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Суржко Денис
Суржко Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 1
|Крайнов Александр 16 2
|Павленко Анастасия 9 2
|Червонный Андрей 2 2
|Красовский Павел 1 1
|Степнов Михаил 5 1
|Оселедец Иван 26 1
|Садовников Александр 3 1
|Котенко Игорь 3 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Федоров Алексей 123 1
|Коренков Сергей 11 1
|Казарян Карен 75 1
|Плуготаренко Сергей 84 1
|Голованов Сергей 65 1
|Бухановский Александр 15 1
|Смоленский Александр 6 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Фетисов Алексей 45 1
|Воронцов Константин 16 1
|Бурнаев Евгений 20 1
|Безбогов Сергей 50 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Левова Ирина 24 1
|Стятюгин Роман 38 1
|Голицын Сергей 30 1
|Дылов Дмитрий 3 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Рего Андрей 7 1
|Панченко Александр 2 1
|Чернов Алексей 4 1
|Клочко Юрий 4 1
|Турдаков Денис 2 1
|Шейкин Артем 36 1
|Каширин Алексей 3 1
|Шпильман Алексей 6 1
|Замолотов Василий 1 1
|Матвеев Даниил 3 1
|Арутюнян Александр 1 1
|Белинский Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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