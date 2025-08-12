Разделы

«МойОфис» и «Гигант Производство» стали технологическими партнерами

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и «Гигант Производство», производитель отечественной компьютерной техники, объявили о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость программного обеспечения «МойОфис» на наиболее распространенных отечественных операционных системах в составе аппаратных решений нового поколения «Гиганта».

Проведенное тестирование подтвердило, что настольные редакторы «МойОфис» стабильно и с высокой производительностью функционируют в составе линеек автоматизированных рабочих мест «Гигант Алькор», моноблоков «Гигант Альтаис» и системных блоков «Гигант Авиор». В состав настольных приложений «МойОфис» входят редактор текстовых документов «МойТекст», редактор электронных таблиц «МояТаблица» и редактор презентаций «МояПрезентация».

Цель сотрудничества «МойОфис» и «Гигант Производство» – предоставить заказчикам готовые к внедрению и эксплуатации решения с полностью совместимыми компонентами. Это позволит отечественным компаниям оперативно развернуть ИТ-инфраструктуру на основе импортонезависимых технологий, сократить сроки и снизить стоимость миграции на российское оборудование и программные продукты.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

«МойОфис» продолжает расширять технологические партнерства, которые приводят к появлению новых, современных и безопасных доверенных устройств. Сотрудничество с «Гигант Производство» позволяет нам значительно расширить возможности российской экосистемы ИТ-решений, действуя вместе мы создаём передовые, надежные и, главное востребованные продукты для наших заказчиков», – сказал коммерческий директор «МойОфис» Станислав Данилов.

«Мы производим оборудование, которое должно служить надежной основой для ИТ-инфраструктуры наших заказчиков. Сотрудничество с таким ключевым разработчиком ПО как «МойОфис» является доказательством качества и универсальности нашей продукции. Компании, выбирающие «Гигант», получают не просто «железо», а прочный фундамент для построения импортонезависимой, безопасной и эффективной рабочей среды», – сказал технический директор «Гигант Производство» Яков Сотников.

