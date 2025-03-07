Edimax Technology состоит в партнерстве с несколькими производителями микросхем и принимает участие в работе профильных сообществ Wi-Fi и гигабитного Ethernet (Gigabit Ethernet Alliance). Все товары вендора сертифицированы по стандартам РСТ, СЕ, FCC и C-Tick. Решения Edimax представлены на рынках более 70 стран через разветвленную партнерскую сеть.