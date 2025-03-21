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ОПИ Общественная потребительская инициатива Организация по защите прав потребителей
ОПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 2
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 67 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 5
|Павлов Олег 19 5
|Ромашов Игорь 4 2
|Нилов Ярослав 15 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Буков Антон 4 1
|Казарян Карен 74 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Мишин Дмитрий 4 1
|Некрасов Андрей 2 1
|Жаров Александр 175 1
|Титова Екатерина 2 1
|Ибрагимова Нурида 1 1
|Лукьянов Роман 6 1
|Ганин Павел 1 1
|Данилов Станислав 4 1
|Сивицкая Анастасия 3 1
|Баринов Артем 1 1
|Набиуллина Эльвира 97 1
|Каричев Константин 1 1
|Немкин Антон 38 1
|Салагай Олег 1 1
|Лучников Антон 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1914 2
|Известия ИД 638 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
|Roem.ru - Роем.ру 48 1
|Ведомости 1043 1
|Царьград - телеканал 27 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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