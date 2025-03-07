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Edimax Technology
Edimax Technology состоит в партнерстве с несколькими производителями микросхем и принимает участие в работе профильных сообществ Wi-Fi и гигабитного Ethernet (Gigabit Ethernet Alliance). Все товары вендора сертифицированы по стандартам РСТ, СЕ, FCC и C-Tick. Решения Edimax представлены на рынках более 70 стран через разветвленную партнерскую сеть.
Edimax Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 1
|Кузьмицкий Ярослав 6 1
|Amerongen Max Van - Амеронген Макс Ван 1 1
|Чернявский Олег 2 1
|Лисогорский Владимир 2 1
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