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U.S. PTO USPTO the United States Patent and Trademark Office Ведомство по патентам и товарным знакам США
СОБЫТИЯ
|05.02.2025
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Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд
Под защитой государства Корпорация Oracle обратилась в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) с просьбой частично отклонить иск против нее, авторы которого хотят забрать у нее прав
|27.11.2024
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Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования
Deno – среды выполнения JavaScript (JS), обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием лишить корпорацию Oracle прав на товарный знак JavaScript. Своей целью о
|06.07.2023
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Понижающая радиационную нагрузку российская технология КТ получила патент США
й рост благодаря увеличению количества проектов в медицине и развитию нового рыночного сегмента – промышленной томографии», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров. Этот патент США стал первым изобретением в области КТ, полученным учеными Smart Engines в Штатах. Всего компания уже получила пять патентов США на изобретения связанные с искусственным интеллектом.
|24.12.2018
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ИТ-гиганты патентуют шпионаж
Куда идет король, большой-большой секрет? Facebook располагает сразу несколькими алгоритмами, позволяющими предсказать, куда направится человек. В конце этого года патентное ведомство США удовлетворило три заявки компании и зарегистрировало на ее имя технологии по прогнозированию передвижений людей. Так 4 декабря Facebook получила патент под названием Off
|30.11.2016
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Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США
д, наконец был разрешен Федеральным районным судом. Как рассказали CNews в компании, решением суда данный иск был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к созданию решений по обеспечению доступности данных в корпоративном сегменте, продемонстриров
|06.05.2013
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Apple патентует технологии удаленного управления автомобилем
На сайте американского Бюро по патентам и товарным знакам США (US Patent and Trade Office) опубликованы две новые за
|27.11.2012
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Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку
Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, соо
|26.12.2008
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Российский сотрудник Cisco получил свидетельство патентного Бюро США на изобретение
ли в устройство для автоматического создания и поддержки сетевых фильтров. Соответствующая заявка в Бюро патентов и товарных знаков США была подана в 2002 г. В то время Андрей Кузьмич занимал д
|05.06.2007
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Microsoft не сдается: право на IE-патент еще можно вернуть
Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) приняло решение о том, что Microsoft может утверждать своё полноправное владение патен
|26.12.2006
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Microsoft запатентует RSS?
Патентное бюро США, USPTO, опубликовало в конце прошлой недели две заявки Microsoft на патенты технологий, связан
|10.12.2002
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Патентное бюро США тестирует систему онлайновой подачи заявок
Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) открылo в тестовом режиме онлайновую систему подачи заявок на выдачу патентов, которая, в случае успешной работы, заменит впоследствии бумажную. Прототипная система состоит из приложения
|30.04.2002
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В патентном бюро США появилась информация о купленных патентах Microsoft
ехмерной графики, купленные Microsoft у SGI в октябре прошлого года за $62,5 млн., появились в базе патентного бюро США (US Patent Office) как собственность софтверного гиганта. Это следующие п
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