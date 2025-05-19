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Смоленский Александр
УПОМИНАНИЯ
Смоленский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 1
|Мальков Антон 44 1
|Бургардт Александр 13 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Мельникова Алиса 95 1
|Рустамов Рустам 438 1
|Железнов Кирилл 3 1
|Суржко Денис 8 1
|Замолотов Василий 1 1
|Белинский Александр 1 1
|Голицын Сергей 33 1
|Фетисов Алексей 46 1
|Асланян Артур 1 1
|Растопшин Павел 46 1
|Чернов Алексей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
|Европа 24370 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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