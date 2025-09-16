Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186120
ИКТ 14431
Организации 11192
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26408
Персоны 80213
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 877

Искусственный интеллект Генеративный ИИ ГенИИ Gen AI Generative AI «Креативный» искусственный интеллект Генеративный искусственный интеллект Generative artificial intelligence


Креативный AI (Generative AI) – создание модифицированных артефактов на основе анализа существующих данных и их «творческой» модификации. По сути это метод машинного обучения, при котором нейросеть изучает некий контент и создает на новые объекты на основе обнаруженных в процессе изучения закономерностей. Gen Ai — это технология общего назначения, способная кардинально преобразовать различные аспекты бизнеса.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


16.09.2025 Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

ель и создать качественное ИТ-решение сложно, поэтому приходится использовать синтетические данные. Генеративные ИИ-модели от «Яндекса», Сбербанка или Open Source решения нельзя напрямую примен
Искусственный интеллект 2024

спользуются в различных отраслях экономики. Расширение возможностей обработки данных, использование генеративного искусственного интеллекта и внедрение отечественных ИИ-платформ может удвоить о
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам

которых можно использовать универсальные общеотраслевые LLM-решения. Григорий Выгон: Григорий Выгон Генеративный ИИ начинает претендовать на роль эффективного инструмента для выполнения приклад
03.09.2025 На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента

На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента — {do}mate. В планах команды представить продукт сотням российских организаций. Об этом CNews сообщили представители {do}mate. Основатель проекта — Юрий Чехович, кандидат физико-мат
03.09.2025 Президентская академия впервые внедрила диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ

До сих пор диалоговые тренажеры на основе генеративного искусственного интеллекта использовались преимущественно при подготовке будущих
01.09.2025 На площадке АФТ завершен второй этап пилота по применению генеративного ИИ

выросло с четырех до 10, количество ИИ-моделей – с двух до трех. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации ФинТех. Во время второго этапа пилотного проекта протестированы 17 гипотез применения генеративного ИИ, среди них: взаимодействие больших языковых моделей и внутренних баз финансовых организаций, эффективность применения ИИ для работы с документами (поиск контента в документах и
21.08.2025 Cloud.ru и Raft помогут компаниям быстро и эффективно внедрять GenAI-решения в бизнес-процессы

х AI-систем, что позволит снизить инфраструктурные барьеры и повысить скорость внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили пре
21.08.2025 Генеративный ИИ в течение двух лет перейдет в практику промышленной эксплуатации

ния открытых данных. «В апреле «Сколково» запустил программу ProGenAI по развитию и распространению генеративного искусственного интеллекта в различных отраслях. Вместе с нашими партнерами – ве
14.08.2025 Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ

Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и GenAI-агентов, подтвердила возможность интеграции системы управления знаниями Minerva Knowled
22.07.2025 Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса

Несмотря на глобальный рост внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в клиентский сервис, российские компании стал
26.06.2025 Пользователи GitVerse смогут мгновенно создавать веб-приложения с помощью генеративного ИИ

На ИИ-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. Сбербанк открыл запись на ранний доступ к инструменту. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaStudio предоставит возможнос
20.06.2025 Самые «ленивые» программисты в мире гнездятся в США, ИИ пишет за них 30% кода. Россия тоже в лидерах

egister со ссылкой препринт научной статьи “Who is using AI to code? Global diffusion and impact of generative AI” («Кто использует ИИ для написания кода? Глобальное распространение и влияние г
20.06.2025 «Билайн» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России. Об этом CNews сообщили предс
19.06.2025 «Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова

кадемик РАН, отметил: «Сегодня мы стоим на важном этапе цифровизации здравоохранения, где внедрение генеративного искусственного интеллекта, такого как модель GigaChat, не просто облегчает рути
06.06.2025 Сбербанк рассматривает использование Gen AI как ключевой инструмент кардинального изменения клиентского опыта

агенты улучшают клиентский опыт, повышают скорость и качество ответа за счет гибкости, которую дает генеративный искусственный интеллект, интегрированный в процессы обслуживания. В тоже время,

04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа

диагностику генетических заболеваний. С фундаментальной точки зрения работа демонстрирует потенциал генеративного искусственного интеллекта за пределами привычной сферы его применения. Исследов
03.06.2025 Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях

льную информацию и тем самым создают некачественный источник знаний — как для сотрудника, так и для GenAI. Партнерство Minervasoft и AutoFAQ нацелено на решение этой проблемы — интеграция наших
02.06.2025 «Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта

о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство направлено на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта в промышленность с целью повышения эффективности прои
26.05.2025 Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга

яние на надежность ИТ-систем варьируется от отрасли к отрасли. Телеком-операторы активно используют генеративный ИИ для рефакторинга и документирования, а также для обслуживания. Генеративны
21.05.2025 Генеративный ИИ в Directum Lite поможет создавать документы быстро и без ошибок

В облачной версии системы для среднего и малого бизнеса Directum Lite появился генеративный искусственный интеллект. Сервис помогает создавать самые распространенные в компании документы и экономить на этом до 2 часов рабочего времени в день. Об этом CNews сообщили предст
21.05.2025 ИИ заменит 80% людей на заводах

заявил глава Foxconn. Honhai Глава Foxconn: ИИ заменит на заводах лишь 80% задач, 20% оставят людям Генеративный ИИ работает на основе обучения алгоритмов, таких как генеративные состязательные
14.05.2025 Университет «Иннополис» и AIRI открыли лабораторию мультимодального генеративного ИИ

льской деятельности, разработка совместных образовательных программ и коммерческих проектов в сфере генеративного искусственного интеллекта. Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI,

13.05.2025 Axenix запускает платформу для создания интеллектуальных ассистентов на базе технологий генеративного ИИ

который опирается на базы данных и документы компании. Инновационный подход связан с использованием генеративного искусственного интеллекта (ГенИИ) для ситуативной аналитики (Ad-hoc) с использо
18.04.2025 Из пилота — в прод: генеративный ИИ SimpleOne уже внедрен у лидеров рынка

ю ITG, объявил об успешном завершении первых в России собственных проектов по масштабному внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы клиентов. Теперь SimpleOne

17.04.2025 Рынок генеративного ИИ: как и для чего российский бизнес внедряет технологию

разгрузкой сотрудников от выполнения рутины за счет делегирования ряда задач технологии. Чаще всего генеративный ИИ применяется для клиентской поддержки, генерации контента, например: для креат
16.04.2025 «Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность

постоянный приток данных для обучения моделей и получение ценной обратной связи. Экспериментируя с генеративным ИИ уже сейчас, компании различных секторов экономики значительно увеличивают шан
31.03.2025 «Авито» планирует инвестировать в GenAI порядка 12 млрд руб. и запустить новые образовательные программы для подготовки кадров в области искусственного интеллекта

«Авито» представил новую стратегию внедрения генеративного искусственного интеллекта, на этих технологиях компания рассчитывает заработать
12.03.2025 Алексей Лебедев -

Алексей Лебедев, Рексофт: За счет генеративного ИИ мы сократили сроки ИТ-проекта в 10 раз

жизнь в интерес к ИИ, подняло его на совершенно иной уровень. Есть прогноз, что российский сегмент GenAI в период с 2024 по 2030 год ежегодно будет расти на 46%. Это быстрее, чем в остальном м
21.01.2025 Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г.

тивного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 г. По результатам исследования «Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы», к 2030 г. ожидаемый реализованный эк
15.01.2025 «АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ

этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Российская ИТ-компания «АНТ-ЦС» анонсировала запуск совместного проекта с компанией Just AI, экспертами в области разработки решений на базе разговорного и генеративного ИИ. Цель сотрудничества – создание чат-ботов, которые помогут предприятиям внедрить искусственный интеллект в их бизнес-процессы и оптимизировать ряд текущих задач. Чат-боты, созд
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

На пути к AI-номике 1. Генеративный ИИ для всего В 2024 году генеративные алгоритмы достигли нового уровня развития.
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности

их холдингов в стратегических важных отраслях, проанализировала динамику ценностной цепочки Gen AI (генеративного искусственного интеллекта), объяснив суть каждого сегмента с точки зрения их ин
17.12.2024 Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

о интеллекта — чрезвычайно перспективный помощник как в сфере управления, так и в цеху. В том числе генеративный ИИ, который поможет решить проблему рутинных операций и неэффективных процессов.
04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере

АО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. запустила инновационный проект на основе генеративного ИИ. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. «Омск РТС» активно использует инновации и современные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусстве
04.12.2024 «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ

остав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. запустила проект на основе генеративного ИИ. Об этом CNews сообщил представитель компании Prof IT. «Омск РТС» активно использует современные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусственног
02.12.2024 Skillfactory: преподавание и искусственный интеллект – как генеративные нейросети меняют ландшафт высшего образования

стируют его для простых задач. Одни с его помощью создают материалы для занятий, другие — применяют генеративный ИИ для создания иллюстраций и презентаций. Искусственный интеллект способен силь
26.11.2024 VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах

тке сложных запросов или генерации идей. В результате улучшений пользователям доступен более мощный генеративный ИИ, который сохранил высокую скорость обработки информации.
07.11.2024 В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ

. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить запись во время созвона, а потом отправить файл в бот с «AI Ассистентом». «По прогнозам Gartner, к 2026 г. 80% компаний в мире будут использовать генеративный искусственный интеллект. Мы в VK Tech тестируем технологии ИИ, в том числе и в коммуникационных сервисах, — это открывает для наших клиентов новый пользовательский опыт. AI Ассисте
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

72% компаний применяют ИИ По данным McKinsey, в мире резко выросло число компаний, применяющих генеративный ИИ — с 55% в 2023 году до 72% в 2024-ом. Кроме того, половина компаний использую
27.09.2024 MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса

России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились совместными усилиями развивать новые и безопасные решения по работе с данными на основе генеративного ИИ с учетом потребностей российского бизнеса. Arenadata развивает свою платформу данных для того, чтобы возможности работы AI-агентов в ней стали сопоставимы с возможностями работ

Публикаций - 727, упоминаний - 1019

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8377 89
Microsoft Corporation 25216 59
OpenAI 361 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14107 51
Google LLC 12216 44
Nvidia Corp 3715 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4495 39
ИИ-Технологии 214 37
Amazon Inc - Amazon.com 3125 30
Telegram Group 2526 30
8925 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1577 20
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 203 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 643 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5256 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 515 17
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 124 17
Intel Corporation 12522 16
DeepSeek - ДипСик 101 15
Ростелеком 10281 15
Softline - Софтлайн 3240 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 175 14
SAP SE 5419 14
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2434 14
Apple Inc 12597 14
Oracle Corporation 6859 13
i-Free Just AI 44 13
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 12
IBM - International Business Machines Corp 9549 12
McKinsey & Company Int 266 12
Hugging Face 40 11
GitHub 957 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1491 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 336 11
МегаФон 9844 10
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9183 10
АйТи 1435 10
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 387 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8123 134
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1392 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2980 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2761 18
Лента - Сеть розничной торговли 2254 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1263 14
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 12
Инфинитум - Специализированный депозитарий 51 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 12
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 47 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1784 11
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 11
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 558 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1630 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 654 9
Почта России ПАО 2235 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1359 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 983 9
Газпром нефть 669 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 439 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 7
Северсталь ПАО - Severstal 557 7
ПСБ - Промсвязьбанк 898 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1007 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 250 7
Русагро Группа Компаний 338 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 6
Газпром ПАО 1412 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 6
РЖД - Российские железные дороги 1996 5
Альфа-Банк 1861 5
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 5
Tesla Motors 423 5
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 56 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 4
Walt Disney Company 636 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5206 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4772 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3393 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3234 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5758 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4849 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1990 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2145 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1353 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2072 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1616 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5218 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2704 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1460 5
Судебная власть - Judicial power 2407 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3446 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 265 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 4
Федеральное казначейство России 1876 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 482 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 704 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 789 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1846 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2250 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 345 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 343 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 23 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 17 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 206 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 10
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 67 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 382 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 129 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1482 4
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 354 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
OWASP - Open Web Application Security Project 117 2
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
КМ Альянс - Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний 2 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
АЮР - Ассоциация юристов России 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Ассоциация менеджеров 97 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 20 1
ЛДПР 110 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17781 668
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56915 325
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72685 300
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5506 239
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4010 205
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5849 178
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33813 172
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22918 152
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 665 145
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31489 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22927 142
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11369 108
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17069 93
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7369 85
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8082 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8129 81
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2400 81
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 367 74
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6836 74
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12993 71
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7548 63
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5539 63
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25986 62
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9325 62
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4619 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14790 56
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3519 54
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4149 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31824 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11923 51
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5970 48
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5841 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8663 44
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21776 44
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1822 43
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3323 43
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11270 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5228 40
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1563 40
OpenAI - ChatGPT 504 71
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 384 67
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1377 58
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 306 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5146 27
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 139 26
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 196 22
Microsoft 365 Copilot 173 18
Midjourney - нейросеть 89 17
FreePik 1408 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1121 15
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 13
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 22 13
Nebius AI 17 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5797 12
Google Android 14633 12
Microsoft Windows 16284 12
Oracle Java - язык программирования 3325 12
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 51 11
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 11
Microsoft Office 3935 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2338 11
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 11
Apple iOS 8218 11
Linux OS 10841 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 819 11
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 82 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 640 10
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 197 10
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 34 9
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 51 8
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 30 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 849 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2017 8
Microsoft Azure 1457 8
C/C++ - Язык программирования 838 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 604 8
GitHub Copilot 28 7
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 7
Белевцев Андрей 89 17
Ведяхин Александр 166 13
Прасс Павел 22 12
Чачава Александр 115 12
Волож Аркадий 260 11
Алекперов Вагит 36 11
Водясов Алексей 222 10
Рязанов Александр 21 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 402 9
Путин Владимир 3336 9
Оселедец Иван 37 9
Крушинский Александр 27 8
Дорохова Марина 39 8
Дырмовский Дмитрий 142 8
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 117 8
Гвоздев Дмитрий 137 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 601 8
Голицын Сергей 40 8
Шадаев Максут 1130 8
Мишустин Михаил 728 8
Чернышенко Дмитрий 575 7
Малькова Лариса 18 7
Глазков Александр 148 7
Мельникова Алиса 96 7
Панченко Иван 163 6
Кирьянова Александра 144 6
Рыбинцев Андрей 33 6
Зобнин Алексей 11 6
Лукьянов Александр 59 5
Чудинов Дмитрий 68 5
Бессарабенко Александр 22 5
Греф Герман 465 5
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 43 5
Врацкий Андрей 164 5
Бухановский Александр 16 5
Филиппов Денис 65 5
Сергеев Сергей 161 5
Безбогов Сергей 60 5
Беляев Владислав 96 5
Крылов Сергей 17 5
Россия - РФ - Российская федерация 156087 464
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53380 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45563 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18134 60
Европа 24611 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18493 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13556 25
Индия - Bharat 5676 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14466 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4087 15
Франция - Французская Республика 7970 14
Нидерланды 3626 14
Казахстан - Республика 5783 12
Ближний Восток 3027 10
Канада 4983 9
Азия - Азиатский регион 5733 9
Беларусь - Белоруссия 6013 9
Финляндия - Финляндская Республика 3657 9
Узбекистан - Республика 1861 9
Германия - Федеративная Республика 12925 8
Южная Корея - Республика 6848 8
Япония 13526 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 8
Израиль 2782 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3178 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 6
Америка Латинская 1878 6
Армения - Республика 2367 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2636 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 5
США - Нью-Йорк 3148 5
Бразилия - Федеративная Республика 2445 5
Иран - Исламская Республика Иран 1114 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 613 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3041 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 4
Испания - Королевство 3758 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31698 179
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51089 162
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54799 118
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17352 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20281 67
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5495 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 60
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10176 57
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6895 54
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9615 50
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6284 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10691 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8325 43
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2907 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11405 37
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3202 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6212 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8063 34
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4743 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5292 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3068 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8220 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8509 30
Экономический эффект 1204 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5832 27
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 414 26
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2758 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11706 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5249 24
Английский язык 6862 24
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2773 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4908 24
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6487 23
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3682 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6228 21
Образование в России 2538 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6063 20
Bloomberg 1405 15
The Register - The Register Hardware 1689 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6009 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2138 8
Ведомости 1212 8
Wikipedia - Википедия 579 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 6
Forbes - Форбс 906 6
TechSpot 158 6
The Verge - Издание 591 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 659 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1125 4
FT - Financial Times 1257 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 4
The Guardian - Британская газета 384 3
The Information 69 3
Times 644 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 3
TAdviser - Центр выбора технологий 424 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 3
NYT - The New York Times 1086 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 2
Reddit 352 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 536 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 194 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Ars Technica 435 1
The Intercept 12 1
Nature 821 1
23ABC News 173 1
NBC News 184 1
New Scientist 1448 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
South China Morning Post 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 23
Gartner - Гартнер 3603 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3732 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 770 16
IDC - International Data Corporation 4942 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 3
CNews Mobile - рейтинг 23 3
Juniper Research 549 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 71 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1048 2
S&P 500 561 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 16 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 31 1
FMI - Future Market Insights 7 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 9 1
Prognosis 3 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 13 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Российский рынок ERP 20 1
TechTarget 13 1
CCS Insight 22 1
Reports and Data 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
BCG - Boston Consulting Group 110 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
Dell'Oro Group 66 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Research and Markets 26 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Инновация года - награда 131 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1244 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1074 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1630 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 14
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 975 14
РАН - Российская академия наук 2006 14
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 95 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 393 12
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 975 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 97 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 606 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 598 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 432 6
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 20 5
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 39 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 5
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 62 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 200 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 317 4
ТГУ - Томский государственный университет 206 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 571 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 661 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 190 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 146 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 277 3
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 21 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 28 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 69 2
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 228 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 14
День молодёжи - 27 июня 989 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1204 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 6
CNews AWARDS - награда 547 6
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 4
CNews FORUM Кейсы 279 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 362 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
Data Fusion Contest 10 2
Старт Хаб 21 1
Сбер - Sber500 11 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 6 1
IT Elements 12 1
Microsoft Ignite 43 1
Samsung Unpacked 33 1
Selectel TechDay 6 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Международный женский день - 8 марта 370 1
ИнфоКом 117 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 89 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401948, в очереди разбора - 733135.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще