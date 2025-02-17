Smartec Estima
Smartec Estima и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 6
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 5
|Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 408 10
|Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 9
|Sony Starvis 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
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