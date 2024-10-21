Сбербанк: менее чем через три года каждый врач в России будет использовать в своей работе искусственный интеллект

Об этом сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. По словам спикера, менее чем через три года каждый врач будет использовать в своей работе большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект. «Сейчас в своей повседневной практике только 20-25% медицинских работников используют возможности нейросетевых моделей, таких как GigaChat и другие», – добавил Жданов.

Спикер отметил, что сейчас у врачей существенное время занимает бумажная работа и рутинные задачи. Применение искусственного интеллекта поможет сократить объем такой работы, чтобы врач смог в большей мере сконцентрироваться на помощи пациенту. «ИИ-помощник врача – это такой комплексный инструмент, который в первую очередь возьмет на себя рутинную работу врача, во вторую очередь – поможет и поддержит его в корректности лечения». В Сбербанке работают над этим. Уже сегодня в Москве ИИ-ассистенты помогают врачам в постановке диагнозов – недавно Сбербанк и правительство Москвы сообщили, что за время работы сервисов они помогли терапевтам московских поликлиник поставить более 17 млн диагнозов. Также врачи 69 регионов страны используют решение группы компаний ЦРТ – Voice2Med, которое помогает преобразовать голос врача в текст для заполнения медицинской документации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вместе с тем, по мнению Жданова, развитие медицины будет состоять в том, что цифровые инструменты дадут человеку возможность осознанного управления своим здоровьем. «Уже сегодня у многих есть так называемые умные девайсы – браслеты, кольца. В будущем появится цифровой помощник человека на базе искусственного интеллекта, который будет накапливать информацию о здоровье человека при помощи носимых устройств. На основе этой информации будет создаваться динамический медицинский профиль человека и формироваться предиктивные инструменты, главная задача которых – не дать человеку заболеть».

Жданов добавил, что Сбербанк уже работает в этом направлении – речь про такие проекты, как телемедицина от дочерней компании «СберЗдоровье», проект дистанционного мониторинга пациентов и другие решения. Например, в мобильном приложении «СберЗдоровье» пользователь может сохранить данные о себе: начиная от роста, веса и группы крови и заканчивая пищевыми привычками, информацией об аллергических реакциях. Также в приложении доступны женский календарь, контроль артериального давления и пульса и многие другие функции. Информация обо всех обращениях к врачам сервиса и результаты лабораторных исследований хранятся в единой электронной медицинской карте. Приложение «СберЗдоровья» позволяет круглосуточно быть на связи с врачами: педиатры и терапевты отвечают буквально в течение двух минут. Также можно записаться к врачам более узких специальностей, в том числе к психологу. Помимо этого, мы используем умные устройства, которые делают дистанционные консультации более информативными для врача и ещё более удобными и результативными для пациента: это умная камера здоровья для удалённого осмотра, умный тонометр, в стоимость которого входит дистанционное наблюдение врачом-кардиологом. Количество таких инструментов будет увеличиваться, и в результате у каждого человека появится эффективный цифровой помощник, дающий персонализированные рекомендации для сохранения здоровья.

Спикер добавил, что медицина будущего – это в первую очередь колоссальный технологический процесс. «Это процесс персонализированный, ориентированный на предикцию и профилактику заболеваний. В его основе лежат технологии машинного обучения и цифровые технологии. Но стержнем всегда останется профессиональный медицинский работник», – отметил Жданов.