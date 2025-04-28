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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
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Сидорюк Алексей



28.04.2025 Эксперты обсудили будущее ИИ 1
26.09.2024 На площадке «Ассоциации ФинТех» завершился первый этап пилота по применению больших языковых моделей в финансовых организациях 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
17.01.2024 Медицинский чатбот оказался более чутким и профессиональным, чем живые врачи 1
14.07.2023 ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов 1
06.04.2023 26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023 1
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
25.02.2021 Курировать направление искусственного интеллекта в организации «Цифровая экономика» будет Алексей Сидорюк 2
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
19.03.2020 В «Цифровой экономике» назначен ответственный за государственно-частные платформы 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Сидорюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 3
8415 3
Yandex - Яндекс 7633 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 2
Ростелеком 9875 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
Google LLC 11919 2
Цифра ГК 2461 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Schneider Electric 579 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 334 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 638 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 242 1
Центр2М - Center2М 67 1
Ситилабс 44 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Denodo Technologies 2 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
HP Inc. 5713 1
Intel Corporation 12283 1
Microsoft Corporation 24799 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1103 1
Cisco Systems 5145 1
SAP SE 5322 1
Oracle Corporation 6752 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Navicon - Навикон 295 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
Газпром нефть 633 2
Альфа-Банк 1790 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Ингосстрах СПАО 430 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 492 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 471 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 1
OKS Group 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 1
Траско - Trasko 32 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 154 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 149 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 78 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 1
МКБ - Московский кредитный банк 570 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Русагро Группа Компаний 288 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3196 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 197 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3102 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1400 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 115 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14540 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5257 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6795 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4845 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5408 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 647 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28661 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2232 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21674 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16062 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6815 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7914 2
Data Fusion - Слияние данных 75 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12223 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3262 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2081 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 328 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12281 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4480 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 296 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30367 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2835 1
Data monetization - Монетизация данных 1688 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7355 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7000 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25872 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 365 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11369 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10748 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1297 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2040 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 855 1
1С:ERP Управление предприятием 590 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 524 1
Oracle Java - язык программирования 3125 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 481 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 760 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5014 1
FreePik 1111 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 53 1
Чаркин Евгений 299 3
Ковнир Евгений 75 2
Чернышенко Дмитрий 570 2
Серебряникова Анна 75 2
Каширин Алексей 3 2
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 95 1
Абакумов Евгений 206 1
Халматов Максим 64 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 118 1
Сотин Денис 206 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Карпов Иван 78 1
Семенихин Игорь 56 1
Нестеров Алексей 145 1
Степченков Максим 65 1
Сирота Юрий 67 1
Сыкулев Андрей 84 1
Путятинский Сергей 86 1
Соловьев Алексей 90 1
Васильев Владислав 58 1
Мискевич Евгений 50 1
Ямщиков Владимир 51 1
Генкина Екатерина 43 1
Вахнин Павел 53 1
Аршавский Анджей 31 1
Лебедев Антон 52 1
Рубин Адар 47 1
Платонов Михаил 42 1
Шевченко Владимир 148 1
Хасин Михаил 27 1
Федечкин Сергей 20 1
Смык Виталий 46 1
Емелин Александр 45 1
Сарнацкий Владислав 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17357 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52479 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 2
Европа Восточная 3109 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
Германия - Федеративная Республика 12766 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 1
Индия - Bharat 5523 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Америка Латинская 1835 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8979 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19066 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4954 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6350 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5199 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1711 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10088 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5886 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 162 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10127 1
Английский язык 6723 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2371 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8946 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 526 1
Паспорт - Паспортные данные 2572 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 298 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11162 1
Цифровой регион - Федеральный проект 103 1
Металлы - Платина - Platinum 469 1
Металлы - Никель - Nickel 336 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2790 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5634 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2975 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 19 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2930 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Ведомости 1066 2
The Register - The Register Hardware 1595 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Juniper Research 530 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 978 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 357 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 60 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 191 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 27 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 1
CNews AWARDS - награда 524 1
CNews Баттл 64 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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