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Apple macOS X OS X Rhapsody OS X Mavericks OS X Leopard OS X Mountain Lion OS X Yosemite OS X Jaguar

Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar

 

 

 

 

 

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02.09.2025 Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

ие macOS. Использовалось с 2011 по 2016 гг. Еще раньше, с 2001 по 2011 гг., система именовалась как Mac OS X. Пока не для всех По информации ZDnet, к началу сентября 2025 г. единственным способ
22.02.2018 Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X

ти Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться невидимым для антивирусов. Помимо Mac OS, программа может ат
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса

Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Kompl
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями

Обновления безопасности для OS X Компания Apple выпустила обновления безопасности Security Update 2016-005 Yosemite и Sec
29.08.2016 Google сделает Android похожим на Windows и OS X

e в соответствующих программах Windows Insider и Apple Beta Software Program. Крупные нововведения Microsoft и Apple, тем не менее, оставляют для будущей версии своей операционной системы — Windows и OS X. Таким образом, не исключено, что Google воспользуется этой же схемой. Пользователи, которым нравится в числе первых знакомиться с новыми функциями платформы, сохранят доступ к их тестиров
01.08.2016 Microsoft переносит свой браузер Edge на Linux и OS X

ChakraCore для Linux и OS X Microsoft представила первые результаты переноса ChakraCore на Linux и OS X. ChakraCore — это набор базовых компонентов JavaScript-движка, который используется в браузере Edge, плат
12.07.2016 Eset обнаружила новую угрозу для Mac OS X

Эксперты Eset обнаружили новую угрозу для Mac OS X — бэкдор Keydnap. Об этом CNews сообщили в Eset. Вредоносное ПО крадет пароли из сервиса Apple «Связка ключей iCloud» (iCloud Keychain) и открывает злоумышленникам доступ к зараженному
21.04.2016 HP анонсировала обновленную рабочую станцию Z1 и ресивер Mac OS X для HP RGS

ана с учетом требований современного офиса. Она на 47% компактнее и на 51% легче оригинальной модели — рабочей станции форм-фактора «моноблок», сообщили CNews в HP. Компания также представила ресивер Apple Mac OS X Receiver для протокола удаленного доступа HP Remote Graphics Software (RGS). С его помощью пользователи смогут получать доступ к высокопроизводительным рабочим станциям с компьют
05.04.2016 Вышла новая версия Dr.Web для OS X

Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске одиннадцатой версии продукта Dr.Web для OS X. В него внесены улучшения, отвечающие сегодняшним требованиям защиты, повышающие уровень
03.03.2016 Обнаружены новые рекламные трояны для OS X

e Player. Пользователь может сам скачать его с различных веб-сайтов, предлагающих бесплатное ПО для OS X. Сразу после запуска установщика в его окне отображается традиционное приветствие. По на
01.03.2016 PROMT выпустила вторую версию переводчика для Mac OS X

Компания PROMT выпустила на рынок вторую версию своего переводчика для Mac OS X — PROMT Offline, разработанную с учетом пожеланий пользователей и на основе анализа

31.12.2015 Появилось «1С:Предприятие 8» для макбуков

аФирма «1С» выпустила бета-версию 64-разрядных клиентских приложений для операционной системы Apple OS X в составе версии 8.3.7 платформы «1С:Предприятие».Работа приложении — «тонкий» и «толсты
13.11.2015 Ошибка в OS X заставила пользователей Mac переустанавливать приложения

йчас Apple создает сертификаты со сроком действия по 2017 г. Но по каким-то причинам иногда эти сертификаты не запрашиваются, пока пользователь не выполнит перезагрузку. Это, в любом случае,   ошибка OS X», — добавил он. Если ее не исправить, через два года возникнет такая же ситуация.  Из-за ошибки пользователи OS X не смогли запустить программы Хадад рекомендовал пользователям, в п
08.10.2015 Eset NOD32 обзавелся поддержкой OS X El Capitan

я безопасности с удобным интуитивным интерфейсом. Он детектировал 100% образцов вредоносного ПО для Mac OS X», — говорится в отчете независимой лаборатории AV-Comparatives, составленном по итог
01.10.2015 Компьютеры линейки Mac получили "Капитана"

ладельцы ноутбуков и компьютеров Apple уже сегодня могут ощутить все преимущества нового обновления OS X с кодовым названием El Capitan. OS X El Capitan доступна для скачивания и установ
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X

а с OS X 10.11 El Capitan, а также поддерживает более ранние версии операционной системы Apple — до OS X 10.8 Mountain Lion включительно, сообщили CNews в Paragon. По результатам внутреннего те
22.09.2015 Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X

Компания «Доктор Веб» обнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой поддельный дистрибутив проигрывателя Adobe Flash

03.09.2015 В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли

 Новая серьезная уязвимость в OS XВ операционной системе Apple OS X для ноутбуков и настольных компьютеров обнаружена серьезная уязвимость, позволяющая злоу
19.08.2015 Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10

ым голосовым помощником с элементами искусственного интеллекта от Microsoft, как в Windows, так и в OS X. Кроме того, Parallels Desktop 11 предоставляет экспериментальную поддержку предваритель
18.08.2015 Microsoft предложила пользователям OS X и Linux бесплатно установить Windows 10

альные машины с Windows 10 и Edge Microsoft предоставила возможность познакомиться с браузером нового поколения Microsoft Edge, включенном в состав Windows 10, владельцам ПК с операционными системами OS X и Linux. Для этого компания выпустила виртуальные машины с Windows 10 и Microsoft Edge для наиболее популярных гипервизоров. Виртуальные машины (ВМ) доступны для загрузки на официальном са
31.07.2015 Вышла новая версия ICQ для OS X

Вышла новая версия ICQ для OS X. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Теперь владельцы MacBook смогут сделать беседы

22.06.2015 Рекламный установщик для Mac OS X распространяет троян

числа различных рекламных приложений и установщиков для компьютеров Apple — не в последнюю очередь это связано с появлением новых партнерских программ, в том числе ориентированных и на пользователей Mac OS X, сообщили CNews в «Доктор Веб». Очередная подобная программа была замечена за распространением троянов семейства Trojan.Crossrider. Установщик рекламных и нежелательных приложений, доб
17.06.2015 Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли

ета и Технологического института Джорджии обнаружили уязвимость в операционных системах Apple iOS и OS X, позволяющую злоумышленникам получить доступ ко всем логинам, паролям и другим данным ау
24.04.2015 Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция

Встроенные в операционную систему Apple OS X механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения можно легко обойти, утверждает
10.03.2015 Paragon Software выпустила бесплатное решение для защиты виртуальной ОС Windows на Mac

рования и восстановления ОС Windows, установленной на компьютерах с OS X, сообщили CNews в Paragon. Mac OS X имеет встроенные решения для резервного копирования, но они не поддерживают файловую
10.03.2015 ЦРУ взломало OS X и Xcode и годами занималось взломами iPhone и iPad

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разработало модифицированную версию среды разработки Apple Xcode, с помощью которой сотни тысяч разработчиков создают приложения для iOS и OS X, сообщает Intercept со ссылкой на секретные документы, полученные от бывшего системного администратора ведомства Эдварда Сноудена (Edward Snowden). В случае если разработчик непреднамеренн
04.03.2015 «Доктор Веб» исследовал новый троян-шпион для Mac OS X

последнего месяца зимы специалисты компании исследовали новый троян-шпион, угрожающий пользователям Mac OS X, а также очередную вредоносную программу, нацеленную на ОС Linux, сообщили CNews в «
27.02.2015 «Доктор Веб» зафиксировал возвращение опасного трояна для Mac OS X

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали новую версию трояна-бэкдора для операционной системы Mac OS X, получившего наименование Mac.BackDoor.OpinionSpy.3. Данная вредоносная программа пр
24.02.2015 Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux

Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защ
04.02.2015 Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac

ечек конфиденциальных данных с рабочих станций под управлением операционной системы Mac OS X версий Mountain Lion, Mavericks и Yosemite. Также как и Windows-версия, Zecurion Zlock для Mac позво
12.01.2015 В Сеть выложен северокорейский национальный клон Apple OS X

2 г. Предыдущие версии системы были похожи на Microsoft Windows XP, третья же версия копирует Apple OS X. С платформой Apple сходно множество элементов Red Star OS 3.0: от панели с ярлыками в н
19.11.2014 В новой версии приложения TrueConf для OS X добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы

В новой версии приложения TrueConf для OS X 1.2.3 была добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы, а использование звонков, обмена сообщениями и просмотра профиля стало более удобным. Аналогично с приложениями для Linux
18.11.2014 Пользователи раскритиковали новую ОС Apple: «После обновления стало только хуже»

особна исправить ошибки в одном из своих основных программных продуктов. После установки обновления OS X 10.10.1, вышедшего вчера, 17 ноября 2014 г., пользователи не увидели улучшений в работе

22.10.2014 Новая OS X следит за пользователями

Новая операционная система Apple OS X 10.10 Yosemite, доступная для бесплатной загрузки с этого месяца, отправляет в Apple пои
17.10.2014 Три главных новости с презентации Apple

адельцам компьютеров Mac. Отметим, совершенно бесплатно. То есть, не бесплатно для тех, кто владеет OS X 10.9, а бесплатно вообще для всех, у кого она может запуститься. Интерфейс OS X Y
29.09.2014 Обнаружен новый ботнет для Mac OS X

В сентябре 2014 г. вирусные аналитики компании «Доктор Веб» исследовали сразу несколько новых угроз для операционной системы Apple Mac OS X. Одна из них — это сложный многофункциональный бэкдор, добавленный в вирусные базы под именем Mac.BackDoor.iWorm. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», данная программа позволяет вы
20.08.2014 Parallels Desktop 10 ведёт MacOS X и Windows параллельным курсом

По пути объединения всего лучшего, что может дать платформа Windows и платформа MacOS X для пользователя Apple Mac, продолжает идти компания Parallels. Её знаменитый пакет п
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее

s Desktop 10 реализованы многие интересные пользователям функции, разработанные для ОС и приложений Mac OS X Yosemite (от дизайна до функциональности) и Windows. Например, поддерживается iCloud
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview

вного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске Paragon NTFS for Mac OS X Yosemite Preview — решения для быстрого доступа к любым разделам NTFS в новой предва
25.07.2014 Выход новой ОС Apple Yosemite начался со сбоев и проблем

в настольную платформу функции мобильной версии — например, Launchpad в Lion, Notification Center в Mountain Lion и т. д. — то в Yosemite внешний вид преобразился целиком, повторив облик iOS 7.

Публикаций - 1707, упоминаний - 2570

Apple macOS X и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13085 774
Microsoft Corporation 25713 362
Google LLC 12623 181
Intel Corporation 12781 132
Adobe Systems 1593 79
Meta Platforms - Facebook 4609 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5603 56
Nvidia Corp 3954 53
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 53
Dr.Web - Доктор Веб 1293 47
X Corp - Twitter 2930 47
IBM - International Business Machines Corp 9681 44
Oracle Corporation 7061 43
Sony 6724 42
Samsung Electronics 11010 41
Dropbox 526 39
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 36
HP Inc. 5875 35
ESET - ESET Software 1160 35
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 32
Новые облачные технологии (НОТ) 484 31
Yandex - Яндекс 9127 30
Ростелеком 10881 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 27
Red Hat 1378 27
Dell EMC 5170 26
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 335 25
AMD - Advanced Micro Devices 4624 24
TrueConf - ТруКонф 450 23
VK - Mail.ru Group 3593 21
Broadcom - VMware 2597 20
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 19
Western Digital Corporation - WDC 587 18
9522 18
Lenovo Motorola 3559 18
Amazon Inc - Amazon.com 3257 17
Microsoft Corporation - GitHub 1060 17
Yahoo! 3726 17
Cisco Systems 5354 16
AMD Graphics Product Group - ATI 972 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 14
Tata Motors - Jaguar Cars 126 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 10
Microsoft - LinkedIn 697 8
eBay Inc 1640 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 7
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 7
Royal Dutch Shell - Шелл 232 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 524 5
Россети Ленэнерго 1698 4
РЖД - Российские железные дороги 2085 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 4
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Daewoo 103 3
Резонанс НПП 405 3
Walmart - Wal-Mart Stores 404 3
Kickstarter 136 3
UPS 216 3
Volvo Cars 262 3
Carl Zeiss AG 307 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 2
Uber 353 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Puma - Пума 50 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 2
Accel Partners 49 2
Родник 90 2
Белый Ветер 365 2
Y Combinator - венчурный фонд 54 2
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 2
101Hotels.com 456 2
Почта России ПАО 2352 2
Связной ГК 1400 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 18
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 1
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WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 179 28
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 25
MacWorld Expo 35 15
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Black Hat - Конференция 119 6
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LinuxWorld 52 2
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
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Microsoft Build - конференция 39 1
Embedded World 10 1
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День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
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Google Zeitgeist 12 1
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