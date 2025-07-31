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Гигант Альтаис
Моноблок Гигант Альтаис рассчитан на работу с ресурсоемкими приложениями, большими объемами данных, бесперебойное функционирование в многозадачном режиме.
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Компьютеры компании «Гигант Производство» совместимы с Astra Linux 1
|07.08.2024
|ALMI Partner и «Гигант» подтвердили совместимость продуктов 1
|29.07.2024
|Подтверждена совместимость оборудования нового поколения «Гигант» и «Ред ОС» 1
Гигант и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4568 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 1
|Плахтиева Светлана 10 1
|Семикин Сергей 2 1
|Синьков Кирилл 60 1
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