BSD license

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook macOS на минималках Создан новый графический интерфейс для Linux и BSD под названием Gershwin. Как пишет портал ZDnet, это «почти точная копия OS X» (almost a dead ringer for OS X) – оболочка внешне максимально похожа на macOS, операционной системы компании Ap

Сдаваемый напрокат шифровальщик VanHelsing атакует Windows, Linux и BSD операции VanHelsing. Check Point утверждает, что стоящая за этим группировка является русскоязычной. VanHelsing предлагает многоплатформенный шифровальщик, способный работать в средах Windows, Linux, BSD, ARM и ESXi. Вредонос сдается в аренду по RaaS-модели: непосредственные атаки осуществляют аффилиаты, а разработчики платформы снимают 20% комиссию с каждого выплаченного выкупа. Реклама пл

Новый вымогатель VanHelsingRaaS атакует Linux, BSD, ARM и ESXi Появился новый вид вымогательского ПО — VanHelsingRaaS, представляющий угрозу для Linux-, BSD-, ARM- и ESXi-систем. Используя сложные методы шифрования, VanHelsingRaaS делает восстановление данных без ключа практически невозможным. Об этом CNews сообщили представители компании «Гази

Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix ны механизмы управления виртуальной и физической памятью, повышена скорость работы файловой системы и загрузчика UEFI. Кроме того, предприняты шаги по упрощению процесса портирования программ с Linux/BSD-систем – в частности, теперь в системных интерфейса применяется типичный для Unix-систем формат файловых путей вместо ранее использовавшегося URI-формата; расширены возможности инструментар

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов Появление BSD и FreeBSD BSD разработана на основе исходного кода UNIX. Компания AT&T, занимавшая

Linux и BSD в опасности из-за «тривиальной» ошибки в коде Некорректная валидация Обнаружена «тривиальная» ошибка в X.Org Server, которая может привести к повышению привилегий пользователя в среде Linux и BSD до уровня root — так называемого суперпользователя. Баг, получивший идентификатор CVE-2018-14665, присутствовал в X.Org как минимум в течение двух лет. Правда, его эксплуатация возможна лиш

Свободные ОС - это не только Linux некоторых из них нужно знать каждому айтишнику. Самая известная после Linux операционная система - BSD. Она была разработана в 1978 году в Университете Беркли на базе ОС UNIX. Из наиболее расп

Вышел релиз PC-BSD 7 Разработчики дистрибутива PC-BSD, предназначенного для использования на пользовательских ПК, базой для которого служит FreeBSD, анонсировали выпуск нового релиза своего продукта. Так, PC-BSD 7 основан на FreeBSD 7-S

Google Browser Sync стал доступен под лицензией BSD Google выпустил клиент для Google Browser Sync под лицензией BSD. Напомним, ранее было объявлено о прекращении поддержки этого дополнения Firefox для синхронизации пользовательских данных (закладок, паролей и т.д.), а также о том, что Firefox 3

iXsystems объявила о выпуске PC-BSD Da Vinci Edition iXsystems объявила о выпуске PC-BSD Da Vinci Edition. PC BSD является полнофункциональной операционной системой на базе FreeBSD 6.2. FreeBSD широко известна как наиболее стабильная и безопасная ОС для серверов. PC-B

BSDI включила в свою операционную платформу BSD/OS поддержку СУБД для Linux На днях фирма Berkeley Software Design (BSDI) объявила о включении в свою операционную платформу BSD/OS поддержки СУБД для Linux. В среде BSD/OS, согласно заявлению официальных представителей BSDI, смогут исполняться все основные СУБД, поддерживаемые на платформе Linux, включая прои