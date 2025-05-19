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Смоленский Александр


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 1
19.09.2023 Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 1
10.07.2023 «Цифровая индустриальная платформа» модернизировала платформу для нефтегаза 1
21.03.2023 «Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий 1
25.03.2019 «Галактика» и «Цифра» обеспечат интеграцию своих продуктов для цифровизации промышленных предприятий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Смоленский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2469 4
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 4
УльтимаТек - Экспанта 2 2
УльтимаТек - UltimaTec. 22 2
УльтимаТек - Datana - Датана 27 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 2
Галактика - Корпорация 1478 1
Сибур Холдинг - Сибур ПолиЛаб НИИ - Научно-производственная организация 2 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Ред Софт - Red Soft 788 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 302 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 173 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 36 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 8 1
Газпром нефть 635 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 784 3
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 90 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2247 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2217 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 13 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 596 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 1
Управляемость - Manageability 1769 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1961 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4130 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11432 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5546 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 210 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1370 1
Data Fusion - Слияние данных 76 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2225 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 414 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 462 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 3
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 1
Linux OS 10212 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1040 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 9 1
Мальков Антон 44 1
Бургардт Александр 13 1
Емельченков Сергей 140 1
Мельникова Алиса 95 1
Рустамов Рустам 438 1
Железнов Кирилл 3 1
Суржко Денис 8 1
Замолотов Василий 1 1
Белинский Александр 1 1
Голицын Сергей 33 1
Фетисов Алексей 46 1
Асланян Артур 1 1
Растопшин Павел 46 1
Чернов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Европа 24370 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 266 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 650 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Химическая промышленность - Chemical industry 279 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2510 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6033 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 945 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 824 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4768 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1988 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 993 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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