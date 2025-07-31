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Гигант Альтаис


Моноблок Гигант Альтаис  рассчитан на работу с ресурсоемкими приложениями, большими объемами данных, бесперебойное функционирование в многозадачном режиме.

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Компьютеры компании «Гигант Производство» совместимы с Astra Linux 1
07.08.2024 ALMI Partner и «Гигант» подтвердили совместимость продуктов 1
29.07.2024 Подтверждена совместимость оборудования нового поколения «Гигант» и «Ред ОС» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гигант и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2204 1
Ред Софт - Red Soft 858 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4568 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26373 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21503 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 687 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 147 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1160 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21375 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31013 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 1
Repository - Репозиторий 957 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5343 1
Гигант - Авиор 3 3
Linux OS 10397 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 477 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 227 1
Linux KDE Plasma 238 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1130 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 228 1
ALMI AlterOS 99 1
Плахтиева Светлана 10 1
Семикин Сергей 2 1
Синьков Кирилл 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9482 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 53 1
Ergonomics - Эргономика 1642 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 608 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53385 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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