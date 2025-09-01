Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

На площадке АФТ завершен второй этап пилота по применению генеративного ИИ

Ассоциация ФинТех проводит пилотирование применения больших языковых моделей для повышения эффективности различных продуктов и процессов финансовых организаций. Первый этап пилотного проекта завершился летом 2024 г. Во втором этапе пилота состав участников заметно расширился: количество компаний, проверяющих гипотезы применения LLM, выросло с четырех до 10, количество ИИ-моделей – с двух до трех. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации ФинТех.

Во время второго этапа пилотного проекта протестированы 17 гипотез применения генеративного ИИ, среди них: взаимодействие больших языковых моделей и внутренних баз финансовых организаций, эффективность применения ИИ для работы с документами (поиск контента в документах и их суммаризация), применение LLM для разработки трейдинговой стратегии на основе анализа тональности новостей, анализ программного кода бизнес-приложения с помощью ИИ для повышения качества кода. По результатам тестирования 85% гипотез подтвердились. На момент проведения пилота зафиксированы следующие метрики: точность распознавания темы в диалогах пользователей – более 75%; сгенерированные саммари из ответов клиентов и различных видов документов баз данных компании содержат всю необходимую информацию – более 80%; автоматизация поиска информации по базам данных с применением RAG подхода (подход, при котором генерация ответа LLM осуществляется на основе данных, полученных в результате поиска во внутренних источниках) – более 75%.

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

Тестирование показало, что большие языковые модели помогают улучшить клиентский опыт и снизить время разрешения вопросов, существенно оптимизировать внутренние процессы и создавать новые цифровые продукты и ценностные цепочки. В результате вышли или готовятся выходить в промышленную эксплуатацию с кейсами, проверенными в ходе пилотного проекта, три участника.

«Совместная работа заказчиков и вендоров на пилотных проектах Ассоциации ФинТех способствует быстрому обмену опытом и достижению максимальной эффективности внедрения технологий, а также выявлению зон роста, где нужно улучшить технологии или создать новые продукты. Для этого финансовым и технологическим организациям предоставляется доступ к инфраструктуре и сервисам на собственных мощностях технологической песочницы Ассоциации ФинТех. Но для перехода в промышленную эксплуатацию и повышения конверсии из пилота в успешные проекты требуется разработка типового процесса и референсной архитектуры внедрения ИИ-решений. Работа над ними ведется на площадке АФТ в рамках Центра компетенций по ИИ», — подчеркнул советник генерального директора по искусственному интеллекту Ассоциации ФинТех Алексей Сидорюк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: