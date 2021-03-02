Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BSD license
Berkeley Software Distribution license
Программная лицензия университета Беркли
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 117
BSD license упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сысоев Игорь 31 3
|Коновалов Максим 15 3
|Dell Michael - Делл Майкл 72 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Осипов Александр 22 2
|Осипов Константин 8 2
|Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
|Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
|Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 1
|Нагов Антон 5 1
|Гущин Юрий 9 1
|Алексеев Андрей 8 1
|Sintonen Harry - Синтонен Гарри 3 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
|Сунгуров Андрей 14 1
|Галперин Дмитрий 2 1
|Александров Сергей 7 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Липич Григорий 48 1
|Назаров Константин 2 1
|Галушкин Олег 168 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Сахаров Александр 30 1
|Косиченко Алексей 12 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Катаев Александр 36 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Рейман Леонид 411 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мамут Александр 109 1
|Силуанов Антон 52 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Летунов Илья 48 1
|Белоусов Сергей 217 1
|9to5Google 19 2
|Ars Technica 227 2
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Reddit 198 1
|Bloomberg 785 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|РБК Инновации 36 1
|CNews Analytics 1990 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
|CNews AWARDS 291 4
|HighLoad++ Awards 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762088, в очереди разбора - 665777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762088, в очереди разбора - 665777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru