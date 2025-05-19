Получите все материалы CNews по ключевому слову
PTZ Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением
19.05.2025
|
«АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении
и непрерывного вращения оптического блока на 360° со скоростью до 350°/с и его наклона в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с купольная поворотная камера способна менять ракурс видеосъемки. PTZ-функции, реализованные в STC-IPM4920A Estima, включают 300 предустановок, восемь туров (до 48 предустановок в каждом), четыре обучаемых маршрута патрулирования, режим автосопровождения подв
08.04.2024
|
Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima
ие) на 360° со скоростью до 450°/с и наклон в пределах от -5° до +90° со скоростью до 360°/с. Набор PTZ-функций, который поддерживает эта уличная купольная поворотная камера, включает 300 преду
22.06.2021
|
Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой
Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными функциями безопасности. ИК-подсветка и функция ночной съемки позволяет ей снимать при любых
12.02.2015
|
«Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения
роизводителей, отвечающих требованиям ONVIF. Также в нем реализовано несколько вариантов управления PTZ-камерами. В целом ПО NC-Titanium предназначено для организации IP-системы видеонаблюдения
29.11.2013
|
TrueConf выпустил новые решения для видеопереговорных комнат
TrueConf обновила ПО и аппаратный комплекс TrueConf Terminal до версии 1.3.0. Главным нововведением стала поддержка Full HD видеоконференций благодаря комплектации аппаратной части терминала Full HD PTZ-камерой. В TrueConf Terminal 1.3.0 добавлена поддержка Full HD PTZ-камер. TrueConf Terminal поставляется в виде готовой системы для видеоконференцсвязи, теперь с управляемыми SD P
09.02.2010
|
«АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD
Линейку видеооборудования компании Sanyo Electric пополнила 2Mpx купольная камера VCC-HD5400P с PTZ-функциями и поддержкой технологии 3D-шумоподавления. PTZ-камера Sanyo VCC-HD5400P
23.01.2006
|
Axis 214 PTZ: новая поворотная камера
Компания Axis Communications, производитель оборудования для сетевых систем видеонаблюдения, вывела на рынок новую поворотную камеру Axis 214 PTZ, предназначенную для панорамного круглосуточного видеонаблюдения. Она может вращаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, осуществлять двунаправленную передачу звукового сигнала, им
|Wainhouse Research 40 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
