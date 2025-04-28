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Сидорюк Алексей
Сидорюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 299 3
|Ковнир Евгений 75 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Серебряникова Анна 75 2
|Каширин Алексей 3 2
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Халматов Максим 64 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Сотин Денис 206 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Карпов Иван 78 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Степченков Максим 65 1
|Сирота Юрий 67 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Соловьев Алексей 90 1
|Васильев Владислав 58 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Ямщиков Владимир 51 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Вахнин Павел 53 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Лебедев Антон 52 1
|Рубин Адар 47 1
|Платонов Михаил 42 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Хасин Михаил 27 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Смык Виталий 46 1
|Емелин Александр 45 1
|Сарнацкий Владислав 16 1
|Ведомости 1066 2
|The Register - The Register Hardware 1595 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Juniper Research 530 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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