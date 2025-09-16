Получите все материалы CNews по ключевому слову
Креативный AI (Generative AI) – создание модифицированных артефактов на основе анализа существующих данных и их «творческой» модификации. По сути это метод машинного обучения, при котором нейросеть изучает некий контент и создает на новые объекты на основе обнаруженных в процессе изучения закономерностей. Gen Ai — это технология общего назначения, способная кардинально преобразовать различные аспекты бизнеса.
|16.09.2025
|
Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний
|
Искусственный интеллект 2024
|
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам
|03.09.2025
|
На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента
На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента — {do}mate. В планах команды представить продукт сотням российских организаций. Об этом CNews сообщили представители {do}mate. Основатель проекта — Юрий Чехович, кандидат физико-мат
|03.09.2025
|
Президентская академия впервые внедрила диалоговые тренажеры на основе генеративного ИИ
До сих пор диалоговые тренажеры на основе генеративного искусственного интеллекта использовались преимущественно при подготовке будущих
|01.09.2025
|
На площадке АФТ завершен второй этап пилота по применению генеративного ИИ
выросло с четырех до 10, количество ИИ-моделей – с двух до трех. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации ФинТех. Во время второго этапа пилотного проекта протестированы 17 гипотез применения генеративного ИИ, среди них: взаимодействие больших языковых моделей и внутренних баз финансовых организаций, эффективность применения ИИ для работы с документами (поиск контента в документах и
|21.08.2025
|
Cloud.ru и Raft помогут компаниям быстро и эффективно внедрять GenAI-решения в бизнес-процессы
х AI-систем, что позволит снизить инфраструктурные барьеры и повысить скорость внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили пре
|21.08.2025
|
Генеративный ИИ в течение двух лет перейдет в практику промышленной эксплуатации
ния открытых данных. «В апреле «Сколково» запустил программу ProGenAI по развитию и распространению генеративного искусственного интеллекта в различных отраслях. Вместе с нашими партнерами – ве
|14.08.2025
|
Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ
Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и GenAI-агентов, подтвердила возможность интеграции системы управления знаниями Minerva Knowled
|22.07.2025
|
Minervasoft: GenAI без системы управления знаниями снижает эффективность клиентского сервиса
Несмотря на глобальный рост внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в клиентский сервис, российские компании стал
|26.06.2025
|
Пользователи GitVerse смогут мгновенно создавать веб-приложения с помощью генеративного ИИ
На ИИ-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. Сбербанк открыл запись на ранний доступ к инструменту. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaStudio предоставит возможнос
|20.06.2025
|
Самые «ленивые» программисты в мире гнездятся в США, ИИ пишет за них 30% кода. Россия тоже в лидерах
egister со ссылкой препринт научной статьи “Who is using AI to code? Global diffusion and impact of generative AI” («Кто использует ИИ для написания кода? Глобальное распространение и влияние г
|20.06.2025
|
«Билайн» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики
Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России. Об этом CNews сообщили предс
|19.06.2025
|
«Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова
кадемик РАН, отметил: «Сегодня мы стоим на важном этапе цифровизации здравоохранения, где внедрение генеративного искусственного интеллекта, такого как модель GigaChat, не просто облегчает рути
|06.06.2025
|
Сбербанк рассматривает использование Gen AI как ключевой инструмент кардинального изменения клиентского опыта
агенты улучшают клиентский опыт, повышают скорость и качество ответа за счет гибкости, которую дает генеративный искусственный интеллект, интегрированный в процессы обслуживания. В тоже время,
|04.06.2025
|
Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа
диагностику генетических заболеваний. С фундаментальной точки зрения работа демонстрирует потенциал генеративного искусственного интеллекта за пределами привычной сферы его применения. Исследов
|03.06.2025
|
Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях
льную информацию и тем самым создают некачественный источник знаний — как для сотрудника, так и для GenAI. Партнерство Minervasoft и AutoFAQ нацелено на решение этой проблемы — интеграция наших
|02.06.2025
|
«Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта
о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство направлено на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта в промышленность с целью повышения эффективности прои
|26.05.2025
|
Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга
яние на надежность ИТ-систем варьируется от отрасли к отрасли. Телеком-операторы активно используют генеративный ИИ для рефакторинга и документирования, а также для обслуживания. Генеративны
|21.05.2025
|
Генеративный ИИ в Directum Lite поможет создавать документы быстро и без ошибок
В облачной версии системы для среднего и малого бизнеса Directum Lite появился генеративный искусственный интеллект. Сервис помогает создавать самые распространенные в компании документы и экономить на этом до 2 часов рабочего времени в день. Об этом CNews сообщили предст
|21.05.2025
|
ИИ заменит 80% людей на заводах
заявил глава Foxconn. Honhai Глава Foxconn: ИИ заменит на заводах лишь 80% задач, 20% оставят людям Генеративный ИИ работает на основе обучения алгоритмов, таких как генеративные состязательные
|14.05.2025
|
Университет «Иннополис» и AIRI открыли лабораторию мультимодального генеративного ИИ
льской деятельности, разработка совместных образовательных программ и коммерческих проектов в сфере генеративного искусственного интеллекта. Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI,
|13.05.2025
|
Axenix запускает платформу для создания интеллектуальных ассистентов на базе технологий генеративного ИИ
который опирается на базы данных и документы компании. Инновационный подход связан с использованием генеративного искусственного интеллекта (ГенИИ) для ситуативной аналитики (Ad-hoc) с использо
|18.04.2025
|
Из пилота — в прод: генеративный ИИ SimpleOne уже внедрен у лидеров рынка
ю ITG, объявил об успешном завершении первых в России собственных проектов по масштабному внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы клиентов. Теперь SimpleOne
|17.04.2025
|
Рынок генеративного ИИ: как и для чего российский бизнес внедряет технологию
разгрузкой сотрудников от выполнения рутины за счет делегирования ряда задач технологии. Чаще всего генеративный ИИ применяется для клиентской поддержки, генерации контента, например: для креат
|16.04.2025
|
«Сколково» запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность
постоянный приток данных для обучения моделей и получение ценной обратной связи. Экспериментируя с генеративным ИИ уже сейчас, компании различных секторов экономики значительно увеличивают шан
|31.03.2025
|
«Авито» планирует инвестировать в GenAI порядка 12 млрд руб. и запустить новые образовательные программы для подготовки кадров в области искусственного интеллекта
«Авито» представил новую стратегию внедрения генеративного искусственного интеллекта, на этих технологиях компания рассчитывает заработать
|12.03.2025
|
Алексей Лебедев -
Алексей Лебедев, Рексофт: За счет генеративного ИИ мы сократили сроки ИТ-проекта в 10 раз
жизнь в интерес к ИИ, подняло его на совершенно иной уровень. Есть прогноз, что российский сегмент GenAI в период с 2024 по 2030 год ежегодно будет расти на 46%. Это быстрее, чем в остальном м
|21.01.2025
|
Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г.
тивного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 г. По результатам исследования «Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы», к 2030 г. ожидаемый реализованный эк
|15.01.2025
|
«АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ
этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Российская ИТ-компания «АНТ-ЦС» анонсировала запуск совместного проекта с компанией Just AI, экспертами в области разработки решений на базе разговорного и генеративного ИИ. Цель сотрудничества – создание чат-ботов, которые помогут предприятиям внедрить искусственный интеллект в их бизнес-процессы и оптимизировать ряд текущих задач. Чат-боты, созд
|28.12.2024
|
7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews
На пути к AI-номике 1. Генеративный ИИ для всего В 2024 году генеративные алгоритмы достигли нового уровня развития.
|26.12.2024
|
Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности
их холдингов в стратегических важных отраслях, проанализировала динамику ценностной цепочки Gen AI (генеративного искусственного интеллекта), объяснив суть каждого сегмента с точки зрения их ин
|17.12.2024
|
Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер
о интеллекта — чрезвычайно перспективный помощник как в сфере управления, так и в цеху. В том числе генеративный ИИ, который поможет решить проблему рутинных операций и неэффективных процессов.
|04.12.2024
|
Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере
АО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. запустила инновационный проект на основе генеративного ИИ. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. «Омск РТС» активно использует инновации и современные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусстве
|04.12.2024
|
«Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ
остав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024 г. запустила проект на основе генеративного ИИ. Об этом CNews сообщил представитель компании Prof IT. «Омск РТС» активно использует современные технологии для повышения эффективности своих процессов. Внедрение искусственног
|02.12.2024
|
Skillfactory: преподавание и искусственный интеллект – как генеративные нейросети меняют ландшафт высшего образования
стируют его для простых задач. Одни с его помощью создают материалы для занятий, другие — применяют генеративный ИИ для создания иллюстраций и презентаций. Искусственный интеллект способен силь
|26.11.2024
|
VK улучшила возможности генеративного ИИ в своих сервисах
тке сложных запросов или генерации идей. В результате улучшений пользователям доступен более мощный генеративный ИИ, который сохранил высокую скорость обработки информации.
|07.11.2024
|
В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ
. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить запись во время созвона, а потом отправить файл в бот с «AI Ассистентом». «По прогнозам Gartner, к 2026 г. 80% компаний в мире будут использовать генеративный искусственный интеллект. Мы в VK Tech тестируем технологии ИИ, в том числе и в коммуникационных сервисах, — это открывает для наших клиентов новый пользовательский опыт. AI Ассисте
|14.10.2024
|
Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
72% компаний применяют ИИ По данным McKinsey, в мире резко выросло число компаний, применяющих генеративный ИИ — с 55% в 2023 году до 72% в 2024-ом. Кроме того, половина компаний использую
|27.09.2024
|
MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса
России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились совместными усилиями развивать новые и безопасные решения по работе с данными на основе генеративного ИИ с учетом потребностей российского бизнеса. Arenadata развивает свою платформу данных для того, чтобы возможности работы AI-агентов в ней стали сопоставимы с возможностями работ
