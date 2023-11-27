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Dell Inspiron Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

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27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft

Synaptics и Goodix, и используемых в ноутбуках серий Microsoft Surface Pro X, Lenovo ThinkPad T14 и Dell Inspiron 15. Все эти сенсоры обладают собственным микропроцессором и хранилищем данных,

22.08.2019 Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel

-нанометровых процессоров – выпуск чипов 10 нм в этой серии Intel пока не планирует. Характеристики Dell XPS 13 Developer Edition Обновленный ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition поступ
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro

ologies в рамках выставки Computex 2019 представила новинки линейки серии XPS и всех основных серий Inspiron и Vostro, отвечающие требованиям современных пользователей и малого бизнеса. Линейка
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены

Вегасе множество новых и усовершенствованных продуктов и программных функций линеек Latitude, XPS и Inspiron. «Выставка CES открывает год, и в январе часто принимаются амбициозные решения. В эт
24.04.2018 Ноутбуки: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года

Ноутбуки для базовых задач (до 40 000 рублей) Dell Inspiron 5570 Dell Inspiron 5570 — ноутбук на энергоэффективных процессорах Intel
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены

вычислительных систем, а также соответствующих аксессуаров. Обновилась линейка доступных моноблоков Inspiron, представлены новые модификации ноутбуков семейства XPS 15 и новые мониторы семейств
10.04.2018 Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S

Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, новую модификацию ноутбука XPS 15 и новые мониторы семейства S, а также объявила о

02.03.2018 Новинки Dell на российском рынке

Dell открывает на российском рынке продажи нового поколения ноутбуков XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Новый ноутбук D
01.03.2018 Dell начинает продажи в России новых продуктов

Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Ноутбук Dell

08.09.2017 Представлены новые ПК для киберспорта от Dell и Alienware

системы для игр на выставке PAX West в Сиэтле, США (1-4 сентября). Среди новинок — игровой ноутбук Inspiron 15 серии 7000 и игровая настольная система Для пользователей с ограниченным бюджетом
01.06.2017 Dell представила новые моноблоки и настольный ПК Inspiron с поддержкой VR

Dell представила на выставке Computex 2017 два новых моноблока — Inspiron 27 серии 7000, Inspiron 24 серии 5000, а также новый компьютер Inspiron

19.01.2017 Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports

Dell объявила о начале продаж в регионе EMEA новых портативных систем Dell Inspiron и Dell Alienware. Как рассказали CNews в компании, ноутбуки Dell Inspiron соз
13.07.2016 Dell представила новые компьютеры линейки Inspiron

Компания Dell обновила линейку компьютеров Inspiron, в которую вошли устройства «2 в 1» различного уровня — премиум-системы серии 7000 (
10.06.2016 Обзор планшетного компьютера Dell XPS 12 (9250): чудесные превращения

Модель Dell XPS 12 (9250) — новёхонький представитель так называемого класса "трансформеров". То ест
14.12.2015 Обзор Dell Inspiron 15 (5558): то, что надо!

Внешний вид Dell Inspiron 15 (5558) выглядит привычно для ноутбуков. Конечно, это не маленький портативный дру
18.11.2015 Dell начала продажи новых компьютеров Inspiron и XPS в России

Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков: XPS 13 (9350), XPS 15 (9550), Inspiron 15 серии 5000 (5559) и Inspiron 17 серии 5000 (5759), Inspiron 15 сери
08.10.2015 Dell выпустил флагманские ноутбуки с «безрамочными» дисплеями

остоянии устройство можно закрыть, и оно будет выглядеть как закрытый ноутбук. Обновленная линейка: Dell XPS 13, XPS 15 и XPS 12В базовой конфигурации XPS 12 оснащается 12-дюймовым дисплеем с р
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем

Казалось, что ультрабукам нечем уже нас удивить, но это только казалось. Технические характеристики Dell XPS 13 (тестируемая версия)  Процессор Intel Core i7-5500U 2,4 ГГц, техпроцесс 14 нм ОЗУ
16.03.2015 Новые модели серии Dell Inpiron пришли в Россию

В российские магазины электроники начинают поступать обновлённые ноутбуки линейки Inspiron, а также моноблок Dell Inspiron 23 (2350) и ультрабук Dell XPS 13. Все новинк
13.03.2015 Новые ноутбуки линейки Dell Inspiron доступны в России

Компания Dell начала продажи на российском рынке новых ноутбуков линейки Inspiron: Dell Inspiron 15 7000 Series (7548), Dell Inspiron 15 5000 Series (55
07.01.2015 Dell обновила линейку флагманских ноутбуков. ФОТО

Dell в рамках выставки CES 2015 в Лас-Вегасе представила обновленные модели флагманских ноутбуков Dell XPS 13 и XPS 15. Обе модели «переехали» на процессоры Intel Core пятого поколения под ко
18.09.2013 Dell представила новые ноутбуки и настольный компьютер «все в одном»

Компания Dell обновила модельный ряд персональных компьютеров Inspiron, представив новый ультрабук Inspiron 11 3000, три новых ноутбука Inspiron<
16.09.2013 Карбоновый трансформер: обзор ультрабука Dell XPS 12 9Q23

до 15,6 дюймов — поворотный механизм экрана реализован пока только в относительно новых ультрабуках Dell XPS 12. Классические представители этого семейства, ориентированного на максимальную моб
24.04.2013 Ультрабук Dell XPS 13 с ОС Ubuntu стал доступен российским разработчикам

ация Dell объявила, что российские разработчики получили возможность заказать флагманский ультрабук Dell XPS 13 со встроенной ОС Ubuntu 12.04 LTS компании Canonical. Dell XPS 13 - это ул
18.04.2013 Новые планшеты Dell XPS 10 и Latitude 10 появились в России

Корпорация Dell начала продажи планшетных компьютеров Dell XPS 10 и Latitude 10 в России. XPS 10 был представлен на международной выставке IFA 2012
01.04.2013 Dell везет в Россию гигантский моноблок-планшет

Компания Dell представила на российском рынке настольный моноблок Dell XPS 18, оборудованный 18,4-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD (1920 x 1080). Бл
06.02.2013 Dell обновила ультрабук XPS 13 до Full HD

4 тыс., второго - $1,6 тыс. По-прежнему доступны модификации с дисплеями 720p по более низкой цене. Dell XPS 13 оснащается 13-дюймовой матрицей, прикрытой защитным стеклом Corning Gorilla Glass
25.12.2012 Dell начала продажи 17-дюймовых ноутбуков Inspiron 3721 и 5721

Компания Dell приступила к продажам ноутбуков Dell Inspiron 3721 и 5721 с 17,3-дюймовыми матрицами. В зависимости от конфигурации, ноутбуки осна
17.12.2012 Dell Inspiron 5523: 15-дюймовый ноутбук с подсветкой клавиатуры

Компания Dell объявила о начале продаж 15-дюймового ноутбука Inspiron 5523 на российском рынке. Dell Inspiron 5523 оснащен 15-дюймовым экраном высо
14.12.2012 Dell обновила приложения и сервисы для создания персонального «облака»

стрый и безопасный доступ к ПК и Mac с устройств на базе Android, iOS и Windows RT, включая планшет Dell XPS 10, а также через любой веб-браузер, сообщили CNews в компании. Так, приложение Pock
06.12.2012 Dell XPS 12: ультрабук-трансформер с сенсорным экраном и Windows 8

атареей, обеспечивающей до 8 часов работы. В качестве предустановленной ОС выступает Windows 8. Вес Dell XPS 12 при толщине корпуса 20 мм составляет 1,4 кг. Вес Dell XPS 12 На российском
04.12.2012 Ультрабук Dell XPS 14 со временем работы до 11 часов - на российском рынке

лимерная аккумуляторная батарея, согласно спецификации, обеспечивает до 11 часов автономной работы. Dell XPS 14 На российском рынке ультрабук Dell XPS 14 доступен по ориентировочной розн
29.11.2012 Ноутбуки Dell Inspiron 3521 и 5521 появились на российском рынке

Dell объявила о выходе на российский рынок новых 15-дюймовых ноутбуков Inspiron 3521 и 5521, предназначенных для решения широкого круга задач. Многофункциональный н
22.10.2012 Ноутбук Dell Inspiron 3520 вышел на российский рынок

Российским покупателям стал доступен ноутбук Dell Inspiron 3520, в котором компания Dell реализовала новейшие мультимедийные технологии. Ноутбу
20.08.2012 Dell приступила к продажам в России ноутбука XPS 15

Мультимедийный ноутбук Dell XPS 15, официально анонсированный в начале июля, появился в России. Об этом сообщила пре
03.07.2012 Новинки: ноутбуки и ультрабук Dell Inspiron в России

Теперь российские потребители смогут приобрести новейшие модели ноутбуков Inspiron 5520 и 5720, а также ультрабук Inspiron 5423. Линейка продуктов Inspiron

26.06.2012 Dell представил в России два новых флагманских ноутбука

чальную конфигурацию: Dell XPS 14 - $1099, XPS 15 - $1299. В России новые модели дополнят ультрабук XPS 13, который был представлен ранее и уже доступен в продаже.
09.06.2012 Новые ноутбуки Dell представлены в России. ФОТО

Компания Dell анонсировала на российском рынке два новых ноутбука - Inspiron 5520 и 5720, - а также второй ультрабук в своей линейке - Inspiron 5423. Новы
08.06.2012 Dell представила новый ультрабук и ноутбуки Inspiron

Dell объявила о выпуске двух новых ноутбуков - Inspiron 5520 и 5720, - а также второго ультрабука в своей линейке - Inspiron 5423. Но
30.05.2012 Dell выпустил клона Apple iMac

о данным IDC за I квартал 2012 г., анонсировала новую модель настольного компьютера "все в одном" - Dell XPS One 27. В пресс-службе отметили, что это самый большой компьютер данного класса в ли

Публикаций - 317, упоминаний - 757

Dell Inspiron и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 261
Dell Technologies - Dell Computer 2219 154
Intel Corporation 12811 136
Nvidia Corp 4002 94
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 70
Lenovo Group 2447 64
Acer Group - Acer Inc 2776 60
HP Inc. 5883 55
Apple Inc 13156 54
Microsoft Corporation 25775 48
Sony 6739 47
AMD - Advanced Micro Devices 4641 44
VAIO 475 33
Toshiba Corporation 2980 33
AMD Graphics Product Group - ATI 973 27
Dell Alienware Corp 149 24
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 20
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 20
Samsung Electronics 11065 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 14
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 13
Fujitsu 2105 11
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 10
Rover - RoverComputers 423 9
LG Electronics 3735 9
Fostergroup 52 8
Hitachi - Хитачи 1501 7
Bang&Olufsen - B&O 148 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Compal Electronics 137 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Qualcomm Technologies 1974 5
SanDisk 343 4
Samsung - Harman - JBL 243 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Белый Ветер 365 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Yamaha - Ямаха 110 1
LEGO 260 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Верный - торговая сеть 326 1
DuPont - Дюпон 101 1
Uber 357 1
Ferrari NV 159 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Уральские пельмени - российское творческое объединение из Екатеринбурга 4 1
Momentus Space 29 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Новый век 27 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Dell Ventures 30 1
Carphone Warehouse 43 1
Sony Style 30 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 277
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 193
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 155
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 154
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 116
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 109
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 108
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 97
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 94
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 146 88
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 87
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 87
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 86
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 83
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 79
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 75
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 74
DDR - Double data rate 3083 74
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 73
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 68
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 57
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 49
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 48
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 47
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 46
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 43
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 41
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 40
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 38
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 37
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 34
Intel Core - Семейство процессоров 1251 80
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 75
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 73
Microsoft Windows 16882 68
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 49
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 47
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 45
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 42
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 41
Intel Core i - Cерия процессоров 534 41
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 39
Intel Celeron - Серия процессоров 979 36
Microsoft Windows 10 1938 36
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 35
Nvidia GeForce Go 189 34
Nvidia GeForce GTX 525 34
Intel HD Graphics - графический процессор 233 32
Microsoft Windows 7 2007 31
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 30
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 30
AMD Mobility Radeon 232 30
Linux OS 11533 29
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 26
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 26
Apple MacBook Pro 559 26
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 25
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 23
Nvidia GeForce GT 337 23
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 21
Toshiba Satellite 166 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 20
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 20
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 20
Fujitsu LifeBook 167 20
AMD Turion 169 19
Microsoft Windows XP 2431 18
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 18
Intel Celeron M 118 18
Microsoft Windows Hello 210 17
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 17
Ксенин Алекс 311 28
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Sam Burd - Сэм Бурд 5 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Исаакян Константин 6 2
Wolfson Scott - Уолфсон Скотт 4 2
Зайцев Михаил 345 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Захир Максим 22 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Помозов Алексей 88 1
Гуров Алексей 11 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Семенов Сергей 30 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Milman David - Милман Дэвид 2 1
Донцова Дарья 18 1
Терляков Андрей 3 1
Сергеев Иван 74 1
Тарасов Сергей 47 1
Корчагин Олег 9 1
Артюшкин Сергей 6 1
Черкасов Вадим 1 1
Лисовицкий Дмитрий 1 1
Clarkson Jeremy - Кларксон Джереми 2 1
Пиккат-Ордынский Сергей 7 1
Пешков Дмитрий 45 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Перепелов Валерий 2 1
Минов Денис 3 1
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
Подорожанский Михаил 1 1
Шталенков Александр 4 1
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 86
Япония 13807 33
Европа 24964 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Китай - Тайвань 4245 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Канада 5082 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Америка - Американский регион 2206 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Германия - Берлин 732 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка Южная 884 2
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Испания - Королевство 3840 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Нидерланды 3746 1
Малайзия 922 1
Европа Западная 1496 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 42
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Ergonomics - Эргономика 1755 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 11
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 10
Английский язык 7030 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 3
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