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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Сервис по прикреплению к поликлинике

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Будущих новоселов Казани обеспечили связью 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
08.08.2023 Электронная медкарта и передача показаний счетчиков: какими сервисами портала mos.ru чаще всего пользуются горожане 1
17.02.2022 Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск 2
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
БАРС Груп 551 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 56 1
МегаФон 9354 1
Мать и дитя 25 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 42 1
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2965 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2551 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2279 1
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Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 14 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 30 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 158 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 2
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 24 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 491 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 50 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 62 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 408 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 547 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 62 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 48 1
ЕМИАС Электронный рецепт 89 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 81 1
FreePik 1168 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 29 1
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