СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат

Cloud.ru открыл бесплатный доступ к модели GigaChat 2 MAX для бизнеса Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к языковой модели GigaChat 2 MAX от Сбербанка. До 1 ноября 2025 г. GigaChat 2 MAX доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models, подключение возможно по Op

Сбербанк представляет устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro Сбербанк представляет новинку — устройство нового поколения SberBoom Micro. Оно объединяет в себе искусственный интеллект GigaChat, а также способность превращать любую обычную Bluetooth-аудиосистему в умное устройство. SberBoom Micro разработано партнером Сбера — компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили пред

Сбербанк открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat Сбербанк запускает второй набор в технологический трек акселератора Sber500 с GigaChat. Это первая в России бизнес-ориентированная программа, сфокусированная на помощь во внедрении нейросетевой модели GigaChat в продукты стартапов. Об этом CNews сообщили представи

В умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat о общаться на естественном языке, получать персональные сценарии автоматизации и отдавать до трех команд в одном запросе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Запросы на естественном языке GigaChat в интеллектуальных колонках Sber научился понимать и обрабатывать запросы пользователя в свободной форме — так намного удобнее управлять светом или климатом в умном доме. Например, по

Сбербанк упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat Зарегистрировать ИП в «Сбербанк Онлайн» стало проще. Банк внедрил в процесс нейросетевую модель GigaChat, которая помогает предпринимателям выбрать коды ОКВЭД исходя из особенностей их бизнеса. Достаточно описать свою деятельность простыми словами, и система предложит корректные варианты.

Медицинский ИИ-помощник «СберЗдоровья» на базе GigaChat продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов в ходе тестов Эксперимент, проведенный специалистами Института AIRI, показал: российский ИИ-помощник по здоровью на базе нейросетевой модели GigaChat в тестах на 30 реальных клинических случаях (отобраны из 200 случайным образом) из журнала New England Journal of Medicine показал 93% точности (28 верных заключений). Тестирование был

«Помощник туриста» на базе GigaChat поможет спланировать идеальный отпуск Помощник туриста», который упрощает организацию путешествий. Инструмент на базе нейросетевой модели GigaChat поможет туристам со всей России подобрать маршруты и развлечения на Сахалине и Курил

Еще умнее: ИИ-ассистент «Лаборатории Касперского» для анализа событий безопасности теперь работает на базе GigaChat 2.0 от Сбербанка ponse Assistant (KIRA), который позволяет анализировать события безопасности внутри организаций с помощью технологий искусственного интеллекта. Теперь он работает на базе новейшей нейросетевой модели GigaChat 2.0 от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Функциональность KIRA была представлена в 2024 г. Она используется в SIEM-системе Kaspersky Unified Mo

Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам on-premise. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. При активации функции рассуждений система анализирует текстовый запрос, определяет оптимальны

GigaChat научился проводить глубокие исследования: от поиска информации до подробного ответа В нейросетевой модели Сбербанка GigaChat появилась функция «Провести исследование» — для профессионального анализа информации

GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ Искусственный интеллект на основе нейросетевой модели GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ Санкт-Петербурга решать вопросы граждан. Соглашение об этом подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, председатель Жил

«Почта России» может внедрить в работу искусственный интеллект GigaChat азработку, пилотирование и внедрение сценариев прикладного применения нейросетевой модели Сбербанка GigaChat для бизнеса. Компании проведут идентификацию наиболее удачных кейсов для внедрения т

«Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова ерстве с центром индустрии здоровья «Сбера» реализуют проект по внедрению нейросетевой модели Сбера GigaChat в Центре Алмазова. Цель проекта — снизить рутинную нагрузку медицинских специалистов

200 тыс. российских предпринимателей уже решают бизнес-задачи с помощью Giga-ассистента ил новый цифровой продукт — Giga-ассистента, разработанного на базе собственной нейросетевой модели GigaChat. Новый помощник предназначен для клиентов малого бизнеса и первые 200 тыс. пользоват

GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat решила экзаменационные задачи в Самарском государственном медицинском университете и

Нейросетевая модель GigaChat будет интегрирована с операционной системой Astra Linux м направлен на развитие совместных проектов в области искусственного интеллекта и отечественного программного обеспечения. Ключевое направление сотрудничества — интеграция нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для операционной системы Astra Linux. Это позволит разработать умных помощников, улучшить пользовательский опыт и расширить функциональность отечественного программного обеспечения для

Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat Группа компаний ЦРТ интегрировала собственную универсальную платформу голосового ввода Voice2X c нейросетевой моделью GigaChat. На базе решений создан виртуальный ассистент, который поддерживает диалог на естественном языке. Возможности GigaChat для бизнеса позволяют ему опираться на массив специфически

GigaChat поможет выбрать профессию и вуз Подобрать вуз, узнать стоимость обучения, посоветоваться по поводу будущей профессии — это и многое другое старшеклассники, выпускники и их родители теперь могут сделать в Telegram-боте GigaChat. Достаточно зайти в меню, выбрать мини-приложение «Подобрать университет»: в нем есть две вкладки — «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать». Об этом CNews сообщили представит

GigaChat сдал вступительный экзамен в Гнесинку Нейросетевая модель GigaChat от Сбербанка прошла вступительные испытания в один из ведущих музыкальных вузов страны — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Эксперимент стал частью партнерского проекта Сбербан

GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в раздел «Для жизн

Найти работу поможет ИИ-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat ИИ-ассистент, создаваемый на базе искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса GigaChat, в будущем поможет студентам и всем, кто ищет работу, подобрать релевантные варианты для трудоустройства и построить карьерную траекторию. Умного помощника разрабатывают эксперты «Сбер

«Сбербанк Онлайн» теперь можно вести диалоги с GigaChat Сервис умного поиска с GigaChat в «Сбербанк Онлайн» получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки. Об этом CNews сообщили п

GigaChat — два года! Незаменимый помощник уже для 17 миллионов пользователей по всему миру ах на различных поверхностях для решения своих рабочих и личных задач. А еще он обновился до версии GigaChat 2.0, стал умнее, быстрее и мощнее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Н

Искусственный интеллект GigaChat на 25% помогает авиакомпаниям сократить затраты на обслуживание кол-центров работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Виртуальные ассистенты на базе искусственного интеллекта «Сбера» GigaChat и технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) обрабатывают до 96% обращений пассажиров и сразу отвечают на самые сложные вопросы. Благодаря таким ИИ-решениям до 25% сокращаются зат

Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0 Впервые в России умные колонки полностью переведены под управление большой языковой модели, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. C GigaChat 2.0 колонки Sber научились общаться при помощи естественной человеческой речи и поддерживать продолжительные и содержательные беседы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Ес

Нейросетевой помощник GigaChat 2.0 теперь доступен всем пользователям запросы пользователя, обрабатывать больший объем текста и распознавать изображения. Все возможности GigaChat доступны в одном продукте и на любой поверхности — таким образом пользователю не нуж

Пассажиров авиакомпании «Азимут» проконсультирует GigaChat от Сбербанка теперь помогает генеративный искусственный интеллект Сбербанка. Чат-бот на основе нейросевой модели GigaChat для бизнеса всегда на связи и уже обрабатывает 86% вопросов, в том числе нестандартн

«Сбер» представил GigaChat 2.0 Весь модельный ряд вариантов большой языковой модели Сбербанка GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественн

GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat MAX прошла аттестацию по трем важным направлениям: финансовой грамотности, банковско

GigaChat поможет адаптировать текст для понимания любого человека или по возврату товара на маркетплейс, научный доклад и так далее. Сделать сложное простым поможет GigaChat, который перепишет непонятное общедоступным языком. Об этом CNews сообщили представи

ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию я показали, что каждый десятый россиянин прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию. Самым популярным инструментом являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic (62%). С их помощью больше половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и собирали сопроводительные и мотивационные письма. На втором месте — специальные ИИ

GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах здоровья сердца Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat MAX теперь может помогать людям по вопросам здоровья сердца и сердечно-сосудистой си

В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat поиска — и ответ за несколько секунд сгенерирует самая мощная и умная нейросетевая модель в линейке GigaChat — GigaChat MAX. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Привычная нав

GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов ргей Крылов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере применения искусственного интеллекта, направленное на совместную реализацию практических кейсов применения нейросетевой модели GigaChat на российском рынке страхования жизни. В рамках стратегического партнёрства планируется интеграция сервиса GigaChat с цифровой платформой КАПИТАЛ LIFE. Нейросетевая модель будет

GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» Новая функциональность на основе GigaChat — Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA) — позволит компаниям повысить эффективность команды безопасности «Лаборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Uni

GigaChat научился создавать музыку и вокал по текстовым запросам «Сбер» представил новую функцию GigaChat: теперь искусственный интеллект способен создавать музыкальные композиции. С GigaChat процесс написания музыки или песен становится доступным для широкой аудитории, включая пред

Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям В открытом доступе появились базовая и инструктивная версии самой быстрой модели GigaChat Lite и самая сильная, согласно бенчмарку ruMTEB, модель на русском языке GigaEmbeddi

Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat ИИ-помощник. Умный Telegram-бот создан на базе самой мощной и точной нейросетевой модели Сбербанка GigaChat MAX в партнерстве с российскими высшими учебными. Доступ к модели открыт для компани

Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка огию разработали ученые института AIRI и компания «СберМедИИ» на базе нейросетевой модели Сбербанка GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В настоящее время решение пилотируе