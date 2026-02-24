Эксперты прогнозируют рост российского рынка медицинских гаджетов в 2024 году 1

Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов 2

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1

Wildberries запустил программу снижения цен на электронику 1

Российский разработчик создал сервис для круглосуточного мониторинга здоровья при помощи носимых гаджетов 2

Как работают умные часы с функцией измерения давления 1

Nokia начала продавать гаджеты для похудения 1

Qualcomm объявила о доступности 2net App SDK и старте конкурса разработчиков приложений для платформы 2net 1

В России создан прибор для диагностики диабета по кровяному давлению 1

В России создан прибор для диагностики диабета по кровяному давлению 1

Россияне научили бытовую технику говорить 1