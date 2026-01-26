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TPM Trusted Platform Module Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации чип безопасности

СОБЫТИЯ

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26.01.2026 Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Дискретный TPM: фундамент аппаратной защиты Один из фундаментальных элементов такой защиты — дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM). По словам представителей MSI, главное преимущество дискретно
27.10.2025 Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля

истему защиты критических cookie-файлов от кражи. Решение использует аппаратный модуль безопасности TPM 2.0 и способно предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей д
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V

RISC-V чип Unisoc Китайский разработчик интегральных микросхем компания Unisoc (ранее – Spreadtrum) выпустила новый RISC-V-чип безопасности E450R. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на портал IT Home. Источник утверждает, что новинка является первым криптографическим процессором в мире, построенном

07.02.2024 Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео

р-ключ BitLocker за 43 секунды Автор YouTube-канала stacksmashing продемонстрировал, как при помощи TPM-сниффера, собственноручно собранного на базе платформы Raspberry Pi Pico, расшифровать да
18.11.2020 В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox

ванием Pluton в перспективе заменит актуальные на сегодняшний день доверенные платформенные модули (TPM, Trusted Platform Module). В отличие от чипов TPM, аппаратное решение Microsoft ин
06.10.2020 Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома
31.08.2018 Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности

онального института исследования вопросов безопасности описали два типа кибератак на так называемые TPM-микроконтроллеры. Аббревиатура TPM расшифровывается как Trusted Platform Module (м
29.06.2017 BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций

Business Activation Systems (BASYS) анонсировала программный комплекс Trade Profitability Management (BASYS TPM) базе платформы Microsoft Dynamics 365 для поддержки бизнеса FMCG компаний. Решение охватывает планирование промо-акций, управление торговыми и бонусными соглашениями, целевым ассортиментом
31.08.2005 Microsoft упростит систему безопасности Windows

аппаратная защита части системы от вредоносных программ, а также от перехвата путем шифрования обмена между аппаратными компонентами. Все это не будет реализовано в Windows Vista. Вместо этого будет TPM — чип, который содержит ключи и алгоритмы шифрования для защиты информации на диске. Технология Secure Startup не позволит считать данные с украденного жесткого диска, переставленного

26.08.2005 Защитный чип Windows Vista не "расскажет" лишнего?

озможностью передачи информации о пользователях Windows Vista с помощью специального защитного чипа TPM (trusted platform module). Разработчики отключат ряд возможностей, потенциально опасных д
17.09.2004 IBM оснастит компьютеры защитными модулями TPM

or в своих настольных компьютерах. В компьютеры от IBM будут встраивать специальные защитные модули TPM (trusted platform module), в которых будут храниться пароли, цифровые сертификаты и ключи

Публикаций - 260, упоминаний - 341

TPM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 103
Microsoft Corporation 25775 83
AMD - Advanced Micro Devices 4641 42
Lenovo Group 2446 36
HP Inc. 5883 36
Apple Inc 13154 35
Nvidia Corp 4002 31
Fujitsu 2105 30
Dell EMC 5180 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
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Softline - Софтлайн 3743 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
VAIO 475 7
LG Electronics 3735 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Toshiba Corporation 2980 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Adobe Systems 1597 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Broadcom - VMware 2610 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
Getac Technology 29 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
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Bang&Olufsen - B&O 148 3
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Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
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Россети Ленэнерго 1699 2
Наукоград - технопарк 156 2
Gamber-Johnson 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Tesla Motors 461 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Ford 434 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
IQVIA 4 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Swarovski AG 74 1
Tesla Gigafactory 6 1
Канонфарма Продакшн 2 1
Ozon Фармацевтика - Озон Фарм 3 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 1
BMW Designworks Group 15 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
ОмниГрейд - OmniGrade - Агентство рейтингового мониторинга 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
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Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
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Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
TCG - Trusted Computing Group 31 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
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FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 13
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
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U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 6
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
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