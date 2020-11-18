Индексная книга CNews*
TPM Trusted Platform Module Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации чип безопасности
Публикаций - 186, упоминаний - 239
TPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 6
|The Verge - Издание 505 4
|Tom’s Hardware 184 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5780 2
|91Mobiles 1707 2
|Windowslatest 13 2
|Neowin 74 2
|LinuxGizmos 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
|Мобильные системы 113 1
|NotebookCheck 8 1
|TechSpot 40 1
|Phoronix 31 1
|9to5Mac 149 1
|Inquirer 463 1
|Windows Central 20 1
|Vnunet 226 1
|Digg 68 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1266 1
|BleepingComputer - Издание 209 1
|Ведомости 575 1
|Reddit 254 1
|Wikipedia - Википедия 442 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.