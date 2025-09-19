Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зайцев Олег
УПОМИНАНИЯ
Зайцев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5151 6
|ESET - ESET Software 1142 2
|Microsoft Corporation 25055 1
|Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
|U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 3
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
|Шабанов Илья 60 2
|Коробцев Максим 2 1
|Смирнов Евгений 40 1
|Павлющик Михаил 4 1
|Калгин Алексей 7 1
|Шияфетдинов Дамир 5 1
|Казачков Андрей 3 1
|Кулаги Андрей 1 1
|Касперский Евгений 326 1
|Калинин Андрей 33 1
|Александрова Анна 23 1
|Потасуев Павел 8 1
|Бердников Василий 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153303 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
