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Dell Inspiron Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.11.2023
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Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft
Synaptics и Goodix, и используемых в ноутбуках серий Microsoft Surface Pro X, Lenovo ThinkPad T14 и Dell Inspiron 15. Все эти сенсоры обладают собственным микропроцессором и хранилищем данных,
|22.08.2019
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Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel
-нанометровых процессоров – выпуск чипов 10 нм в этой серии Intel пока не планирует. Характеристики Dell XPS 13 Developer Edition Обновленный ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition поступ
|30.05.2019
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Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro
ologies в рамках выставки Computex 2019 представила новинки линейки серии XPS и всех основных серий Inspiron и Vostro, отвечающие требованиям современных пользователей и малого бизнеса. Линейка
|11.01.2019
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Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены
Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозные решения. В эт
|24.04.2018
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Ноутбуки: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года
Ноутбуки для базовых задач (до 40 000 рублей) Dell Inspiron 5570 Dell Inspiron 5570 — ноутбук на энергоэффективных процессорах Intel
|10.04.2018
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Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены
вычислительных систем, а также соответствующих аксессуаров. Обновилась линейка доступных моноблоков Inspiron, представлены новые модификации ноутбуков семейства XPS 15 и новые мониторы семейств
|10.04.2018
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Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S
Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, новую модификацию ноутбука XPS 15 и новые мониторы семейства S, а также объявила о
|02.03.2018
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Новинки Dell на российском рынке
Dell открывает на российском рынке продажи нового поколения ноутбуков XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Новый ноутбук D
|01.03.2018
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Dell начинает продажи в России новых продуктов
Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Ноутбук Dell
|08.09.2017
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Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware
системы для игр на выставке PAX West в Сиэтле, США (1-4 сентября). Среди новинок — игровой ноутбук Inspiron 15 серии 7000 и игровая настольная система Для пользователей с ограниченным бюджетом
|01.06.2017
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Dell представила новые моноблоки и настольный ПК Inspiron с поддержкой VR
Dell представила на выставке Computex 2017 два новых моноблока — Inspiron 27 серии 7000, Inspiron 24 серии 5000, а также новый компьютер Inspiron
|19.01.2017
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Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports
Dell объявила о начале продаж в регионе EMEA новых портативных систем Dell Inspiron и Dell Alienware. Как рассказали CNews в компании, ноутбуки Dell Inspiron соз
|13.07.2016
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Dell представила новые компьютеры линейки Inspiron
Компания Dell обновила линейку компьютеров Inspiron, в которую вошли устройства «2 в 1» различного уровня — премиум-системы серии 7000 (
|10.06.2016
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Обзор планшетного компьютера Dell XPS 12 (9250): чудесные превращения
Модель Dell XPS 12 (9250) — новёхонький представитель так называемого класса "трансформеров". То ест
|14.12.2015
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Обзор Dell Inspiron 15 (5558): то, что надо!
Внешний вид Dell Inspiron 15 (5558) выглядит привычно для ноутбуков. Конечно, это не маленький портативный дру
|18.11.2015
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Dell начала продажи новых компьютеров Inspiron и XPS в России
Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков: XPS 13 (9350), XPS 15 (9550), Inspiron 15 серии 5000 (5559) и Inspiron 17 серии 5000 (5759), Inspiron 15 сери
|08.10.2015
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Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями
остоянии устройство можно закрыть, и оно будет выглядеть как закрытый ноутбук. Обновленная линейка: Dell XPS 13, XPS 15 и XPS 12В базовой конфигурации XPS 12 оснащается 12-дюймовым дисплеем с р
|16.07.2015
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Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем
Казалось, что ультрабукам нечем уже нас удивить, но это только казалось. Технические характеристики Dell XPS 13 (тестируемая версия) Процессор Intel Core i7-5500U 2,4 ГГц, техпроцесс 14 нм ОЗУ
|16.03.2015
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Новые модели серии Dell Inpiron пришли в Россию
В российские магазины электроники начинают поступать обновлённые ноутбуки линейки Inspiron, а также моноблок Dell Inspiron 23 (2350) и ультрабук Dell XPS 13. Все новинк
|13.03.2015
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Новые ноутбуки линейки Dell Inspiron доступны в России
Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков линейки Inspiron: Dell Inspiron 15 7000 Series (7548), Dell Inspiron 15 5000 Series (55
|07.01.2015
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Dell обновила линейку флагманских ноутбуков. ФОТО
Dell в рамках выставки CES 2015 в Лас-Вегасе представила обновленные модели флагманских ноутбуков Dell XPS 13 и XPS 15. Обе модели «переехали» на процессоры Intel Core пятого поколения под ко
|18.09.2013
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Dell представила новые ноутбуки и настольный компьютер «все в одном»
Компания Dell обновила модельный ряд персональных компьютеров Inspiron, представив новый ультрабук Inspiron 11 3000, три новых ноутбука Inspiron<
|16.09.2013
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Карбоновый трансформер: обзор ультрабука Dell XPS 12 9Q23
до 15,6 дюймов — поворотный механизм экрана реализован пока только в относительно новых ультрабуках Dell XPS 12. Классические представители этого семейства, ориентированного на максимальную моб
|24.04.2013
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Ультрабук Dell XPS 13 с ОС Ubuntu стал доступен российским разработчикам
ация Dell объявила, что российские разработчики получили возможность заказать флагманский ультрабук Dell XPS 13 со встроенной ОС Ubuntu 12.04 LTS компании Canonical. Dell XPS 13 - это ул
|18.04.2013
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Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России
Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012
|01.04.2013
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Dell везет в Россию гигантский моноблок-планшет
Компания Dell представила на российском рынке настольный моноблок Dell XPS 18, оборудованный 18,4-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD (1920 x 1080). Бл
|06.02.2013
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Dell обновила ультрабук XPS 13 до Full HD
4 тыс., второго - $1,6 тыс. По-прежнему доступны модификации с дисплеями 720p по более низкой цене. Dell XPS 13 оснащается 13-дюймовой матрицей, прикрытой защитным стеклом Corning Gorilla Glass
|25.12.2012
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Dell начала продажи 17-дюймовых ноутбуков Inspiron 3721 и 5721
Компания Dell приступила к продажам ноутбуков Dell Inspiron 3721 и 5721 с 17,3-дюймовыми матрицами. В зависимости от конфигурации, ноутбуки осна
|17.12.2012
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Dell Inspiron 5523: 15-дюймовый ноутбук с подсветкой клавиатуры
Компания Dell объявила о начале продаж 15-дюймового ноутбука Inspiron 5523 на российском рынке. Dell Inspiron 5523 оснащен 15-дюймовым экраном высо
|14.12.2012
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Dell обновила приложения и сервисы для создания персонального «облака»
стрый и безопасный доступ к ПК и Mac с устройств на базе Android, iOS и Windows RT, включая планшет Dell XPS 10, а также через любой веб-браузер, сообщили CNews в компании. Так, приложение Pock
|06.12.2012
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Dell XPS 12: ультрабук-трансформер с сенсорным экраном и Windows 8
атареей, обеспечивающей до 8 часов работы. В качестве предустановленной ОС выступает Windows 8. Вес Dell XPS 12 при толщине корпуса 20 мм составляет 1,4 кг. Вес Dell XPS 12 На российском
|04.12.2012
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Ультрабук Dell XPS 14 со временем работы до 11 часов - на российском рынке
лимерная аккумуляторная батарея, согласно спецификации, обеспечивает до 11 часов автономной работы. Dell XPS 14 На российском рынке ультрабук Dell XPS 14 доступен по ориентировочной розн
|29.11.2012
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Ноутбуки Dell Inspiron 3521 и 5521 появились на российском рынке
Dell объявила о выходе на российский рынок новых 15-дюймовых ноутбуков Inspiron 3521 и 5521, предназначенных для решения широкого круга задач. Многофункциональный н
|22.10.2012
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Ноутбук Dell Inspiron 3520 вышел на российский рынок
Российским покупателям стал доступен ноутбук Dell Inspiron 3520, в котором компания Dell реализовала новейшие мультимедийные технологии. Ноутбу
|20.08.2012
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Dell приступила к продажам в России ноутбука XPS 15
Мультимедийный ноутбук Dell XPS 15, официально анонсированный в начале июля, появился в России. Об этом сообщила пре
|03.07.2012
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Новинки: ноутбуки и ультрабук Dell Inspiron в России
Теперь российские потребители смогут приобрести новейшие модели ноутбуков Inspiron 5520 и 5720, а также ультрабук Inspiron 5423. Линейка продуктов Inspiron
|26.06.2012
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Dell представил в России два новых флагманских ноутбука
чальную конфигурацию: Dell XPS 14 - $1099, XPS 15 - $1299. В России новые модели дополнят ультрабук XPS 13, который был представлен ранее и уже доступен в продаже.
|09.06.2012
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Новые ноутбуки Dell представлены в России. ФОТО
Компания Dell анонсировала на российском рынке два новых ноутбука - Inspiron 5520 и 5720, - а также второй ультрабук в своей линейке - Inspiron 5423. Новы
|08.06.2012
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Dell представила новый ультрабук и ноутбуки Inspiron
Dell объявила о выпуске двух новых ноутбуков - Inspiron 5520 и 5720, - а также второго ультрабука в своей линейке - Inspiron 5423. Но
|30.05.2012
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Dell выпустил клона Apple iMac
о данным IDC за I квартал 2012 г., анонсировала новую модель настольного компьютера "все в одном" - Dell XPS One 27. В пресс-службе отметили, что это самый большой компьютер данного класса в ли
Dell Inspiron и организации, системы, технологии, персоны:
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|Мобильные системы 118 1
|VideoCardz 44 1
|TG Daily 98 1
|MacWorld 134 1
|Computer Weekly 376 1
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