Apple iTunes Store

Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes. Всего за последние два года эксперты Group-IB обнаружили в зоне RU более 5 тыс. домен

Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку й по сравнению с предыдущим релизом, и главным среди них стал полный отказ от фирменного приложения iTunes, которое было неотъемлемой частью macOS в течение многих лет. Новая ОС Apple распростр

Apple закрывает iTunes Конец iTunes Apple намерена заменить iTunes тремя отдельными приложениями для потребления му

Apple разорит iTunes ради новой macOS Радикальный пересмотр концепции iTunes Следующее серьезное обновление операционной системы macOS для Mac после нынешней macOS

В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой Решение суда Ленинский районный суд города Кирова постановил заблокировать доступ к некоторым приложениям, размещенным в магазинах Play Market и iTunes, на основании того, что они содержат криминальную тематику. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Юрьянского района Кировской области, которая и потребовала принять такое решение.

Apple будет собирать данные о пользователях и начислять им «показатель доверия». Опрос идентифицировать мошенников. Показатель будет рассчитываться при совершении пользователем покупок в iTunes Store. Сообщение об этом появилось на обновленной странице с правилами приватности

В магазине приложений Windows 10 появился iTunes В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 1

Eset: мобильный вымогатель принимает выкуп подарочными картами iTunes ребование выкупа, оформленное в классическом стиле «полицейских вымогателей». Сумма выкупа варьируется – 25 или 50 долларов или евро. Интересно, что злоумышленники принимают выкуп подарочными картами iTunes и предоставляют жертвам подробную инструкцию по их покупке и использованию. Данная версия вымогателя наиболее активна в странах Латинской Америки. 71% срабатываний антивирусных решений E

Пользователи iTunes — «под прицелом» мошенников на пользователей Apple. Мошенники рассылают от лица Apple Service сообщения о вирусе в базе данных iTunes, сообщили CNews в Eset. Специалисты Eset получили несколько образцов спама. Во всех пи

Названы 20 самых продаваемых песен и альбомов в российском iTunes сполнителей, альбомов, фильмов и приложений в российском сегменте магазина, а также рейтинг самых популярных наименований, за которые пользователи проголосовали рублём. Самым продаваемым в российском iTunes в 2015 г. стал трек Take Me To Church ирландского исполнителя Hozier. Саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков серого» стал самым продаваемым альбомом 2015 г. ТОП-20 самых продаваемых песе

Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать контент App Store, Apple Music и iTunes со счета телефона Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стала первым российским оператором, чьи клиенты могут оплачивать покупки в App Store, iTunes и Apple Music прямо со счета мобильного телефона. С 3 декабря услуга доступна всем клиентам «Билайн» в России на постоплатных и предоплатных тарифных планах. Начать пользоваться услугой

Клиенты «Билайн» смогут оплачивать покупки в iTunes со счета телефона ла сервиса «Мобильный платеж»: теперь с его помощью клиенты компании могут покупать подарочные коды iTunes номиналом от i500 до i15 тыс. Таким образом, оплачивать приложения, игры, музыку и вид

Лучший контент и программы в российском iTunes Российский сегмент магазина приложений и контента iTunes подвёл итоги года. Выбор лучших проходил по двум схемам: одна предусматривала голосова

Рушится один из ключевых бизнесов Apple Продажи музыки в интернет-магазине Apple iTunes Store в 2014 г. упали приблизительно на 13-14% по сравнению с 2013 г. Эта цифра в цело

Мошенники рассылают пользователям iTunes Store сообщения о несуществующих покупках et (Словакия) предупредила о новой мошеннической кампании, ориентированной на пользователей сервиса iTunes Store. Мошенники рассылают по электронной почте письма, в которых благодарят за покупк

Посетителям Apple Premium Reseller в России доступны подарочные карточки iTunes В iTunes стартовала новая акция для российских пользователей, которая продлится три месяца. Так, с сегодняшнего дня, 15 августа, каждую пятницу в магазинах Apple Premium Reseller будут появляться

В Лондоне состоится ежегодный iTunes Festival r, Келвин Харрис, Крисси Хайнд и многие другие из числа знаменитых исполнителей станут хедлайнерами iTunes Festival в этом году. Возвращаясь в Великобританию восьмой год подряд, iTunes F

Обновление iTunes U: преподаватели смогут создавать учебные курсы на iPad Компания Apple представила обновление iTunes U, в рамках которого преподавателям и учащимся станут доступны новые инструменты для с

МФТИ первым среди российских вузов разместил лекции на iTunes U физико-технический институт стал первым российском вузом, который получил возможность размещать на iTunes U свои учебные материалы. В настоящий момент доступны 10 видеолекций по физике и 18 -

Учебники iBooks и iTunes U Course Manager теперь доступны более чем в 50 странах Компания Apple объявила о том, что учебники iBooks и iTunes U Course Manager выходят на новые рынки Азии, Латинской Америки, Европы и других часте

«Сбербанк» запустил продажи подарочных карт iTunes через SMS-банкинг Клиентам «Сбербанка России» стали доступны подарочные карты iTunes, которые теперь в виде простого кода можно приобрести через SMS-банкинг «Сбербанка» (у

iTunes разрешил оплату через «Яндекс.Деньги» В числе партнеров «Яндекс.Денег» появился iTunes. Теперь аудитория платежной системы может совершать покупки в российском iTunes

Игорь Крутой хочет стать агентом iTunes в Рунете тым, меняет фокус своей деятельности. Как рассказал CNews источник в компании, Music1 стала агрегатором прав на музыкальные композиции звукозаписывающей компании АРС (принадлежит Крутому) для сервиса iTunes. Сейчас агрегацией музыки артистов из России для iTunes занимаются ряд компанией, включая российскую Rightscom, а также зарубежные Orchard, Believe Digital и TuneCore. Также Music

Пользователи iTunes загрузили свыше 25 млрд песен ple объявила о том, что поклонники музыки приобрели и загрузили свыше 25 млрд музыкальных треков из iTunes Store, самого популярного в мире онлайн-магазина по продаже музыки, кино и телепередач

«Яндекс» запускает экспериментальное приложение Wonder для США афии исполнителей, список треков, которые можно прослушать в демонстрационном режиме и приобрести в iTunes. Пока что Wonder отвечает на вопросы, связанные с местами, музыкой и новостями, и коли

Магазин Apple iTunes проведет распродажу в России я, в рамках которой компания Apple будет распродавать контент из открытого ранее в декабре магазина iTunes Store. Для того чтобы принять участие в акции, пользователю необходимо зайти в App Sto

Qiwi и InComm реализовали прием платежей за ITunes Gift Cards в России Платежный сервис Qiwi, к запуску российского iTunes, предоставил своим клиентам возможность оплаты цифровых кодов iTunes Gift Cards

Сеть re:Store начала продажу карт iTunes и App Store Сеть магазинов re:Store начала продажу карт iTunes и App Store. Карты iTunes – это новый удобный способ покупать приложения для iP

iTunes Store официально открылся в России В ночь с 3 на 4 декабря 2012 г. в России официально открылся музыкальный магазин Apple iTunes Store. Как сообщила компания, помимо России, в этот день магазин стал доступен еще в 5

Apple полностью обновила свою самую неуклюжую программу Компания Apple представила новую полностью переработанную версию приложения iTunes - iTunes 11, - которое получило обновленный интерфейс и предлагает улучшенную п

Брюс Уиллис подает в суд на Apple орнийскую компанию Apple, считая, что ее лицензионное соглашение на использование интернет-магазина iTunes ущемляет права потребителей, пишет газета The Sun. Дело в том, что по условиям соглаше

Microsoft готовит к запуску «убийцу» iTunes Компания Microsoft планирует масштабное расширение своего музыкального сервиса для владельцев игровой консоли Xbox с целью превратить его в полноценного конкурента лидеров этого рынка iTunes от Apple и Spotify. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в индустрии. Согласно информации источников, на сегодняшний день софтверный гигант находитс

Apple проведет крупнейшее обновление iTunes в истории Компания Apple планирует в скором времени провести серьезно доработать свой музыкальный онлайн-магазин iTunes. При этом сервис претерпит самое больше количество изменений с момента его запуска в 2003 г. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди представител

Google отменил Android Market и запустил конкурента iTunes видепроката через интернет. Как указано в официальном блоге компании, в нем доступно более 450 тыс. приложений, миллионы музыкальных треков и книг и тысячи фильмов. Концептуально Google Play близок к iTunes, известному сервису Apple, который объединяет магазин музыки, видео и приложений для яблочных компьютеров, телефонов и планшетников. В полной мере сервис Google Play заработал пока тольк

Apple представила инструменты для образования ставила три новых продукта, предназначенных для сферы образования: обновленное мобильное приложение iTunes U, приложение для Mac OS - iBooks Author - и новую версию приложения iBooks для iPad -

Высокий спрос на новую ОС для iPhone и iPad обрушил серверы Apple сразу после этого серверы Apple оказались перегружены. Многие пользователи сообщили о неспособности iTunes установить соединение и появление сообщений об ошибках. В некоторых случаях при неудач

Пользователи iTunes скачали более 16 млрд песен общил исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном анонсу новой модели iPhone. По его словам, на момент запуска восемь лет назад в библиотеке iTunes насчитывалось всего 200 тыс. треков. На сегодняшний день, iTunes является крупнейшим музыкальным магазином в мире. Его пользователи скачали уже более 16 млрд песен. Также Кук отме

Слух: iTunes скоро запустят в 10 странах ЕС Компания Apple планирует в ближайшее время запустить свой музыкальный онлайн-магазин iTunes Music Store еще в десяти странах Европейского союза. Об этом сообщает польская газета

Apple тратит $1,3 млрд в год на iTunes Аналитическая компания Asymco Interactive подсчитала, в какую сумму компании Apple обходится содержание своего онлайн-магазина iTunes. Согласно расчетам Asymco, сделанным на основе опубликованных в свободном доступе данных, на содержание iTunes Apple тратит $113 млн в месяц или $1,3 млрд в год. При этом, общие д