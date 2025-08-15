Разделы

MICS Distribution Company МИКС дистрибьютерская компания

MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Андрей Емельянов назначен вице-президентом по продажам и маркетингу Kraftway 1
15.11.2017 Lenovo начинает российские продажи ноутбука ThinkPad A475 1
21.12.2016 Представлен обновленный ноутбук-трансформер KREZ Ninja с Full HD-экраном 1
23.03.2016 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 3
13.07.2012 «Сбербанк» выбрал поставщиков документных сканеров: итоги конкурса 1
12.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию MICS 1
19.07.2011 Обзор четырех ноутбуков серии Lenovo ThinkPad Edge 1
16.06.2011 MICS открыл представительство и склад в Ростове-на-Дону 1
21.12.2010 Lenovo IdeaCentre A700: умный моноблок для умного дома 2
13.10.2010 Lenovo ThinkCentre A70z: моноблок нового поколения для работы и отдыха 2
27.07.2010 Ноутбуки Lenovo ThinkPad Edge: гибкие решения для бизнеса 2
27.04.2010 Lenovo ThinkPad: лучшие ноутбуки для бизнеса 2
29.07.2009 Netgear снизил цены на оборудование для своих партнеров в России 1
14.02.2008 Доля Toshiba на российском рынке ноутбуков в 2007 г. составила 10% 1
12.12.2005 Toshiba активизировалась в России 1
11.10.2001 "Дистрибьюторская компания МИКС" представила новую модель сканера Plustek OpticPro UA18 1
15.08.2001 MICS Distribution Company начала поставки новой модели LCD-монитора Neovo F-15 1
10.05.2001 Xerox объявила о начале продаж струйного принтера DocuPrint C7 в России 1

Lenovo Group 2322 8
Xerox 1145 5
AMD - Advanced Micro Devices 4374 4
Intel Corporation 12398 4
Samsung Electronics 10443 4
Toshiba Corporation 2939 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Seiko Epson Corporation 899 2
Canon 1408 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Netgear 239 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 2
AMD Graphics Product Group - ATI 958 2
MiTAC 80 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 590 1
Samsung - Harman - JBL 226 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 168 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Lexmark Int 294 1
LG Electronics 3649 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Dell EMC 5058 1
Acer Group - Acer Inc 2605 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
TÜV 64 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Fujitsu 2054 1
Gigabyte Technology 379 1
Avision 19 1
Acronis - Акронис 452 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 1
А1 ТИС - A1 TIS 7 1
КАМИ НТЦ - Научно-технический центр 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7826 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12740 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10195 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21427 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5742 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25350 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3524 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10321 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3946 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9665 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14158 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3292 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12730 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6589 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14195 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1531 4
DDR - Double data rate 2835 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1418 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6546 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3260 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3983 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1990 3
Моноблок - Monoblock PC 1012 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2377 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3704 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6172 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3371 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2291 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9983 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 739 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 132 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 4
Microsoft Windows 7 1989 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 3
Intel Core i - Cерия процессоров 524 3
AMD Radeon HD 281 3
IBM ThinkVantage 33 3
Intel Celeron - Серия процессоров 970 2
Microsoft DirectX 716 2
Microsoft Windows 16073 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 634 2
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 2
AMD Athlon Neo 22 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 530 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
AMD Radeon 285 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1158 1
Microsoft Windows 10 1835 1
Intel Core - Семейство процессоров 1224 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 420 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1898 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 954 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
Toshiba Qosmio 85 1
Toshiba Portege 97 1
Toshiba Satellite 132 1
Xerox DocuPrint 34 1
KREZ Ninja - ноутбук-трансформер 2 1
AMD Phenom 104 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 122 1
TP-Link Powerline 42 1
Снытко Игорь 20 2
Лисогорский Владимир 2 2
Колесов Олег 6 1
Емельянов Андрей 3 1
Чернявский Олег 2 1
Соловьева Инна 2 1
Танюхин Дмитрий 24 1
Гумбатова Лейла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2362 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
Россия - СФО - Новосибирск 4521 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4161 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1178 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1552 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1586 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1763 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 625 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 964 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3274 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 671 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 923 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1381 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1424 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1615 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 3
Ergonomics - Эргономика 1645 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5110 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3707 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 313 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6356 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 579 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5738 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5159 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1106 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 144 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
