Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft Synaptics и Goodix, и используемых в ноутбуках серий Microsoft Surface Pro X, Lenovo ThinkPad T14 и Dell Inspiron 15. Все эти сенсоры обладают собственным микропроцессором и хранилищем данных,

Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel -нанометровых процессоров – выпуск чипов 10 нм в этой серии Intel пока не планирует. Характеристики Dell XPS 13 Developer Edition Обновленный ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition поступ

Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro ologies в рамках выставки Computex 2019 представила новинки линейки серии XPS и всех основных серий Inspiron и Vostro, отвечающие требованиям современных пользователей и малого бизнеса. Линейка

Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозные решения. В эт

Ноутбуки: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года Ноутбуки для базовых задач (до 40 000 рублей) Dell Inspiron 5570 Dell Inspiron 5570 — ноутбук на энергоэффективных процессорах Intel

Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены вычислительных систем, а также соответствующих аксессуаров. Обновилась линейка доступных моноблоков Inspiron, представлены новые модификации ноутбуков семейства XPS 15 и новые мониторы семейств

Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, новую модификацию ноутбука XPS 15 и новые мониторы семейства S, а также объявила о

Новинки Dell на российском рынке Dell открывает на российском рынке продажи нового поколения ноутбуков XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Новый ноутбук D

Dell начинает продажи в России новых продуктов Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Ноутбук Dell

Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware системы для игр на выставке PAX West в Сиэтле, США (1-4 сентября). Среди новинок — игровой ноутбук Inspiron 15 серии 7000 и игровая настольная система Для пользователей с ограниченным бюджетом

Dell представила новые моноблоки и настольный ПК Inspiron с поддержкой VR Dell представила на выставке Computex 2017 два новых моноблока — Inspiron 27 серии 7000, Inspiron 24 серии 5000, а также новый компьютер Inspiron

Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports Dell объявила о начале продаж в регионе EMEA новых портативных систем Dell Inspiron и Dell Alienware. Как рассказали CNews в компании, ноутбуки Dell Inspiron соз

Dell представила новые компьютеры линейки Inspiron Компания Dell обновила линейку компьютеров Inspiron, в которую вошли устройства «2 в 1» различного уровня — премиум-системы серии 7000 (

Обзор планшетного компьютера Dell XPS 12 (9250): чудесные превращения Модель Dell XPS 12 (9250) — новёхонький представитель так называемого класса "трансформеров". То ест

Обзор Dell Inspiron 15 (5558): то, что надо! Внешний вид Dell Inspiron 15 (5558) выглядит привычно для ноутбуков. Конечно, это не маленький портативный дру

Dell начала продажи новых компьютеров Inspiron и XPS в России Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков: XPS 13 (9350), XPS 15 (9550), Inspiron 15 серии 5000 (5559) и Inspiron 17 серии 5000 (5759), Inspiron 15 сери

Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями остоянии устройство можно закрыть, и оно будет выглядеть как закрытый ноутбук. Обновленная линейка: Dell XPS 13, XPS 15 и XPS 12В базовой конфигурации XPS 12 оснащается 12-дюймовым дисплеем с р

Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем Казалось, что ультрабукам нечем уже нас удивить, но это только казалось. Технические характеристики Dell XPS 13 (тестируемая версия) Процессор Intel Core i7-5500U 2,4 ГГц, техпроцесс 14 нм ОЗУ

Новые модели серии Dell Inpiron пришли в Россию В российские магазины электроники начинают поступать обновлённые ноутбуки линейки Inspiron, а также моноблок Dell Inspiron 23 (2350) и ультрабук Dell XPS 13. Все новинк

Новые ноутбуки линейки Dell Inspiron доступны в России Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков линейки Inspiron: Dell Inspiron 15 7000 Series (7548), Dell Inspiron 15 5000 Series (55

Dell обновила линейку флагманских ноутбуков. ФОТО Dell в рамках выставки CES 2015 в Лас-Вегасе представила обновленные модели флагманских ноутбуков Dell XPS 13 и XPS 15. Обе модели «переехали» на процессоры Intel Core пятого поколения под ко

Dell представила новые ноутбуки и настольный компьютер «все в одном» Компания Dell обновила модельный ряд персональных компьютеров Inspiron, представив новый ультрабук Inspiron 11 3000, три новых ноутбука Inspiron<

Карбоновый трансформер: обзор ультрабука Dell XPS 12 9Q23 до 15,6 дюймов — поворотный механизм экрана реализован пока только в относительно новых ультрабуках Dell XPS 12. Классические представители этого семейства, ориентированного на максимальную моб

Ультрабук Dell XPS 13 с ОС Ubuntu стал доступен российским разработчикам ация Dell объявила, что российские разработчики получили возможность заказать флагманский ультрабук Dell XPS 13 со встроенной ОС Ubuntu 12.04 LTS компании Canonical. Dell XPS 13 - это ул

Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012

Dell везет в Россию гигантский моноблок-планшет Компания Dell представила на российском рынке настольный моноблок Dell XPS 18, оборудованный 18,4-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD (1920 x 1080). Бл

Dell обновила ультрабук XPS 13 до Full HD 4 тыс., второго - $1,6 тыс. По-прежнему доступны модификации с дисплеями 720p по более низкой цене. Dell XPS 13 оснащается 13-дюймовой матрицей, прикрытой защитным стеклом Corning Gorilla Glass

Dell начала продажи 17-дюймовых ноутбуков Inspiron 3721 и 5721 Компания Dell приступила к продажам ноутбуков Dell Inspiron 3721 и 5721 с 17,3-дюймовыми матрицами. В зависимости от конфигурации, ноутбуки осна

Dell Inspiron 5523: 15-дюймовый ноутбук с подсветкой клавиатуры Компания Dell объявила о начале продаж 15-дюймового ноутбука Inspiron 5523 на российском рынке. Dell Inspiron 5523 оснащен 15-дюймовым экраном высо

Dell обновила приложения и сервисы для создания персонального «облака» стрый и безопасный доступ к ПК и Mac с устройств на базе Android, iOS и Windows RT, включая планшет Dell XPS 10, а также через любой веб-браузер, сообщили CNews в компании. Так, приложение Pock

Dell XPS 12: ультрабук-трансформер с сенсорным экраном и Windows 8 атареей, обеспечивающей до 8 часов работы. В качестве предустановленной ОС выступает Windows 8. Вес Dell XPS 12 при толщине корпуса 20 мм составляет 1,4 кг. Вес Dell XPS 12 На российском

Ультрабук Dell XPS 14 со временем работы до 11 часов - на российском рынке лимерная аккумуляторная батарея, согласно спецификации, обеспечивает до 11 часов автономной работы. Dell XPS 14 На российском рынке ультрабук Dell XPS 14 доступен по ориентировочной розн

Ноутбуки Dell Inspiron 3521 и 5521 появились на российском рынке Dell объявила о выходе на российский рынок новых 15-дюймовых ноутбуков Inspiron 3521 и 5521, предназначенных для решения широкого круга задач. Многофункциональный н

Ноутбук Dell Inspiron 3520 вышел на российский рынок Российским покупателям стал доступен ноутбук Dell Inspiron 3520, в котором компания Dell реализовала новейшие мультимедийные технологии. Ноутбу

Dell приступила к продажам в России ноутбука XPS 15 Мультимедийный ноутбук Dell XPS 15, официально анонсированный в начале июля, появился в России. Об этом сообщила пре

Новинки: ноутбуки и ультрабук Dell Inspiron в России Теперь российские потребители смогут приобрести новейшие модели ноутбуков Inspiron 5520 и 5720, а также ультрабук Inspiron 5423. Линейка продуктов Inspiron

Dell представил в России два новых флагманских ноутбука чальную конфигурацию: Dell XPS 14 - $1099, XPS 15 - $1299. В России новые модели дополнят ультрабук XPS 13, который был представлен ранее и уже доступен в продаже.

Новые ноутбуки Dell представлены в России. ФОТО Компания Dell анонсировала на российском рынке два новых ноутбука - Inspiron 5520 и 5720, - а также второй ультрабук в своей линейке - Inspiron 5423. Новы

Dell представила новый ультрабук и ноутбуки Inspiron Dell объявила о выпуске двух новых ноутбуков - Inspiron 5520 и 5720, - а также второго ультрабука в своей линейке - Inspiron 5423. Но