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Apple iTunes Store
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.05.2022
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Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple
карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes. Всего за последние два года эксперты Group-IB обнаружили в зоне RU более 5 тыс. домен
|08.10.2019
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Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку
й по сравнению с предыдущим релизом, и главным среди них стал полный отказ от фирменного приложения iTunes, которое было неотъемлемой частью macOS в течение многих лет. Новая ОС Apple распростр
|03.06.2019
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Apple закрывает iTunes
Конец iTunes Apple намерена заменить iTunes тремя отдельными приложениями для потребления му
|11.04.2019
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Apple разорит iTunes ради новой macOS
Радикальный пересмотр концепции iTunes Следующее серьезное обновление операционной системы macOS для Mac после нынешней macOS
|04.04.2019
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В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой
Решение суда Ленинский районный суд города Кирова постановил заблокировать доступ к некоторым приложениям, размещенным в магазинах Play Market и iTunes, на основании того, что они содержат криминальную тематику. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Юрьянского района Кировской области, которая и потребовала принять такое решение.
|20.09.2018
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Apple будет собирать данные о пользователях и начислять им «показатель доверия». Опрос
идентифицировать мошенников. Показатель будет рассчитываться при совершении пользователем покупок в iTunes Store. Сообщение об этом появилось на обновленной странице с правилами приватности
|27.04.2018
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В магазине приложений Windows 10 появился iTunes
В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes. В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 1
|08.02.2018
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Eset: мобильный вымогатель принимает выкуп подарочными картами iTunes
ребование выкупа, оформленное в классическом стиле «полицейских вымогателей». Сумма выкупа варьируется – 25 или 50 долларов или евро. Интересно, что злоумышленники принимают выкуп подарочными картами iTunes и предоставляют жертвам подробную инструкцию по их покупке и использованию. Данная версия вымогателя наиболее активна в странах Латинской Америки. 71% срабатываний антивирусных решений E
|28.06.2016
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Пользователи iTunes — «под прицелом» мошенников
на пользователей Apple. Мошенники рассылают от лица Apple Service сообщения о вирусе в базе данных iTunes, сообщили CNews в Eset. Специалисты Eset получили несколько образцов спама. Во всех пи
|09.12.2015
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Названы 20 самых продаваемых песен и альбомов в российском iTunes
сполнителей, альбомов, фильмов и приложений в российском сегменте магазина, а также рейтинг самых популярных наименований, за которые пользователи проголосовали рублём. Самым продаваемым в российском iTunes в 2015 г. стал трек Take Me To Church ирландского исполнителя Hozier. Саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков серого» стал самым продаваемым альбомом 2015 г. ТОП-20 самых продаваемых песе
|04.12.2015
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Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать контент App Store, Apple Music и iTunes со счета телефона
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стала первым российским оператором, чьи клиенты могут оплачивать покупки в App Store, iTunes и Apple Music прямо со счета мобильного телефона. С 3 декабря услуга доступна всем клиентам «Билайн» в России на постоплатных и предоплатных тарифных планах. Начать пользоваться услугой
|07.09.2015
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Клиенты «Билайн» смогут оплачивать покупки в iTunes со счета телефона
ла сервиса «Мобильный платеж»: теперь с его помощью клиенты компании могут покупать подарочные коды iTunes номиналом от i500 до i15 тыс. Таким образом, оплачивать приложения, игры, музыку и вид
|10.12.2014
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Лучший контент и программы в российском iTunes
Российский сегмент магазина приложений и контента iTunes подвёл итоги года. Выбор лучших проходил по двум схемам: одна предусматривала голосова
|27.10.2014
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Рушится один из ключевых бизнесов Apple
Продажи музыки в интернет-магазине Apple iTunes Store в 2014 г. упали приблизительно на 13-14% по сравнению с 2013 г. Эта цифра в цело
|25.08.2014
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Мошенники рассылают пользователям iTunes Store сообщения о несуществующих покупках
et (Словакия) предупредила о новой мошеннической кампании, ориентированной на пользователей сервиса iTunes Store. Мошенники рассылают по электронной почте письма, в которых благодарят за покупк
|15.08.2014
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Посетителям Apple Premium Reseller в России доступны подарочные карточки iTunes
В iTunes стартовала новая акция для российских пользователей, которая продлится три месяца. Так, с сегодняшнего дня, 15 августа, каждую пятницу в магазинах Apple Premium Reseller будут появляться
|21.07.2014
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В Лондоне состоится ежегодный iTunes Festival
r, Келвин Харрис, Крисси Хайнд и многие другие из числа знаменитых исполнителей станут хедлайнерами iTunes Festival в этом году. Возвращаясь в Великобританию восьмой год подряд, iTunes F
|01.07.2014
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Обновление iTunes U: преподаватели смогут создавать учебные курсы на iPad
Компания Apple представила обновление iTunes U, в рамках которого преподавателям и учащимся станут доступны новые инструменты для с
|03.02.2014
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МФТИ первым среди российских вузов разместил лекции на iTunes U
физико-технический институт стал первым российском вузом, который получил возможность размещать на iTunes U свои учебные материалы. В настоящий момент доступны 10 видеолекций по физике и 18 -
|21.01.2014
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Учебники iBooks и iTunes U Course Manager теперь доступны более чем в 50 странах
Компания Apple объявила о том, что учебники iBooks и iTunes U Course Manager выходят на новые рынки Азии, Латинской Америки, Европы и других часте
|11.11.2013
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«Сбербанк» запустил продажи подарочных карт iTunes через SMS-банкинг
Клиентам «Сбербанка России» стали доступны подарочные карты iTunes, которые теперь в виде простого кода можно приобрести через SMS-банкинг «Сбербанка» (у
|24.05.2013
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iTunes разрешил оплату через «Яндекс.Деньги»
В числе партнеров «Яндекс.Денег» появился iTunes. Теперь аудитория платежной системы может совершать покупки в российском iTunes
|19.02.2013
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Игорь Крутой хочет стать агентом iTunes в Рунете
тым, меняет фокус своей деятельности. Как рассказал CNews источник в компании, Music1 стала агрегатором прав на музыкальные композиции звукозаписывающей компании АРС (принадлежит Крутому) для сервиса iTunes. Сейчас агрегацией музыки артистов из России для iTunes занимаются ряд компанией, включая российскую Rightscom, а также зарубежные Orchard, Believe Digital и TuneCore. Также Music
|08.02.2013
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Пользователи iTunes загрузили свыше 25 млрд песен
ple объявила о том, что поклонники музыки приобрели и загрузили свыше 25 млрд музыкальных треков из iTunes Store, самого популярного в мире онлайн-магазина по продаже музыки, кино и телепередач
|24.01.2013
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«Яндекс» запускает экспериментальное приложение Wonder для США
афии исполнителей, список треков, которые можно прослушать в демонстрационном режиме и приобрести в iTunes. Пока что Wonder отвечает на вопросы, связанные с местами, музыкой и новостями, и коли
|18.12.2012
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Магазин Apple iTunes проведет распродажу в России
я, в рамках которой компания Apple будет распродавать контент из открытого ранее в декабре магазина iTunes Store. Для того чтобы принять участие в акции, пользователю необходимо зайти в App Sto
|06.12.2012
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Qiwi и InComm реализовали прием платежей за ITunes Gift Cards в России
Платежный сервис Qiwi, к запуску российского iTunes, предоставил своим клиентам возможность оплаты цифровых кодов iTunes Gift Cards
|04.12.2012
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Сеть re:Store начала продажу карт iTunes и App Store
Сеть магазинов re:Store начала продажу карт iTunes и App Store. Карты iTunes – это новый удобный способ покупать приложения для iP
|04.12.2012
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iTunes Store официально открылся в России
В ночь с 3 на 4 декабря 2012 г. в России официально открылся музыкальный магазин Apple iTunes Store. Как сообщила компания, помимо России, в этот день магазин стал доступен еще в 5
|30.11.2012
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Apple полностью обновила свою самую неуклюжую программу
Компания Apple представила новую полностью переработанную версию приложения iTunes - iTunes 11, - которое получило обновленный интерфейс и предлагает улучшенную п
|04.09.2012
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Брюс Уиллис подает в суд на Apple
орнийскую компанию Apple, считая, что ее лицензионное соглашение на использование интернет-магазина iTunes ущемляет права потребителей, пишет газета The Sun. Дело в том, что по условиям соглаше
|29.06.2012
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Microsoft готовит к запуску «убийцу» iTunes
Компания Microsoft планирует масштабное расширение своего музыкального сервиса для владельцев игровой консоли Xbox с целью превратить его в полноценного конкурента лидеров этого рынка iTunes от Apple и Spotify. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в индустрии. Согласно информации источников, на сегодняшний день софтверный гигант находитс
|28.06.2012
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Apple проведет крупнейшее обновление iTunes в истории
Компания Apple планирует в скором времени провести серьезно доработать свой музыкальный онлайн-магазин iTunes. При этом сервис претерпит самое больше количество изменений с момента его запуска в 2003 г. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники среди представител
|07.03.2012
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Google отменил Android Market и запустил конкурента iTunes
видепроката через интернет. Как указано в официальном блоге компании, в нем доступно более 450 тыс. приложений, миллионы музыкальных треков и книг и тысячи фильмов. Концептуально Google Play близок к iTunes, известному сервису Apple, который объединяет магазин музыки, видео и приложений для яблочных компьютеров, телефонов и планшетников. В полной мере сервис Google Play заработал пока тольк
|19.01.2012
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Apple представила инструменты для образования
ставила три новых продукта, предназначенных для сферы образования: обновленное мобильное приложение iTunes U, приложение для Mac OS - iBooks Author - и новую версию приложения iBooks для iPad -
|13.10.2011
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Высокий спрос на новую ОС для iPhone и iPad обрушил серверы Apple
сразу после этого серверы Apple оказались перегружены. Многие пользователи сообщили о неспособности iTunes установить соединение и появление сообщений об ошибках. В некоторых случаях при неудач
|05.10.2011
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Пользователи iTunes скачали более 16 млрд песен
общил исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном анонсу новой модели iPhone. По его словам, на момент запуска восемь лет назад в библиотеке iTunes насчитывалось всего 200 тыс. треков. На сегодняшний день, iTunes является крупнейшим музыкальным магазином в мире. Его пользователи скачали уже более 16 млрд песен. Также Кук отме
|28.09.2011
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Слух: iTunes скоро запустят в 10 странах ЕС
Компания Apple планирует в ближайшее время запустить свой музыкальный онлайн-магазин iTunes Music Store еще в десяти странах Европейского союза. Об этом сообщает польская газета
|14.06.2011
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Apple тратит $1,3 млрд в год на iTunes
Аналитическая компания Asymco Interactive подсчитала, в какую сумму компании Apple обходится содержание своего онлайн-магазина iTunes. Согласно расчетам Asymco, сделанным на основе опубликованных в свободном доступе данных, на содержание iTunes Apple тратит $113 млн в месяц или $1,3 млрд в год. При этом, общие д
|11.04.2011
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Google купил технологию для переноса музыки из iTunes на Android
Канадский стартап PushLife, приобретенный Google за сумму около $25 млн, позволит пользователям портировать свои библиотеки медиаконтента в iTunes с устройств Apple на другие устройства, такие как Blackberry или смартфоны на основе ОС Android. Об этом сообщает издание Startup North со ссылкой на осведомленные источники. Компания Pu
Apple iTunes Store и организации, системы, технологии, персоны:
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