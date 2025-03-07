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Edimax Technology

Edimax Technology

Edimax Technology состоит в партнерстве с несколькими производителями микросхем и принимает участие в работе профильных сообществ Wi-Fi и гигабитного Ethernet (Gigabit Ethernet Alliance). Все товары вендора сертифицированы по стандартам РСТ, СЕ, FCC и C-Tick. Решения Edimax представлены на рынках более 70 стран через разветвленную партнерскую сеть.


07.03.2025 Хакеры могут атаковать IP-камеры Edimax 1
13.01.2022 Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома 1
10.12.2014 Сетевые продукты Edimax — новое направление в товарном портфеле InPrice Distribution 2
16.06.2011 MICS открыл представительство и склад в Ростове-на-Дону 1
12.11.2010 Edimax выпустила беспроводную веб-камеру IC-1510Wg с возможностью доступа из любой точки планеты 2
21.06.2010 Edimax представила ряд инновационных решений на Computex 2010 4

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Edimax Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Netgear 238 2
LG Electronics 3620 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1442 1
Lenovo Group 2297 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
SentinelLabs 10 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Samsung Electronics 10299 1
Dell EMC 5037 1
Western Digital Corporation - WDC 554 1
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Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Tenda - Тенда Рус 13 1
KCodes 1 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 17 1
InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
Газинформсервис - ГИС 284 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1805 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10181 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10032 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6228 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5819 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27992 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 2
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TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 853 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 324 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 506 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 913 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 1
AVI - Audio Video Interleave 457 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 90 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9242 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1833 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4120 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 1
Barebone - Баребон - компьютер, собранный на основе «каркасной» системы, предназначенной для самостоятельной сборки 29 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
MJPEG - Motion JPEG 128 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12657 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2011 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11150 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4268 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25586 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21365 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6434 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4290 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4542 1
Linux OS 10050 1
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Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
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Газинформсервис - Ankey SIEM 8 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1387 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1338 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1541 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14564 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3056 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 1
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TheRecord 4 1
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