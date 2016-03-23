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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лисогорский Владимир

СОБЫТИЯ


23.03.2016 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 1
16.06.2011 MICS открыл представительство и склад в Ростове-на-Дону 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лисогорский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 3
Samsung Electronics 11015 2
Lenovo Group 2433 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
Netgear 251 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 791 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 416 1
Edimax Technology 6 1
Dell EMC 5172 1
LG Electronics 3727 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
Toshiba Corporation 2979 1
Acer Group - Acer Inc 2764 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8778 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 2
Моноблок - Monoblock PC 1108 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3625 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12111 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2792 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 568 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2875 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 262 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15382 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28106 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3539 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16830 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 69 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 1
Чернявский Олег 2 1
Соловьева Инна 3 1
Гумбатова Лейла 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2515 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1764 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1509 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 657 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1907 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3559 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1705 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1675 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 707 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1018 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27108 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 161 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8863 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3291 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6667 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 343 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7037 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12236 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
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