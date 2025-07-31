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Компьютеры компании «Гигант Производство» совместимы с Astra Linux

«Группа Астра» объявляет об успешном завершении испытаний и подтверждении полной совместимости с операционной системой Astra Linux 1.8 двух продуктов компании «Гигант Производство»: моноблока «Гигант Альтаис» и рабочей станции «Гигант Авиор». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Гигант Производство» – российский разработчик и производитель устройств, включая клиентские решения, ИБП и BIOS собственной разработки. Оборудование «Гигант» внесено в реестр промышленной продукции России и прошло сертификацию на совместимость с ключевыми российскими программными продуктами.

В ходе комплексных тестов оба устройства продемонстрировали стабильную и корректную работу под управлением ОС Astra Linux. Результаты проверок подтвердили полную функциональность всех системных компонентов: успешно выполнена установка и загрузка ОС, включая сетевую установку через PXE, протестированы графические возможности с поддержкой многомониторных конфигураций.

Нагрузочные тесты подтвердили производительность и надежность процессора и сетевых компонентов при пиковых нагрузках. Аппаратная конфигурация устройств приведена в протоколах тестовых испытаний. По результатам испытаний оба продукта получили сертификаты в рамках программы Ready for Astra.

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«Подтверждение совместимости компьютеров «Гигант» с Astra Linux 1.8 расширяет экосистему сертифицированного оборудования для наших пользователей. Это особенно важно для организаций, которым требуются надежные рабочие места на базе отечественного программного и аппаратного обеспечения», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

«Успешное тестирование устройств «Гигант» на совместимость с Astra Linux 1.8 демонстрирует нашим заказчикам самостоятельность российских технологий. Мы продолжим эффективное сотрудничество с «Группой Астра» для развития технологичных и надежных решений для наших пользователей» – сказал Яков Сотников, технический директор «Гигант Производство».

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