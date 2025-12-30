Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188425
ИКТ 14583
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81483
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Bootkit Буткит вредоносное ПО


Буткит (Bootkit) (от англ. boot — загрузка и kit — набор инструментов) - это вредоносная программа (так называемая MBR-руткит), которая осуществляет модификацию загрузочного сектора MBR (Master Boot Record) — первого физического сектора на жёстком диске.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


30.12.2025 В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм 2
27.10.2025 Positive Technologies и «АМТ-Груп» предлагают совместную защиту бизнеса от целенаправленных атак и массовых угроз 1
17.10.2025 Сотни тысяч ноутбуков Framework на Linux содержат бэкдор 1
29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием 1
Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры? 2
15.07.2025 Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает 1
14.05.2025 Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров 1
10.02.2025 Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами 1
05.02.2025 Первый UEFI-буткит под Linux насторожил исследователей 2
22.08.2024 Пытаясь починить «дыру» в Windows, Microsoft запретила загружать Linux на ПК 1
26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике 1
06.12.2023 ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI 1
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 2
05.10.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне 1
31.07.2020 Найден способ взломать любую ОС Linux 1
26.06.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новые атаки буткита Rovnix в разгар пандемии 1
19.07.2018 Eset: на Россию, Украину и Турцию приходится 25% обнаружений Win32/Glupteba 1
04.08.2015 Новый червь вселяется в «биос» компьютеров Apple Mac дистанционно 1
25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 1
12.01.2015 В компьютерах Apple обнаружена уязвимость нового типа 1
27.11.2013 Инциденты ИБ: поставлены новые рекорды 1
15.11.2013 Обновленный «Антивирусный Сканер» оснащен механизмом для обнаружения и лечения буткитов 1
05.08.2013 Eset: обзор вирусной активности за июль 2013 г. 1
08.07.2013 Kraftway представила новый защищенный моноблок Kraftway Studio 1
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС 1
11.02.2013 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию обнаружения буткитов 1
08.02.2013 Январь 2013: атака буткитов Trojan.Mayachok, новые угрозы для Windows и Android 1
13.08.2012 Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа» 1
02.08.2012 Eset исследовала новую модификацию буткита Rovnix 1
30.05.2012 Eset начала продажи пятого поколения бизнес-решений Eset NOD32 в России 1
08.02.2012 Eset начала бета-тестирование пятого поколения решений для бизнеса Eset NOD32 1
22.11.2011 Создатели трояна Carberp зарабатывают миллионы долларов еженедельно 1
18.07.2011 Программы-похитители персональных данных по-прежнему во главе российской вирусной двадцатки 1
08.07.2011 Обновленный сканер Dr.Web обнаруживает и лечит VBR-буткиты 3
16.05.2011 Eset выпустила бета-версии пятого поколения решений Eset NOD32 2
11.01.2011 «Доктор Веб»: 2010 г. стал годом расцвета интернет-мошенничества 1
16.02.2010 «Лаборатория Касперского» запатентовала аппаратный антивирус для борьбы с руткитами 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Bootkit и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1147 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5295 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1602 7
Microsoft Corporation 25272 7
Dr.Web - Доктор Веб 1276 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 4
Apple Inc 12660 4
Cisco Systems 5227 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2528 2
Lenovo Group 2366 2
Red Hat 1346 2
Google LLC 12288 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 2
EFI - Electronics for Imaging 45 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 2
Cezurity - Цезурити 11 1
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
Dell EMC 5098 1
HP Inc. 5765 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Samsung Electronics 10645 1
X Corp - Twitter 2909 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 810 1
Kerio Technologies 65 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Adobe Systems 1573 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
Yahoo! 3710 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Trend Micro 629 1
Bitdefender 160 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Eclypsium 10 1
APT41 - Double Dragon - Winnti - Хакерская группировка 10 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
Hacking Team 16 1
Heartland Payment Systems 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
eBay Inc 1632 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4807 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 21
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 15
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 13
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 244 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73492 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 11
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 714 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 6
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1352 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 808 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2348 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 4
Microsoft Windows API 305 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2261 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 701 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3542 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 3
Microsoft Windows 16371 16
Linux OS 10947 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 9
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 5
Google Android 14740 4
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 3
Mozilla Firefox - браузер 1920 3
Google Chrome - браузер 1652 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 3
Positive Technologies - PT Sandbox 102 3
ESET NOD32 Remote Administrator Console 59 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 11 2
Apple iOS 8277 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 124 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 2
Nokia Symbian OS 1403 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1332 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 2
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
Cezurity Cloud 3 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
Adobe Macromedia ColdFusion 33 1
Apple - TrueType - трутайп - формат компьютерных шрифтов 20 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 474 1
Apple macOS 2259 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Adobe Photoshop 793 1
Матросов Александр 45 4
Осипов Сергей 42 3
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 2
Гостев Александр 83 2
Кузнецов Игорь 19 1
Каревский Данила 3 1
Kovah Xeno - Кова Ксено 3 1
Реморенко Игорь 7 1
Coopersmith Alan - Куперсмит Алан 2 1
Янко Виталий 12 1
Архипов Константин 16 1
Шаров Борис 73 1
Голодец Ольга 23 1
Гребенников Николай 33 1
Матеев Денис 35 1
Вишняков Алексей 19 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Земков Сергей 159 1
Швецов Никита 21 1
Ерёмин Александр 9 1
Шабанов Илья 60 1
Юсупов Ренат 123 1
Михеева Юлия 2 1
Ильин Сергей 15 1
Толь Елена 8 1
Зайцев Олег 7 1
Ионов Николай 7 1
Осипов Александр 92 1
Рустамов Рустам 522 1
Пешков Дмитрий 25 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Зайцев Михаил 312 1
Мельникова Анастасия 431 1
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157523 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53500 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Украина 7801 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 3
Турция - Турецкая республика 2496 2
Нидерланды 3637 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Япония 13553 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Европа 24654 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Египет - Арабская Республика 1048 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 577 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Индия - Bharat 5709 1
Китай - Тайвань 4136 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10357 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Английский язык 6881 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
BleepingComputer - Издание 418 3
РИА Новости 990 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
NYT - The New York Times 1088 1
The Washington Post 343 1
Wired - Издание 271 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
The Register - The Register Hardware 1705 1
Reddit 361 1
AV-Test Institute 40 1
Juniper Research 551 1
Black Hat - Конференция 117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411645, в очереди разбора - 730601.
Создано именных указателей - 188425.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще