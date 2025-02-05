U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США

Под защитой государства Корпорация Oracle обратилась в Бюро по патентам и товарным знакам США ( USPTO ) с просьбой частично отклонить иск против нее, авторы которого хотят забрать у нее прав

Deno – среды выполнения JavaScript (JS), обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США ( USPTO ) с требованием лишить корпорацию Oracle прав на товарный знак JavaScript. Своей целью о

й рост благодаря увеличению количества проектов в медицине и развитию нового рыночного сегмента – промышленной томографии», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров. Этот патент США стал первым изобретением в области КТ, полученным учеными Smart Engines в Штатах. Всего компания уже получила пять патентов США на изобретения связанные с искусственным интеллектом.

Куда идет король, большой-большой секрет? Facebook располагает сразу несколькими алгоритмами, позволяющими предсказать, куда направится человек. В конце этого года патентное ведомство США удовлетворило три заявки компании и зарегистрировало на ее имя технологии по прогнозированию передвижений людей. Так 4 декабря Facebook получила патент под названием Off