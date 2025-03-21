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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОПИ Общественная потребительская инициатива Организация по защите прав потребителей


21.03.2025 Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента 1
27.03.2023 Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему 1
12.09.2022 Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation 1
06.05.2022 У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов 1
28.04.2022 Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России 1
27.04.2022 Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay 1
26.04.2022 На счетах Google в России арестовали 500 млн рублей 1
15.04.2022 У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России 1
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину 1
11.09.2015 Apple извинилась перед российскими разработчиками за блокировку их денег и пообещала все вернуть 1
23.06.2015 Google «отменил санкции» против Севастополя? 1
16.03.2015 Житель Севастополя подал в суд на Google за неработающие в Крыму сервисы 1
30.01.2015 Глава ФАС посмеялся над решением Apple запретить поставки своей техники в Крым 1
29.01.2015 Apple начала блокировать доступ жителей Крыма к App Store 1
26.01.2015 Apple заcудят за отказ продавать технику в Крыму. На очереди HP, Dell, Google и другие 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

ОПИ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12185 12
Google LLC 11872 7
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 6
Dell EMC 5037 5
PayPal 656 4
HP Inc. 5699 3
X Corp - Twitter 2870 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Sony 6556 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Xiaomi 1768 1
Microsoft Corporation 24723 1
МегаФон 9056 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
Samsung Electronics 10310 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 631 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Broadcom - VMware 2386 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Nintendo 762 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Google Commerce Ltd 2 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
ИКС - Форпост 74 1
Dell Technologies Russia - Делл Россия 20 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 175 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 82 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Газпром ПАО 1351 1
Visa International 1953 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
A.T.Legal 13 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Амулекс - Amulex 2 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
Судебная власть - Judicial power 2324 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
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Известия ИД 638 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
Roem.ru - Роем.ру 48 1
Ведомости 1043 1
Царьград - телеканал 27 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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