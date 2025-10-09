Лаборатория программного обеспечения Helix Хеликс Лабораторная служба

Под брендом на 2023 год Лабораторная служба Хеликс открыто более 600 Диагностических центров и Лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана. Компания выполняет свыше 3600 анализов для более чем 2200 частных и 300 государственных медицинских компаний, имеет 5 Лабораторных комплексов общей площадью более 12 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 369 дел, на cумму 2 350 290 326 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 33, упоминаний - 35