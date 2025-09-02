Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar

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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.09.2025
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Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook
ие macOS. Использовалось с 2011 по 2016 гг. Еще раньше, с 2001 по 2011 гг., система именовалась как Mac OS X. Пока не для всех По информации ZDnet, к началу сентября 2025 г. единственным способ
|22.02.2018
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Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X
ти Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться невидимым для антивирусов. Помимо Mac OS, программа может ат
|27.09.2016
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На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса
Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Kompl
|02.09.2016
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Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями
Обновления безопасности для OS X Компания Apple выпустила обновления безопасности Security Update 2016-005 Yosemite и Sec
|29.08.2016
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Google сделает Android похожим на Windows и OS X
e в соответствующих программах Windows Insider и Apple Beta Software Program. Крупные нововведения Microsoft и Apple, тем не менее, оставляют для будущей версии своей операционной системы — Windows и OS X. Таким образом, не исключено, что Google воспользуется этой же схемой. Пользователи, которым нравится в числе первых знакомиться с новыми функциями платформы, сохранят доступ к их тестиров
|01.08.2016
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Microsoft переносит свой браузер Edge на Linux и OS X
ChakraCore для Linux и OS X Microsoft представила первые результаты переноса ChakraCore на Linux и OS X. ChakraCore — это набор базовых компонентов JavaScript-движка, который используется в браузере Edge, плат
|12.07.2016
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Eset обнаружила новую угрозу для Mac OS X
Эксперты Eset обнаружили новую угрозу для Mac OS X — бэкдор Keydnap. Об этом CNews сообщили в Eset. Вредоносное ПО крадет пароли из сервиса Apple «Связка ключей iCloud» (iCloud Keychain) и открывает злоумышленникам доступ к зараженному
|21.04.2016
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HP анонсировала обновленную рабочую станцию Z1 и ресивер Mac OS X для HP RGS
ана с учетом требований современного офиса. Она на 47% компактнее и на 51% легче оригинальной модели — рабочей станции форм-фактора «моноблок», сообщили CNews в HP. Компания также представила ресивер Apple Mac OS X Receiver для протокола удаленного доступа HP Remote Graphics Software (RGS). С его помощью пользователи смогут получать доступ к высокопроизводительным рабочим станциям с компьют
|05.04.2016
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Вышла новая версия Dr.Web для OS X
Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске одиннадцатой версии продукта Dr.Web для OS X. В него внесены улучшения, отвечающие сегодняшним требованиям защиты, повышающие уровень
|03.03.2016
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Обнаружены новые рекламные трояны для OS X
e Player. Пользователь может сам скачать его с различных веб-сайтов, предлагающих бесплатное ПО для OS X. Сразу после запуска установщика в его окне отображается традиционное приветствие. По на
|01.03.2016
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PROMT выпустила вторую версию переводчика для Mac OS X
Компания PROMT выпустила на рынок вторую версию своего переводчика для Mac OS X — PROMT Offline, разработанную с учетом пожеланий пользователей и на основе анализа
|31.12.2015
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Появилось «1С:Предприятие 8» для макбуков
аФирма «1С» выпустила бета-версию 64-разрядных клиентских приложений для операционной системы Apple OS X в составе версии 8.3.7 платформы «1С:Предприятие».Работа приложении — «тонкий» и «толсты
|13.11.2015
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Ошибка в OS X заставила пользователей Mac переустанавливать приложения
йчас Apple создает сертификаты со сроком действия по 2017 г. Но по каким-то причинам иногда эти сертификаты не запрашиваются, пока пользователь не выполнит перезагрузку. Это, в любом случае, ошибка OS X», — добавил он. Если ее не исправить, через два года возникнет такая же ситуация. Из-за ошибки пользователи OS X не смогли запустить программы Хадад рекомендовал пользователям, в п
|08.10.2015
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Eset NOD32 обзавелся поддержкой OS X El Capitan
я безопасности с удобным интуитивным интерфейсом. Он детектировал 100% образцов вредоносного ПО для Mac OS X», — говорится в отчете независимой лаборатории AV-Comparatives, составленном по итог
|01.10.2015
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Компьютеры линейки Mac получили "Капитана"
ладельцы ноутбуков и компьютеров Apple уже сегодня могут ощутить все преимущества нового обновления OS X с кодовым названием El Capitan. OS X El Capitan доступна для скачивания и установ
|30.09.2015
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Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X
а с OS X 10.11 El Capitan, а также поддерживает более ранние версии операционной системы Apple — до OS X 10.8 Mountain Lion включительно, сообщили CNews в Paragon. По результатам внутреннего те
|22.09.2015
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Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X
Компания «Доктор Веб» обнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой поддельный дистрибутив проигрывателя Adobe Flash
|03.09.2015
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В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли
Новая серьезная уязвимость в OS XВ операционной системе Apple OS X для ноутбуков и настольных компьютеров обнаружена серьезная уязвимость, позволяющая злоу
|19.08.2015
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Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10
ым голосовым помощником с элементами искусственного интеллекта от Microsoft, как в Windows, так и в OS X. Кроме того, Parallels Desktop 11 предоставляет экспериментальную поддержку предваритель
|18.08.2015
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Microsoft предложила пользователям OS X и Linux бесплатно установить Windows 10
альные машины с Windows 10 и Edge Microsoft предоставила возможность познакомиться с браузером нового поколения Microsoft Edge, включенном в состав Windows 10, владельцам ПК с операционными системами OS X и Linux. Для этого компания выпустила виртуальные машины с Windows 10 и Microsoft Edge для наиболее популярных гипервизоров. Виртуальные машины (ВМ) доступны для загрузки на официальном са
|31.07.2015
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Вышла новая версия ICQ для OS X
Вышла новая версия ICQ для OS X. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Теперь владельцы MacBook смогут сделать беседы
|22.06.2015
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Рекламный установщик для Mac OS X распространяет троян
числа различных рекламных приложений и установщиков для компьютеров Apple — не в последнюю очередь это связано с появлением новых партнерских программ, в том числе ориентированных и на пользователей Mac OS X, сообщили CNews в «Доктор Веб». Очередная подобная программа была замечена за распространением троянов семейства Trojan.Crossrider. Установщик рекламных и нежелательных приложений, доб
|17.06.2015
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Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли
ета и Технологического института Джорджии обнаружили уязвимость в операционных системах Apple iOS и OS X, позволяющую злоумышленникам получить доступ ко всем логинам, паролям и другим данным ау
|24.04.2015
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Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция
Встроенные в операционную систему Apple OS X механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения можно легко обойти, утверждает
|10.03.2015
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Paragon Software выпустила бесплатное решение для защиты виртуальной ОС Windows на Mac
рования и восстановления ОС Windows, установленной на компьютерах с OS X, сообщили CNews в Paragon. Mac OS X имеет встроенные решения для резервного копирования, но они не поддерживают файловую
|10.03.2015
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ЦРУ взломало OS X и Xcode и годами занималось взломами iPhone и iPad
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разработало модифицированную версию среды разработки Apple Xcode, с помощью которой сотни тысяч разработчиков создают приложения для iOS и OS X, сообщает Intercept со ссылкой на секретные документы, полученные от бывшего системного администратора ведомства Эдварда Сноудена (Edward Snowden). В случае если разработчик непреднамеренн
|04.03.2015
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«Доктор Веб» исследовал новый троян-шпион для Mac OS X
последнего месяца зимы специалисты компании исследовали новый троян-шпион, угрожающий пользователям Mac OS X, а также очередную вредоносную программу, нацеленную на ОС Linux, сообщили CNews в «
|27.02.2015
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«Доктор Веб» зафиксировал возвращение опасного трояна для Mac OS X
Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали новую версию трояна-бэкдора для операционной системы Mac OS X, получившего наименование Mac.BackDoor.OpinionSpy.3. Данная вредоносная программа пр
|24.02.2015
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Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux
Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защ
|04.02.2015
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Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac
ечек конфиденциальных данных с рабочих станций под управлением операционной системы Mac OS X версий Mountain Lion, Mavericks и Yosemite. Также как и Windows-версия, Zecurion Zlock для Mac позво
|12.01.2015
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В Сеть выложен северокорейский национальный клон Apple OS X
2 г. Предыдущие версии системы были похожи на Microsoft Windows XP, третья же версия копирует Apple OS X. С платформой Apple сходно множество элементов Red Star OS 3.0: от панели с ярлыками в н
|19.11.2014
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В новой версии приложения TrueConf для OS X добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы
В новой версии приложения TrueConf для OS X 1.2.3 была добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы, а использование звонков, обмена сообщениями и просмотра профиля стало более удобным. Аналогично с приложениями для Linux
|18.11.2014
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Пользователи раскритиковали новую ОС Apple: «После обновления стало только хуже»
особна исправить ошибки в одном из своих основных программных продуктов. После установки обновления OS X 10.10.1, вышедшего вчера, 17 ноября 2014 г., пользователи не увидели улучшений в работе
|22.10.2014
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Новая OS X следит за пользователями
Новая операционная система Apple OS X 10.10 Yosemite, доступная для бесплатной загрузки с этого месяца, отправляет в Apple пои
|17.10.2014
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Три главных новости с презентации Apple
адельцам компьютеров Mac. Отметим, совершенно бесплатно. То есть, не бесплатно для тех, кто владеет OS X 10.9, а бесплатно вообще для всех, у кого она может запуститься. Интерфейс OS X Y
|29.09.2014
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Обнаружен новый ботнет для Mac OS X
В сентябре 2014 г. вирусные аналитики компании «Доктор Веб» исследовали сразу несколько новых угроз для операционной системы Apple Mac OS X. Одна из них — это сложный многофункциональный бэкдор, добавленный в вирусные базы под именем Mac.BackDoor.iWorm. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», данная программа позволяет вы
|20.08.2014
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Parallels Desktop 10 ведёт MacOS X и Windows параллельным курсом
По пути объединения всего лучшего, что может дать платформа Windows и платформа MacOS X для пользователя Apple Mac, продолжает идти компания Parallels. Её знаменитый пакет п
|20.08.2014
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Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее
s Desktop 10 реализованы многие интересные пользователям функции, разработанные для ОС и приложений Mac OS X Yosemite (от дизайна до функциональности) и Windows. Например, поддерживается iCloud
|08.08.2014
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Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview
вного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске Paragon NTFS for Mac OS X Yosemite Preview — решения для быстрого доступа к любым разделам NTFS в новой предва
|25.07.2014
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Выход новой ОС Apple Yosemite начался со сбоев и проблем
в настольную платформу функции мобильной версии — например, Launchpad в Lion, Notification Center в Mountain Lion и т. д. — то в Yosemite внешний вид преобразился целиком, повторив облик iOS 7.
Apple macOS X и организации, системы, технологии, персоны:
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