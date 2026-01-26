RISC-V чип Unisoc Китайский разработчик интегральных микросхем компания Unisoc (ранее – Spreadtrum) выпустила новый RISC-V- чип безопасности E450R. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на портал IT Home. Источник утверждает, что новинка является первым криптографическим процессором в мире, построенном

Microsoft упростит систему безопасности Windows аппаратная защита части системы от вредоносных программ, а также от перехвата путем шифрования обмена между аппаратными компонентами. Все это не будет реализовано в Windows Vista. Вместо этого будет TPM — чип, который содержит ключи и алгоритмы шифрования для защиты информации на диске. Технология Secure Startup не позволит считать данные с украденного жесткого диска, переставленного