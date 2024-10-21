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Сбербанк: менее чем через три года каждый врач в России будет использовать в своей работе искусственный интеллект

Об этом сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. По словам спикера, менее чем через три года каждый врач будет использовать в своей работе большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект. «Сейчас в своей повседневной практике только 20-25% медицинских работников используют возможности нейросетевых моделей, таких как GigaChat и другие», – добавил Жданов.

Спикер отметил, что сейчас у врачей существенное время занимает бумажная работа и рутинные задачи. Применение искусственного интеллекта поможет сократить объем такой работы, чтобы врач смог в большей мере сконцентрироваться на помощи пациенту. «ИИ-помощник врача – это такой комплексный инструмент, который в первую очередь возьмет на себя рутинную работу врача, во вторую очередь – поможет и поддержит его в корректности лечения». В Сбербанке работают над этим. Уже сегодня в Москве ИИ-ассистенты помогают врачам в постановке диагнозов – недавно Сбербанк и правительство Москвы сообщили, что за время работы сервисов они помогли терапевтам московских поликлиник поставить более 17 млн диагнозов. Также врачи 69 регионов страны используют решение группы компаний ЦРТVoice2Med, которое помогает преобразовать голос врача в текст для заполнения медицинской документации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вместе с тем, по мнению Жданова, развитие медицины будет состоять в том, что цифровые инструменты дадут человеку возможность осознанного управления своим здоровьем. «Уже сегодня у многих есть так называемые умные девайсыбраслеты, кольца. В будущем появится цифровой помощник человека на базе искусственного интеллекта, который будет накапливать информацию о здоровье человека при помощи носимых устройств. На основе этой информации будет создаваться динамический медицинский профиль человека и формироваться предиктивные инструменты, главная задача которых – не дать человеку заболеть».

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Жданов добавил, что Сбербанк уже работает в этом направлении – речь про такие проекты, как телемедицина от дочерней компании «СберЗдоровье», проект дистанционного мониторинга пациентов и другие решения. Например, в мобильном приложении «СберЗдоровье» пользователь может сохранить данные о себе: начиная от роста, веса и группы крови и заканчивая пищевыми привычками, информацией об аллергических реакциях. Также в приложении доступны женский календарь, контроль артериального давления и пульса и многие другие функции. Информация обо всех обращениях к врачам сервиса и результаты лабораторных исследований хранятся в единой электронной медицинской карте. Приложение «СберЗдоровья» позволяет круглосуточно быть на связи с врачами: педиатры и терапевты отвечают буквально в течение двух минут. Также можно записаться к врачам более узких специальностей, в том числе к психологу. Помимо этого, мы используем умные устройства, которые делают дистанционные консультации более информативными для врача и ещё более удобными и результативными для пациента: это умная камера здоровья для удалённого осмотра, умный тонометр, в стоимость которого входит дистанционное наблюдение врачом-кардиологом. Количество таких инструментов будет увеличиваться, и в результате у каждого человека появится эффективный цифровой помощник, дающий персонализированные рекомендации для сохранения здоровья.

Спикер добавил, что медицина будущего – это в первую очередь колоссальный технологический процесс. «Это процесс персонализированный, ориентированный на предикцию и профилактику заболеваний. В его основе лежат технологии машинного обучения и цифровые технологии. Но стержнем всегда останется профессиональный медицинский работник», – отметил Жданов.

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