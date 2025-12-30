Получите все материалы CNews по ключевому слову

Буткит (Bootkit) (от англ. boot — загрузка и kit — набор инструментов) - это вредоносная программа (так называемая MBR-руткит), которая осуществляет модификацию загрузочного сектора MBR (Master Boot Record) — первого физического сектора на жёстком диске.