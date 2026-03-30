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MJPEG Motion JPEG

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.03.2026 Новая купольная IP-камера Smartec STC-IPM5516A Estima в антивандальном исполнении 1
17.02.2026 Новинка Smartec: 8 МП уличная PTZ-камера STC-IPM8940A с интеграцией с микроволновыми детекторами 1
08.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk 1
01.12.2025 Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров 1
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении 1
22.11.2024 Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux 1
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 1
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 1
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec 1
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima 1
19.02.2024 В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony 1
05.02.2024 Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969 1
02.02.2024 «Мультилаб» обновила видеоредактор VSDC до версии 9.1 1
24.01.2024 Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH 1
22.01.2024 «АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima 1
19.06.2023 Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE 1
01.06.2023 A4Tech представила четыре компактные веб-камеры 1
22.05.2023 Новая компактная купольная IP-камера от Smartec 1
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой 1
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений 1
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями 1
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением 1
05.08.2022 Hanwha Techwin представила три биспектральных камеры с искусственным интеллектом 1
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima 1
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП 1
23.03.2022 Hanwha Techwin выпустила 128-канальный сетевой видеорегистратор-сервер для камер с ИИ 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM 1
05.06.2018 Hanwha Techwin выпустила новый матричный IP-видеодекодер Wisenet SPD-1660RP 1
14.10.2016 Обзор фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV: очень зрелое решение 1
18.02.2016 Как догнать флагман: есть ли смысл в покупке топовых фотоаппаратов? 1
11.11.2014 Российская компания выпустила уникальное решение для обработки изображений 1
26.05.2014 Axis выпустила панорамную камеру для наружного видеонаблюдения 1
04.04.2014 Создан чип для дешевых автомобильных камер кругового обзора 1
11.02.2014 Axis объявила о начале продаж компактных камер для круглосуточного видеонаблюдения в формате HD 1
28.08.2013 Хитом недели на Soft.CNews стал конвертер видео для iPad 1
31.01.2013 Canon расширяет функциональные возможности цифровой зеркальной камеры EOS-1D C 1
29.01.2013 В продуктах ITV | AxxonSoft реализована поддержка устройств iPUX 1

Публикаций - 134, упоминаний - 137

MJPEG и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 27
АРМО ГК 185 20
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 20
STC 106 20
Smartec 168 19
Sony 6739 17
Microsoft Corporation 25775 11
Canon 1439 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Samsung Electronics 11065 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Nikon 646 5
JVC Kenwood 422 5
Apple Inc 13156 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Google LLC 12690 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
Yahoo! 3726 3
Olympus 475 3
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 3
RealNetworks Products and Services 355 3
JVC Professional - Japan Victor Company 31 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
TP-Link - ТП-Линк 231 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
Konica Minolta 423 2
Philips 2099 2
Verbatim 69 2
Leica Camera 282 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Moxa - Моха 34 2
Motorola Solutions - Pelco 69 2
Nvidia Corp 4002 2
Наукоград - технопарк 156 1
101Hotels.com 456 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Renault Groupe 166 1
Carl Zeiss AG 307 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Nike 195 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Этажи 0 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
1Click 7 1
Цезарь Сателлит 43 1
Swarovski AG 74 1
American Dynamics 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 73
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 51
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 41
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 40
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 39
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 36
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 29
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 27
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 26
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 25
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 24
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 24
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 22
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 18
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 17
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 17
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 17
Микрофон - Microphone 2809 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 16
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 15
AVI - Audio Video Interleave 460 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 13
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 12
Microsoft Windows 16882 14
Smartec Estima 22 13
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 12
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 10
Linux OS 11533 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 6
Axis M - серия IP-камер 23 6
Microsoft Windows XP 2431 5
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 5
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 5
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 4
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 4
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Panasonic - Venus Engine 58 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 3
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 14 3
Microsoft ActiveX 212 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Windows 11 827 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 3
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 3
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 35 2
Casio Exilim 108 2
Филин Кирилл 1 1
Серженко Федор 1 1
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 1
Зверев Евгений 2 1
Lovelace Ada - Ловлейс Ада 18 1
Chen Peter - Чен Питер 6 1
Соколов Андрей 22 1
Наумов Максим 100 1
Гучиа Станислав 7 1
Демидов Михаил 134 1
Мякишева Марина 84 1
Лаптева Марина 114 1
Газаров Артур 77 1
Константинов Константин 32 1
Овсянников Денис 23 1
Баева Светлана 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Европа 24964 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
Австралия - Брисбен 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
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Австралия - Мельбурн 115 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Видеокамера - Видеосъёмка 720 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
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Bigmir)net 21 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
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Bloomberg 1627 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Electronista 166 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
ABI Research 236 1
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ASRI - Australian Space Research Institute - Австралийский институт космических исследований - Центр по исследованию космической среды Австралии - Australian Space Agency - Австралийское космическое агентство 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CeBIT 614 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Photokina 60 1
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