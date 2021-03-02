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BSD license
Berkeley Software Distribution license
Программная лицензия университета Беркли


02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 1
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов 5
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены 1
28.11.2019 Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД 1
13.09.2019 Tarantool запускает платформу для разработки бизнес-приложений Cartridge 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 1
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 1
15.01.2019 В популярной утилите для Linux и Windows 36 лет «живет» опасная уязвимость 1
04.01.2019 «Убийца» Android сможет запускать приложения для самой популярной ОС в мире 2
30.10.2018 Linux и BSD в опасности из-за «тривиальной» ошибки в коде 2
16.08.2018 Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool 1
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник» 1
05.02.2018 Названа дата, когда Google выпустит «убийцу Linux». Видео 1
01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 2
03.01.2018 Таинственная новая ОС Google научилась устанавливаться на Pixelbook 1
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 2
10.05.2017 У новой «таинственной» ОС Google появился графический интерфейс. Видео 1
17.04.2017 Россияне придумали, как ускорить «медленный» Oracle 1
02.03.2017 AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0 1
28.02.2017 В СУБД Tarantool появилась возможность репликации из MySQL 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
15.02.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 2
20.01.2017 Совместимость продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool подтверждена на практике 1
11.01.2017 Yota переходит на российскую СУБД Tarantool 1
15.11.2016 Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве 1
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения 1
01.08.2016 «Билайн» пробует переехать на российскую СУБД Tarantool 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
04.04.2016 Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД 1
05.11.2015 Легендарная OS/2 вернется в 2016 году 1
14.09.2015 Культовую операционную систему OS/2 теперь можно запускать с флешки 1
10.04.2015 Минкомсвязи пишет методичку по переходу госорганов на СПО 2

Публикаций - 93, упоминаний - 117

BSD license упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 22
VK - Mail.ru Group 2483 18
Rambler Group - Рамблер ГК 485 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 11
Google LLC 7154 7
GitHub 412 6
Yandex - Яндекс 4101 4
Oracle Corporation 3350 4
Kerio Technologies 50 3
Escher Technologies 4 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
F5 Networks 81 3
Nginx - Энджайникс 100 3
Yota - Скартел 623 3
Red Hat 666 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Informatica 75 2
Ngenix 42 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
IBM 3544 2
SpyLOG 17 2
Netcraft 22 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
Корус консалтинг ДМ 4 1
VMware 1829 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Lenovo Group 1637 1
SEC Consult Services 930 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
АФК Система ПАО 995 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Acronis - Акронис 364 1
F-Secure 74 1
Intel Corporation 4180 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 1
Альфа-Банк 1125 5
Аэрофлот 493 4
Avito - Авито 171 4
Qiwi 783 3
Runa Capital 153 3
BV Capital - Eventure Capitale 9 3
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 2
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
Telstra Venture 2 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
MSD Capital 12 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
e.ventures 3 2
Index Ventures 36 2
NEA - New Enterprise Associates 18 2
Lynwood Investments 6 1
Мослифт АО 5 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Россети ПАО 168 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
LinkedIn 520 1
Wildberries 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 9 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
Linux Secure Copy Protocol - SCP 1 1
Linux OS 4260 15
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 14
Google Android 10751 10
SQL - Язык программирования 434 8
VK - Mail.Ru myTarget 99 8
VK - Mail.ru Облако 77 8
JavaScript - Язык программирования 631 7
Microsoft Windows 10 6645 6
Intel x86 - Архитектура процессора 992 6
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 6
Apple iOS 5742 6
Apache HTTP Server 223 5
Apple macOS 926 5
Java - Язык программирования 1177 5
Google Fuchsia OS 16 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 3
Microsoft Windows 853 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 3
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 3
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 3
OpenGL - Язык программирования 126 3
Google Armadillo 8 3
Microsoft SQL Server 795 3
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 3
Google Flutter 15 3
Google Dart 21 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 3
LK - Little Kernel 6 3
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 3
Nginx Plus 12 3
Linux - Debian GNU 272 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
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Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
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Нагов Антон 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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