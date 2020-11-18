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Индексная книга CNews*
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TPM Trusted Platform Module Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации чип безопасности



18.11.2020 В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox
31.08.2018 Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности
29.06.2017 BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций
31.08.2005 Microsoft упростит систему безопасности Windows
26.08.2005 Защитный чип Windows Vista не "расскажет" лишнего?
17.09.2004 IBM оснастит компьютеры защитными модулями TPM

Публикаций - 186, упоминаний - 239

TPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11697 82
Microsoft Corporation 23584 63
HP Inc. 5567 34
AMD - Advanced Micro Devices 3881 32
Fujitsu 2044 31
Lenovo Group 2178 31
Apple Inc 11260 26
Nvidia Corp 3225 26
ДОК 772 20
Dell EMC 4927 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 17
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 16
IBM - International Business Machines Corp 9215 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 13
Sony 6486 11
Qualcomm Technologies 1712 8
HP - Hewlett-Packard 3600 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 7
Toshiba Corporation 2890 7
Samsung Electronics 9771 7
LG Electronics 3544 7
Dell Technologies - Dell Computer 2016 6
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 364 6
HP Compaq Computer Corp 1918 6
Google LLC 10997 6
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Adobe Systems 1508 5
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VAIO 341 4
AMD Graphics Product Group - ATI 918 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 3
Oracle Corporation 6334 3
Amazon Inc - Amazon.com 2813 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Royal Dutch Shell - Шелл 191 3
Россети Ленэнерго 2360 3
Gamber-Johnson 2 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 164 2
Ferrari NV 153 2
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 35 1
Канонфарма Продакшн 1 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 166 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 226 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 94 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Ozon Фармацевтика - Озон Фарм 1 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 6 1
BMW Designworks Group 11 1
101Hotels.com 707 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 199 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 186 1
Альфа-Банк 1607 1
Лента - Сеть розничной торговли 1722 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 1
Ростех - Вертолеты России 157 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 387 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB INDUSTRIES - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 45 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 21 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 1
Сургутнефтегаз - СНГ 228 1
IQVIA 3 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
BMW Group 413 1
Swarovski AG 70 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 434 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 2
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1048 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 1
Совет Европы 86 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Великобритании 27 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 691 1
TCG - Trusted Computing Group 31 8
4CIO 713 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 4
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13299 115
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19321 109
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8493 77
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11561 55
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11705 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
LinuxWorld 53 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2094 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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