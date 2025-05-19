Разделы

PTZ Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением


19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

и непрерывного вращения оптического блока на 360° со скоростью до 350°/с и его наклона в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с купольная поворотная камера способна менять ракурс видеосъемки. PTZ-функции, реализованные в STC-IPM4920A Estima, включают 300 предустановок, восемь туров (до 48 предустановок в каждом), четыре обучаемых маршрута патрулирования, режим автосопровождения подв
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima

ие) на 360° со скоростью до 450°/с и наклон в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с. Набор PTZ-функций, который поддерживает эта уличная купольная поворотная камера, включает 300 преду
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой

Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными функциями безопасности. ИК-подсветка и функция ночной съемки позволяет ей снимать при любых

12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения

роизводителей, отвечающих требованиям ONVIF. Также в нем реализовано несколько вариантов управления PTZ-камерами. В целом ПО NC-Titanium предназначено для организации IP-системы видеонаблюдения
29.11.2013 TrueConf выпустил новые решения для видеопереговорных комнат

TrueConf обновила ПО и аппаратный комплекс TrueConf Terminal до версии 1.3.0. Главным нововведением стала поддержка Full HD видеоконференций благодаря комплектации аппаратной части терминала Full HD PTZ-камерой. В TrueConf Terminal 1.3.0 добавлена поддержка Full HD PTZ-камер. TrueConf Terminal поставляется в виде готовой системы для видеоконференцсвязи, теперь с управляемыми SD P
09.02.2010 «АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD

Линейку видеооборудования компании Sanyo Electric пополнила 2Mpx купольная камера VCC-HD5400P с PTZ-функциями и поддержкой технологии 3D-шумоподавления. PTZ-камера Sanyo VCC-HD5400P

23.01.2006 Axis 214 PTZ: новая поворотная камера

Компания Axis Communications, производитель оборудования для сетевых систем видеонаблюдения, вывела на рынок новую поворотную камеру Axis 214 PTZ, предназначенную для панорамного круглосуточного видеонаблюдения. Она может вращаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, осуществлять двунаправленную передачу звукового сигнала, им

АРМО ГК - АРМО-Системы 327 22
Smartec 155 20
TrueConf - ТруКонф 428 20
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 18
АРМО ГК 174 11
Motorola Solutions - Pelco 68 11
Sony 6634 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 8
Costar Technologies - Arecont Vision 17 7
STC 97 7
Logitech 427 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 6
Milestone 59 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 5
Cisco Systems 5222 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 4
JVC Kenwood 418 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 3
Ракурс НПФ 168 3
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 3
Элвис-НеоТек 49 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 3
Schneider Electric 591 3
Samsung Electronics 10625 3
Titanium 85 2
TrueConf - UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 2
Cisco Systems - Tandberg 162 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 2
CleverMic 5 2
Huachuang Vision - Hitrolink 4 2
Hitron Systems - Hitron Technologies 4 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 2
Philips 2076 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
American Dynamics 14 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Автобан ДСК ГК 18 1
Цезарь Сателлит 41 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
101Hotels.com 456 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
UPS 210 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Ford 423 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 59
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 48
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 43
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 573 41
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1293 35
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 33
Микрофон - Microphone 2705 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 26
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 25
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 22
Аналоговые технологии 2835 20
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 17
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 17
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 16
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 533 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 16
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 15
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 14
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 13
Видеокамера - Camcorder 2326 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 13
MJPEG - Motion JPEG 131 12
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 461 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 12
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 11
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 11
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 10
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 81 12
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 10
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 9
Microsoft Windows 16327 9
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 8
TrueConf Terminal 10 7
Linux OS 10896 6
Axis Q - серия камер видеонаблюдения 27 5
TrueConf Online 30 5
Motorola Solutions - Pelco Endura 7 4
Smartec Estima 22 4
Apple iOS 8242 4
Google Android 14679 4
Apple iPhone 6 4862 4
Axis M - серия IP-камер 23 4
Logitech Rally System 11 3
Polycom HDX 18 3
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 3
Polycom Siren22 StereoSurround 3 3
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 71 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
Axis P - серия камер видеонаблюдения 27 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Logitech Meetup 7 2
Logitech RightSound 7 2
Logitech RightSight 7 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 2
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 2
Mitsubishi Electric - Net Hunter IP 4 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 2
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber Pro 3 2
Smartec NetStation 3 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 2
Apple macOS 2248 2
Одинцов Дмитрий 118 8
Готальский Михаил 95 7
Есилевский Петр 16 2
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 2
Ракутин Александр 3 1
Тураева Александра 1 1
Лосев Сергей 46 1
Мякишева Марина 84 1
Капцов Сергей 12 1
Солдатов Станислав 14 1
Якупов Лев 11 1
Волкова Ольга 7 1
Варламов Николай 5 1
Антониади Георгий 16 1
Флёров Евгений 8 1
Мельникова Светлана 1 1
Василиотти Дмитрий 2 1
Пимкин Дмитрий 5 1
Филин Кирилл 1 1
Масалкина Надежда 1 1
Ильичев Илья 3 1
Антюшин Светослав 1 1
Федосеев Георгий 2 1
Гуров Максим 4 1
Сухов Святослав 2 1
Волковицкий Василий 3 1
Рудаков Александр 2 1
Мосейкин Юрий 1 1
Федоров Илья 3 1
Емельяненко Маргарита 4 1
Маркова Дарья 10 1
Фатеев Сергей 2 1
Шеховцов Алексей 5 1
Россиев Михаил 2 1
Емельянов Валентин 2 1
Томских Максим 7 1
Шляпкин Евгений 6 1
Гурдуза Наталья 2 1
Chen Peter - Чен Питер 6 1
Углицких Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Европа 24634 3
Великобритания - Лондон 2407 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Китай - Тайвань 4136 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Япония 13547 2
Испания - Королевство 3760 2
Украина 7793 2
Казахстан - Республика 5792 2
Европа Восточная 3121 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Китай - Чжэцзян 32 1
Африка Западная 63 1
Москва - ЦАО - Кадашёвская набережная 12 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 73 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Польша - Республика 2001 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Польша - Варшава 109 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Индия - Bharat 5697 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4985 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
Видеокамера - Видеосъёмка 705 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 4
Английский язык 6876 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
Металлы - Платина - Platinum 480 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
РИА Новости 984 1
Wainhouse Research 40 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 2 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
BRICS Network Univeristy - Университет БРИКС 1 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
РУДН - ИМЭБ - Институт мировой экономики и бизнеса 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
MIPS Securika 9 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
