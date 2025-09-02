Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook ие macOS. Использовалось с 2011 по 2016 гг. Еще раньше, с 2001 по 2011 гг., система именовалась как Mac OS X. Пока не для всех По информации ZDnet, к началу сентября 2025 г. единственным способ

Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X ти Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться невидимым для антивирусов. Помимо Mac OS, программа может ат

На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Kompl

Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями Обновления безопасности для OS X Компания Apple выпустила обновления безопасности Security Update 2016-005 Yosemite и Sec

Google сделает Android похожим на Windows и OS X e в соответствующих программах Windows Insider и Apple Beta Software Program. Крупные нововведения Microsoft и Apple, тем не менее, оставляют для будущей версии своей операционной системы — Windows и OS X. Таким образом, не исключено, что Google воспользуется этой же схемой. Пользователи, которым нравится в числе первых знакомиться с новыми функциями платформы, сохранят доступ к их тестиров

Microsoft переносит свой браузер Edge на Linux и OS X ChakraCore для Linux и OS X Microsoft представила первые результаты переноса ChakraCore на Linux и OS X. ChakraCore — это набор базовых компонентов JavaScript-движка, который используется в браузере Edge, плат

Eset обнаружила новую угрозу для Mac OS X Эксперты Eset обнаружили новую угрозу для Mac OS X — бэкдор Keydnap. Об этом CNews сообщили в Eset. Вредоносное ПО крадет пароли из сервиса Apple «Связка ключей iCloud» (iCloud Keychain) и открывает злоумышленникам доступ к зараженному

HP анонсировала обновленную рабочую станцию Z1 и ресивер Mac OS X для HP RGS ана с учетом требований современного офиса. Она на 47% компактнее и на 51% легче оригинальной модели — рабочей станции форм-фактора «моноблок», сообщили CNews в HP. Компания также представила ресивер Apple Mac OS X Receiver для протокола удаленного доступа HP Remote Graphics Software (RGS). С его помощью пользователи смогут получать доступ к высокопроизводительным рабочим станциям с компьют

Вышла новая версия Dr.Web для OS X Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске одиннадцатой версии продукта Dr.Web для OS X. В него внесены улучшения, отвечающие сегодняшним требованиям защиты, повышающие уровень

Обнаружены новые рекламные трояны для OS X e Player. Пользователь может сам скачать его с различных веб-сайтов, предлагающих бесплатное ПО для OS X. Сразу после запуска установщика в его окне отображается традиционное приветствие. По на

PROMT выпустила вторую версию переводчика для Mac OS X Компания PROMT выпустила на рынок вторую версию своего переводчика для Mac OS X — PROMT Offline, разработанную с учетом пожеланий пользователей и на основе анализа

Появилось «1С:Предприятие 8» для макбуков аФирма «1С» выпустила бета-версию 64-разрядных клиентских приложений для операционной системы Apple OS X в составе версии 8.3.7 платформы «1С:Предприятие».Работа приложении — «тонкий» и «толсты

Ошибка в OS X заставила пользователей Mac переустанавливать приложения йчас Apple создает сертификаты со сроком действия по 2017 г. Но по каким-то причинам иногда эти сертификаты не запрашиваются, пока пользователь не выполнит перезагрузку. Это, в любом случае, ошибка OS X», — добавил он. Если ее не исправить, через два года возникнет такая же ситуация. Из-за ошибки пользователи OS X не смогли запустить программы Хадад рекомендовал пользователям, в п

Eset NOD32 обзавелся поддержкой OS X El Capitan я безопасности с удобным интуитивным интерфейсом. Он детектировал 100% образцов вредоносного ПО для Mac OS X», — говорится в отчете независимой лаборатории AV-Comparatives, составленном по итог

Компьютеры линейки Mac получили "Капитана" ладельцы ноутбуков и компьютеров Apple уже сегодня могут ощутить все преимущества нового обновления OS X с кодовым названием El Capitan. OS X El Capitan доступна для скачивания и установ

Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X а с OS X 10.11 El Capitan, а также поддерживает более ранние версии операционной системы Apple — до OS X 10.8 Mountain Lion включительно, сообщили CNews в Paragon. По результатам внутреннего те

Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X Компания «Доктор Веб» обнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой поддельный дистрибутив проигрывателя Adobe Flash

В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли Новая серьезная уязвимость в OS XВ операционной системе Apple OS X для ноутбуков и настольных компьютеров обнаружена серьезная уязвимость, позволяющая злоу

Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10 ым голосовым помощником с элементами искусственного интеллекта от Microsoft, как в Windows, так и в OS X. Кроме того, Parallels Desktop 11 предоставляет экспериментальную поддержку предваритель

Microsoft предложила пользователям OS X и Linux бесплатно установить Windows 10 альные машины с Windows 10 и Edge Microsoft предоставила возможность познакомиться с браузером нового поколения Microsoft Edge, включенном в состав Windows 10, владельцам ПК с операционными системами OS X и Linux. Для этого компания выпустила виртуальные машины с Windows 10 и Microsoft Edge для наиболее популярных гипервизоров. Виртуальные машины (ВМ) доступны для загрузки на официальном са

Вышла новая версия ICQ для OS X Вышла новая версия ICQ для OS X. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Теперь владельцы MacBook смогут сделать беседы

Рекламный установщик для Mac OS X распространяет троян числа различных рекламных приложений и установщиков для компьютеров Apple — не в последнюю очередь это связано с появлением новых партнерских программ, в том числе ориентированных и на пользователей Mac OS X, сообщили CNews в «Доктор Веб». Очередная подобная программа была замечена за распространением троянов семейства Trojan.Crossrider. Установщик рекламных и нежелательных приложений, доб

Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли ета и Технологического института Джорджии обнаружили уязвимость в операционных системах Apple iOS и OS X, позволяющую злоумышленникам получить доступ ко всем логинам, паролям и другим данным ау

Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция Встроенные в операционную систему Apple OS X механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения можно легко обойти, утверждает

Paragon Software выпустила бесплатное решение для защиты виртуальной ОС Windows на Mac рования и восстановления ОС Windows, установленной на компьютерах с OS X, сообщили CNews в Paragon. Mac OS X имеет встроенные решения для резервного копирования, но они не поддерживают файловую

ЦРУ взломало OS X и Xcode и годами занималось взломами iPhone и iPad Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разработало модифицированную версию среды разработки Apple Xcode, с помощью которой сотни тысяч разработчиков создают приложения для iOS и OS X, сообщает Intercept со ссылкой на секретные документы, полученные от бывшего системного администратора ведомства Эдварда Сноудена (Edward Snowden). В случае если разработчик непреднамеренн

«Доктор Веб» исследовал новый троян-шпион для Mac OS X последнего месяца зимы специалисты компании исследовали новый троян-шпион, угрожающий пользователям Mac OS X, а также очередную вредоносную программу, нацеленную на ОС Linux, сообщили CNews в «

«Доктор Веб» зафиксировал возвращение опасного трояна для Mac OS X Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали новую версию трояна-бэкдора для операционной системы Mac OS X, получившего наименование Mac.BackDoor.OpinionSpy.3. Данная вредоносная программа пр

Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защ

Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac ечек конфиденциальных данных с рабочих станций под управлением операционной системы Mac OS X версий Mountain Lion, Mavericks и Yosemite. Также как и Windows-версия, Zecurion Zlock для Mac позво

В Сеть выложен северокорейский национальный клон Apple OS X 2 г. Предыдущие версии системы были похожи на Microsoft Windows XP, третья же версия копирует Apple OS X. С платформой Apple сходно множество элементов Red Star OS 3.0: от панели с ярлыками в н

В новой версии приложения TrueConf для OS X добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы В новой версии приложения TrueConf для OS X 1.2.3 была добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы, а использование звонков, обмена сообщениями и просмотра профиля стало более удобным. Аналогично с приложениями для Linux

Пользователи раскритиковали новую ОС Apple: «После обновления стало только хуже» особна исправить ошибки в одном из своих основных программных продуктов. После установки обновления OS X 10.10.1, вышедшего вчера, 17 ноября 2014 г., пользователи не увидели улучшений в работе

Новая OS X следит за пользователями Новая операционная система Apple OS X 10.10 Yosemite, доступная для бесплатной загрузки с этого месяца, отправляет в Apple пои

Три главных новости с презентации Apple адельцам компьютеров Mac. Отметим, совершенно бесплатно. То есть, не бесплатно для тех, кто владеет OS X 10.9, а бесплатно вообще для всех, у кого она может запуститься. Интерфейс OS X Y

Обнаружен новый ботнет для Mac OS X В сентябре 2014 г. вирусные аналитики компании «Доктор Веб» исследовали сразу несколько новых угроз для операционной системы Apple Mac OS X. Одна из них — это сложный многофункциональный бэкдор, добавленный в вирусные базы под именем Mac.BackDoor.iWorm. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», данная программа позволяет вы

Parallels Desktop 10 ведёт MacOS X и Windows параллельным курсом По пути объединения всего лучшего, что может дать платформа Windows и платформа MacOS X для пользователя Apple Mac, продолжает идти компания Parallels. Её знаменитый пакет п

Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее s Desktop 10 реализованы многие интересные пользователям функции, разработанные для ОС и приложений Mac OS X Yosemite (от дизайна до функциональности) и Windows. Например, поддерживается iCloud

Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview вного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске Paragon NTFS for Mac OS X Yosemite Preview — решения для быстрого доступа к любым разделам NTFS в новой предва