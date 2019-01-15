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Sintonen Harry Синтонен Гарри
СОБЫТИЯ
|15.01.2019
|В популярной утилите для Linux и Windows 36 лет «живет» опасная уязвимость 1
|16.01.2018
|Найден «немыслимо простой» способ взлома ноутбуков на процессорах Intel 2
|19.05.2008
|В PayPal есть критическая уязвимость 2
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Sintonen Harry и организации, системы, технологии, персоны:
|Гинятуллин Роман 61 1
|Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
|Sintonen Harry - Синтонен Харри 1 1
|Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
|Турция - Турецкая республика 2620 1
|КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.