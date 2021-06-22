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Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой

Axis Communications выпустила высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с 31-кратным оптическим зумом, высокой светочувствительностью и улучшенными функциями безопасности. ИК-подсветка и функция ночной съемки позволяет ей снимать при любых условиях освещения, а лазерная технология обеспечивает точную фокусировку менее чем за 1 секунду даже в темноте. Камера AXIS Q6315-LE подходит для охранного видеонаблюдения в городе.

Благодаря функции Speed Dry новая камера передает четкое изображение даже во время дождя. Кроме того, AXIS Q6315-LE поддерживает динамическое наложение объектов для быстрой ориентации. Так, помощник ориентации накладывает на картинку динамические надписи с названиями улиц, а также стрелку компаса. Там, где необходимо сохранить конфиденциальность, маскирование закрытой зоны в виде мозаики позволяет пикселизировать целые области, например, соседние дома. Приложение Autotracking 2 с функцией запуска слежения щелчком мыши позволяет прицельно отслеживать необходимые движущиеся объекты. Кроме того, с помощью приложения AXIS Object Analytics можно эффективно обнаруживать и классифицировать людей и транспортные средства.

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AXIS Q6315-LE

Благодаря чипу нового поколения ARTPEC-7 камера отличается улучшенным качеством изображения, широкими возможностями для аналитики и эффективным сжатием видео. Помимо этого, AXIS Q6315-LE обладает улучшенными функциями безопасности. Камера оборудована криптографическим модулем TPM, сертифицированным на соответствие стандарту FIPS 140-2 второго уровня. Он гарантирует безопасное хранение всех криптографических ключей и сертификатов и их неприкосновенность даже в случае взлома системы.

Камеру можно легко объединить с другими продуктами Axis и создать гибкое масштабируемое решение. Например, сочетание новой модели с камерой AXIS Q6100-E обеспечит панорамный обзор на 360 градусов и позволит охватить видеосъемкой большую территорию.

Эльяс Касми

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