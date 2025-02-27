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Данилов Станислав



27.02.2025 Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард 1
12.09.2022 Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Данилов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6555 1
Apple Inc 12156 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
F5 Networks 64 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Крок - Croc 1777 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Lynwood Investments 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 2
Судебная власть - Judicial power 2321 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1658 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 546 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 319 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
Sony Playstation Store - PS Store 63 1
Apple Pay 491 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 240 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Ромашов Игорь 4 1
Сивицкая Анастасия 3 1
Греф Герман 424 1
Сысоев Игорь 38 1
Фролов Денис 54 1
Григорьев Максим 45 1
Лачков Евгений 38 1
Гольденберг Леонид 61 1
Лифшиц Евгений 11 1
Трошенков Дмитрий 5 1
Степанов Владимир 76 1
Коновалов Максим 18 1
Мамут Александр 129 1
Калинин Александр 158 1
Калинин Алексей 65 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 1
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Кипр - Республика 560 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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