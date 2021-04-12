Спецпроекты

Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
По словам заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, в 2021 г. на портале госуслуг заработают шесть новых суперсервисов, призванных упростить гражданам России и трудовым мигрантам прохождение бюрократических процедур. К примеру, в рамках сервиса «Мое здоровье онлайн» россияне получат возможность оформить полис ОМС и ДМС или медицинскую справку через интернет. Получать уведомления и обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения автолюбители смогут в режиме онлайны при помощи одноименного суперсервиса.

Шесть новых суперсервисов

Правительство России рассчитывает запустить на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) шесть новых суперсервисов в 2021 г. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как отмечает источник, в числе запланированных к запуску фигурируют такие сервисы как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», а также «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».

Суперсервисом называется комплекс связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю в конкретной жизненной ситуации. Все 25 приоритетных жизненных ситуаций были определены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г.

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Шесть новых суперсервисов появятся на портале госуслуг в 2021 г.

В начале ноября 2019 г. в тестовом режиме был запущен первый суперсервис «Европротокол онлайн». Предполагалось, что до конца 2019 г. на портале госуслуг появятся прототипы всех суперсервисов, которые запускаются с целью выяснить у будущих пользователей, достаточно ли удобны сервисы, и чего в них не хватает. Однако по состоянию на 12 апреля 2021 г. на сайте госуслуг доступна информация лишь о 23 сервисах из запланированных 25.

«Мое здоровье онлайн»

Согласно опубликованной на портале госуслуг дорожной карте, сервис «Мое здоровье онлайн» с 2020 г. должен позволять записываться онлайн на профилактические осмотры и диспансеризацию (ранее на сайте был указан 2019 г.). Также с 2020 г. суперсервис должен уведомлять о положенных льготах и давать возможность записаться онлайн к врачам всех направлений.

В 2021 г. онлайн можно будет получить полис ОМС и ДМС, а также медицинскую справку. Через сервис можно будет получать рецепты и искать лекарства онлайн, а также осуществлять дистанционный мониторинг здоровья и получать телемедицинские консультации.

Кроме того, в сервисе предусмотрен цифровой ассистент, который, как ожидается, будет давать советы по поддержанию здоровья, доступных услугах и льготах, а также напоминать о приеме лекарств и предстоящем посещении врача. Можно будет также открыть семейный аккаунт и получить через него доступ к медицинским данным детей и пожилых родителей, требующих опеки.

«Обжалование штрафов онлайн»

Упомянутый вице-премьером сервис «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн» на портале госуслуг в разделе «суперсервисы» размещен под названием «Обжалование штрафов онлайн».

По плану сервис с 2019 г. должен был проходить тестирование в пилотных ведомствах и регионах, а уже в 2020 г., как планировалось, постановления об автоштрафах по КоАП, жалобы и заявления на возврат во всех субъектах будут поступать электронном виде.

Ожидается, что в рамках данного суперсервиса к 2022 г. постановления о любых автоштрафах, в том числе по региональным кодексам, будут приходить в электронном виде по всей стране.

«Правосудие онлайн»

По задумке разработчиков пользователи сервиса «Правосудие онлайн» смогут получать доступ ко всем уведомлениям и документам, касающимся судебных разбирательств, в электронном виде. С материалами дела можно будет ознакомиться в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, подходящий для подачи иска суд будет определяться автоматически, как и пошлина, которая будет рассчитываться системой на основании требований иска из заявления.

Пользователи получат возможность принимать удаленное участие в процессе, а идентификация участников будет осуществляться по биометрическим данным.

Наконец, в рамках сервиса будет запущен интерактивный помощник, задачей которого является информационное сопровождение пользователя на каждом из этапов судебного процесса.

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Согласно сведениям, опубликованным на портале госуслуг, в 2020 г. суперсервис «Правосудие онлайн» должен был научиться определять территориальную подсудность. В течение 2021 г. должны появиться классификатор исковых требований и сервис расчета госпошлины, в 2022 г. –расчет и оплата госпошлины на портале и возможность удаленного участия в процессе. Интерактивный помощник и биометрическая идентификация, как ожидается, заработают в 2024 г.

«Рождение ребенка»

Суперсервиса «Рождение ребенка», предусматривает комплексное сопровождение гражданина в соответствующей жизненной ситуации. Беременной женщине, а в последующем семье с ребенком до 1,5 лет, государство будет оказывать услуги в электронном виде через портал госуслуг, исключая посещение МФЦ или ведомств.

Среди услуг будут выдача родового сертификата и листа трудовой нетрудоспособности, начисление пособий по предоставленным банковским реквизитам, запись матери в роддом, запись ребенка в детский сад, его прикрепление к детской поликлинике и выдача детского СНИЛС.

В 2020 г. сервис должен был быть запущен в пилотных регионах. К 2022 г., по задумке создателей, суперсервис заработает по всей стране, а региональные пособия можно будет получить без посещения госорганов.

«Утрата близкого человека»

Суперсервис «Утрата близкого человека» подразумевает оказание онлайн-услуги регистрации смерти, получения компенсаций по банковским реквизитам, организацию погребения, а также запись к нотариусу по вопросам наследства.

На 2020 г. был намечен пилотный проект по подаче документов на получение наследства. В 2021 г. сервис в части оформления комплекта документов в электронном виде, по плану должен быть запущен в пилотных регионах. В 2022 г. состоится тиражирование суперсервиса. Когда оно будет завершено, основные компенсации и пособия можно будет получить, отправив электронное заявление.

«Трудовая миграция онлайн»

Целью запуска суперсервиса «Трудовая миграция онлайн» является упрощение взаимодействия трудовых мигрантов с ведомствами на разных этапах пребывания и работы в России. Станет проще оформлять и продлевать патенты. «Работодатели смогут эффективнее контролировать заключение трудовых договоров и начисление взносов и НДФЛ», – сообщается на портале госуслуг.

Согласно дорожной карте развития сервиса, в 2020 г. иностранцы должны были получить возможность зарегистрировать учетные записи на «госуслугах», а уже в 2021 г. часть процедур по оформлению патента будут переведена в онлайн. Так же в 2021 г. у иностранцев появятся личные кабинеты на портале «Работа в России», а трудовые договоры будут заключаться онлайн.

К 2022 г., как ожидается, заработает система мониторинга и получения сведений по трудоустройству мигрантов.

Какие суперсервисы доступны уже сейчас

На портале госуслуг по итогам 2020 г. запущено семь суперсервисов. В их числе ранее упомянутый «Европротокол онлайн». Помимо него, следует отметить услугу «Поступление в вуз онлайн», которая позволяет абитуриентам из любых регионов России подавать документы удаленно. Ожидается, что в 2021 г. число вузов-партнеров, подключенных к сервису, вырастет с нынешних 54 как минимум до 135.

Также пользователям портала госуслуг доступы сервисы «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

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