BIOS Basic input-output system БСВВ Базовая система ввода-вывода

«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПМДЗ уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3 «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ) уровня UEFI BIOS ViPNet SafeBoot 3. Сертификат № СФ/527-4669 от 6 декабря 2023 г. удостоверяет, что ViPNet SafeBoot 3 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ (класс защиты 2, класс с

ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI ункционирующие на более низком уровне, чем операционная система. Больше всего озадачивает тот факт, что основной причиной является тщеславие вендоров, размещающих свою графическую рекламу при запуске BIOS или UEFI. UEFI - это унифицированный расширенный интерфейс программных оболочек, интерфейс между операционной системой (ОС) и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями обору

Сотрудник Intel с русским именем воссоздал BIOS для легендарного процессора ПК IBM Релиз 8088 BIOS Проект по разработке открытой прошивки BIOS (базовая система ввода/вывода) для компьютеров на основе процессора i8088 под названием “8088 BIOS” достиг версии 1.0.0 спустя бол

«АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт Компания «Нуматех» выполнила доработку и адаптацию Numa BIOS для функционирования в составе специализированной аппаратной платформы, разработанной для создания встраиваемых решений и программно-технических средств защиты информации — мини-компьютера

Пароль ноутбука можно взломать с помощью отвертки Взломать пароль с помощью отвертки Специалисты новозеландской компании CyberCX, оказывающей услуги в сфере информационной безопасности, взломали ноутбуки Lenovo, защищенные паролем на уровне BIOS. Проверку кодовой фразы временно отключили, замкнув несколько контактов на материнской плате портативного компьютера с помощью самой обыкновенной отвертки. Иное оборудование не потребовало

Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти» Опасное обновление Владельцы ноутбуков компании Lenovo столкнулись с некорректной работой принадлежащих им устройств под управлением операционной системы Microsoft Windows после обновления прошивки BIOS (UEFI). По сообщению портала Windows Latest, проблема затрагивает преимущественно портативные компьютеры Lenovo серий Legion 5 и 7, ориентированных на любителей компьютерных игр, и являетс

Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии Ryzen погнали Графические драйверы AMD могут автоматически разгонять процессор компьютера. Осуществляется это путем изменения настроек в BIOS (UEFI) материнской платы, причем без ведома и разрешения пользователя. В подобной ситуации возникают риски нестабильной работы ПК и даже потери заводской гарантии на CPU. По сообщению неме

ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» Бреши в BIOS компьютеров Dell В BIOS компьютеров американской компании Dell найдено пять новых уязвимостей, пишет The Hacker News. С их помощью потенциальный злоумышленник может выполнить вредон

Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS Прошивка подкинула проблем Свежее обновление BIOS доставило владельцам персональных компьютеров Dell серьезные неприятности, пишет Bleeping Computer. По информации издания, сразу несколько моделей настольных и портативных компьютеров амер

Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC ынке, сообщила об успешном завершении проверок, по результатам которых ее встраиваемое программное обеспечение включено в Единый реестр отечественного ПО. Речь идет о двух программных продуктах: UEFI BIOS – БСВВ «Звезда» и система управления и мониторинга сервером – СУБПС «Звезда». Особенностью встраиваемого ПО «Звезда» является поддержка процессоров последнего поколения Intel Xeon Scalable

ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft Asus не оставит без поддержки Компания Asus начала выпускать обновления BIOS для своих старых материнских плат с целью добавить в них поддержку Windows 11, пишет портал TechSpot. Платы предназначены для работы с процессорами Intel Core шестого (Skylake) и седьмого

Intel подставит пользователей по всему миру: их оставят без фирменных BIOS и драйверов Удаление без возможности восстановления Компания Intel навсегда закроет доступ к драйверам и BIOS сотен своих комплектующих, использующихся во многих компьютерах по всему миру. Все ссылки на них, будут удалены с официального сайта компании, как и сами архивы и исполняемые файлы, пишет

Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом нной системы. Интерфейс Slim Bootloader, представленный компанией в рамках конференции European Open-Source Firmware Conference в Энлангене, Германия, действует по аналогии с традиционным интерфейсом BIOS, или ее наследником – технологией UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), но отличается от них более компактным кодом и более высокой скоростью работы. В дополнение, Slim Bootloader

«Рикор» разработал отечественный аналог BIOS «Рикор» объявил о разработке серверной системы ввода/ вывода (BIOS). Это первая отечественная базовая система, принципиальное отличие которой от импортных аналогов заключается в возможности сертификации исходного кода. Анализ исходного кода и последующая

Через дыру в процессорах Intel можно подменить BIOS Перезаписать BIOS Корпорация Intel выпустила исправления для опасной уязвимости в своих процессорах. «Баг» позволяет злоумышленникам менять содержимое BIOS на флэш-микросхемах с интерфейсом SPI. Злоу

Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках ям предлагается релиз 16.04 LTS. Если же посетитель сайта пытается загрузить Ubuntu 17.10, ему сообщают, что данная версия недоступна для использования в связи с уязвимостью, которая подрывает работу BIOS на многих моделях ноутбуков Lenovo, а также на некоторых моделях Acer, Toshiba и Dell. Проблема также присутствует в некоторых более старых версиях, в том числе в вариантах OEM и HWE-EDGE

Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS Смерть BIOSIntel намерена полностью отказаться от поддержки унаследованного набора микропрограмм BIOS к 2020 г., о чем уже предупреждены производители материнских плат. Компания сообщила об этом на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, Тайвань. По словам представителя Intel Брайана Рича

В материнских платах множества производителей есть «дыры», позволяющие взламывать Windows 10 Низкоуровневые уязвимости Средства защиты BIOS, разработанные Intel, можно обойти с помощью уязвимостей в прошивках материнских плат. Об этом свидетельствуют результаты исследований экспертов Embedi и Cylance. Алекс Матросов (Alex Matr

Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии Asus объявила о том, что обновленная прошивка UEFI BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти в форм-ф

DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA Компания DSCon, официальный дистрибьютор компании BIOS AP, объявила о доступности дисковых массивов DVT10T2 серии DVpro с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA, предназначенных для работы с видео высокого разрешения, включая 4K, и

Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа» Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa — нового концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера. Rakshasa был представлен на конференции Black Hat французским исследователем

«Доктор Веб» обнаружил троянца, способного заразить BIOS Вирусная лаборатория компании «Доктор Веб» сообщила об обнаружении экземпляра вредоносной программы, в которую заложены механизмы, позволяющие заразить BIOS материнской платы компьютера. Как рассказывают в «Доктор Веб», первоначально дроппер (установщик) троянца Trojan.Bioskit.1 проверяет, запущены ли в операционной системе процессы нескольких

AMD переходит на открытый BIOS Компания AMD объявила о поддержке OpenSource-технологии Coreboot, призванной заменить устаревшие проприетарные системы BIOS, на всех своих новых системах, начиная с интегрированных чипов Llano, выпуск которых был анонсирован в прошлом месяце. Новые процессоры Llano, разработанные в рамках проекта Fusion, будут

В России создали защищенный BIOS Kraftway спроектировал и начал производить собственные материнские платы с модифицированной BIOS Phoenix Award, рассказал CNews старший вице-президент компании Ренат Юсупов. По его словам, это было сделано в рамках проекта по созданию защищенного ПК, для которого было необходимо созда

BIOS исчезнет через 3 года Один из самых явных "рудиментов" современных ПК, напоминающий о прошлом, когда компьютеры работали только с текстовым интерфейсом без особой графики, система BIOS, по мнению компании Microstar исчезнет с рынка в скором времени. Ведущий производитель материнских плат полагает, что уже с конца этого года BIOS будет заменяться UEFI и эти системы

Как защитить свои данные от кражи при помощи ПО HP? Опытные пользователи знают, что защита компьютера начинается с правильной настройки BIOS (базовая система ввода-вывода). Физически BIOS представляет собой отдельно стоящую микросхему, распаянную на материнской плате ноутбука. В ней находится встроенная микропрограмма, у

NVIDIA BIOS Editor 4.1: настройка видеокарт NVIDIA NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт NVIDIA. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич

NVIDIA BIOS Editor 4.0: настройка видеокарт NVIDIA NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт NVIDIA. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич

NVIDIA BIOS Editor 3.7: настройка BIOS видеокарт Nvidia NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт Nvidia. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич

NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 3.6: настройка BIOS видеокарт Nvidia NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) - программа, предназначенная для настройки BIOS видеокарт Nvidia. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графич

NiBiTor 3.5b: настройка BIOS видеокарт NVIDIA Обновилась программа NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 3.5b, предназначенная для настройки BIOS видеокарт Nvidia. NiBiTor позволяет регулировать частоты графического процессора и памяти, напряжение питания графического

MSI представила новую системную плату для 2-ядерного процессора ASIC со своими фирменными функциями. Серию чипов CoreCell от MSI представляют микросхемы MS-5, MS-7, MS-8. В скором времени появится MS-10 с дополнительными свойствами, например, с опцией управления BIOS из меню Cell, новой технологией D. O. T. Express для еще более высокой степени динамического разгона. Технология SafeBIOS (автоматического восстановления BIOS) и V Power (система то

Intel откроет исходный код BIOS микропрограмм», к концу этого года, распространяя это под лицензией на открытый исходный код GPL. Сам исходный код будет взят из проекта Tiano, целью которого является замена программного обеспечения BIOS. BIOS является одним из самых старых элементов ПК, а также одним из самых стойких к каким-либо изменениям. Большая часть систем BIOS написана на устаревших языках и продается

MSI выпустила платиновую версию системной платы 865PE Neo2 я плата 865PE Neo2-P Platinum Edition может соответствовать критериям до 3,6 ГГц или выше. Также компания MSI интегрировала технологию MAT (Memory Accelerating Technology) в режиме Performance Mode в BIOS. Взаимодействуя с двухканальной структурой памяти компании Intel, технология MAT увеличивает производительность системы. Помимо этого, системная плата оснащена высококачественными конденса

Разработан BIOS с открытым кодом Linux-разработчики смогли придумать альтернативный BIOS с открытым кодом. Технически это комбинация кода LinuxBIOS и BOCHS-BIOS, в результате чего был получен BIOS, работающий достаточно хорошо, чтобы загрузить Windows 2000 с его

Epox выпустит утилиту Magic Flash на следующей неделе Компания Epox представит Windows-утилиту для обновления BIOS на следующей неделе, согласно источникам, знакомым с планами компании. Magic Flash, как ожидается, выйдет в свет на системной плате 8K5A2+, которая уже доступна дистрибьюторам в Европе. Ут

Gigabyte анонсировала новую материнскую плату семейства P4 Titan 533 на обеспечивает 2 режима разгона: "легкий" для неопытных пользователей, и "продвинутый" для удовлетворения требований опытных пользователей. Обладая детальными рекомендациями в главном меню настройки BIOS, утилита Q-Flash позволяет легко и быстро перепрошивать BIOS, без необходимости делать это в режиме DOS или Windows. @BIOS будет автоматически осуществлять поиск наиболее нов

Выпущен "разгоняемый" BIOS для материнской платы MSI K7T Pro 2 Для материнской платы MSI K7T Pro 2 выпущена новая версия BIOS (AWARD BIOS version 1.7), позволяющая пользователю увеличивать напряжение ядра до 1,85 В непосредственно из BIOS! В этой версии также решены проблемы предыдущей версии BIO

Обновление BIOS 1.0.3 для материнской платы ABIT KT7 Bios Вышло обновление BIOS (версия 1.0.3) для для материнской платы ABIT KT7. Получить обновление можно здесь.