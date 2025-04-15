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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173095
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Суржко Денис



15.04.2025 В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 2
07.05.2024 Государство и бизнес делят ИИ на зоны ответственности 2
24.04.2024 Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
21.12.2023 ВТБ и Сириус.Курсы познакомят школьников с искусственным интеллектом в финтехе 1
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 1
30.03.2021 ВТБ и «Ростелеком» создали сформированный искусственным интеллектом денежный индекс технологий 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Суржко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7597 3
Google LLC 11904 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
OpenAI 245 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 27 2
Ростелеком 9860 1
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 305 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 976 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Microsoft Corporation 24776 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 291 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 8 1
Anthropic 20 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Газпром нефть 632 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Альфа-Банк 1787 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 67 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 6
Data Fusion - Слияние данных 67 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6772 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3230 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1356 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7594 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 361 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1902 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1018 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1640 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1678 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 168 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 27 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 84 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1813 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 644 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5391 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 207 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1739 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4578 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4471 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 448 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2204 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 52 2
2Test Профишкаф 1 1
OpenAI ChatGPT 378 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 238 1
Midjourney - нейросеть 67 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 116 1
C/C++ - Язык программирования 778 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 36 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Кенди Флип Роботс - Sense Machine 1 1
Крайнов Александр 16 2
Павленко Анастасия 9 2
Червонный Андрей 2 2
Красовский Павел 1 1
Степнов Михаил 5 1
Оселедец Иван 26 1
Садовников Александр 3 1
Котенко Игорь 3 1
Буряков Кирилл 10 1
Онищенко Владислав 97 1
Федоров Алексей 123 1
Коренков Сергей 11 1
Казарян Карен 75 1
Плуготаренко Сергей 84 1
Голованов Сергей 65 1
Бухановский Александр 15 1
Смоленский Александр 6 1
Сидорюк Алексей 11 1
Фетисов Алексей 45 1
Воронцов Константин 16 1
Бурнаев Евгений 20 1
Безбогов Сергей 50 1
Дегтярева Наталия 19 1
Левова Ирина 24 1
Стятюгин Роман 38 1
Голицын Сергей 30 1
Дылов Дмитрий 3 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Рего Андрей 7 1
Панченко Александр 2 1
Чернов Алексей 4 1
Клочко Юрий 4 1
Турдаков Денис 2 1
Шейкин Артем 36 1
Каширин Алексей 3 1
Шпильман Алексей 6 1
Замолотов Василий 1 1
Матвеев Даниил 3 1
Арутюнян Александр 1 1
Белинский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5181 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 2
Экономический эффект 1098 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 934 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6233 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 655 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Английский язык 6715 1
Пропаганда и агитация 193 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 392 1
Физика - Physics - область естествознания 2670 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5979 1
Образование в России 2259 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2166 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6810 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 299 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2486 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2052 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5610 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
Энергетика - Energy - Energetically 5189 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7949 1
Философия - Philosophy 454 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 940 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 969 2
РАН - Российская академия наук 1913 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 455 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 237 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 59 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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