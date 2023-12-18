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BIOS Basic input-output system БСВВ Базовая система ввода-вывода

BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода


18.12.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3

«Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ) уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3. Сертификат № СФ/527-4669 от 6 декабря 2023 г. удостоверяет, что ViPNet SafeBoot 3 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ (класс защиты 2, класс с
06.12.2023 ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI

ункционирующие на более низком уровне, чем операционная система. Больше всего озадачивает тот факт, что основной причиной является тщеславие вендоров, размещающих свою графическую рекламу при запуске BIOS или UEFI. UEFI - это унифицированный расширенный интерфейс программных оболочек, интерфейс между операционной системой (ОС) и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями обору
24.10.2023 Сотрудник Intel с русским именем воссоздал BIOS для легендарного процессора ПК IBM

Релиз 8088 BIOS Проект по разработке открытой прошивки BIOS (базовая система ввода/вывода) для компьютеров на основе процессора i8088 под названием “8088 BIOS” достиг версии 1.0.0 спустя бол
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт

Компания «Нуматех» выполнила доработку и адаптацию Numa BIOS для функционирования в составе специализированной аппаратной платформы, разработанной для создания встраиваемых решений и программно-технических средств защиты информации — мини-компьютера
16.06.2023 Пароль ноутбука можно взломать с помощью отвертки

Взломать пароль с помощью отвертки Специалисты новозеландской компании CyberCX, оказывающей услуги в сфере информационной безопасности, взломали ноутбуки Lenovo, защищенные паролем на уровне BIOS. Проверку кодовой фразы временно отключили, замкнув несколько контактов на материнской плате портативного компьютера с помощью самой обыкновенной отвертки. Иное оборудование не потребовало
06.05.2022 Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти»

Опасное обновление Владельцы ноутбуков компании Lenovo столкнулись с некорректной работой принадлежащих им устройств под управлением операционной системы Microsoft Windows после обновления прошивки BIOS (UEFI). По сообщению портала Windows Latest, проблема затрагивает преимущественно портативные компьютеры Lenovo серий Legion 5 и 7, ориентированных на любителей компьютерных игр, и являетс
06.04.2022 Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии

Ryzen погнали Графические драйверы AMD могут автоматически разгонять процессор компьютера. Осуществляется это путем изменения настроек в BIOS (UEFI) материнской платы, причем без ведома и разрешения пользователя. В подобной ситуации возникают риски нестабильной работы ПК и даже потери заводской гарантии на CPU. По сообщению неме
24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр»

Бреши в BIOS компьютеров Dell В BIOS компьютеров американской компании Dell найдено пять новых уязвимостей, пишет The Hacker News. С их помощью потенциальный злоумышленник может выполнить вредон
22.12.2021 Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS

Прошивка подкинула проблем Свежее обновление BIOS доставило владельцам персональных компьютеров Dell серьезные неприятности, пишет Bleeping Computer. По информации издания, сразу несколько моделей настольных и портативных компьютеров амер
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC

ынке, сообщила об успешном завершении проверок, по результатам которых ее встраиваемое программное обеспечение включено в Единый реестр отечественного ПО. Речь идет о двух программных продуктах: UEFI BIOS – БСВВ «Звезда» и система управления и мониторинга сервером – СУБПС «Звезда». Особенностью встраиваемого ПО «Звезда» является поддержка процессоров последнего поколения Intel Xeon Scalable
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft

Asus не оставит без поддержки Компания Asus начала выпускать обновления BIOS для своих старых материнских плат с целью добавить в них поддержку Windows 11, пишет портал TechSpot. Платы предназначены для работы с процессорами Intel Core шестого (Skylake) и седьмого

19.11.2019 Intel подставит пользователей по всему миру: их оставят без фирменных BIOS и драйверов

Удаление без возможности восстановления Компания Intel навсегда закроет доступ к драйверам и BIOS сотен своих комплектующих, использующихся во многих компьютерах по всему миру. Все ссылки на них, будут удалены с официального сайта компании, как и сами архивы и исполняемые файлы, пишет

18.09.2018 Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом

нной системы. Интерфейс Slim Bootloader, представленный компанией в рамках конференции European Open-Source Firmware Conference в Энлангене, Германия, действует по аналогии с традиционным интерфейсом BIOS, или ее наследником – технологией UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но отличается от них более компактным кодом и более высокой скоростью работы. В дополнение, Slim Bootloader

11.07.2018 «Рикор» разработал отечественный аналог BIOS

«Рикор» объявил о разработке серверной системы ввода/ вывода (BIOS). Это первая отечественная базовая система, принципиальное отличие которой от импортных аналогов заключается в возможности сертификации исходного кода. Анализ исходного кода и последующая

18.04.2018 Через дыру в процессорах Intel можно подменить BIOS

Перезаписать BIOS Корпорация Intel выпустила исправления для опасной уязвимости в своих процессорах. «Баг» позволяет злоумышленникам менять содержимое BIOS на флэш-микросхемах с интерфейсом SPI. Злоу
21.12.2017 Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках

ям предлагается релиз 16.04 LTS. Если же посетитель сайта пытается загрузить Ubuntu 17.10, ему сообщают, что данная версия недоступна для использования в связи с уязвимостью, которая подрывает работу BIOS на многих моделях ноутбуков Lenovo, а также на некоторых моделях Acer, Toshiba и Dell. Проблема также присутствует в некоторых более старых версиях, в том числе в вариантах OEM и HWE-EDGE

20.11.2017 Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS

Смерть BIOSIntel намерена полностью отказаться от поддержки унаследованного набора микропрограмм BIOS к 2020 г., о чем уже предупреждены производители материнских плат. Компания сообщила об этом на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, Тайвань. По словам представителя Intel Брайана Рича
10.10.2017 В материнских платах множества производителей есть «дыры», позволяющие взламывать Windows 10

Низкоуровневые уязвимости Средства защиты BIOS, разработанные Intel, можно обойти с помощью уязвимостей в прошивках материнских плат. Об этом свидетельствуют результаты исследований экспертов Embedi и Cylance. Алекс Матросов (Alex Matr
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии

Asus объявила о том, что обновленная прошивка UEFI BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти в форм-ф
09.09.2015 DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA

Компания DSCon, официальный дистрибьютор компании BIOS AP, объявила о доступности дисковых массивов DVT10T2 серии DVpro с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA, предназначенных для работы с видео высокого разрешения, включая 4K, и

13.08.2012 Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа»

Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa — нового концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера. Rakshasa был представлен на конференции Black Hat французским исследователем
13.09.2011 «Доктор Веб» обнаружил троянца, способного заразить BIOS

Вирусная лаборатория компании «Доктор Веб» сообщила об обнаружении экземпляра вредоносной программы, в которую заложены механизмы, позволяющие заразить BIOS материнской платы компьютера. Как рассказывают в «Доктор Веб», первоначально дроппер (установщик) троянца Trojan.Bioskit.1 проверяет, запущены ли в операционной системе процессы нескольких
16.05.2011 AMD переходит на открытый BIOS

Компания AMD объявила о поддержке OpenSource-технологии Coreboot, призванной заменить устаревшие проприетарные системы BIOS, на всех своих новых системах, начиная с интегрированных чипов Llano, выпуск которых был анонсирован в прошлом месяце. Новые процессоры Llano, разработанные в рамках проекта Fusion, будут

16.12.2010 В России создали защищенный BIOS

Kraftway спроектировал и начал производить собственные материнские платы с модифицированной BIOS Phoenix Award, рассказал CNews старший вице-президент компании Ренат Юсупов. По его словам, это было сделано в рамках проекта по созданию защищенного ПК, для которого было необходимо созда
09.06.2010 BIOS исчезнет через 3 года

Один из самых явных "рудиментов" современных ПК, напоминающий о прошлом, когда компьютеры работали только с текстовым интерфейсом без особой графики, система BIOS, по мнению компании Microstar исчезнет с рынка в скором времени. Ведущий производитель материнских плат полагает, что уже с конца этого года BIOS будет заменяться UEFI и эти системы
20.09.2008 Как защитить свои данные от кражи при помощи ПО HP?

Опытные пользователи знают, что защита компьютера начинается с правильной настройки BIOS (базовая система ввода-вывода). Физически BIOS представляет собой отдельно стоящую микросхему, распаянную на материнской плате ноутбука. В ней находится встроенная микропрограмма, у
29.05.2008 NVIDIA BIOS Editor 4.1: настройка видеокарт NVIDIA

NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт NVIDIA. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич
01.04.2008 NVIDIA BIOS Editor 4.0: настройка видеокарт NVIDIA

NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт NVIDIA. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич
28.12.2007 NVIDIA BIOS Editor 3.7: настройка BIOS видеокарт Nvidia

NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт Nvidia. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич
04.12.2007 NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 3.6: настройка BIOS видеокарт Nvidia

NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт Nvidia. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич
21.11.2007 NiBiTor 3.5b: настройка BIOS видеокарт NVIDIA

Обновилась программа NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 3.5b, предназначенная для настройки BIOS видеокарт Nvidia. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графического

28.04.2005 MSI представила новую системную плату для 2-ядерного процессора

ASIC со своими фирменными функциями. Серию чипов CoreCell от MSI представляют микросхемы MS-5, MS-7, MS-8. В скором времени появится MS-10 с дополнительными свойствами, например, с опцией управления BIOS из меню Cell, новой технологией D. O. T. Express для еще более высокой степени динамического разгона. Технология SafeBIOS (автоматического восстановления BIOS) и V Power (система то
02.06.2004 Intel откроет исходный код BIOS

микропрограмм», к концу этого года, распространяя это под лицензией на открытый исходный код GPL. Сам исходный код будет взят из проекта Tiano, целью которого является замена программного обеспечения BIOS. BIOS является одним из самых старых элементов ПК, а также одним из самых стойких к каким-либо изменениям. Большая часть систем BIOS написана на устаревших языках и продается
18.12.2003 MSI выпустила платиновую версию системной платы 865PE Neo2

я плата 865PE Neo2-P Platinum Edition может соответствовать критериям до 3,6 ГГц или выше. Также компания MSI интегрировала технологию MAT (Memory Accelerating Technology) в режиме Performance Mode в BIOS. Взаимодействуя с двухканальной структурой памяти компании Intel, технология MAT увеличивает производительность системы. Помимо этого, системная плата оснащена высококачественными конденса
26.11.2002 Разработан BIOS с открытым кодом

Linux-разработчики смогли придумать альтернативный BIOS с открытым кодом. Технически это комбинация кода LinuxBIOS и BOCHS-BIOS, в результате чего был получен BIOS, работающий достаточно хорошо, чтобы загрузить Windows 2000 с его

06.08.2002 Epox выпустит утилиту Magic Flash на следующей неделе

Компания Epox представит Windows-утилиту для обновления BIOS на следующей неделе, согласно источникам, знакомым с планами компании. Magic Flash, как ожидается, выйдет в свет на системной плате 8K5A2+, которая уже доступна дистрибьюторам в Европе. Ут
17.07.2002 Gigabyte анонсировала новую материнскую плату семейства P4 Titan 533

на обеспечивает 2 режима разгона: "легкий" для неопытных пользователей, и "продвинутый" для удовлетворения требований опытных пользователей. Обладая детальными рекомендациями в главном меню настройки BIOS, утилита Q-Flash позволяет легко и быстро перепрошивать BIOS, без необходимости делать это в режиме DOS или Windows. @BIOS будет автоматически осуществлять поиск наиболее нов
01.12.2000 Выпущен "разгоняемый" BIOS для материнской платы MSI K7T Pro 2

Для материнской платы MSI K7T Pro 2 выпущена новая версия BIOS (AWARD BIOS version 1.7), позволяющая пользователю увеличивать напряжение ядра до 1,85 В непосредственно из BIOS! В этой версии также решены проблемы предыдущей версии BIO
01.12.2000 Обновление BIOS 1.0.3 для материнской платы ABIT KT7 Bios

Вышло обновление BIOS (версия 1.0.3) для для материнской платы ABIT KT7. Получить обновление можно здесь.
29.11.2000 Обновленный Bios для материнской платы Asus K7V версия V1008_01D

Asus выпустила BIOS для материнских плат K7V версии 1008_01D. Версия является бета-вариантом и предназначена только для МБ K7V. Получить обновление можно здесь.

Публикаций - 608, упоминаний - 608

BIOS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11872 230
AMD - Advanced Micro Devices 3995 108
Microsoft Corporation 24000 102
HP Inc. 5615 82
Nvidia Corp 3303 62
Dell EMC 4971 54
IBM - International Business Machines Corp 9332 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 1993 43
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 567 40
Lenovo Group 2233 39
Apple Inc 11607 37
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 569 31
Gigabyte Technology 359 29
Dell Technologies - Dell Computer 2115 28
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2466 25
Fujitsu 2027 21
Broadcom - VMware 2251 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4497 16
ДОК 808 15
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1242 14
Bang&Olufsen - B&O 137 13
Samsung Electronics 9942 13
Cisco Systems 4998 12
GitHub 664 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1238 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 407 11
HP - Hewlett-Packard 3614 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 411 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 10
HP Compaq Computer Corp 1915 10
Dr.Web - Доктор Веб 1240 10
Phoenix Technologies 19 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1377 9
Sony 6480 9
Toshiba Corporation 2905 9
7588 9
ASRock 44 9
EFI - Electronics for Imaging 41 9
Huawei 3684 9
SAP SE 5088 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6758 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6464 7
Россети Ленэнерго 1698 6
Газпром ПАО 1222 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 513 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 457 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 3
РЖД - Российские железные дороги 1769 3
Интеррос - Росбанк АКБ 582 3
Unsplash 218 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 736 3
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 52 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 2
Инвитро - Invitro 68 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 2
Почта России ПАО 1990 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
101Hotels.com 455 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Резонанс НПП 356 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 243 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 626 1
Mitcom Marketing GmbH 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 368 1
Роснефть НК - нефтяная компания 500 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 239 1
Adidas - Адидас 154 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 134 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1011 1
НСПК - Национальная система платежных карт 710 1
Visa International 1912 1
Северсталь ПАО - Severstal 416 1
Связной ГК 1356 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 458 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 642 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15516 154
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9605 148
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1352 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58257 123
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8767 112
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11699 107
DDR - Double data rate 2611 104
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 175 102
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13252 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43769 93
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12096 91
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7298 89
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2302 82
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3384 81
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9832 80
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7153 78
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2934 72
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16466 70
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13475 70
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4155 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11982 67
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5368 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11310 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11683 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11588 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15239 62
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5114 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8678 56
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1322 54
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9055 54
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5828 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10767 54
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5457 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19028 49
Microsoft Windows 14954 168
Linux OS 9001 76
Microsoft Windows 10 1612 59
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 57
Intel x86 - архитектура процессора 1725 49
Intel Core - Семейство процессоров 1152 48
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1254 44
Microsoft Windows XP 2537 43
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3764 38
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1299 34
Microsoft Windows 7 1924 33
Microsoft Windows 2000 8661 28
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1301 27
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 408 26
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1362 25
HP Sure Start 35 25
Microsoft Windows Vista Longhorn 1764 23
Intel Celeron - Серия процессоров 953 22
HP EliteBook - серия ноутбуков 82 20
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 20
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 357 19
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 610 18
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 696 18
Nvidia GeForce GTX 516 18
Google Android 13315 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 17
Intel Core vPro - Серия процессоров 115 17
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 16
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1025 15
Intel Core i - Cерия процессоров 492 15
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 52 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 13
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - ускоренный графический порт 91 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 847 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 205 12
Microsoft DirectX 701 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 577 12
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 259 11
HP Sure View 29 11
Юсупов Ренат 115 17
Иванов Борис 58 6
Ксенин Алекс 311 6
Гинятуллин Роман 61 4
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 4
Францев Викентий 8 4
Шмыков Николай 8 4
Переверзев Михаил 19 3
Осипов Сергей 34 3
Стуров Дмитрий 33 3
Шумилов Максим 9 3
Абросимов Валерий 3 3
Лосев Сергей 46 3
Зенкин Денис 262 3
Воронецкий Эдуард 46 3
Шибанов Владимир 32 3
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 3
Урусов Виктор 88 3
Рудычева Наталья 94 2
Рустамов Рустам 316 2
Яшин Леонид 21 2
Демидов Михаил 133 2
Симаков Олег 113 2
Мылицын Роман 106 2
Галушкин Олег 178 2
Ермолов Александр 2 2
Малышев Игорь 17 2
Николаева Наталья 21 2
Яппаров Тагир 97 2
Шепилов Александр 12 2
Груздев Сергей 45 2
Курило Андрей 38 2
Макаров Владимир 70 2
Ермолов Марк 10 2
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Прокудин Аркадий 9 2
Степанов Антон 62 2
Касперский Евгений 311 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
Матвеев Лев 63 2
Россия - РФ - Российская федерация 131835 226
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50842 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40384 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15948 31
Европа 21318 26
Китай - Тайвань 3845 26
Германия - Федеративная Республика 12365 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13657 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 19
Япония 13101 16
Азия - Азиатский регион 5274 15
Ближний Восток 2835 10
Франция - Французская Республика 7677 10
Украина 7429 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16033 9
Африка - Африканский регион 3368 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13097 8
Украина - Чернобыль 45 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4980 7
Казахстан - Республика 5231 6
Южная Корея - Республика 6446 6
Канада 4769 6
Испания - Королевство 3648 5
Германия - Бавария - Аугсбург 19 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2737 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 265 5
Европа Восточная 3019 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2745 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 97 4
Италия - Итальянская Республика 4262 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1639 4
Иран - Исламская Республика Иран 1032 4
Швеция - Королевство 3572 4
Земля - планета Солнечной системы 10104 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3573 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6769 4
Россия - СФО - Новосибирск 3918 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2465 3
Америка Северная 3134 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46993 88
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11957 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44791 57
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12203 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4599 41
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5266 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22105 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6029 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6439 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26164 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10139 22
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1245 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4325 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4371 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1296 16
Английский язык 6346 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8898 16
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1143 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10300 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5233 14
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1243 14
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 857 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7746 12
Энергетика - Energy - Energetically 4639 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2577 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1730 12
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 953 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2846 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4502 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6966 10
Ergonomics - Эргономика 1518 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2564 10
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3275 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16611 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2019 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5611 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15224 9
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Tom’s Hardware 274 12
CNews - ZOOM.CNews 1816 12
DigiTimes - Издание 1307 9
Reddit 281 8
BleepingComputer - Издание 270 5
X-Bit Labs 83 5
TechSpot 66 4
AnandTech 72 4
Ars Technica 401 4
VideoCardz 29 4
Neowin 104 3
Silicon 481 3
The Register 1494 3
Forbes - Форбс 706 2
Windowslatest 13 2
InfoWorld 55 2
ZDnet 595 2
CrunchBase 72 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11082 1
TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
GizmoChina 114 1
EWeek 178 1
PCWorld - PC World 44 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 1
Компьютерра 41 1
New Scientist 1447 1
Bloomberg 1181 1
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 23 1
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UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 815 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 757 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2237 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1875 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 3
Intel Developer Forum - IDF 276 3
UEFI Plugfest 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 2
CeBIT 611 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 2
Black Hat - Конференция 77 2
Embedded World 5 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 1
VMworld 29 1
LinuxWorld 52 1
PC Expo 36 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 1
iF Design Awards 25 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Photokina 59 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 1
День молодёжи - 27 июня 730 1
IBM Systems Forum 4 1
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