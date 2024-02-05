Первые скоростные IP-камеры от Smartec с сертификатом транспортной безопасности по ПП № 969

В линейке продуктов Smartec для систем видеонаблюдения появились IP-камеры STC-IPM4936A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат МВД России№ 03.001581) для эксплуатации на объектах транспортной инфраструктуры. Отличительными особенностями новинки являются наличие высокочувствительной крупноформатной КМОП-матрицы Sony, скоростного поворотного механизма, х36 трансфокатора и адаптивной ИК-подсветки на 300 м. Это скоростная поворотная IP-камера, которая предназначена для уличных условий эксплуатации при температурах от -40 до +60 °С, способна транслировать видео с 4 МП разрешением при 60 к/с, поддерживает аппаратный режим широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ) и «Антитуман». Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

STC-IPM4936A Estima вошла в перечень IP-камер Smartec, которые за счет высокого качества исполнения и технических характеристик получили сертификат соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г. Благодаря этому, скоростная поворотная IP-камера может использоваться в рамках систем безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Аппаратно-программные возможности новой IP-камеры, включая использование светочувствительной крупноразмерной матрицы и высоконадежного скоростного поворотного механизма, позволяют ей формировать высококачественное изображение в достаточно сложных уличных условиях.

STC-IPM4936A Estima

Поддержка скоростной видеосъемки с фреймрейтом до 60 к/с при всех доступных разрешениях, в том числе и 4 МП (2688x1520 пикселей), позволяет задействовать IP-камеры STC-IPM4936A Estima для видеоконтроля динамичных сцен, например, автомобильных дорог с интенсивным движением. При этом скоростная поворотная IP-камера может формировать одновременно до трех видеопотоков со своим разрешением и фреймрейтом и сжимать их с помощью алгоритмов компрессии H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG. Обширный выбор кодеков обеспечивает дифференцированные скорость и качество текущего отображения и записываемого видео и позволяет максимально эффективно использовать каналы связи объектов транспортной инфраструктуры.

Скоростной поворотный механизм и 36-кратный трансфокатор позволяют изменять фокусное расстояние и угол обзора по горизонтали в пределах 5.7-205.3 мм и 63°-3°, за счет чего скоростная поворотная IP-камера обеспечивает высокую детализацию изображения при наблюдении как за близко расположенными, так и за удаленными объектами. STC-IPM4936A Estima обеспечивает всесторонний обзор на 360° и на 90° ниже линии горизонта, при этом скорость поворота/наклона составляет до 250°/с и 160°/с, соответственно. Набор поддерживаемых PTZ-функций для автоматизации процесса видеоконтроля включает 300 предустановок, восемь программируемых и четыре обучаемых тура.

Высокое качество изображения независимо от световых условий от STC-IPM4936A Estima можно получить благодаря наличию у IP-камеры светочувствительной матрицы Sony увеличенного формата (1/1,8 дюйма) и встроенного ИК-прожектора на базе матричных светодиодов с эффективной дальностью подсветки до 300 м. При контрастном освещении сцены скоростная поворотная IP-камера применяет аппаратный режим широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ), а в случае задымления или тумана – активирует систему «Антитуман». При этом она может бесперебойно работать как в 40-градусный мороз, так и в жару до +60 °С, а ее электроника, оптика и скоростной поворотный механизм защищены от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP66.

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Функционал поворотной IP-камеры STC-IPM4936A Estima содержит детектор движения, расширенную видеоаналитику, включая определение лиц и подсчет людей, а также, интерфейсы для подключения до четырех внешних охранных датчиков и двух исполнительных устройств или реле для управления исполнительными устройствами, например, сиреной, освещением, шлагбаумами, калитками и пр. К дополнительным преимуществам STC-IPM4936A Estima можно отнести поддержку локальной записи видео на карту памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ (приобретается отдельно), и протоколов SIP/Voice&Video-over-IP для интеграции с IP-телефонией, в частности, с целью оповещения о тревогах.

Новые уличные IP-камеры с «сертификатом 969» STC-IPM4936A Estima марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».