Зайцев Олег


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для автобусного парка Улан-Удэ 1
16.02.2010 «Лаборатория Касперского» запатентовала аппаратный антивирус для борьбы с руткитами 1
31.08.2009 «Лаборатория Касперского» запатентовала 5 новых ИБ-технологий в России 1
18.06.2009 «Касперский» запатентовал вирусную «детоксикацию» 1
18.06.2009 «Лаборатория Касперского» запатентовала способ борьбы с вредоносным ПО 1
24.04.2009 Названы лучшие антивирусы для ядра Windows 1
13.04.2007 Зайцев пришел в «Лабораторию Касперского» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Зайцев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5151 6
ESET - ESET Software 1142 2
Microsoft Corporation 25055 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13350 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7659 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 384 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10896 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5630 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4203 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 879 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2229 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 622 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 305 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2313 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 39 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 441 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 849 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3375 1
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 51 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3217 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2246 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9701 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4345 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3747 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3087 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 127 1
Kaspersky Internet Security 467 2
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
Kaspersky AVZ - Антивирус Зайцева 1 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Microsoft Windows 16139 1
Шабанов Илья 60 2
Коробцев Максим 2 1
Смирнов Евгений 40 1
Павлющик Михаил 4 1
Калгин Алексей 7 1
Шияфетдинов Дамир 5 1
Казачков Андрей 3 1
Кулаги Андрей 1 1
Касперский Евгений 326 1
Калинин Андрей 33 1
Александрова Анна 23 1
Потасуев Павел 8 1
Бердников Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1597 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1807 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3647 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4854 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6102 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4668 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 1
