«АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

Ассортимент Smartec пополнила купольная IP-камера STC-IPM4920A Estima, отличительными особенностями которой являются антивандальное уличное исполнение корпуса (IP66/IK10), наличие скоростного поворотного механизма и трансфокатора с 20х оптическим зумом. Кроме того, купольная поворотная камера способна вести видеотрансляцию с разрешением до 4 МП при 60 к/с, в темное время суток использует адаптивную ИК-подсветку дальностью до 160 метров, а для повышения эффективности охранного видеонаблюдения применяет встроенные функции видеоаналитики. Новинка стабильно работает в диапазоне температур от -40 до +60 °С. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Всесторонний видеоконтроль обеспечивает использование скоростного поворотно-наклонного механизма и трансфокатора с 20х оптическим и 16х цифровым зумом, размещенных под защитным прозрачным куполом камеры. Благодаря возможности непрерывного вращения оптического блока на 360° со скоростью до 350°/с и его наклона в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с купольная поворотная камера способна менять ракурс видеосъемки. PTZ-функции, реализованные в STC-IPM4920A Estima, включают 300 предустановок, восемь туров (до 48 предустановок в каждом), четыре обучаемых маршрута патрулирования, режим автосопровождения подвижных объектов и т.д.

Поддержка фреймрейта до 60 к/с при всех доступных разрешениях, в том числе и 4 МП (2688x1520 пикселей), позволяет задействовать поворотные камеры STC-IPM4920A Estima для видеомониторинга динамичных сцен. При этом купольная поворотная камера STC-IPM4920A Estima может формировать одновременно до трех видеопотоков в форматах H.265(+), H.264(+) и MJPEG с требуемым разрешением, фреймрейтом и битрейтом (от 16 кбит/с до 16 Мбит/с). Для локальной записи видео эта поворотная камера поддерживает использование карт памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

Высокая эффективность видеоконтроля в различных световых условиях достигается комбинацией аппаратно-программных функций. Благодаря высокой чувствительности 1/1.8-дюймовой матрицы, цветное изображение купольная поворотная камера формирует при освещенности до 0.002 лк, а при недостатке освещения активирует ИК-подсветку, дальность действия которой достигает 160 м. Угол ИК-подсветки регулируется по команде оператора или в автоматическом режиме. Повысить информативность видео при контрастном освещении позволяет функция Super WDR 140 дБ, реализованная в этой поворотной модели.

Всепогодное исполнение камеры STC-IPM4920A Estima позволяет эксплуатировать ее на уличных объектах в режиме 24/7. Имея корпус, защищенный от климатических и механических воздействий в соответствии с классами IP66/IK10, купольная поворотная камера способна бесперебойно работать в диапазоне температур от -40 до +60 °С в большинстве регионов страны. При этом купольная камера отличается компактными габаритами и малой массой, поэтому ее можно установить практически в любом требуемом месте.

Распознавание лиц и таких атрибутов людей, как возраст, пол, наличие очков, масок и головных уборов входят в число встроенных функций аналитики поворотной камеры. Также из интеллектуальных функций купольная поворотная камера поддерживает подсчет объектов (людей или транспортных средств) в четырех зонах. Для решения задач охранного видеонаблюдения у модели STC-IPM4920A Estima имеются детекторы, обнаруживающие движение, вторжение, внешние воздействия (например, попытки закрыть/закрасить купольный корпус), вход/выход/задержку в зоне, появление/исчезновение предметов и пересечение заданной линии.

IP-камера STC-IPM4920A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».