.2015 Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать контент App Store, Apple Music и iTunes со счета телефона

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стала первым российским оператором, чьи клиенты могут оплачивать покупки в App Store, iTunes и Apple Music прямо со счета мобильного телефона. С 3 декабря услуга доступна всем клиентам «Билайн» в России на постоплатных и предоплатных тарифных планах. Начать пользоваться услугой

07.09.2015 Клиенты «Билайн» смогут оплачивать покупки в iTunes со счета телефона

ла сервиса «Мобильный платеж»: теперь с его помощью клиенты компании могут покупать подарочные коды iTunes номиналом от i500 до i15 тыс. Таким образом, оплачивать приложения, игры, музыку и вид
10.12.2014 Лучший контент и программы в российском iTunes

Российский сегмент магазина приложений и контента iTunes подвёл итоги года. Выбор лучших проходил по двум схемам: одна предусматривала голосова
27.10.2014 Рушится один из ключевых бизнесов Apple

Продажи музыки в интернет-магазине Apple iTunes Store в 2014 г. упали приблизительно на 13-14% по сравнению с 2013 г. Эта цифра в цело
25.08.2014 Мошенники рассылают пользователям iTunes Store сообщения о несуществующих покупках

et (Словакия) предупредила о новой мошеннической кампании, ориентированной на пользователей сервиса iTunes Store. Мошенники рассылают по электронной почте письма, в которых благодарят за покупк
15.08.2014 Посетителям Apple Premium Reseller в России доступны подарочные карточки iTunes

В iTunes стартовала новая акция для российских пользователей, которая продлится три месяца. Так, с сегодняшнего дня, 15 августа, каждую пятницу в магазинах Apple Premium Reseller будут появляться
21.07.2014 В Лондоне состоится ежегодный iTunes Festival

r, Келвин Харрис, Крисси Хайнд и многие другие из числа знаменитых исполнителей станут хедлайнерами iTunes Festival в этом году. Возвращаясь в Великобританию восьмой год подряд, iTunes F
01.07.2014 Обновление iTunes U: преподаватели смогут создавать учебные курсы на iPad

Компания Apple представила обновление iTunes U, в рамках которого преподавателям и учащимся станут доступны новые инструменты для с
03.02.2014 МФТИ первым среди российских вузов разместил лекции на iTunes U

физико-технический институт стал первым российском вузом, который получил возможность размещать на iTunes U свои учебные материалы. В настоящий момент доступны 10 видеолекций по физике и 18 -

21.01.2014 Учебники iBooks и iTunes U Course Manager теперь доступны более чем в 50 странах

Компания Apple объявила о том, что учебники iBooks и iTunes U Course Manager выходят на новые рынки Азии, Латинской Америки, Европы и других часте
11.11.2013 «Сбербанк» запустил продажи подарочных карт iTunes через SMS-банкинг

Клиентам «Сбербанка России» стали доступны подарочные карты iTunes, которые теперь в виде простого кода можно приобрести через SMS-банкинг «Сбербанка» (у
24.05.2013 iTunes разрешил оплату через «Яндекс.Деньги»

В числе партнеров «Яндекс.Денег» появился iTunes. Теперь аудитория платежной системы может совершать покупки в российском iTunes
19.02.2013 Игорь Крутой хочет стать агентом iTunes в Рунете

тым, меняет фокус своей деятельности. Как рассказал CNews источник в компании, Music1 стала агрегатором прав на музыкальные композиции звукозаписывающей компании АРС (принадлежит Крутому) для сервиса iTunes. Сейчас агрегацией музыки артистов из России для iTunes занимаются ряд компанией, включая российскую Rightscom, а также зарубежные Orchard, Believe Digital и TuneCore. Также Music
08.02.2013 Пользователи iTunes загрузили свыше 25 млрд песен

ple объявила о том, что поклонники музыки приобрели и загрузили свыше 25 млрд музыкальных треков из iTunes Store, самого популярного в мире онлайн-магазина по продаже музыки, кино и телепередач
24.01.2013 «Яндекс» запускает экспериментальное приложение Wonder для США

афии исполнителей, список треков, которые можно прослушать в демонстрационном режиме и приобрести в iTunes. Пока что Wonder отвечает на вопросы, связанные с местами, музыкой и новостями, и коли
18.12.2012 Магазин Apple iTunes проведет распродажу в России

я, в рамках которой компания Apple будет распродавать контент из открытого ранее в декабре магазина iTunes Store. Для того чтобы принять участие в акции, пользователю необходимо зайти в App Sto
06.12.2012 Qiwi и InComm реализовали прием платежей за ITunes Gift Cards в России

Платежный сервис Qiwi, к запуску российского iTunes, предоставил своим клиентам возможность оплаты цифровых кодов iTunes Gift Cards
04.12.2012 Сеть re:Store начала продажу карт iTunes и App Store

Сеть магазинов re:Store начала продажу карт iTunes и App Store. Карты iTunes – это новый удобный способ покупать приложения для iP
04.12.2012 iTunes Store официально открылся в России

В ночь с 3 на 4 декабря 2012 г. в России официально открылся музыкальный магазин Apple iTunes Store. Как сообщила компания, помимо России, в этот день магазин стал доступен еще в 5
30.11.2012 Apple полностью обновила свою самую неуклюжую программу

Компания Apple представила новую полностью переработанную версию приложения iTunes - iTunes 11, - которое получило обновленный интерфейс и предлагает улучшенную п
04.09.2012 Брюс Уиллис подает в суд на Apple

орнийскую компанию Apple, считая, что ее лицензионное соглашение на использование интернет-магазина iTunes ущемляет права потребителей, пишет газета The Sun. Дело в том, что по условиям соглаше
29.06.2012 Microsoft готовит к запуску «убийцу» iTunes

Компания Microsoft планирует масштабное расширение своего музыкального сервиса для владельцев игровой консоли Xbox с целью превратить его в полноценного конкурента лидеров этого рынка iTunes от Apple и Spotify. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в индустрии. Согласно информации источников, на сегодняшний день софтверный гигант находитс
28.06.2012 Apple проведет крупнейшее обновление iTunes в истории

Компания Apple планирует в скором времени провести серьезно доработать свой музыкальный онлайн-магазин iTunes. При этом сервис претерпит самое больше количество изменений с момента его запуска в 2003 г. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди представител
07.03.2012 Google отменил Android Market и запустил конкурента iTunes

видепроката через интернет. Как указано в официальном блоге компании, в нем доступно более 450 тыс. приложений, миллионы музыкальных треков и книг и тысячи фильмов. Концептуально Google Play близок к iTunes, известному сервису Apple, который объединяет магазин музыки, видео и приложений для яблочных компьютеров, телефонов и планшетников. В полной мере сервис Google Play заработал пока тольк
19.01.2012 Apple представила инструменты для образования

ставила три новых продукта, предназначенных для сферы образования: обновленное мобильное приложение iTunes U, приложение для Mac OS - iBooks Author - и новую версию приложения iBooks для iPad -
13.10.2011 Высокий спрос на новую ОС для iPhone и iPad обрушил серверы Apple

сразу после этого серверы Apple оказались перегружены. Многие пользователи сообщили о неспособности iTunes установить соединение и появление сообщений об ошибках. В некоторых случаях при неудач
05.10.2011 Пользователи iTunes скачали более 16 млрд песен

общил исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном анонсу новой модели iPhone. По его словам, на момент запуска восемь лет назад в библиотеке iTunes насчитывалось всего 200 тыс. треков. На сегодняшний день, iTunes является крупнейшим музыкальным магазином в мире. Его пользователи скачали уже более 16 млрд песен. Также Кук отме
28.09.2011 Слух: iTunes скоро запустят в 10 странах ЕС

Компания Apple планирует в ближайшее время запустить свой музыкальный онлайн-магазин iTunes Music Store еще в десяти странах Европейского союза. Об этом сообщает польская газета

14.06.2011 Apple тратит $1,3 млрд в год на iTunes

Аналитическая компания Asymco Interactive подсчитала, в какую сумму компании Apple обходится содержание своего онлайн-магазина iTunes. Согласно расчетам Asymco, сделанным на основе опубликованных в свободном доступе данных, на содержание iTunes Apple тратит $113 млн в месяц или $1,3 млрд в год. При этом, общие д
11.04.2011 Google купил технологию для переноса музыки из iTunes на Android

Канадский стартап PushLife, приобретенный Google за сумму около $25 млн, позволит пользователям портировать свои библиотеки медиаконтента в iTunes с устройств Apple на другие устройства, такие как Blackberry или смартфоны на основе ОС Android. Об этом сообщает издание Startup North со ссылкой на осведомленные источники. Компания Pu

Публикаций - 1118, упоминаний - 1409

Apple iTunes Store и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 751
Microsoft Corporation 25775 147
Google LLC 12690 130
Sony 6739 81
Amazon Inc - Amazon.com 3277 69
Meta Platforms - Facebook 4621 69
Samsung Electronics 11065 55
X Corp - Twitter 2938 54
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 48
Lenovo Motorola 3566 36
Yahoo! 3726 33
RealNetworks Products and Services 355 28
Intel Corporation 12811 28
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 28
Yandex - Яндекс 9216 27
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 25
Dell EMC 5180 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
AT&T Inc 1726 20
Adobe Systems 1597 19
Nvidia Corp 4002 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
HTC Corporation 1512 17
Rhapsody 59 16
LG Electronics 3735 16
Dropbox 527 16
Best Buy 223 15
AOL Inc - America Online 1883 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
HP Inc. 5883 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 13
Motorola Inc 1156 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Toshiba Corporation 2980 12
Roxio - RoxioLabs 52 11
Creative Technology 273 11
МегаФон 10742 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
PayPal 671 11
Walmart - Wal-Mart Stores 405 32
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 31
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 28
WMG - Warner Music Group 210 26
Walt Disney Company 647 25
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 19
Sony BMG 187 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Warner 540 12
eBay Inc 1640 12
Visa International 1993 12
EMI Group 60 10
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Warner Bros. International Television Distribution 289 10
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Nike 195 7
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
Sony BMG Music Entertainment 34 6
Tower Records 11 6
Coldplay 14 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 5
Bertelsmann 195 5
Lionsgate Entertainment Corporation 26 5
The Beatles 11 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Vimeo - Видеохостинг 71 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Sony Music Entertainment 161 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Резонанс НПП 407 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
Районные суды РФ 196 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 14
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 261
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 219
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 214
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 205
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 139
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 138
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 136
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 135
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 132
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 125
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 123
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 118
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 114
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 100
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 93
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 93
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 92
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 90
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 86
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 83
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 77
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 76
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 74
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 72
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