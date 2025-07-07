Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сибур Холдинг Сибур ПолиЛаб НИИ Научно-производственная организация
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|СИБУР стал партнером Дирекции научно-технических программ 2
|20.06.2024
|«Сибур» запустил систему для управления R&D 2
|21.03.2023
|«Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий 2
Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 2
|Цифра ГК 2487 2
|Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 1
|Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 47 2
|Мельникова Алиса 96 2
|Куканов Александр 19 1
|Вернигоров Константин 2 1
|Асланян Артур 1 1
|Смоленский Александр 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369863, в очереди разбора - 748222.
Создано именных указателей - 178275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.