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Sintonen Harry Синтонен Гарри

СОБЫТИЯ


15.01.2019 В популярной утилите для Linux и Windows 36 лет «живет» опасная уязвимость 1
16.01.2018 Найден «немыслимо простой» способ взлома ноутбуков на процессорах Intel 2
19.05.2008 В PayPal есть критическая уязвимость 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Sintonen Harry и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 2
Sophos - SophosLabs 436 1
Sony 6739 1
PayPal 671 1
Bitdefender 171 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
ESET - ESET Software 1161 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Intel Corporation 12811 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Microsoft Corporation 25775 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Linux Secure Copy Protocol - SCP 2 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 85 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
OpenSSH - Open Secure Shell 40 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Linux OS 11533 1
Linux - Debian GNU 567 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 1
Intel MEBx - Intel Management Engine BIOS Extension 1 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Гинятуллин Роман 61 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Sintonen Harry - Синтонен Харри 1 1
Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Турция - Турецкая республика 2620 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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