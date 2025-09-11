Получите все материалы CNews по ключевому слову
СалютДевайсы GigaChat ГигаЧат
Внутри GigaChat находится целый ансамбль моделей — NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness). Для его создания нужно было выбрать базовую языковую модель, которую потом можно было обучать на инструктивных данных - ruGPT.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|11.09.2025
|
Cloud.ru открыл бесплатный доступ к модели GigaChat 2 MAX для бизнеса
Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к языковой модели GigaChat 2 MAX от Сбербанка. До 1 ноября 2025 г. GigaChat 2 MAX доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models, подключение возможно по Op
|11.09.2025
|
Сбербанк представляет устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro
Сбербанк представляет новинку — устройство нового поколения SberBoom Micro. Оно объединяет в себе искусственный интеллект GigaChat, а также способность превращать любую обычную Bluetooth-аудиосистему в умное устройство. SberBoom Micro разработано партнером Сбера — компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили пред
|02.09.2025
|
Сбербанк открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat
Сбербанк запускает второй набор в технологический трек акселератора Sber500 с GigaChat. Это первая в России бизнес-ориентированная программа, сфокусированная на помощь во внедрении нейросетевой модели GigaChat в продукты стартапов. Об этом CNews сообщили представи
|02.09.2025
|
В умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat
о общаться на естественном языке, получать персональные сценарии автоматизации и отдавать до трех команд в одном запросе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Запросы на естественном языке GigaChat в интеллектуальных колонках Sber научился понимать и обрабатывать запросы пользователя в свободной форме — так намного удобнее управлять светом или климатом в умном доме. Например, по
|28.08.2025
|
Сбербанк упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat
Зарегистрировать ИП в «Сбербанк Онлайн» стало проще. Банк внедрил в процесс нейросетевую модель GigaChat, которая помогает предпринимателям выбрать коды ОКВЭД исходя из особенностей их бизнеса. Достаточно описать свою деятельность простыми словами, и система предложит корректные варианты.
|31.07.2025
|
Медицинский ИИ-помощник «СберЗдоровья» на базе GigaChat продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов в ходе тестов
Эксперимент, проведенный специалистами Института AIRI, показал: российский ИИ-помощник по здоровью на базе нейросетевой модели GigaChat в тестах на 30 реальных клинических случаях (отобраны из 200 случайным образом) из журнала New England Journal of Medicine показал 93% точности (28 верных заключений). Тестирование был
|22.07.2025
|
«Помощник туриста» на базе GigaChat поможет спланировать идеальный отпуск
Помощник туриста», который упрощает организацию путешествий. Инструмент на базе нейросетевой модели GigaChat поможет туристам со всей России подобрать маршруты и развлечения на Сахалине и Курил
|09.07.2025
|
Еще умнее: ИИ-ассистент «Лаборатории Касперского» для анализа событий безопасности теперь работает на базе GigaChat 2.0 от Сбербанка
ponse Assistant (KIRA), который позволяет анализировать события безопасности внутри организаций с помощью технологий искусственного интеллекта. Теперь он работает на базе новейшей нейросетевой модели GigaChat 2.0 от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Функциональность KIRA была представлена в 2024 г. Она используется в SIEM-системе Kaspersky Unified Mo
|25.06.2025
|
Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам
Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам on-premise. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. При активации функции рассуждений система анализирует текстовый запрос, определяет оптимальны
|20.06.2025
|
GigaChat научился проводить глубокие исследования: от поиска информации до подробного ответа
В нейросетевой модели Сбербанка GigaChat появилась функция «Провести исследование» — для профессионального анализа информации
|20.06.2025
|
GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ
Искусственный интеллект на основе нейросетевой модели GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ Санкт-Петербурга решать вопросы граждан. Соглашение об этом подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, председатель Жил
|20.06.2025
|
«Почта России» может внедрить в работу искусственный интеллект GigaChat
азработку, пилотирование и внедрение сценариев прикладного применения нейросетевой модели Сбербанка GigaChat для бизнеса. Компании проведут идентификацию наиболее удачных кейсов для внедрения т
|19.06.2025
|
«Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова
ерстве с центром индустрии здоровья «Сбера» реализуют проект по внедрению нейросетевой модели Сбера GigaChat в Центре Алмазова. Цель проекта — снизить рутинную нагрузку медицинских специалистов
|18.06.2025
|
200 тыс. российских предпринимателей уже решают бизнес-задачи с помощью Giga-ассистента
ил новый цифровой продукт — Giga-ассистента, разработанного на базе собственной нейросетевой модели GigaChat. Новый помощник предназначен для клиентов малого бизнеса и первые 200 тыс. пользоват
|11.06.2025
|
GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии
Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat решила экзаменационные задачи в Самарском государственном медицинском университете и
|02.06.2025
|
Нейросетевая модель GigaChat будет интегрирована с операционной системой Astra Linux
м направлен на развитие совместных проектов в области искусственного интеллекта и отечественного программного обеспечения. Ключевое направление сотрудничества — интеграция нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для операционной системы Astra Linux. Это позволит разработать умных помощников, улучшить пользовательский опыт и расширить функциональность отечественного программного обеспечения для
|02.06.2025
|
Группа ЦРТ представила голосового помощника для промышленности с искусственным интеллектом GigaChat
Группа компаний ЦРТ интегрировала собственную универсальную платформу голосового ввода Voice2X c нейросетевой моделью GigaChat. На базе решений создан виртуальный ассистент, который поддерживает диалог на естественном языке. Возможности GigaChat для бизнеса позволяют ему опираться на массив специфически
|28.05.2025
|
GigaChat поможет выбрать профессию и вуз
Подобрать вуз, узнать стоимость обучения, посоветоваться по поводу будущей профессии — это и многое другое старшеклассники, выпускники и их родители теперь могут сделать в Telegram-боте GigaChat. Достаточно зайти в меню, выбрать мини-приложение «Подобрать университет»: в нем есть две вкладки — «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать». Об этом CNews сообщили представит
|27.05.2025
|
GigaChat сдал вступительный экзамен в Гнесинку
Нейросетевая модель GigaChat от Сбербанка прошла вступительные испытания в один из ведущих музыкальных вузов страны — Российскую академию музыки имени Гнесиных. Эксперимент стал частью партнерского проекта Сбербан
|23.05.2025
|
GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки
Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в раздел «Для жизн
|14.05.2025
|
Найти работу поможет ИИ-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat
ИИ-ассистент, создаваемый на базе искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса GigaChat, в будущем поможет студентам и всем, кто ищет работу, подобрать релевантные варианты для трудоустройства и построить карьерную траекторию. Умного помощника разрабатывают эксперты «Сбер
|29.04.2025
|
«Сбербанк Онлайн» теперь можно вести диалоги с GigaChat
Сервис умного поиска с GigaChat в «Сбербанк Онлайн» получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки. Об этом CNews сообщили п
|29.04.2025
|
GigaChat — два года! Незаменимый помощник уже для 17 миллионов пользователей по всему миру
ах на различных поверхностях для решения своих рабочих и личных задач. А еще он обновился до версии GigaChat 2.0, стал умнее, быстрее и мощнее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Н
|23.04.2025
|
Искусственный интеллект GigaChat на 25% помогает авиакомпаниям сократить затраты на обслуживание кол-центров
работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Виртуальные ассистенты на базе искусственного интеллекта «Сбера» GigaChat и технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) обрабатывают до 96% обращений пассажиров и сразу отвечают на самые сложные вопросы. Благодаря таким ИИ-решениям до 25% сокращаются зат
|14.04.2025
|
Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0
Впервые в России умные колонки полностью переведены под управление большой языковой модели, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. C GigaChat 2.0 колонки Sber научились общаться при помощи естественной человеческой речи и поддерживать продолжительные и содержательные беседы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Ес
|14.04.2025
|
Нейросетевой помощник GigaChat 2.0 теперь доступен всем пользователям
запросы пользователя, обрабатывать больший объем текста и распознавать изображения. Все возможности GigaChat доступны в одном продукте и на любой поверхности — таким образом пользователю не нуж
|17.03.2025
|
Пассажиров авиакомпании «Азимут» проконсультирует GigaChat от Сбербанка
теперь помогает генеративный искусственный интеллект Сбербанка. Чат-бот на основе нейросевой модели GigaChat для бизнеса всегда на связи и уже обрабатывает 86% вопросов, в том числе нестандартн
|13.03.2025
|
«Сбер» представил GigaChat 2.0
Весь модельный ряд вариантов большой языковой модели Сбербанка GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественн
|04.03.2025
|
GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия
Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat MAX прошла аттестацию по трем важным направлениям: финансовой грамотности, банковско
|03.03.2025
|
GigaChat поможет адаптировать текст для понимания любого человека
или по возврату товара на маркетплейс, научный доклад и так далее. Сделать сложное простым поможет GigaChat, который перепишет непонятное общедоступным языком. Об этом CNews сообщили представи
|25.02.2025
|
ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными нейросетями для подготовки к собеседованию
я показали, что каждый десятый россиянин прибегает к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию. Самым популярным инструментом являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic (62%). С их помощью больше половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и собирали сопроводительные и мотивационные письма. На втором месте — специальные ИИ
|04.02.2025
|
GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах здоровья сердца
Нейросетевая модель Сбербанка GigaChat MAX теперь может помогать людям по вопросам здоровья сердца и сердечно-сосудистой си
|20.12.2024
|
В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat
поиска — и ответ за несколько секунд сгенерирует самая мощная и умная нейросетевая модель в линейке GigaChat — GigaChat MAX. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Привычная нав
|17.12.2024
|
GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов
ргей Крылов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере применения искусственного интеллекта, направленное на совместную реализацию практических кейсов применения нейросетевой модели GigaChat на российском рынке страхования жизни. В рамках стратегического партнёрства планируется интеграция сервиса GigaChat с цифровой платформой КАПИТАЛ LIFE. Нейросетевая модель будет
|16.12.2024
|
GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»
Новая функциональность на основе GigaChat — Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA) — позволит компаниям повысить эффективность команды безопасности «Лаборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Uni
|13.12.2024
|
GigaChat научился создавать музыку и вокал по текстовым запросам
«Сбер» представил новую функцию GigaChat: теперь искусственный интеллект способен создавать музыкальные композиции. С GigaChat процесс написания музыки или песен становится доступным для широкой аудитории, включая пред
|13.12.2024
|
Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям
В открытом доступе появились базовая и инструктивная версии самой быстрой модели GigaChat Lite и самая сильная, согласно бенчмарку ruMTEB, модель на русском языке GigaEmbeddi
|13.12.2024
|
Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat
ИИ-помощник. Умный Telegram-бот создан на базе самой мощной и точной нейросетевой модели Сбербанка GigaChat MAX в партнерстве с российскими высшими учебными. Доступ к модели открыт для компани
|13.12.2024
|
Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка
огию разработали ученые института AIRI и компания «СберМедИИ» на базе нейросетевой модели Сбербанка GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В настоящее время решение пилотируе
|12.12.2024
|
GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»
alysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat «Сбера». Новая функциональность получила название KIRA — Kaspersky Investigation and
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 83 30
|Филиппов Денис 65 20
|Ведяхин Александр 158 18
|Дырмовский Дмитрий 141 14
|Шадаев Максут 1130 11
|Жданов Сергей 39 11
|Греф Герман 460 10
|Мельникова Алиса 96 9
|Урусов Виктор 149 8
|Глазков Александр 148 8
|Панченко Иван 161 8
|Крылов Сергей 16 8
|Крутько Иван 26 7
|Аникин Дмитрий 64 7
|Артюхов Сергей 62 7
|Руденко Антон 7 7
|Калякин Павел 75 7
|Врацкий Андрей 164 7
|Нестеров Алексей 160 7
|Кирьянова Александра 144 7
|Федечкин Эдуард 55 7
|Князев Андрей 15 7
|Подбуцкий Георгий 44 7
|Власов Максим 21 7
|Лежнев Федор 44 7
|Лобанов Максим 49 7
|Григоренко Вадим 43 7
|Оберемок Надежда 45 6
|Желтухин Вадим 55 6
|Погорелов Руслан 8 6
|Соловьев Виталий 52 6
|Суровец Дмитрий 101 6
|Батай Илья 58 6
|Галкин Николай 120 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Глухов Иван 29 6
|Пирогова Ирина 31 6
|Аксенов Олег 61 5
|Новиков Денис 24 5
|Замаруев Владимир 41 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399106, в очереди разбора - 732143.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.