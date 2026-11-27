Компания «Яндекс» до конца 2026 г. начнет пилотную доставку роботами-гуманоидами. На первом этапе проект охватит четыре локации. Ровер будет довозить товары до входа в здание, а робот-гуманоид - передавать их внутри здания в руки клиентам. Основная часть проекта сосредоточена на препятствиях, которые существенны для роверов, отметил эксперт на ИТ-рынке.

Пилот локальной доставки

«Яндекс» начнет доставлять заказы с помощью человекоподобных роботов, рассказали «Коммерсант» два источника на ИТ-рынке.

До конца 2026 г. «Яндекс» приступит к пилотному проекту по доставке заказов человекоподобными роботами. По словам одного из источников 27 ноября, на начальном этапе проект будет реализован в четырех локациях.

Доставка станет комбинированной: ровер (робот-доставщик) «Яндекса» привозит товар до входа в здание, а внутри помещения его передает получателю робот-гуманоид.

Основной акцент сделан на преодолении препятствий, критичных для роверов, - лестниц и порогов, с которыми уличные роботы не справляются.

Сгенерировано ИИ «Яндекс» объединит гуманоидных роботов с роверами в пилотной доставке уже до конца 2026 г.

По мнению эксперта, до появления гуманоидов на улицах еще далеко и не один год.

В пресс-службе «Яндекса» уточнили: «В ноябре 2026 г. мы тестируем доставку заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников. О наших дальнейших планах расскажем позже».

Ход разработки

Весной 2025 г. CNews сообщал, что «Яндекс» намерен разрабатывать программное обеспечение (ПО) для роботов-гуманоидов и в перспективе может приступить к их производству.

Уже осенью 2025 г. компания продемонстрировала гуманоида: в качестве аппаратной платформы использовался китайский Unitree G1, а управление осуществлялось на собственной операционной системе (ОС) Leshy OS.

По информации CNews, к концу 2027 г. «Яндекс» планировал выпустить 20 тыс. роверов-доставщиков. По данным на II квартал 2026 г., парк таких роботов превысил 1 тыс. единиц, а число выполненных ими доставок составило более 260 тыс.

Потенциал для рынка доставки

Гуманоиды могут помочь сглаживать пики спроса на курьеров, считает директор департамента ИТ-сервисов и инфраструктуры Х5 Digital Михаил Буйлов. Доставка особенно чувствительна к всплескам заказов в непогоду или праздничные дни, когда оперативно привлечь дополнительных сотрудников сложно. Обычно перед такими периодами курьеров нанимают заранее и закладывают соответствующие расходы.

Дефицит курьеров в ноябре 2026 г. оценивается примерно в 200 тыс. человек и продолжит расти, добавляет генеральный директор платформы управления экспресс-доставкой OneSync Сергей Алумов. Пока доставка людьми в среднем дешевле, однако в долгосрочной перспективе роботизация станет более выгодной. Гуманоидам еще предстоит пройти путь от первых испытаний до регулярной эксплуатации.

Мнения экспертов

В ближайшие годы проект вряд ли станет массовым с коммерческой точки зрения, поскольку гуманоид пока существенно дороже курьера или ровера, считает директор проектов «АТК Консалтинг» Георгий Королев. Роверы «Яндекса» уже обходятся дешевле живого курьера, однако гуманоиды остаются затратными. Пилот позволяет заранее накапливать данные и компетенции. «Скорее это имиджевая история - сама новость и появление гуманоида у подъезда заметны», - отметил он.

Проект прежде всего направлен на развитие взаимодействия искусственного интеллекта (ИИ) с физическим миром (физический ИИ), считает директор практики стратегического и операционного консалтинга Kept Николай Чернецов. Ранее подобные технологии уже были отработаны на роверах, которые научились взаимодействовать с пешеходами, автомобилями и светофорами. Теперь в 2026-2027 гг. предстоит освоить двери, подъезды и лифты. По его оценке, это в большей степени технологический пилот, чем коммерческий проект.

По мнению заместитель генерального директора «Корпорации Робототехники» Евгения Дудорова, ресурс роботов ограничен: их необходимо регулярно заряжать, а при интенсивной эксплуатации срок службы в среднем составляет до полугода, после чего требуется замена или капитальный ремонт. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности, указывает эксперт.

Ключевая сложность - обеспечение полной автономности, отмечает директор по продуктам роботизации MWS Константин Толстой. Даже в лучших случаях ИИ обеспечивает около 90% успешности, то есть в одном случае из десяти поведение может оказаться непредсказуемым. Многое зависит от конкретной модели: сможет ли робот открывать тяжелые двери и подниматься по ступеням. У распространенных моделей Unitree G1 грузоподъемность одной руки не превышает 1 или 1,5 кг.