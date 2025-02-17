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Smartec Estima



17.02.2025 Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3 1
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России 1
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 1
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 2
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России 1
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec 4
15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima 3
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima 2
25.03.2024 Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 3
11.03.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 4
19.02.2024 В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony 3
05.02.2024 Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969 1
22.01.2024 «АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima 3
22.05.2023 Новая компактная купольная IP-камера от Smartec 1
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений 3
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением 2
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A 2
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima 3
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП 1

Публикаций - 19, упоминаний - 41

Smartec Estima и организации, системы, технологии, персоны:

Smartec 142 18
АРМО ГК - АРМО-Системы 293 18
STC 93 18
АРМО ГК 147 14
Sony 6551 10
Ракурс НПФ 160 1
Этажи 0 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 16
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 530 16
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1344 16
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 117 15
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 15
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 180 14
MJPEG - Motion JPEG 128 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6053 11
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 874 11
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1863 10
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 46 9
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6063 8
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1425 8
Объектив - Lens 1385 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 821 8
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1027 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 7
Видеокамера - Camcorder 2266 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13845 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 6
Микрофон - Microphone 2514 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10801 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 855 6
Оповещение и уведомление - Notification 4661 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3487 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4100 6
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 503 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2229 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 785 4
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 177 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 4
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 99 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8497 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2384 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1787 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 408 10
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 9
Sony Starvis 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 7
Видеокамера - Видеосъёмка 694 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4973 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 171 1
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