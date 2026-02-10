Разделы

НКНХ Нижнекамскнефтехим

НКНХ - Нижнекамскнефтехим

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.02.2026 СВЭП проектирует электросетевую инфраструктуру в ОЭЗ «Алабуга» 1
16.05.2025 СУБД Jatoba и zVirt: синергия технологий в 31 проекте за 2024 год 1
21.03.2023 «Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий 1
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 1
24.03.2020 Группа компаний Abbyy показала двузначный рост доходов 1
14.01.2020 «Нижнекамскнефтехим» упростил работу с документами с помощью ABBYY FlexiCapture 2
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
27.08.2018 «СКБ Контур» сделал «Диадок» площадкой международного ЭДО 2
25.04.2017 «Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA 3
08.10.2015 В «Нижнекамскнефтехиме» установлен скоростной документный сканер 1
15.03.2013 «Таиф» приступила к внедрению Directum 1
11.04.2012 «Нижнекамскнефтехим» развивает систему электронного документооборота на базе СЭД «Дело» 2
30.01.2012 «Таттелеком» и Cisco открыли в Казани технологический центр для подготовки ИТ-специалистов 1
12.03.2010 Какая СЭД нужна нефтегазу? Пример "Танеко" 1
29.12.2009 Документооборот для оператора: "Таттелеком" внедрила СЭД "Дело" 1
24.12.2009 «Ай-Теко» построила корпоративный портал для «Нижнекамскнефтехима» 2
13.03.2008 «Нижнекамскнефтехим» расширяет масштабы СЭД «Дело» 3
02.11.2007 Поставщик нефтепродуктов в Чувашии выбрал СЭД «Дело» 1
01.11.2007 МГТС стала SAP-интегратором 1
03.04.2007 «Нижнекамский НПЗ» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
13.03.2007 "Ростелеком" победил в большинстве гостендеров на услуги связи в Татарстане 1
16.11.2006 "Ай-Теко" открывает представительство в Татарстане 1
22.04.2005 РБК СОФТ приняла участие во 2-м Международном химическом саммите 1
29.11.2002 Sterling Group решает проблемы интеграции данных АСУТП и SAP R/3 2
10.07.2001 Система автоматизации работы с пластиковыми картами DiasoftCARD+ 4x4 внедрена в АКБ "Спурт" 2

Публикаций - 27, упоминаний - 38

НКНХ и организации, системы, технологии, персоны:

ИнфоИнжиниринг НПФ 28 5
SAP SE 5463 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 5
Microsoft Corporation 25328 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
МегаФон 10081 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1268 2
Schneider Electric 594 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 2
СИНХ - Таттелеком 220 2
Klinkmann - Клинкманн 11 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 14 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 1
Thawte 32 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 9 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 1
Сибур Холдинг - Сибур ПолиЛаб НИИ - Научно-производственная организация 3 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Orion soft - Орион софт - 224 1
Векас - Vekas 3 1
Датапарк 1 1
Ростелеком 10411 1
Dell EMC 5105 1
Cisco Systems 5235 1
Yandex - Яндекс 8587 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14594 1
Intel Corporation 12577 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
9109 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 45 1
Татнефть 239 7
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 18 3
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8301 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 505 3
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 2
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Газпром ПАО 1424 2
ГПБ - Газпромбанк 1186 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
Газпром нефть 680 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Ак Барс Банк 275 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 29 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Финанс 1 1
Сахатранснефтегаз 6 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 5 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
КМПО - Казанское моторостроительное производственное объединение 2 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Лукойл Украина - Лукойл Лубрикантс Украина 2 1
Спурт АКБ 3 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
Чувашнефтепродукт 1 1
Тулпар Эйр - Тулпар Техник - российская авиакомпания 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
Visa International 1976 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 917 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5319 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3570 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 43 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73761 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7340 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 3
Электронный документ - Electronic document 1531 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18703 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1387 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31997 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1458 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 457 2
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 1
ЭОС Дело-web 209 5
Abbyy FlexiCapture 174 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
ЭОС Дело СЭД 219 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 342 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 37 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Abbyy Мониторинг 8 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Directum Integration Toolset 12 1
Diasoft 4x4 29 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
СКБ Контур - Контур.Спектр 2 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
СКБ Контур - Контур.Дисконт 1 1
Aladdin eToken WSO 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2914 1
Apple AirPods - Наушники 159 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 858 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 341 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 17 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 35 1
Баранов Николай 4 2
Гайнутдинов Рустам 2 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Цветков Сергей 20 1
Бетсис Павел 101 1
Армяков Дмитрий 11 1
Амиров Алексей 1 1
Кузовкин Алексей 155 1
Пылков Александр 1 1
Минаева Евгения 3 1
Зарецкий Николай 1 1
Кадыров Ильдар 4 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Леонтьев Дмитрий 1 1
Павлов Петр 2 1
Хмельницкий Борис 2 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Терехин Андрей 1 1
Шитов Константин 2 1
Авдеев Михаил 1 1
Пирожков Владимир 6 1
Курляндский Борис 1 1
Панина Наталья 2 1
Давлетов Раушан 1 1
Асланян Артур 1 1
Краева Катерина 1 1
Никифоров Николай 1137 1
Аитов Тимур 197 1
Горяйнов Андрей 54 1
Мельникова Алиса 98 1
Ибрагимов Рустем 22 1
Кузнецов Александр 151 1
Васильев Евгений 130 1
Филатов Евгений 29 1
Лебедев Алексей 25 1
Смоленский Александр 12 1
Александров Юрий 4 1
Лямин Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 158282 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3257 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3314 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46086 4
Европа 24679 3
Европа Восточная 3124 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14544 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53572 2
Казахстан - Республика 5840 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Беларусь - Белоруссия 6076 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18794 2
Турция - Турецкая республика 2504 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 651 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 2
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 123 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 46 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1374 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1164 1
Япония 13566 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4322 1
Канада 4996 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 1
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Франция - Французская Республика 8000 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1459 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1919 1
Китай - Тайвань 4146 1
Россия - ПФО - Самарская область 1480 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2148 1
Украина 7814 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2238 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1614 1
Узбекистан - Республика 1891 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 159 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Нефтегазохимический портал 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11443 1
IDC - International Data Corporation 4944 2
Fortune Global 500 289 1
Grand View Research 24 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
ШАГ Компьютерная академия 4 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 7 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
