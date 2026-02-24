Разделы

24.02.2026 MAR Consult: треть россиян опасается телемониторинга здоровья из-за беспокойства о персональных данных 1
09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр 1
21.10.2024 Сбербанк: менее чем через три года каждый врач в России будет использовать в своей работе искусственный интеллект 1
26.08.2024 9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM 2
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
11.01.2024 Гаджеты + телемедицина = здоровье детей 1
27.12.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка медицинских гаджетов в 2024 году 1
14.12.2023 «К2тех» автоматизировал алкотестирование сотрудников 1
12.07.2023 Цифровая платформа «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» агрегирует данные с 7 тыс. устройств 1
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
13.06.2023 «Сбер» запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье 1
31.05.2023 Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» 1
14.02.2023 В Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовали продажи тонометра от «Сберздоровья» с услугой удаленного мониторинга 2
14.02.2023 Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 2
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году 2
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
20.04.2022 Wildberries запустил программу снижения цен на электронику 1
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными 1
21.06.2021 Российский разработчик создал сервис для круглосуточного мониторинга здоровья при помощи носимых гаджетов 2
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 2
09.07.2019 Умные весы: хиты продаж 1
20.06.2017 Nokia начала продавать гаджеты для похудения 1
09.07.2015 Александр Антипов - «Легких» денег сегодня в медицине нет и скорее всего уже не будет 1
23.08.2012 Qualcomm объявила о доступности 2net App SDK и старте конкурса разработчиков приложений для платформы 2net 1
05.07.2006 В России создан прибор для диагностики диабета по кровяному давлению 1
05.07.2006 В России создан прибор для диагностики диабета по кровяному давлению 1
18.05.2004 Россияне научили бытовую технику говорить 1
18.05.2004 Российские разработчики представили голосового помощника для цифровой техники 1

Withings 17 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 3
Xiaomi 2045 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 67 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 3
Samsung Electronics 10729 2
Microsoft Corporation 25348 2
Huawei 4300 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 355 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 100 2
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
Yandex - Яндекс 8642 1
Qualcomm Technologies 1922 1
LG Electronics 3686 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
БАРС Груп 563 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 519 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 130 1
HMD Global - Nokia 136 1
Garmin - Гармин 226 1
ФОРС - Центр разработки 682 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 128 1
Digma 240 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 10 1
FIH Mobile 14 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Best Buy 221 1
Технологии Будущего 158 1
Tanita 7 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
Qualcomm Life 4 1
Picooc 9 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 6
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 189 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1095 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1001 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Лента - Сеть розничной торговли 2297 1
Татнефть 240 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 452 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1696 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 185 1
Superjob - Суперджоб 743 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Еаптека 39 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 26 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 22 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1461 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 166 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2759 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8231 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 9
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1325 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 7
Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 15 7
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1300 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 5
Умные платформы 1895 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9825 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10266 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 271 5
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1757 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 4
Оповещение и уведомление - Notification 5415 4
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 115 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7480 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5869 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3361 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1667 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 760 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 835 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 3
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 176 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 2
Google Android 14846 5
Apple iOS 8334 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1425 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 2
Honor Band - Фитнес-трекер 44 2
Huawei Band - Умный браслет 31 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 82 2
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 2
Samsung Galaxy Fit 8 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 2
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 2
Digma Force - фитнес-браслет 2 2
Anker Sleep 1 1
ИТ-Экспертиза - Умный мониторинг 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7417 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 1
Huawei Mate - серия смартфонов 412 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Huawei Watch - Умные часы 127 1
Huawei TruSleep 19 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 171 1
Nokia 3310 74 1
Nokia 6 - серия 36 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 1
Nokia 3 - серия 24 1
Nokia 5 - серия 30 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 73 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
Xiaomi Mi Fit 13 1
Tanita RD 1 1
Солодухин Константин 119 2
Домарев Дмитрий 12 2
Курданов Хусейн 2 2
Мулюкова Кристина 1 1
Гильманова Эльвира 2 1
Valencia Rick - Валенсиа Рик 3 1
Галямова Мария 2 1
Мишустин Михаил 756 1
Белоусов Андрей 146 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Пугачев Павел 63 1
Антипов Александр 23 1
Пилипчук Александр 17 1
Денисов Дмитрий 17 1
Башков Игорь 18 1
Ваньков Вадим 23 1
Ивашинников Андрей 3 1
Жданов Сергей 50 1
Шиманов Дмитрий 12 1
Якушева Алёна 1 1
Лежнин Сергей 1 1
Соколенко Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1931 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3270 4
Япония 13576 4
Россия - ПФО - Самарская область 1491 4
Россия - УФО - Тюменская область 1296 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1276 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 2
Азия - Азиатский регион 5772 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1460 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 2
Казахстан - Республика 5852 1
Европа 24698 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1110 1
Армения - Республика 2388 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4336 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1372 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2722 1
Китай - Тайвань 4152 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2125 1
Саудовская Аравия - Королевство 642 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 614 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1575 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 801 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 731 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 10
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 469 9
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 8
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 7
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1011 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 4
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1166 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 3
Спорт - Ходьба 60 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2813 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4949 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1833 2
Сон - Somnus 457 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 651 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Forbes - Форбс 933 1
VentureBeat 90 1
Российская газета 279 1
Global Market Insights 15 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 3
РАН - Российская академия наук 2040 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 43 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
