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BSD license Berkeley Software Distribution license Программная лицензия университета Беркли

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.09.2025 Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

macOS на минималках Создан новый графический интерфейс для Linux и BSD под названием Gershwin. Как пишет портал ZDnet, это «почти точная копия OS X» (almost a dead ringer for OS X) – оболочка внешне максимально похожа на macOS, операционной системы компании Ap
28.03.2025 Сдаваемый напрокат шифровальщик VanHelsing атакует Windows, Linux и BSD

операции VanHelsing. Check Point утверждает, что стоящая за этим группировка является русскоязычной. VanHelsing предлагает многоплатформенный шифровальщик, способный работать в средах Windows, Linux, BSD, ARM и ESXi. Вредонос сдается в аренду по RaaS-модели: непосредственные атаки осуществляют аффилиаты, а разработчики платформы снимают 20% комиссию с каждого выплаченного выкупа. Реклама пл
26.03.2025 Новый вымогатель VanHelsingRaaS атакует Linux, BSD, ARM и ESXi

Появился новый вид вымогательского ПО — VanHelsingRaaS, представляющий угрозу для Linux-, BSD-, ARM- и ESXi-систем. Используя сложные методы шифрования, VanHelsingRaaS делает восстановление данных без ключа практически невозможным. Об этом CNews сообщили представители компании «Гази
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix

ны механизмы управления виртуальной и физической памятью, повышена скорость работы файловой системы и загрузчика UEFI. Кроме того, предприняты шаги по упрощению процесса портирования программ с Linux/BSD-систем – в частности, теперь в системных интерфейса применяется типичный для Unix-систем формат файловых путей вместо ранее использовавшегося URI-формата; расширены возможности инструментар
11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

Появление BSD и FreeBSD BSD разработана на основе исходного кода UNIX. Компания AT&T, занимавшая
30.10.2018 Linux и BSD в опасности из-за «тривиальной» ошибки в коде

Некорректная валидация Обнаружена «тривиальная» ошибка в X.Org Server, которая может привести к повышению привилегий пользователя в среде Linux и BSD до уровня root — так называемого суперпользователя. Баг, получивший идентификатор CVE-2018-14665, присутствовал в X.Org как минимум в течение двух лет. Правда, его эксплуатация возможна лиш
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux

некоторых из них нужно знать каждому айтишнику. Самая известная после Linux операционная система - BSD. Она была разработана в 1978 году в Университете Беркли на базе ОС UNIX. Из наиболее расп
16.09.2008 Вышел релиз PC-BSD 7

Разработчики дистрибутива PC-BSD, предназначенного для использования на пользовательских ПК, базой для которого служит FreeBSD, анонсировали выпуск нового релиза своего продукта. Так, PC-BSD 7 основан на FreeBSD 7-S
10.07.2008 Google Browser Sync стал доступен под лицензией BSD

Google выпустил клиент для Google Browser Sync под лицензией BSD. Напомним, ранее было объявлено о прекращении поддержки этого дополнения Firefox для синхронизации пользовательских данных (закладок, паролей и т.д.), а также о том, что Firefox 3
24.09.2007 iXsystems объявила о выпуске PC-BSD Da Vinci Edition

iXsystems объявила о выпуске PC-BSD Da Vinci Edition. PC BSD является полнофункциональной операционной системой на базе FreeBSD 6.2. FreeBSD широко известна как наиболее стабильная и безопасная ОС для серверов. PC-B
24.12.1998 BSDI включила в свою операционную платформу BSD/OS поддержку СУБД для Linux

На днях фирма Berkeley Software Design (BSDI) объявила о включении в свою операционную платформу BSD/OS поддержки СУБД для Linux. В среде BSD/OS, согласно заявлению официальных представителей BSDI, смогут исполняться все основные СУБД, поддерживаемые на платформе Linux, включая прои
21.12.1998 Berkeley Software Design намерена включить поддержку Linux-версий СУБД ведущих производителей в свой BSD/OS

Компания Berkeley Software Design, производитель UNIX-подобной операционной системы BSD/OS, используемой в основном провайдерами Интернет, объявила, что включит в свой продукт поддержку Linux-версий СУБД ведущих производителей. Berkeley Software Design собирается реализовать в

Публикаций - 177, упоминаний - 197

BSD license и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 59
Oracle Corporation 7074 31
Google LLC 12690 25
VK - Mail.ru Group 3602 24
Red Hat 1378 20
Microsoft Corporation - GitHub 1075 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Apple Inc 13156 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Nginx - Энджайникс 209 14
Intel Corporation 12811 13
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 13
Dropbox 527 12
Netcraft 61 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
ESET - ESET Software 1161 10
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Box inc - box.com - box.net 375 7
Dell EMC 5180 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
F5 Networks 77 6
HPE Financial Services - HPEFS 45 5
Zynga Game Network 133 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
Broadcom - VMware 2610 5
HP Inc. 5883 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 5
Arca Noae 5 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
МегаФон 10742 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
9594 4
Citrix Systems 868 4
AT&T Inc 1726 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Runa Capital 158 12
MSD Capital 14 10
BV Capital - Eventure Capitale 10 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
NEA - New Enterprise Associates 23 7
Index Ventures 50 5
e.ventures 11 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 5
Telstra Venture 5 4
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Michelin - Мишлен 36 2
Caterpillar - 93 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Boeing 1031 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Lynwood Investments 9 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Верный - торговая сеть 326 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Meta Group 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
OSI - Open Source Initiative 80 5
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 100
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 84
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 19
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 15
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 113 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 11
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 11
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Repository - Репозиторий 1176 8
Linux OS 11533 96
Microsoft Windows 16882 67
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 52
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 27
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 26
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 25
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 24
Apple macOS 2419 23
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 17
Google Android 15244 16
Mozilla Firefox - браузер 1951 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
Linux - Debian GNU 567 13
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 12
Microsoft Windows NT 890 11
C/C++ - Язык программирования 894 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 10
Opera Browser - Браузер 1050 10
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Apple iOS 8583 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 9
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 8
Nginx Plus 14 8
IBM OS/2 - eComStation 80 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 8
Google Chrome - браузер 1701 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 7
Сысоев Игорь 41 14
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 11
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 8
Аникин Денис 33 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 7
Коновалов Максим 20 6
Levie Aaron - Леви Аарон 8 6
Рамендик Михаил 19 6
Бартунов Олег 54 5
Коротков Александр 13 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 4
Косиченко Алексей 12 3
Ермаков Игорь 19 3
Чихачев Дмитрий 29 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Новодворский Алексей 114 3
Габриелян Владимир 28 2
Сушкевич Антон 67 2
Сигаев Федор 22 2
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 2
Chen Jolly - Чен Джолли 6 2
Давидович Андрей 10 2
Шетухин Андрей 2 2
Арлазаров Владимир 290 2
Белоусов Сергей 254 2
Никифоров Николай 1138 2
Летунов Илья 49 2
Смирнов Алексей 269 2
Савкин Владимир 40 2
Панченко Иван 197 2
Осипов Александр 96 2
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
Осипов Константин 14 2
Сахаров Александр 93 1
Аксельрод Александр 41 1
Салов Антон 38 1
Селютин Александр 60 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Давыдов Александр 54 1
Лукацкий Алексей 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
США - Калифорния - Беркли 286 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Япония 13807 5
Франция - Французская Республика 8177 5
США - Калифорния 4829 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
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Индия - Bharat 5870 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
США - Техас 1048 2
Закавказье - Transcaucasia 127 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Индия - Дели 156 1
США - Делавэр 176 1
США - Массачусетс 517 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
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Германия - Шлезвиг-Гольштейн 20 1
Монако Княжество - Монте-Карло 27 1
Казахстан - Республика 6048 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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