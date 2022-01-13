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Netgear
СОБЫТИЯ
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|13.01.2022
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Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома
нный модуль ядра», — написал эксперт Sentinel Labs Макс Ван Амеронген (Max Van Amerongen). Библиотека была разработана в начале 2010-х годов. KCodes лицензировала ее таким производителям роутеров как Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Лишние вызовы Проблема этой библиотеки заключается в том, что она «слушает» вызовы от USB-устройств, поступающие не только из внутренн
|29.03.2016
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Netgear представила новую серию коммутаторов M4300
Компания Netgear представила новую серию коммутаторов M4300 Intelligent Edge. Серия представлена моделями 10G и 1G в различных форм-факторах и выбором опций POE. Впервые в рамках одной серии коммутаторо
|19.11.2015
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Netgear представила сетевую систему хранения данных ReadyNAS 3138
Компания Netgear, глобальный производитель сетевых продуктов для частных и корпоративных пользователей, а также сервис-провайдеров, дополнила модельный ряд высокопроизводительных стоечных сетевых СХД (N
|30.01.2015
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Netgear представила новые шассийные коммутаторы серии М6100
Компания Netgear представила новое высокопроизводительное сетевое решение - серию шассийных коммутаторов М6100. Новая серия коммутаторов является инструментом для комплексного подхода в построении сети
|23.01.2015
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Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch
Компания Netgear запускает новую серию коммутаторов ProSAFE Click Switch - 8-портовую и 16-портовую Ethernet-модели. Устройства спроектированы специально, чтобы избавить пользователей от сложностей при
|22.12.2014
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Беспроводной трехдиапазонный маршрутизатор Netgear Nighthawk X6 доступен в России
Компания Netgear, глобальный производитель сетевых продуктов для частных пользователей, организаций и сервис-провайдеров, представила Nighthawk X6 AC3200 (R8000) — трехдиапазонный WiFi-роутер, поддержив
|25.11.2014
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Netgear представила новое поколение стекируемых смарт-коммутаторов для активно расширяемой инфраструктуры
Компания Netgear представила новую серию 10G Ethernet (10-гигабитных) смарт-коммутаторов ProSAFE S3300 Gigabit Stackable Smart Switch Series. Устройства серии ProSAFE S3300 являются фундаментом для пост
|11.09.2014
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Netgear и StorageCraft упрощают резервное копирование данных с выпуском решения ReadyRecover
Компания Netgear, глобальный производитель сетевых продуктов для частных пользователей, организаций и сервис-провайдеров, представила ReadyRecover — новое решение в линейке инновационных продуктов на пл
|19.02.2014
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Netgear представила два новых кабельных шлюза
Компания Netgear представила два новых кабельных шлюза. Новые устройства обеспечивают, с одной стороны, быстрый доступ в интернет, а с другой - скоростной WiFi, позволяя абонентам кабельных сетей избави
|26.12.2013
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Netgear анонсировал новое поколение коммутаторов ProSafe Plus для малых и средних корпоративных сетей
Компания Netgear объявила о расширении семейства гигабитных коммутаторов ProSafe Plus. Линейку дополнят три новых коммутатора с поддержкой Power-Over-Ethernet (PoE) - GS105PE, JGS516PE, JGS524PE. Теперь
|26.12.2013
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Netgear анонсировал новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP
Компания Netgear анонсировала новый 16-портовый гигабитный smart-коммутатор ProSafe GS516TP с функцией PD (PoE Powered Devices). Он предназначен для средних и малых корпоративных сетей, в которых работа
|20.11.2013
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Netgear представила новую систему хранения ReadyNAS 716
Компания Netgear представила новую систему хранения ReadyNAS 716 (RN716X). Новинка поддерживает сетевую инфраструктуру 10GbE и является, по данным компании, самым быстрым в мире сетевым хранилищем в дес
|14.11.2013
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Татьяна Андреева назначена региональным директором Netgear в России и СНГ
Компания Netgear объявила о назначении Татьяны Андреевой на должность регионального директора в России и СНГ. Татьяна Андреева уже более 20 лет работает на рынке информационных технологий России, в том
|12.09.2013
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В России начинаются продажи беспроводного адаптера Netgear Push2TV с поддержкой Intel WiDi и Miracast
Компания Netgear объявила о начале продаж в России беспроводного адаптера netgear Push2TV (PTV3000). Устройство с поддержкой технологий Intel WiDi и Miracast позволяет с помощью беспроводного сое
|30.07.2013
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Обзор хранилища корпоративного класса NETGEAR ReadyNAS 516
я дисков, снабжённых рычажками для удобного изъятия. Конструкция накопителя допускает «горячую» замену дисков, что позволяет вынимать и добавлять их в любой момент, не опасаясь повредить электронику. NETGEAR ReadyNAS 516 Корзины для дисков выполнены таким образом, что позволяют устанавливать диски без использования каких-либо инструментов: достаточно вынуть корзину, выдвинуть пластиковую ра
|16.07.2013
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Обзор Netgear R6300: самый быстрый в мире роутер?
ненаправленные антенны, целиком расположенные внутри корпуса. В теории, такая конструкция имеет меньшую эффективность, по сравнению с внешними антеннами, однако на практике разница почти не заметна. Netgear R6300: поразить с первого взгляда! В конструкции R6300 всё призвано олицетворять безудержную мощь. И мощь эта в первую очередь определяется блоком питания, рассчитанным на нагрузку 60 В
|27.05.2013
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Александринский театр создал сетевую инфраструктуру новой сцены на базе оборудования Netgear
Компания Netgear и Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский) объявили о завершении проекта по наладке сетевой инфраструктуры в театре. В ходе реализации про
|24.04.2013
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Технология Beamforming+, улучшающая производительность и покрытие Wi-Fi, теперь используется в продуктах Netgear 802.11ac
Компания Netgear объявила о поддержке технологии Beamforming+ двухдиапазонным гигабитным Wi-Fi роутером Netgear R6300 802.11ac и двухдиапазонным Wi-Fi USB-адаптером Netgear A6200 802.11ac.
|03.04.2013
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Netgear представил новую серию управляемых коммутаторов для СМБ
Компания Netgear представила новую серию управляемых коммутаторов Netgear ProSafe M4100, представляющую собой портфель эффективных по стоимости решений для уровня доступа Fast Ethernet и Gigabit
|20.03.2013
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Netgear представил новое поколение сетевых хранилищ ReadyNAS
Компания Netgear анонсировала портфель сетевых хранилищ (NAS), состоящий из трех серий настольных устройств и одной стоечной модели, которые работают под управлением новой версии операционной системы Re
|18.02.2013
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Netgear объявил о скорой доступности в России 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора уровня L2+ ProSafe XSM7224
Компания Netgear объявила о скорой доступности в России первого продукта из серии корпоративных коммутаторов с медными портами (M7100) - флагманского 24-портового управляемого 10-гигабитного коммутатора
|28.01.2013
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Беспроводной роутер Netgear Centria поступил в продажу в России
Компания Netgear объявила о доступности в России Netgear Centria - мощного высокоскоростного WiFi роутера «все-в-одном», обеспечивающего автоматическое резервное копирование вместе с функциональн
|25.01.2013
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Netgear начинает продажи в России четырех новых беспроводных сетевых устройств
Компания Netgear объявила о доступности в России четырех новых устройств, предназначенных для организации и усовершенствования существующей беспроводной сетевой инфраструктуры дома или небольшого офиса.
|10.12.2012
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Представительство Netgear в России возглавил Денис Тяпаев
Компания Netgear объявила о назначении нового главы представительства компании в России. Им стал Денис Тяпаев, ранее занимавший должность директора по розничным продажам в России. Как рассказали CNews в
|30.10.2012
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Netgear объявил о скорой доступности в России гигабитных коммутаторов ProSafe M5300
Компания Netgear объявила о скорой доступности в России новой серии топовых стекируемых управляемых гигабитных коммутаторов Netgear ProSafe M5300, которые соответствуют требованиям магистралей 10
|25.10.2012
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Netgear NeoTV Max превратит обычный телевизор в «умный»
Компания Netgear объявила о скорой доступности в России потокового плеера следующего поколения, который обеспечит высокое качество цифровых развлечений дома. Новая модель Netgear NeoTV поддержива
|24.10.2012
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Netgear объявила о скорой доступности в России беспроводного роутера Centria с функцией резервного копирования
Компания Netgear объявила о скорой доступности в России Netgear Centria - мощного высокоскоростного WiFi роутера «все-в-одном», обеспечивающего автоматическое резервное копирование вместе с функц
|14.09.2012
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Netgear представил семейство точек доступа 3X3 для СМБ
Компания Netgear представила две новые точки доступа 802.11n для малого и среднего бизнеса – двухдиапазонные беспроводные точки доступа 450Мбит/с Netgear ProSafe WNDAP620 и WNDAP660 3Х3. По сравн
|12.09.2012
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Netgear представил высокопроизводительный WiFi-роутер WNDR4300 с расширенным функциональном
Компания Netgear представила WNDR4300 – решение для беспроводных сетей, которое объединяет в одном устройстве богатый функционал и высокие скорости беспроводной передачи данных до 750 Мбит/с (300 + 450
|12.09.2012
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Netgear представил 4-портовый универсальный WiFi-адаптер WNCE4004
Компания Netgear объявила о доступности 4-портового универсального WiFi-адаптера Netgear WNCE4004. Этот адаптер может подключать до четырех Ethernet-устройств, например, Smart-телевизоры, плееры
|08.08.2012
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Netgear пополнила свой портфель решений системами видеонаблюдения VueZone от Avaak
Компания Netgear, мировой поставщик сетевых решений на базе инновационных продуктов для потребителей, бизнеса и сервис-провайдеров, объявила о приобретении Avaak — компании, выпускающей линейку систем в
|03.07.2012
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Netgear выпускает на российский рынок обновленную модель беспроводного роутера WNR3500L
Компания Netgear объявила о начале продаж на российском рынке обновленной версии беспроводного роутера WNR3500L, которая оснащена новой аппаратной и программной базой. C 2009 г. в мире были проданы сотн
|29.06.2012
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Netgear представил кабельный шлюз с интегрированным стандартом 802.11ас
Компания Netgear представила несколько новых продуктов для операторов кабельных сетей, включая шлюз DOCSIS3.0 с интегрированной беспроводной технологией 802.11ac. Шлюз Netgear 802.11ac DOCSIS3.0
|15.06.2012
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Netgear представила семейство унифицированных СХД ReadyData для среднего бизнеса
Компания Netgear, мировой поставщик сетевых решений на базе инновационных продуктов для потребителей, бизнеса и сервис-провайдеров, анонсировала семейство унифицированных систем хранения Netgear
|07.06.2012
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Netgear расширяет линейку продуктов, обеспечивающих доступ к беспроводным сетям нового поколения
Компания Netgear анонсировала новую линейку продуктов, обеспечивающих доступ к высокоскоростным беспроводным сетям нового поколения 802.11ac для удовлетворения растущих потребностей домашних пользовател
|06.06.2012
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Netgear объявила о скорой доступности в России нового двухдиапазонного повторителя WN2500RP
Компания Netgear объявила о скорой доступности в России нового повторителя WN2500RP, который расширяет покрытие двухдиапазонной домашней сети WiFi. В связи с резким увеличением числа используемых домашн
|05.06.2012
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Netgear выпустила комплекс видеонаблюдения для СМБ
Компания Netgear объявила о выпуске ReadyNAS Surveillance – комплексного решения видеонаблюдения на базе IP, в состав которого входят программное обеспечение для записи видео с камер наблюдения, система
|01.06.2012
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Мобильное приложение Netgear Genie появилось в App Store и Google Play
Компания Netgear, поставщик сетевых решений на базе инновационных продуктов для потребителей, бизнеса
|30.05.2012
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Netgear объявила о скорой доступности в России роутера с поддержкой пятого поколения WiFi
Компания Netgear объявила о скорой доступности в России Netgear R6300, первого двухдиапазонного гигабитного WiFi-роутера с поддержкой пятого поколения WiFi (5G WiFi) на гигабитных скоростях. Этот
|27.04.2012
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Netgear представил роутер стандарта IEEE 802.11ac
Компания Netgear представила первый в мире Wi-Fi-роутер, поддерживающий пятое поколение стандарта IEEE 802.11 - 802.11ac. Модель носит название Netgear R6300 и способна передавать данные на скоро
Netgear и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 5
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Sputnik 59 1
|CNews TV 747 1
|Silicon.com 364 1
|allNetDevices 160 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|TheRecord 4 1
|Bloomberg 1627 1
|N+1 - Издание 188 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Ars Technica 450 1
|Inquirer 463 1
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