ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Мое здоровье онлайн

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн

СОБЫТИЯ

19.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
16.10.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
29.08.2024 Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан 1
09.07.2024 Алексей Василенков, Елена Лось -

Какую роль играет ИТ и ИИ в региональной медицине: опыт Муравленко

 1
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава 1
29.11.2022 На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 6
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 4
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 6
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 4
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 2
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 3
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
13.08.2020 ИСИЭЗ ВШЭ опубликовал данные об уровне цифровизации российского здравоохранения 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
01.03.2019 «Техносерв Cloud» защитил данные пациентов медицинского стартапа «Мое здоровье» 3
10.09.2018 Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн» 2
07.06.2018 Россиянам начали оформлять полисы ОМС нового поколения через интернет 2
07.06.2018 «Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома 2
05.06.2018 ИТ в здравоохранении: развитие продолжается 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион» 1
10.04.2018 Единый портал госуслуг получил крупное обновление 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1

Публикаций - 48, упоминаний - 72

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10369 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3313 8
БАРС Груп 561 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 5
9061 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 4
ФОРС - Центр разработки 680 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 58 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 2
Dell EMC 5101 2
Cisco Systems 5229 2
Восход ФГБУ НИИ 687 2
Ред Софт - Red Soft 1026 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2540 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 2
СП.АРМ 50 2
Сван 28 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Программы и технологии 14 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 30 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Санаториум 3 1
Системы документооборота 511 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 1
Broadcom - VMware 2506 1
Yandex - Яндекс 8538 1
Huawei 4244 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 1
Lenovo Group 2369 1
HP Inc. 5766 1
Acer Group - Acer Inc 2667 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Крок - Croc 1815 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 5
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 3
Stada 26 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 108 2
МРТ Эксперт 4 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 8 1
Технология здоровья 8 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 38 1
Институт развития образования 14 1
СМ-Клиника 5 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 44 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Моситалмед 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Фармстандарт АО 45 1
Bayer AG - Байер 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 45 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Genotek - Генотек 19 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 263 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 5
Совет при президенте Российской Федерации 200 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3393 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 216 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 2
Администрация Краснодарского края 63 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3483 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3117 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 2
ГосИнформСистемы 155 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 37
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 23
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 19
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 17
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 10
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 8
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 6
Оповещение и уведомление - Notification 5384 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 888 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 41
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 427 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 40 8
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 6
ЕМИАС Электронный рецепт 90 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 4
VK - Mail.ru Дети 10 4
VK - Mail.ru Здоровье 24 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 3
Здравоохранение электронное - программа 35 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 3
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 66 2
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 2
Apple iPhone 6 4861 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 123 2
1С:Медицина 52 2
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 2
Пугачев Павел 63 6
Скворцова Вероника 69 5
Петухов Максим 13 5
Миронович Филипп 11 5
Чернышенко Дмитрий 575 4
Паперный Евгений 11 4
Фишер Андрей 74 3
Захаров Алексей 47 3
Али Максим 11 3
Глушков Иван 9 3
Поликарпов Александр 7 3
Андрейчук Юрий 7 3
Шибанова Анна 2 2
Мишустин Михаил 747 2
Евтушенко Олег 144 2
Бойко Елена 152 2
Паршин Максим 323 2
Лебеденко Степан 10 2
Гайдуков Алексей 23 2
Макаров Владимир 76 2
Зажигин Владимир 5 2
Шишканов Дмитрий 4 2
Рудычева Наталья 95 1
Круглов Максим 26 1
Данилин Александр 17 1
Суслов Константин 23 1
Вахрушев Илья 7 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 8 1
Могильников Алексей 3 1
Почкаев Евгений 9 1
Потишний Роман 11 1
Устименко Екатерина 2 1
Туманов Юрий 7 1
Ковалев Евгений 10 1
Левин Михаил 7 1
Резниченко Дмитрий 2 1
Рубцова Ирина 3 1
Полищук Никита 5 1
Коковин Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1896 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 998 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 960 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 690 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 3
Россия - ПФО - Самарская область 1467 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2089 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1553 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1322 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1440 3
Россия - ЦФО - Костромская область 438 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 2
Россия - УФО - Свердловская область 1770 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 839 2
Россия - ЦФО - Курская область 701 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 559 2
Россия - УФО - Тюменская область 1270 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1027 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 696 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 753 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 1
Европа 24658 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 10
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 7
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 6
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 466 6
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 30 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Паспорт - Паспортные данные 2735 5
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 5
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 46 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 4
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 4
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 4
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Здравоохранение - Гинекология 38 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11423 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CB Insights 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1282 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 102 2
РАН - Российская академия наук 2021 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 7 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
