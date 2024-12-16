Толокольников Александр
Толокольников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанцов Александр 3 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Пугачев Павел 63 2
|Беляев Алексей 32 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Корнилов Андрей 8 2
|Андрейчук Юрий 6 2
|Арсеньев Сергей 7 2
|Чернов Георгий 5 2
|Потишний Роман 11 2
|Полищук Никита 3 2
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Дюков Андрей 17 1
|Остроушко Алексей 12 1
|Туманов Юрий 7 1
|Таболин Сергей 21 1
|Стекцер Борис 2 1
|Низамов Ринат 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.