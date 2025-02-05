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Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. PTO USPTO the United States Patent and Trademark Office Ведомство по патентам и товарным знакам США

U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США

СОБЫТИЯ


05.02.2025 Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд

Под защитой государства Корпорация Oracle обратилась в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) с просьбой частично отклонить иск против нее, авторы которого хотят забрать у нее прав
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования

Deno – среды выполнения JavaScript (JS), обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием лишить корпорацию Oracle прав на товарный знак JavaScript. Своей целью о
06.07.2023 Понижающая радиационную нагрузку российская технология КТ получила патент США

й рост благодаря увеличению количества проектов в медицине и развитию нового рыночного сегмента – промышленной томографии», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров. Этот патент США стал первым изобретением в области КТ, полученным учеными Smart Engines в Штатах. Всего компания уже получила пять патентов США на изобретения связанные с искусственным интеллектом.

24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж

Куда идет король, большой-большой секрет? Facebook располагает сразу несколькими алгоритмами, позволяющими предсказать, куда направится человек. В конце этого года патентное ведомство США удовлетворило три заявки компании и зарегистрировало на ее имя технологии по прогнозированию передвижений людей. Так 4 декабря Facebook получила патент под названием Off
30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США

д, наконец был разрешен Федеральным районным судом. Как рассказали CNews в компании, решением суда данный иск был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к созданию решений по обеспечению доступности данных в корпоративном сегменте, продемонстриров
06.05.2013 Apple патентует технологии удаленного управления автомобилем

На сайте американского Бюро по патентам и товарным знакам США (US Patent and Trade Office) опубликованы две новые за
27.11.2012 Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку

Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, соо
26.12.2008 Российский сотрудник Cisco получил свидетельство патентного Бюро США на изобретение

ли в устройство для автоматического создания и поддержки сетевых фильтров. Соответствующая заявка в Бюро патентов и товарных знаков США была подана в 2002 г. В то время Андрей Кузьмич занимал д
05.06.2007 Microsoft не сдается: право на IE-патент еще можно вернуть

Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) приняло решение о том, что Microsoft может утверждать своё полноправное владение патен
26.12.2006 Microsoft запатентует RSS?

Патентное бюро США, USPTO, опубликовало в конце прошлой недели две заявки Microsoft на патенты технологий, связан
10.12.2002 Патентное бюро США тестирует систему онлайновой подачи заявок

Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) открылo в тестовом режиме онлайновую систему подачи заявок на выдачу патентов, которая, в случае успешной работы, заменит впоследствии бумажную. Прототипная система состоит из приложения
30.04.2002 В патентном бюро США появилась информация о купленных патентах Microsoft

ехмерной графики, купленные Microsoft у SGI в октябре прошлого года за $62,5 млн., появились в базе патентного бюро США (US Patent Office) как собственность софтверного гиганта. Это следующие п

Публикаций - 217, упоминаний - 280

U.S. PTO и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 64
Microsoft Corporation 25775 36
Google LLC 12688 27
Samsung Electronics 11064 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Intel Corporation 12811 15
Cisco Systems 5372 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Lenovo Motorola 3566 11
Dell EMC 5180 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 9
LG Electronics 3735 8
Oracle Corporation 7074 8
Sony 6739 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
HTC Corporation 1512 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
HP Inc. 5883 5
Fujitsu 2105 5
Yahoo! 3726 5
Nvidia Corp 4002 4
Cisco Systems - InfoGear Technology 12 4
Lenovo Group 2446 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Toshiba Corporation 2980 4
Red Hat 1378 4
Adobe Systems 1597 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
X Corp - Twitter 2938 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Canon 1439 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
PayPal 671 3
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 4
Barnes & Noble 171 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
BMW Group 482 3
Visa International 1993 3
Ford 435 3
Miele - Миле 139 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Corporation Trust Company 2 2
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
TripAdvisor 41 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Hyndai 16 1
Ferrari NV 159 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
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Максимус 28 1
Резонанс НПП 407 1
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Арлазаров Владимир 290 6
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Кащенко Надежда 7 3
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Наумов Виктор 126 1
Демидов Иван 4 1
Шабанов Илья 60 1
Власова Ксения 3 1
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Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 193
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Япония 13807 13
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Канада 5082 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
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