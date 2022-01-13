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Netgear

Netgear

СОБЫТИЯ

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13.01.2022 Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома

нный модуль ядра», — написал эксперт Sentinel Labs Макс Ван Амеронген (Max Van Amerongen). Библиотека была разработана в начале 2010-х годов. KCodes лицензировала ее таким производителям роутеров как Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Лишние вызовы Проблема этой библиотеки заключается в том, что она «слушает» вызовы от USB-устройств, поступающие не только из внутренн
29.03.2016 Netgear представила новую серию коммутаторов M4300

Компания Netgear представила новую серию коммутаторов M4300 Intelligent Edge. Серия представлена моделями 10G и 1G в различных форм-факторах и выбором опций POE. Впервые в рамках одной серии коммутаторо
19.11.2015 Netgear представила сетевую систему хранения данных ReadyNAS 3138

Компания Netgear, глобальный производитель сетевых продуктов для частных и корпоративных пользователей, а также сервис-провайдеров, дополнила модельный ряд высокопроизводительных стоечных сетевых СХД (N
30.01.2015 Netgear представила новые шассийные коммутаторы серии М6100

Компания Netgear представила новое высокопроизводительное сетевое решение - серию шассийных коммутаторов М6100. Новая серия коммутаторов является инструментом для комплексного подхода в построении сети

23.01.2015 Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch

Компания Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch - 8-портовую и 16-портовую Ethernet-модели. Устройства спроектированы специально, чтобы избавить пользователей от сложностей при

22.12.2014 Беспроводной трехдиапазонный маршрутизатор Netgear Nighthawk X6 доступен в России

Компания Netgear, глобальный производитель сетевых продуктов для частных пользователей, организаций и сервис-провайдеров, представила Nighthawk X6 AC3200 (R8000) — трехдиапазонный WiFi-роутер, поддержив
25.11.2014 Netgear представила новое поколение стекируемых смарт-коммутаторов для активно расширяемой инфраструктуры

Компания Netgear представила новую серию 10G Ethernet (10-гигабитных) смарт-коммутаторов ProSAFE S3300 Gigabit Stackable Smart Switch Series. Устройства серии ProSAFE S3300 являются фундаментом для пост
11.09.2014 Netgear и StorageCraft упрощают резервное копирование данных с выпуском решения ReadyRecover

Компания Netgear, глобальный производитель сетевых продуктов для частных пользователей, организаций и сервис-провайдеров, представила ReadyRecover — новое решение в линейке инновационных продуктов на пл
19.02.2014 Netgear представила два новых кабельных шлюза

Компания Netgear представила два новых кабельных шлюза. Новые устройства обеспечивают, с одной стороны, быстрый доступ в интернет, а с другой - скоростной WiFi, позволяя абонентам кабельных сетей избави
26.12.2013 Netgear анонсировал новое поколение коммутаторов ProSafe Plus для малых и средних корпоративных сетей

Компания Netgear объявила о расширении семейства гигабитных коммутаторов ProSafe Plus. Линейку дополнят три новых коммутатора с поддержкой Power-Over-Ethernet (PoE) - GS105PE, JGS516PE, JGS524PE. Теперь
26.12.2013 Netgear анонсировал новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP

Компания Netgear анонсировала новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP с функцией PD (PoE Powered Devices). Он предназначен для средних и малых корпоративных сетей, в которых работа
20.11.2013 Netgear представила новую систему хранения ReadyNAS 716

Компания Netgear представила новую систему хранения ReadyNAS 716 (RN716X). Новинка поддерживает сетевую инфраструктуру 10GbE и является, по данным компании, самым быстрым в мире сетевым хранилищем в дес
14.11.2013 Татьяна Андреева назначена региональным директором Netgear в России и СНГ

Компания Netgear объявила о назначении Татьяны Андреевой на должность регионального директора в России и СНГ. Татьяна Андреева уже более 20 лет работает на рынке информационных технологий России, в том

12.09.2013 В России начинаются продажи беспроводного адаптера Netgear Push2TV с поддержкой Intel WiDi и Miracast

Компания Netgear объявила о начале продаж в России беспроводного адаптера netgear Push2TV (PTV3000). Устройство с поддержкой технологий Intel WiDi и Miracast позволяет с помощью беспроводного сое
30.07.2013 Обзор хранилища корпоративного класса NETGEAR ReadyNAS 516

я дисков, снабжённых рычажками для удобного изъятия. Конструкция накопителя допускает «горячую» замену дисков, что позволяет вынимать и добавлять их в любой момент, не опасаясь повредить электронику. NETGEAR ReadyNAS 516 Корзины для дисков выполнены таким образом, что позволяют устанавливать диски без использования каких-либо инструментов: достаточно вынуть корзину, выдвинуть пластиковую ра
16.07.2013 Обзор Netgear R6300: самый быстрый в мире роутер?

ненаправленные антенны, целиком расположенные внутри корпуса. В теории, такая конструкция имеет меньшую эффективность, по сравнению с внешними антеннами, однако на практике разница почти не заметна. Netgear R6300: поразить с первого взгляда! В конструкции R6300 всё призвано олицетворять безудержную мощь. И мощь эта в первую очередь определяется блоком питания, рассчитанным на нагрузку 60 В
27.05.2013 Александринский театр создал сетевую инфраструктуру новой сцены на базе оборудования Netgear

Компания Netgear и Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский) объявили о завершении проекта по наладке сетевой инфраструктуры в театре. В ходе реализации про
24.04.2013 Технология Beamforming+, улучшающая производительность и покрытие Wi-Fi, теперь используется в продуктах Netgear 802.11ac

Компания Netgear объявила о поддержке технологии Beamforming+ двухдиапазонным гигабитным Wi-Fi роутером Netgear R6300 802.11ac и двухдиапазонным Wi-Fi USB-адаптером Netgear A6200 802.11ac.
03.04.2013 Netgear представил новую серию управляемых коммутаторов для СМБ

Компания Netgear представила новую серию управляемых коммутаторов Netgear ProSafe M4100, представляющую собой портфель эффективных по стоимости решений для уровня доступа Fast Ethernet и Gigabit

20.03.2013 Netgear представил новое поколение сетевых хранилищ ReadyNAS

Компания Netgear анонсировала портфель сетевых хранилищ (NAS), состоящий из трех серий настольных устройств и одной стоечной модели, которые работают под управлением новой версии операционной системы Re
18.02.2013 Netgear объявил о скорой доступности в России 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России первого продукта из серии корпоративных коммутаторов с медными портами (M7100) - флагманского 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора
28.01.2013 Беспроводной роутер Netgear Centria поступил в продажу в России

Компания Netgear объявила о доступности в России Netgear Centria - мощного высокоскоростного WiFi роутера «все-в-одном», обеспечивающего автоматическое резервное копирование вместе с функциональн
25.01.2013 Netgear начинает продажи в России четырех новых беспроводных сетевых устройств

Компания Netgear объявила о доступности в России четырех новых устройств, предназначенных для организации и усовершенствования существующей беспроводной сетевой инфраструктуры дома или небольшого офиса.
10.12.2012 Представительство Netgear в России возглавил Денис Тяпаев

Компания Netgear объявила о назначении нового главы представительства компании в России. Им стал Денис Тяпаев, ранее занимавший должность директора по розничным продажам в России. Как рассказали CNews в
30.10.2012 Netgear объявил о скорой доступности в России гигабитных коммутаторов ProSafe M5300

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России новой серии топовых стекируемых управляемых гигабитных коммутаторов Netgear ProSafe M5300, которые соответствуют требованиям магистралей 10
25.10.2012 Netgear NeoTV Max превратит обычный телевизор в «умный»

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России потокового плеера следующего поколения, который обеспечит высокое качество цифровых развлечений дома. Новая модель Netgear NeoTV поддержива
24.10.2012 Netgear объявила о скорой доступности в России беспроводного роутера Centria с функцией резервного копирования

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России Netgear Centria - мощного высокоскоростного WiFi роутера «все-в-одном», обеспечивающего автоматическое резервное копирование вместе с функц
14.09.2012 Netgear представил семейство точек доступа 3X3 для СМБ

Компания Netgear представила две новые точки доступа 802.11n для малого и среднего бизнеса – двухдиапазонные беспроводные точки доступа 450Мбит/с Netgear ProSafe WNDAP620 и WNDAP660 3Х3. По сравн
12.09.2012 Netgear представил высокопроизводительный WiFi-роутер WNDR4300 с расширенным функциональном

Компания Netgear представила WNDR4300 – решение для беспроводных сетей, которое объединяет в одном устройстве богатый функционал и высокие скорости беспроводной передачи данных до 750 Мбит/с (300 + 450

12.09.2012 Netgear представил 4-портовый универсальный WiFi-адаптер WNCE4004

Компания Netgear объявила о доступности 4-портового универсального WiFi-адаптера Netgear WNCE4004. Этот адаптер может подключать до четырех Ethernet-устройств, например, Smart-телевизоры, плееры

08.08.2012 Netgear пополнила свой портфель решений системами видеонаблюдения VueZone от Avaak

Компания Netgear, мировой поставщик сетевых решений на базе инновационных продуктов для потребителей, бизнеса и сервис-провайдеров, объявила о приобретении Avaak — компании, выпускающей линейку систем в
03.07.2012 Netgear выпускает на российский рынок обновленную модель беспроводного роутера WNR3500L

Компания Netgear объявила о начале продаж на российском рынке обновленной версии беспроводного роутера WNR3500L, которая оснащена новой аппаратной и программной базой. C 2009 г. в мире были проданы сотн
29.06.2012 Netgear представил кабельный шлюз с интегрированным стандартом 802.11ас

Компания Netgear представила несколько новых продуктов для операторов кабельных сетей, включая шлюз DOCSIS3.0 с интегрированной беспроводной технологией 802.11ac. Шлюз Netgear 802.11ac DOCSIS3.0

15.06.2012 Netgear представила семейство унифицированных СХД ReadyData для среднего бизнеса

Компания Netgear, мировой поставщик сетевых решений на базе инновационных продуктов для потребителей, бизнеса и сервис-провайдеров, анонсировала семейство унифицированных систем хранения Netgear

07.06.2012 Netgear расширяет линейку продуктов, обеспечивающих доступ к беспроводным сетям нового поколения

Компания Netgear анонсировала новую линейку продуктов, обеспечивающих доступ к высокоскоростным беспроводным сетям нового поколения 802.11ac для удовлетворения растущих потребностей домашних пользовател
06.06.2012 Netgear объявила о скорой доступности в России нового двухдиапазонного повторителя WN2500RP

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России нового повторителя WN2500RP, который расширяет покрытие двухдиапазонной домашней сети WiFi. В связи с резким увеличением числа используемых домашн
05.06.2012 Netgear выпустила комплекс видеонаблюдения для СМБ

Компания Netgear объявила о выпуске ReadyNAS Surveillance – комплексного решения видеонаблюдения на базе IP, в состав которого входят программное обеспечение для записи видео с камер наблюдения, система
01.06.2012 Мобильное приложение Netgear Genie появилось в App Store и Google Play

Компания Netgear, поставщик сетевых решений на базе инновационных продуктов для потребителей, бизнеса

30.05.2012 Netgear объявила о скорой доступности в России роутера с поддержкой пятого поколения WiFi

Компания Netgear объявила о скорой доступности в России Netgear R6300, первого двухдиапазонного гигабитного WiFi-роутера с поддержкой пятого поколения WiFi (5G WiFi) на гигабитных скоростях. Этот
27.04.2012 Netgear представил роутер стандарта IEEE 802.11ac

Компания Netgear представила первый в мире Wi-Fi-роутер, поддерживающий пятое поколение стандарта IEEE 802.11 - 802.11ac. Модель носит название Netgear R6300 и способна передавать данные на скоро

Публикаций - 253, упоминаний - 256

Netgear и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 37
Cisco Systems 5372 27
Foxconn - Linksys 109 24
TP-Link - ТП-Линк 231 18
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 16
Intel Corporation 12811 16
Microsoft Corporation 25775 13
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 12
Huawei 4676 12
Dell EMC 5180 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
Samsung Electronics 11064 10
Lenovo Group 2446 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Apple Inc 13154 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Sony 6739 8
Belkin 58 8
Broadcom - VMware 2610 7
MikroTik 50 6
HP 3Com 681 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
HP Inc. 5883 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Renesas Electronics - Intersil 36 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
LG Electronics 3735 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Toshiba Corporation 2980 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 4
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 4
ЮНИ 68 4
ЮНИ Корпорация 65 4
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Белый Ветер 365 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
Альфа-Банк 1979 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Swarovski AG 74 1
Kaspi Bank 31 1
Роснефть - РН-Самаранефтегаз 3 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Parks Associates 24 1
DAG Ventures 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Tesla Motors 461 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ФосАгро 176 1
Bright Capital 14 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 106
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 99
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 72
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 68
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 47
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 40
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 35
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 34
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 34
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 27
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 19
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 19
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 18
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 18
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Microsoft Windows 16882 21
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Apple iPad 4011 12
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 11
Netgear Genie 11 11
Netgear RangeMax 11 11
Netgear Powerline 11 11
TP-Link Powerline 44 11
Apple - macOS Time Machine 77 9
Netgear Digital Entertainer - Netgear Digital Home Hub 9 9
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Netgear SC - Netgear Storage Central 8 8
Apple iPhone 6 4861 7
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Apple iOS 8583 6
Linux OpenWRT OS 22 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Netgear Nighthawk 6 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Apple - App Store 3109 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Apple iTunes Store 1118 5
Broadcom BCM chip 65 4
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Netgear MyMedia - Netgear Media Storage Router 4 4
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Танюхин Дмитрий 26 17
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Мельникова Анастасия 440 3
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Webb Richard - Уэбб Ричард 9 2
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Lo Patrick - Ло Патрик 2 2
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Дащенко Владимир 18 1
Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
Doscher Jay - Дошер Джей 1 1
Гантимуров Андрей 9 1
Купреев Олег 18 1
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Лабис Юрий 17 1
Смирнов Игорь 20 1
Серова Елена 320 1
Liu Albert - Лю Альберт 5 1
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Ксенин Алекс 311 1
Корнетов Игорь 9 1
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Колпачев Георгий 13 1
Лаврентьев Павел 9 1
Вересов Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Европа 24964 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Япония 13807 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Калифорния 4829 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Канада 5081 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Таиланд - Королевство 926 2
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 31 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 13
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
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Металлы - Медь - Copper 862 5
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Cahners-Instat Group 34 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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