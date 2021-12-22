Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS

Прошивка подкинула проблем

Свежее обновление BIOS доставило владельцам персональных компьютеров Dell серьезные неприятности, пишет Bleeping Computer.

По информации издания, сразу несколько моделей настольных и портативных компьютеров американского бренда работает некорректно после установки недавнего обновления прошивки микросхемы базовой системы ввода-вывода (Basic Input-Output System, BIOS). Среди них ноутбуки Latitude (5320 и 5520), а также десктопы Inspiron 5680 и Alienware Aurora R8.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, отмечают сложности с загрузкой устройства. В ряде случаев девайсы «заводятся» (слышен звук работы охлаждающей системы), однако различные световые индикаторы, подсветка клавиатуры, если таковая предусмотрена, и дисплей компьютера не включаются. В ситуации же когда машина все же начинает загружаться и выводит сопутствующую информацию на экран, процедура не доходит до логического завершения из-за неожиданного появления «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) Windows. Затем происходит аварийное завершение работы компьютера.

Владельцы компьютеров Dell, поспешившие установить свежую прошивку BIOS, поплатились работоспособностью девайсов

Владельцы техники Dell массово жалуются на последствия обновления BIOS в социальных сетях, на портале сообщества пользователей устройств Dell, а также на популярном форуме Reddit, отмечает Bleeping Computer. Проблемными, судя по отзывам пользователей, являются версии BIOS 1.14.3 для лаптопов Latitude, а также 1.0.18 и 2.8.0 для десктопов Aurora и Inspiron соответственно.

«После обновления BIOS моего [Dell Latitude] 5320 до новой версии 1.13.4 ноутбук отказывается загружаться. Кнопка включения светится около 10 секунд после нажатия на нее, а затем перестает», – отмечает один из посетителей форума Dell.

Что такое BIOS

Микросхема BIOS располагается на материнской плате IBM-совместимого компьютера и содержит набор системных программ, которые служат для инициализации и тестирования оборудования с дальнейшей передачей управления операционной системе. В последние годы BIOS вытесняется UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, унифицированный интерфейс расширяемой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS.

Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных инструментов, например, утилиты, поставляющейся производителем материнской платы.

Обновление прошивки может потребоваться, в частности, для расширения спектра поддерживаемых материнской платой процессоров, которые механически и электрически с ней совместимы.

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Обновление микропрограммы материнской платы – рискованная процедура, особенно при выполнении новичком. В некоторых случаях она может привести устройство в нерабочее состояние. Для устранения последствий неправильно проведенной перепрошивки BIOS пользователю может понадобиться обратиться в сервисный центр.

Масштаб проблемы неизвестен

Оценить масштаб проблемы на момент публикации данного материала представляется затруднительным. Dell ситуацию не прокомментировала, однако ссылки на загрузку некоторых из проблемных прошивок с официального сайта убрала.

Обнаруженные Bleeping Computer темы на вышеупомянутых интернет-ресурсах собрали около сотни комментариев.

«Коллективный разум» нашел решение

Пока официальное решение проблемы не представлено, но хозяева машин Dell коллективными усилиями нашли способ вернуть свои компьютеры в работоспособное состояние. Он предполагает даунгрейд BIOS, то есть установку предыдущей стабильной версии прошивки. Однако для этого нужно, как минимум, попасть в меню настройки BIOS (Setup), которое, как правило, вызывается нажатием клавиш Delete или F2 до начала загрузки операционной системы.

Некоторые из пользователей утверждают, что им удалось «откатить» обновление микропрограммы при помощи фирменного инструмента SupportAssist OS Recovery, который доступен владельцам некоторых компьютеров компании Dell с предустановленной операционной системой Microsoft Windows.