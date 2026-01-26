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TPM Trusted Platform Module Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации чип безопасности
СОБЫТИЯ
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|26.01.2026
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Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду
Дискретный TPM: фундамент аппаратной защиты Один из фундаментальных элементов такой защиты — дискретный доверенный платформенный модуль (dTPM). По словам представителей MSI, главное преимущество дискретно
|27.10.2025
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Студент МТУСИ создал защиту от кражи cookie-файлов с использованием аппаратного модуля
истему защиты критических cookie-файлов от кражи. Решение использует аппаратный модуль безопасности TPM 2.0 и способно предотвратить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей д
|26.08.2024
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Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V
RISC-V чип Unisoc Китайский разработчик интегральных микросхем компания Unisoc (ранее – Spreadtrum) выпустила новый RISC-V-чип безопасности E450R. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на портал IT Home. Источник утверждает, что новинка является первым криптографическим процессором в мире, построенном
|07.02.2024
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Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео
р-ключ BitLocker за 43 секунды Автор YouTube-канала stacksmashing продемонстрировал, как при помощи TPM-сниффера, собственноручно собранного на базе платформы Raspberry Pi Pico, расшифровать да
|18.11.2020
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В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox
ванием Pluton в перспективе заменит актуальные на сегодняшний день доверенные платформенные модули (TPM, Trusted Platform Module). В отличие от чипов TPM, аппаратное решение Microsoft ин
|06.10.2020
|Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома
|31.08.2018
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Найдены два способа взламывать чипы повышенной защищенности
онального института исследования вопросов безопасности описали два типа кибератак на так называемые TPM-микроконтроллеры. Аббревиатура TPM расшифровывается как Trusted Platform Module (м
|29.06.2017
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BASYS и «СиДиСи» представили ПО для автоматизации торгового маркетинга, продаж и инвестиций
Business Activation Systems (BASYS) анонсировала программный комплекс Trade Profitability Management (BASYS TPM) базе платформы Microsoft Dynamics 365 для поддержки бизнеса FMCG компаний. Решение охватывает планирование промо-акций, управление торговыми и бонусными соглашениями, целевым ассортиментом
|31.08.2005
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Microsoft упростит систему безопасности Windows
аппаратная защита части системы от вредоносных программ, а также от перехвата путем шифрования обмена между аппаратными компонентами. Все это не будет реализовано в Windows Vista. Вместо этого будет TPM — чип, который содержит ключи и алгоритмы шифрования для защиты информации на диске. Технология Secure Startup не позволит считать данные с украденного жесткого диска, переставленного
|26.08.2005
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Защитный чип Windows Vista не "расскажет" лишнего?
озможностью передачи информации о пользователях Windows Vista с помощью специального защитного чипа TPM (trusted platform module). Разработчики отключат ряд возможностей, потенциально опасных д
|17.09.2004
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IBM оснастит компьютеры защитными модулями TPM
or в своих настольных компьютерах. В компьютеры от IBM будут встраивать специальные защитные модули TPM (trusted platform module), в которых будут храниться пароли, цифровые сертификаты и ключи
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|Tom’s Hardware 600 13
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