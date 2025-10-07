Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184089
ИКТ 14313
Организации 11112
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26296
Персоны 79106
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

APT41 Double Dragon Winnti Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 «Гарда» обнаружила кибератаку с использованием техник группировки APT41 1
10.02.2025 Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами 1
05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии 1
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
27.03.2020 Китай развернул самую масштабную кибершпионскую кампанию последних лет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

APT41 и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1555 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1443 2
Winnti Group - Хакерская группировка 15 2
Citrix Systems 834 1
Cisco Systems 5202 1
Trellix - FireEye 60 1
Zoho Corporation 20 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2344 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1320 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5710 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30804 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13418 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 900 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31500 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2325 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6880 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3925 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2530 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1678 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 845 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2242 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2281 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 951 2
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 226 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3236 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2222 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 607 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3108 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 238 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 699 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2391 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5713 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26789 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 841 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11365 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3172 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2616 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 41 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 455 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8031 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5250 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 132 1
Shellcode - Шелл-код - двоичный исполняемый код запуска оболочки - программа обладающая низкоуровневым доступом к операционной системе 17 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 385 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 262 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 656 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13293 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5045 4
Microsoft Windows 16177 2
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 33 1
Citrix Gateway 10 1
Cisco RV - серия маршрутизаторов 2 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Linux OS 10704 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 115 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 166 1
Positive Technologies - PT Sandbox 96 1
Impacket 4 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 230 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1761 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
FreePik 1320 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 627 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 57 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 1
Залманов Дмитрий 22 1
Сачков Илья 125 1
Jones Craig - Джонс Крейг 6 1
Вишняков Алексей 17 1
Осипов Сергей 42 1
Зайцев Михаил 298 1
Павлов Никита 105 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17927 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1168 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 1
Япония 13477 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2524 1
Италия - Итальянская Республика 4416 1
Франция - Французская Республика 7955 1
Саудовская Аравия - Королевство 626 1
Африка - Африканский регион 3550 1
Ближний Восток 3016 1
Сингапур - Республика 1896 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1131 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1807 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 435 1
Нидерланды - Амстердам 614 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 1
Европа 24552 1
Филиппины - Республика 578 1
Индонезия - Республика 996 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1045 1
Малайзия 889 1
Таиланд - Королевство 851 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 704 1
Азия Восточная 180 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1070 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 541 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9447 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 539 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14785 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8853 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 946 1
Международный женский день - 8 марта 368 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще